Депутат Рады назвал жертв УПА* «коллаборантами»

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8 декабря, среда | Последнее обновление — 08:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Псаки опровергла сообщения о намерении США эвакуировать американцев с Украины
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На приднестровских выборах особого накала, как это было, например, в 2011 или 2016 годах, нет. Может создаться мнение, что борьба идет без прежнего огонька. Но она все же идет.
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Если человек втянулся в культ, потратил время, деньги, репутацию – ему невыносимо признать, что он поступил как дурак. Это тем более невыносимо, если он, будучи в культе, совершал что-то явно глупое, позорное или преступное.
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Смириться с провалом «мягкой силы», забрать всех русских и тем самым показать «где-то-там-станам» ошибочность их культурной политики? Это не в интересах ни России, ни русских людей за ее пределами.
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В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
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Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
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Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Депутат Рады назвал жертв УПА* «коллаборантами»
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Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Егор Чернев назвал «коллаборантами» врачей и учителей, убитых боевиками Украинской повстанческой армии*.
«Напомню, что за десять лет существования УПА* было уничтожено российских оккупантов и коллаборантов более 30 тыс. И это исключительно маленькая УПА*», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV слова Чернева.
УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После освобождения Украины от немецкой оккупации УПА* стала убивать бойцов Красной Армии, сотрудников правоохранительных органов, советских и партийных работников, а также присланных на Западную Украину представителей интеллигенции – врачей и учителей.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский в выступлении по случаю 77-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков поблагодарил в том числе и «национально-освободительное движение», имея в виду, вероятно, УПА*.
Напомним, после захвата власти в 2014 году новое руководство Украины стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений. «Украинская повстанческая армия*» – боевое крыло «Организации украинских националистов*» Степана Бандеры. Ее целью провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
В РПЦ ответили на заявление Константинополя о первенстве в православии
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«Варфоломей постоянно говорит о владычестве в церкви, о том, что кто-то это владычество хочет у него отнять, но это его головная боль. Это он хочет быть владыкой церкви», – сказал газете ВЗГЛЯД протоиерей Андрей Новиков, комментируя заявление Константинопольского патриарха Варфоломея о желании «братьев-россиян быть владыками православия».
«Руководитель Константинопольского патриархата пришел в наш дом, на территорию Русской церкви, попытался расколоть наш народ. Именно Варфоломей легитимизировал раскольников, захвативших часть епархий на Украине. И при этом он всю ответственность – за это тоже – сваливает на «братьев-россиян». Что ж, как говорится, «кто обзывается, тот сам так называется», – отметил настоятель московского храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах протоиерей Андрей Новиков, в 2002–2014 годах секретарь Одесского епархиального управления Украинской православной церкви Московского париархата.
«В целом Константинопольский патриарх претендует не только на власть, но и на первенство церкви. Он говорит, что его решения не подлежат апелляции, что он может вмешиваться в дела поместных церквей. Где и когда подобное делала Русская православная церковь?» – подчеркнул отец Андрей. Священник отметил, что глава Константинопольской церкви «пришел на территорию РПЦ, объявил существование Русской церкви на собственной территории незаконным».
«Это то же самое, если бы США пришли на территорию Сибири, основали там свои штаты, но при этом обвиняли бы русских в том, что они хотят захватить Америку. Это наглость в первую очередь, – заметил собеседник. – Варфоломей – это человек, лишенный всяких духовных основ, который не руководствуется ни канонами, ни догматами церкви. Он мыслит исключительно в рамках захватнической политической идеологии. Православие для него превратилось просто в слово, термин, за которым ничего не стоит. Этот термин работает на обслуживание его политических интересов и интересов тех сил, которые за ним стоят».
Константинопольский патриарх Варфоломей заявил украинскому порталу «Суспільне. Новини»: «Мечта наших братьев-россиян – быть владыками православия. Но этого никогда не произойдет, потому что каноны православной церкви и действия церкви на протяжении веков отдали первенство Константинополю». Варфоломей выразил уверенность, что Константинополь «всегда будет первой церковью в системе православных церквей, а сестринская Русская церковь будет пятой».
Он не согласен с мнением «российских братьев» о том, что «произошел раскол». Напомним, что в 2018 году на Украине был проведен «объединительный собор», по результатам которого тогдашний украинский Петр Порошенко объявил о создании структуры, названной «Православной церковью Украины» (ПЦУ). Предоставление Константинополем томоса (документа на право самоуправления) для ПЦУ не учитывало позицию канонической Украинской православной церкви Московского патриархата и спровоцировало захват православных храмов, нападения на священников и верующих со стороны «новой церкви».
Однако, по мнению патриарха Варфоломея, на Украине «нет раскола», а если и есть, то в нем виновны представители РПЦ – «они сделали его, разорвав общение с четырьмя церквями». Глава Константинопольского патриархата считает, что конфликт начался в 2016 году, когда РПЦ и под ее влиянием три других церкви не прибыли на Собор на Крите. По версии Варфоломея, Россия сочла действия Константинополя на Украине местью за то, что РПЦ отказалась прибыть на Собор. Патриарх выразил поддержку стремлению Киева иметь особую церковь, добавив, что «вопрос об автокефалии Украины возник не два или три года назад».
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В США решили изучить возможность эвакуации своих граждан с Украины
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Власти США изучают возможность и способы эвакуации американских граждан с Украины в связи с сообщениями о якобы готовящемся вторжении России, передает CNN.
«Администрация Байдена изучает возможность потенциальной эвакуации американских граждан с Украины, если Россия вторгнется в страну и создаст тяжелую ситуацию в области безопасности», – сообщает телеканал, передает РИА «Новости».
По данным CNN, Пентагон рассматривает разные варианты эвакуации – от эвакуации «второстепенных госслужащих» до более масштабного вывоза американских граждан. Уточняется, что такое планирование может идти из-за плохо проведенной эвакуации США из Афганистана.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».
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Суд Киева разрешил задержание Поклонской
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Киевский апелляционный суд Киева предоставил разрешение на задержание Натальи Поклонской, которая является бывшим генпрокурором Крыма, а ныне послом России в Кабо-Верде.
«Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание бывшего так называемого прокурора аннексированного Крыма, подозреваемого в государственных изменах», – сообщается на сайте суда.
Ранее депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выступил с угрозами в адрес Натальи Поклонской, на своем канале в YouTube он пообещал, что Поклонскую отправят в киевский СИЗО.
Кроме того, глава МИД Украины заявил, что киевские власти никогда не забудут Поклонскую и не оставят ее в покое. По его словам, вопросами экстрадиции российского дипломата занимаются генеральная прокуратура, министерство юстиции и МВД Украины.
Напомним, президент Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде. Ранее Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «испортить ей жизнь».
Министерство иностранных дел Украины заявило, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской. Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Украину от угроз в адрес Поклонской и посоветовала не пытаться «экстрадировать» ее из Африки.
Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.
В Сенате США сообщили о работе над «матерью всех санкций» против России
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Если Россия «вторгнется» на Украину, США введут «разрушительные экономические санкции, подобных которым никогда не видели прежде», заявил глава международного комитета Сената США Роберт Менендез.
Менендез на слушаниях на тему политики в отношении России заявил, что хочет «предельно ясно» донести эту мысль до «тех, кто наблюдает за этими слушаниями в Москве, Киеве, других местах». Он дал понять, что предлагал включить санкции в проект оборонного бюджета, но будет искать другие возможности для их кодификации.
По словам Менендеза, «то, что обсуждается – на максимальном конце спектра, мать всех санкций». Сенатор выразил надежду, что республиканцы и демократы «смогут вскоре найти законодательный путь для того, чтобы этого достичь», передает РИА «Новости».
«Если Путин вторгнется на Украину, последствия будут разрушительны не только для российской экономики, но и для российского народа», – заявил глава международного комитета.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Напомним, Россия не раз подчеркивала, что не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины. Тем временем в США исключили из оборонного бюджета санкции против российского суверенного долга, а также санкции против «Северного потока – 2». Кроме того, из согласованного проекта оборонного бюджета США исключено положение о возможности санкций в отношении 35 россиян.
Украинцев возмутил совет Германии брать пример с Финляндии
Украинцев возмутило предложение немецкого дипломата Вольфганга Ишингера брать пример с Финляндии в плане отношений страны с НАТО.
Представитель Германии напомнил, что эта страна входит в состав ЕС, но не является членом НАТО. Свое заявление дипломат сделал в ходе интервью газете Handelsblatt, выдержки из него привел украинский портал Liga.net.
«Мы могли бы рекомендовать Украине в долгосрочной перспективе начать брать пример с финнов. Финляндия является членом ЕС, но не НАТО», – сказал Ишингер в беседе с газетой Handelsblatt.
Ответные комментарии на реплику немца пользователи разместили под постом украинского интернет-издания в Facebook. Большинство сообщений читателей сводилось к тому, что совет Ишингера в настоящее время нельзя считать актуальным, время подобных рекомендаций прошло.
«Поезд «как Финляндия» ушел в 2014 году. Тогда все-таки победил очередной «мюнхен». Сейчас этого не будет», – заявил пользователь Rustam Muzhaylo.
«Лучше бы тебе прикрыть... лицо», – возмутился Sergey Peksymov.
«Я бы очень хотел, чтобы все эти немецкие теоретики пошли дружно жить в ОРДЛО (отдельные регионы Донецкой и Луганской областей, так украинские власти называют самопровозглашенные ДНР и ЛНР) и там дружно теоретизировали о Финляндии и так далее», – заявил Виктор Паслай.
«Глава Мюнхенской конференции уже перестал получать от русских деньги?» – заподозрил Ігор Левадний.
«Как можно скорее в НАТО. Или ядерное оружие, без вариантов», – выразил мнение Олександр Мазурак.
«А нам бы наоборот, как Турция – в НАТО, но не в ЕС», – помечтала Людмила Рябчук.
«А можно посмотреть и на Норвегию, которая является членом НАТО, но не является членом ЕС», – согласился Александр Хребтов.
Ранее сенатор Алексей Пушков напомнил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал различать партнеров и членов альянса и уточнил, что Украина, как партнер НАТО, может рассчитывать на поддержку альянса, тогда как в отношении членов альянса речь идет о гарантиях безопасности и коллективной обороне.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В минувшую среду в администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».
На Украине провалили строительство новых арсеналов
Строительство новых складов боеприпасов для украинской армии, которое началось в 2018 году после нескольких масштабных пожаров в военных частях, до сих пор не завершено, сообщило издание Bihus.info, которое проводило расследование этих обстоятельств.
«Новые арсеналы министерство обороны заказало в 2018 году – после ряда пожаров и взрывов в военных частях, которые повлекли за собой серьезные потери боеприпасов. Всего в трех воинских частях до конца 2021 года должны были построить 136 хранилищ», – передает ТАСС сообщение авторов расследования. Однако, как отмечается в расследовании, план строительства был сорван.
Подряды тогда получили две компании из корпорации бывшего депутата Верховной рады Максима Микитася «Укрбуд»: один из подрядов на сумму 1,95 млрд гривен (71,2 млн долларов) получила компания «Укрстроймонтаж», принадлежавшая супруге бывшего депутата, еще два на сумму 2,3 млрд гривен (84 млн гривен) – «Северо-украинский строительный альянс» помощника парламентария в Раде Андрея Якусевича.
Однако в начале 2019 года Минобороны подало в суд на подрядчиков, обвиняя их в срыве календарного плана работ. Подрядчики утверждали, что строительство сорвали именно военные, которые долго не могли подготовить площадки для него.
Из-за судебных разбирательств, как сообщили авторы расследования, строительство арсеналов прекратилось. Это совпало с крахом корпорации «Укрбуд» и возбуждением уголовного дела против ее главы Микитася. Сейчас по данному делу проводятся различные экспертизы.
В 2018 году случилось несколько ЧП на украинских военных арсеналах. В октябре произошел пожар и начались взрывы боеприпасов на арсенале у города Ичня Черниговской области. Прежде взрывы происходили на арсеналах в Старой Николаевке Донецкой области, в Балаклее Харьковской области, у поселка Калиновка Винницкой области. Тогда из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тыс. человек, пострадали двое.
Напомним, в ноябре 2019 года генштаб Украины сообщил, что двое саперов погибли в результате взрывов на военном арсенале в городе Балаклея в Харьковской области Украины.
Ранее в генштабе сообщали, что на территории складов проводилась плановая утилизация боеприпасов, в результате которой ранения получили четверо военных.
Россия захотела получить гарантии нерасширения НАТО на Восток
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Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении, заявил глава российского государства Владимир Путин президенту США Джо Байдену.
Как сообщается на сайте Кремля, «в формате видеоконференции состоялась продолжительная беседа» президентов двух стран. В частности, обсуждалась «реализация итогов» июньского саммита в Женеве. В ходе видеоконференции была «отмечена важность последовательного выполнения» достигнутых тогда договоренностей, а также «сохранения «духа Женевы» при рассмотрении вопросов двусторонних отношений» и «возникающих между Россией и США проблем».
Путин и Байден «в данном контексте вспомнили о союзничестве двух стран в годы Второй мировой войны». Президенты России и США «подчеркнули, что принесенные тогда жертвы не должны быть забыты, а само союзничество должно служить примером для выстраивания контактов и совместной работы в сегодняшних реалиях».
При этом основное «место в разговоре» было отведено «проблематике, связанной с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении» Минских соглашений. Путин «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева», который стремится к «полному демонтажу» соглашений. Кроме того, глава российского государства «высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса».
Байден же «акцентировал якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки». Путин «в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей».
Президент России указал, что необходимы «надежные, юридически зафиксированные гарантии, исключающие расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений». Главы России и США «условились поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам».
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Кроме того, обсуждалась тема информационной безопасности, стороны «подчеркнули важное значение активно ведущегося диалога по этой теме» и выразили готовность «к продолжению практического взаимодействия по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям борьбы с киберпреступностью».
Также было «рассмотрено положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе». Путин призвал к «его полноценному выполнению в изначально согласованных рамках». Москва и Вашингтон рассчитывают, что переговоры в Вене «пройдут в конструктивном ключе и позволят выйти на приемлемые для всех участников решения».
При обсуждении «двусторонней проблематики» было «констатировано, что сотрудничество по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии». Так, «урезанные» диппредставительства обеих стран «испытывают трудности в своей работе». Путин заявил, что ситуация вызвана действиями США, которые «еще пять лет назад начали практиковать масштабные ограничения, запреты и массовые высылки российских дипломатов, на что мы вынуждены зеркально реагировать». Москва предложила «обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений».
«Президенты выразили мнение, что с учетом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты. В целом разговор носил откровенный и деловой характер», – говорится в сообщении.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветсствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.
Первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
В отношении «Миротворца» открыли расследование на Украине
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Украинская киберполиция сообщила, что проводит досудебное расследование в отношении сайта «Миротворец» по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни».
Уголовное дело по 182-й статье УК Украины открыли в связи с обращением уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой, которая обратила внимание на историю 13-летней жительницы Луганска Фаины Савенковой. Денисова требовала изъять данные о ребенке из базы сайта и закрыть его, сообщает украинский портал «Суспільне. Новини».
Денисова указала, что «сайт не принадлежит ни к одному государственному учреждению, нарушает права не только этого ребенка, но и других». По ее словам, сайт «наносит много вреда не только детям, но и другим гражданам».
В киберполиции сообщили, что направили запросы «Миротворцу» о наличии в списках на сайте других малолетних и несовершеннолетних детей «с целью проверки изложенных в обращении (Денисовой) обстоятельств».
Напомним, Савенкова, которую внесли в базу украинского сайта «Миротворец», написала генсеку ООН письмо с просьбой повлиять на закрытие экстремистского ресурса. Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что внесение Савенковой в базу «Миротворца» является шокирующим фактом. Луганчанку внесли в базу «Миротворца» из-за участия в фестивале «Звезды над Донбассом», который прошел в Донецке.
Лавров заявил о неприемлемой трактовке минских соглашений США
США пытаются выставить дело так, как будто Россия должна выполнять минские соглашения, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Там все написано, переведено на все официальные языки ООН. Поэтому я убежден, что (госсекретарь США) Энтони Блинкен знаком с этим документом, хотя пытается трактовать его совершенно неприемлемым образом, противоречащим тексту», – цитирует его РИА «Новости». Лавров подчеркнул, что мирное урегулирование на Украине может состояться «исключительно на основе прямого недвусмысленного выполнения минских договоренностей».
Он также напомнил, что в тексте минских соглашений записано, что «Киев должен все согласовать с Донецком и Луганском».
«А американские наши коллеги пытаются выставить дело таким образом, будто Россия должна соблюдать режим прекращения огня, отводить тяжелые вооружения, обеспечивать налаживание социально-экономических связей между Донбассом и остальной территорией Украины. При этом хвалят киевский режим за то, что он, видите ли, в очередной раз продлил закон об очередном статусе и в очередной раз разрабатывает закон об амнистии. А то, что упомянутые документы используются в Киеве для того, чтобы подрывать минские соглашения, мне кажется, американцам должно быть хорошо известно», – добавил глава МИД.
Лавров отметил, что у Москвы вызывает озабоченность то, как Киев продолжает провоцировать своих кураторов.
Ранее Лавров заявил, что, если Украину оставить наедине со своей совестью, Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
Эксперт: Действия США напоминают ультиматум Мюнхгаузена Англии
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Действия США напоминают историю о том, как барон Мюнхгаузен выдвинул ультиматум Англии, заявил политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Как заявил Лукьянов в Telegram, «по косвенным признакам можно судить, что разговор Путина и Байдена был тяжелым, удовлетворения ни той, ни другой стороне не принес». По его словам, «зафиксированность Вашингтона на идее, что русская военная машина практически под парами для немедленного вторжения на Украину, даже несколько загадочна»
«Но благодаря ей итог саммита можно трактовать парадоксально. США жестко требовали от России не атаковать Украину. Россия не атаковала Украину, потому что и не собиралась. Но по факту как бы пошла навстречу. Администрация Байдена с облегчением констатировала, что предотвратила войну угрозами сокрушительных санкций», – заявил Лукьянов.
Он считает, что «это немного напоминает историю Мюнхгаузена из пьесы Григория Горина: барон выдвинул ультиматум Англии, Англия сдалась. Но пусть». По словам Лукьянова, «основной вопрос, с которого все и началось: требование Москвы дать гарантии безопасности, чтобы быть уверенной, что военная инфраструктура НАТО и ударные вооружения никуда дальше распространяться не будут».
«В упоминании диалога по «чувствительным вопросам» европейской безопасности можно усмотреть знак того, что США хотя бы признали наличие проблемы. Усмотреть можно, но есть ли такое на самом деле – непонятно. Это прояснится в предстоящие недели», – говорится в сообщении.
Лукьянов считает, что «есть надежда, что истерия насчет неизбежной войны сейчас пойдёт на спад», но только «до новой оказии». По его мнению, «по атмосфере все это напоминает холодную войну до 1962 года, когда Карибский кризис заставил быть предельно серьезными». «Но это потом. А пока – нервотрепка в духе Берлинских кризисов продолжится», – заявил он.
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Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветсствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Канадцы предложили Украине кофе и пончики на просьбу о военной помощи
Канадское издание The Globe and Mail опубликовало статью, посвященную высказыванию украинского министра обороны Алексея Резникова, попросившего Канаду, США и Британию оказать стране военную помощь вне рамок НАТО. Читатели отреагировали на публикацию с долей юмора.
По мнению министра, названные государства должны защищать целостность Украины при «российской агрессии». Жители Канады же считают по-другому. По их словам, страна слишком много участвовала в войнах других государств и теперь все, чем она может помочь – это пончики и кофе, передает РИА «Новости».
«Я не уверен, что мы можем каким-то видимым образом повлиять на ситуацию помимо того, чтобы обеспечить их кофе и пончиками», – заявил Aulus.
«Недавно Украина приняла законы, которые открыто дискриминируют меньшинства. Украина не заслуживает помощи», – считает old taxpayer.
«Я сочувствую Украине, но Канада уже достаточно сражалась в войнах других народов», – отметил Luki2.
«Мы еще не поставили точку в вопросе Афганистана. И уже хотим вступить в еще одну войну. На этот раз с ядерной державой. Нет, спасибо», – поддержал app_72139551.
Ранее Украина пожаловалась ОБСЕ на «опасность российского вторжения».
Напомним, Украина и США работают над комплексным пакетом «сдерживания России от дальнейших агрессивных действий». При этом Киев рассматривает сценарий вторжения на Украину с территории Белоруссии, не исключив такой возможности. Украина уже попросила помощь у Запада в укреплении ПВО и ПРО.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Нуланд оценила «готовые к вторжению» на Украину силы России
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Замгоссекретаря США Виктория Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала».
Нуланд в письменных показаниях Конгрессу США заявила, что «военные и разведывательные службы России продолжают развивать потенциал для решительных действий против Украины в случае приказа, потенциально в начале 2022 года». По ее словам, «силы, которые предполагается развернуть, если их полностью мобилизовать, будут вдвое больше того, что видели прошлой весной». «В том числе примерно 100 батальонных тактических групп, или практически все боеготовые наземные силы России, базирующиеся к западу от Урала», – приводит ее слова РИА «Новости».
На слушаниях в Сенате США замгоссекретаря спросили, видит ли она готовность новых властей Германии к решительным действиям в случае российского «вторжения» на Украину. Нуланд ответила: «Я считаю, что да. Сегодня, как вы знаете первый день работы нового германского правительства, и мы уже начали с ними интенсивные консультации».
Нуланд заявила сенаторам, что «Байден дал предельно ясно понять президенту Путину сегодня, что решение, кого принимать в НАТО, является прерогативой НАТО и стран-претендентов». Подчеркивается, что «ни одна внешняя сторона не будет иметь права вето в этих решениях».
По словам Нуланд, Байден «продолжает считать, что более стабильные и предсказуемые отношения США и России в интересах обеих наших стран». Она признала, что у Вашингтона «продолжатся глубокие разногласия с Кремлем» по целому ряду вопросов, которые «Байден уже поднимал и продолжит поднимать с президентом Путиным». Нуланд сказала, что США и Россия «дают гражданам и всем народам перспективы более безопасного будущего», когда «работают вместе, как это делают сейчас по Ирану и начавшимся переговорам по стратегической стабильности».
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Напомним, Украина и США работают над комплексным пакетом «сдерживания России от дальнейших агрессивных действий». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. При этом в четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину
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Если Россия «вторгнется» на Украину, США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный фланг НАТО, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, глава американского государства Джо Байден предупредил об этом российского коллегу Владимира Путина.
Как заявил Салливан, в Белом доме «все еще не считают, что президент Путин принял решение» о «вторжении». Байден при этом изложил российскому коллеге, какие будут «последствия» в случае вторжения и как избежать этого. Байден «прямо сказал президенту Путину, что если Россия дальше вторгнется на Украину», США и их союзники «ответят решительными экономическими мерами», «предоставят украинцам дополнительные оборонительные материалы» и «укрепят союзников на восточном фланге НАТО дополнительными возможностями», сказал Салливан.
Советник президента США заверил, что «Соединенные Штаты предпримут все действия, как дипломатические, так и по сдерживанию, чтобы никогда не произошел сценарий» по захвату Тайваня материковым Китаем и «постараются сдержать вторжение на Украину», передает РИА «Новости».
США при этом готовы способствовать продвижению минских соглашений. Вашингтон считает, что для деэскалации ситуации по Украине должен существовать путь переговоров, отвечающий на обеспокоенность США, НАТО и России. Салливан подчеркнул, что целью США «является предотвращение дальнейшего вторжения России на территорию Украины».
Белый дом готовит «конкретные, надежные, четкие» меры на случай эскалации со стороны России, заявил Салливан. По его словам, США «поддерживают постоянный контакт с украинским правительством на разных уровнях». В Киеве, как заявил Салливан «сформулировали ряд конструктивных идей о том, как обеспечить продвижение дипломатического процесса».
Байден проинформировал лидеров Франции, Германии, Италии и Великобритании о разговоре со своим российским коллегой. Сейчас американские дипломаты разъясняют итоги саммита диппредставителям союзников США по НАТО и в азиатском регионе в Вашингтоне. Байден проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг.
Как считает Салливан, Байден и Путин провели «хорошую, продуктивную» дискуссию по Ирану. Он также заявил, что Байден открыт к созданию функционирующих диппредставителств в России и США, но не давал конкретных обещаний на этот счет. Байден приветствовал возможность прямо и откровенно пообщаться с Путиным, заявил Салливан.
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Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветсствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
США задумались об изоляции России от мировой финансовой системы
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США и их союзники обсуждают вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы, если российские силы «вторгнутся» на Украину, заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд.
Как сообщила Нуланд на слушаниях в Сенате США, обсуждалось то, что «будет равноценно фактически полной изоляции России от глобальной финансовой системы со всеми последствиями для российского бизнеса и российского народа, их возможностей для работы, путешествий и торговли». По ее словам, в стремлении удержать Россию от агрессии США рассматривают все доступные варианты. При этом санкции могут вводиться поэтапно – «в первый день, пятый, десятый», передает РИА «Новости».
Власти Германии, указала Нуланд, заявляли, что «любые агрессивные шаги России против Украины окажут непосредственное влияние на газопровод» «Северный поток – 2». «Таковы наши ожидания, и мы ведем диалог относительно этого, – приводит ее слова ТАСС. – Думаю, если президент Путин выступит против Украины, мы ожидаем, что газопровод будет приостановлен».
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге сообщил, что США и ЕС «подробно проработают» вопросы, касающиеся санкций. По его словам, «вопрос о будущем «Северного потока – 2» в контексте вторжения России на Украину в ближайшие недели имеет первостепенную важность». «Его подробно обсуждали. Сегодня я ограничусь этим», – сказал он.
«Сейчас газ не идет по трубопроводу «Северный поток – 2», что означает, что он не действует, что в свою очередь означает, что он не является рычагом для Путина. На самом деле – это рычаг для Запада, потому что, если Владимир Путин хочет видеть, как газ идет через этот трубопровод, он может не захотеть рисковать и вторгаться на Украину», – заявил Салливан.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветсствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
В оборонном бюджете США заложили военную помощь Украине
Проект нового оборонного бюджета США на 2022 год предполагает выделение 300 млн долларов в качестве военной помощи Украине.
Сумма оказалась на 50 млн долларов больше, чем запрашивала американская администрация.
«(Законопроект – прим. ВЗГЛЯД) включает 300 млн долларов на инициативу содействия безопасности Украины, которая обеспечивает поддержку и содействие украинским вооруженным силам – увеличение по сравнению с бюджетным запросом в 250 миллионов долларов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
Проект должен протий утверждение в палате представителей и сенате перед подписью президентом США Джо Байденом. Поправки не исключены, документ прошел предварительное согласование с участием представителей обеих партий.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вбросом сообщение американских СМИ об эвакуации США своих граждан из Украины из-за якобы готовящегося нападения России.
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