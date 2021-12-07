Зеленский ввел санкции из-за выборов в Крыму

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7 декабря, вторник | Последнее обновление — 21:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В США исключили санкции против «Северного потока – 2» из оборонного бюджета
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На приднестровских выборах особого накала, как это было, например, в 2011 или 2016 годах, нет. Может создаться мнение, что борьба идет без прежнего огонька. Но она все же идет.
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Если человек втянулся в культ, потратил время, деньги, репутацию – ему невыносимо признать, что он поступил как дурак. Это тем более невыносимо, если он, будучи в культе, совершал что-то явно глупое, позорное или преступное.
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Смириться с провалом «мягкой силы», забрать всех русских и тем самым показать «где-то-там-станам» ошибочность их культурной политики? Это не в интересах ни России, ни русских людей за ее пределами.
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Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Зеленский ввел санкции из-за выборов в Крыму
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о санкциях против кандидатов на выборах в Госдуму в Крыму и членов избиркомов. Меры предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, перелетов, транзита и так далее.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 ноября 2021 года «О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры», – говорится в текстах трех указов, передает ТАСС.
Документы содержат фамилии нескольких десятков кандидатов от разных российских политических партий, а также членов избирательных комиссий Крыма.
Кроме того, один из указов свидетельствует о введении санкций в отношении двух американских компаний и фирмы, зарегистрированной на Каймановых островах.
В список санкций попал глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев. Ограничительные меры против него введены на десять лет. . Среди тех, кто в списке, также оказался избранный в Крыму депутат Госдумы от «Единой России» Константин Бахарев. На такой же срок введены санкции в отношении большинства включенных в список, но есть и бессрочные меры.
Санкции предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, перелетов, транзита, запрет вывода капитала из Украины, запрет на участие в приватизации государственной собственности и прочее.
Это уже не первый пакет украинских санкций в связи с выборами в Госдуму. До этого Киев несколько раз принимал решения о подобного рода ограничениях, в списки попало уже несколько сотен человек.
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсудив «восстановление суверенитета» Украины над Крымом.
Напомним, в 2014 году Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело из-за выборов в Крыму.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство местных жителей высказались за присоединение. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Киев итоги референдума до сих пор не признает, считая Крым временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Зеленский и Блинкен обсудили «восстановление суверенитета» Украины над Крымом
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Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсудив «восстановление суверенитета» Украины над Крымом, сообщил Госдеп.
Глава американского ведомства «подчеркнул неколебимую поддержку украинского суверенитета, независимости и территориальной целостности перед лицом российской агрессии». Стороны выразили согласие, что конфликт в Донбассе должен быть урегулирован дипломатическим путем. Кроме того, они согласились по поводу «полного восстановления суверенитета Украины над международно признанными границами, включая Крым», говорится в сообщении.
Сам Зеленский заявил, что «согласовал позиции» с Блинкеном «перед разговором президентов Байдена и Путина». Киев и Вашингтон «договорились и дальше действовать совместно и скоординированно». Зеленский «благодарен стратегическому партнеру и союзнику – США за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности». «Ничего об Украине без Украины», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине. В Вашингтоне заявили, что Байден переговорит с Зеленским после разговора с президентом России.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
В РПЦ ответили на заявление Константинополя о первенстве в православии
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«Варфоломей постоянно говорит о владычестве в церкви, о том, что кто-то это владычество хочет у него отнять, но это его головная боль. Это он хочет быть владыкой церкви», – сказал газете ВЗГЛЯД протоиерей Андрей Новиков, комментируя заявление Константинопольского патриарха Варфоломея о желании «братьев-россиян быть владыками православия».
«Руководитель Константинопольского патриархата пришел в наш дом, на территорию Русской церкви, попытался расколоть наш народ. Именно Варфоломей легитимизировал раскольников, захвативших часть епархий на Украине. И при этом он всю ответственность – за это тоже – сваливает на «братьев-россиян». Что ж, как говорится, «кто обзывается, тот сам так называется», – отметил настоятель московского храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах протоиерей Андрей Новиков, в 2002–2014 годах секретарь Одесского епархиального управления Украинской православной церкви Московского париархата.
«В целом Константинопольский патриарх претендует не только на власть, но и на первенство церкви. Он говорит, что его решения не подлежат апелляции, что он может вмешиваться в дела поместных церквей. Где и когда подобное делала Русская православная церковь?» – подчеркнул отец Андрей. Священник отметил, что глава Константинопольской церкви «пришел на территорию РПЦ, объявил существование Русской церкви на собственной территории незаконным».
«Это то же самое, если бы США пришли на территорию Сибири, основали там свои штаты, но при этом обвиняли бы русских в том, что они хотят захватить Америку. Это наглость в первую очередь, – заметил собеседник. – Варфоломей – это человек, лишенный всяких духовных основ, который не руководствуется ни канонами, ни догматами церкви. Он мыслит исключительно в рамках захватнической политической идеологии. Православие для него превратилось просто в слово, термин, за которым ничего не стоит. Этот термин работает на обслуживание его политических интересов и интересов тех сил, которые за ним стоят».
Константинопольский патриарх Варфоломей заявил украинскому порталу «Суспільне. Новини»: «Мечта наших братьев-россиян – быть владыками православия. Но этого никогда не произойдет, потому что каноны православной церкви и действия церкви на протяжении веков отдали первенство Константинополю». Варфоломей выразил уверенность, что Константинополь «всегда будет первой церковью в системе православных церквей, а сестринская Русская церковь будет пятой».
Он не согласен с мнением «российских братьев» о том, что «произошел раскол». Напомним, что в 2018 году на Украине был проведен «объединительный собор», по результатам которого тогдашний украинский Петр Порошенко объявил о создании структуры, названной «Православной церковью Украины» (ПЦУ). Предоставление Константинополем томоса (документа на право самоуправления) для ПЦУ не учитывало позицию канонической Украинской православной церкви Московского патриархата и спровоцировало захват православных храмов, нападения на священников и верующих со стороны «новой церкви».
Однако, по мнению патриарха Варфоломея, на Украине «нет раскола», а если и есть, то в нем виновны представители РПЦ – «они сделали его, разорвав общение с четырьмя церквями». Глава Константинопольского патриархата считает, что конфликт начался в 2016 году, когда РПЦ и под ее влиянием три других церкви не прибыли на Собор на Крите. По версии Варфоломея, Россия сочла действия Константинополя на Украине местью за то, что РПЦ отказалась прибыть на Собор. Патриарх выразил поддержку стремлению Киева иметь особую церковь, добавив, что «вопрос об автокефалии Украины возник не два или три года назад».
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Стало известно о нежелании США передавать Украине «афганские» Ми-17
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Украина хочет получить от США «афганские» вертолеты Ми-17, но Вашингтон не желает провоцировать Россию, сообщают СМИ.
Как пишет Foreign Policy со ссылкой на украинского чиновника, Киев хотел бы получить предназначавшиеся Афганистану боеприпасы, а также Ми-17, которые проходят техническое обслуживание на Украине. Источники издания сообщают, что Белый дом рассматривает варианты помощи Киеву, но они «не соответствуют пожеланиям» украинского министра обороны Алексея Резникова.
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан добивается того, чтобы Вашингтон сосредоточился на угрозах со стороны Китая. В связи с этим Салливан и его команда сопротивляются тому, чтобы Россия оказалась «отвлекающим фактором». В результате Вашингтон «умеряет» шаги, способные спровоцировать Москву, передает РИА «Новости».
Помощник одного из конгрессменов заявил, что «межведомственные органы министерства безопасности и госдепартамента делают все правильно, затем процесс оказывается в черной дыре в совете национальной безопасности и останавливается там». Высокопоставленные конгрессмены-республиканцы направили Джо Байдену письмо, в котором выразили обеспокоенность позицией Белого дома. Они считают, что Белый дом скорее «пойдет на уступки» Москве, чем окажет поддержку партнерам и союзникам США.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Напомним, источники CNN сообщили, что США рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и поставки вооружений, включая ПЗРК «Стингер». Также обсуждается возможность отправки Киеву вертолетов Ми-17. Кроме того, по словам источников, в пакет военной помощи Украине могут входить новые противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и минометы.
Константинополь заявил о желании «братьев-россиян быть владыками православия»
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Константинопольский патриарх Варфоломей утверждает, что Русская православная церковь якобы хочет «быть владыкой православия».
Патриарх Варфоломей заявил украинскому порталу «Суспільне. Новини»: «Мечта наших братьев-россиян – быть владыками православия. Но этого никогда не произойдет, потому что каноны православной церкви и действия церкви на протяжении веков отдали первенство Константинополю».
Он выразил уверенность, что Константинополь «всегда будет первой церковью в системе православных церквей, а сестринская Русская церковь будет пятой». Он не согласен с мнением «российских братьев» о том, что «произошел раскол». По его мнению, «нет раскола», а если и есть, то «они сделали его, разорвав общение с четырьмя церквями», передает РИА «Новости».
Патриарх Варфоломей утверждает, что конфликт начался в 2016 году, когда РПЦ и под ее влиянием три других церкви не прибыли на Собор на Крите. По его версии, Россия сочла действия Константинополя на Украине местью за то, что РПЦ отказалась прибыть на Собор. Патриарх выразил поддержку стремлению украинцев иметь особую церковь, добавив, что «вопрос об автокефалии Украины возник не два или три года назад».
В 2018 году в Софийском соборе был проведен «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. «Новую церковь» назвали «православной церковью Украины». Предоставление Константинополем томоса не учитывало позицию канонической Украинской православной церкви Московского патриархата и спровоцировало захват православных храмов, нападения на священников и верующих со стороны «новой церкви».
Суд Киева разрешил задержание Поклонской
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Киевский апелляционный суд Киева предоставил разрешение на задержание Натальи Поклонской, которая является бывшим генпрокурором Крыма, а ныне послом России в Кабо-Верде.
«Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание бывшего так называемого прокурора аннексированного Крыма, подозреваемого в государственных изменах», – сообщается на сайте суда.
Ранее депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выступил с угрозами в адрес Натальи Поклонской, на своем канале в YouTube он пообещал, что Поклонскую отправят в киевский СИЗО.
Кроме того, глава МИД Украины заявил, что киевские власти никогда не забудут Поклонскую и не оставят ее в покое. По его словам, вопросами экстрадиции российского дипломата занимаются генеральная прокуратура, министерство юстиции и МВД Украины.
Напомним, президент Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде. Ранее Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «испортить ей жизнь».
Министерство иностранных дел Украины заявило, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской. Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Украину от угроз в адрес Поклонской и посоветовала не пытаться «экстрадировать» ее из Африки.
Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.
Украинцев возмутил совет Германии брать пример с Финляндии
Украинцев возмутило предложение немецкого дипломата Вольфганга Ишингера брать пример с Финляндии в плане отношений страны с НАТО.
Представитель Германии напомнил, что эта страна входит в состав ЕС, но не является членом НАТО. Свое заявление дипломат сделал в ходе интервью газете Handelsblatt, выдержки из него привел украинский портал Liga.net.
«Мы могли бы рекомендовать Украине в долгосрочной перспективе начать брать пример с финнов. Финляндия является членом ЕС, но не НАТО», – сказал Ишингер в беседе с газетой Handelsblatt.
Ответные комментарии на реплику немца пользователи разместили под постом украинского интернет-издания в Facebook. Большинство сообщений читателей сводилось к тому, что совет Ишингера в настоящее время нельзя считать актуальным, время подобных рекомендаций прошло.
«Поезд «как Финляндия» ушел в 2014 году. Тогда все-таки победил очередной «мюнхен». Сейчас этого не будет», – заявил пользователь Rustam Muzhaylo.
«Лучше бы тебе прикрыть... лицо», – возмутился Sergey Peksymov.
«Я бы очень хотел, чтобы все эти немецкие теоретики пошли дружно жить в ОРДЛО (отдельные регионы Донецкой и Луганской областей, так украинские власти называют самопровозглашенные ДНР и ЛНР) и там дружно теоретизировали о Финляндии и так далее», – заявил Виктор Паслай.
«Глава Мюнхенской конференции уже перестал получать от русских деньги?» – заподозрил Ігор Левадний.
«Как можно скорее в НАТО. Или ядерное оружие, без вариантов», – выразил мнение Олександр Мазурак.
«А нам бы наоборот, как Турция – в НАТО, но не в ЕС», – помечтала Людмила Рябчук.
«А можно посмотреть и на Норвегию, которая является членом НАТО, но не является членом ЕС», – согласился Александр Хребтов.
Ранее сенатор Алексей Пушков напомнил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал различать партнеров и членов альянса и уточнил, что Украина, как партнер НАТО, может рассчитывать на поддержку альянса, тогда как в отношении членов альянса речь идет о гарантиях безопасности и коллективной обороне.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В минувшую среду в администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».
На Украине провалили строительство новых арсеналов
Строительство новых складов боеприпасов для украинской армии, которое началось в 2018 году после нескольких масштабных пожаров в военных частях, до сих пор не завершено, сообщило издание Bihus.info, которое проводило расследование этих обстоятельств.
«Новые арсеналы министерство обороны заказало в 2018 году – после ряда пожаров и взрывов в военных частях, которые повлекли за собой серьезные потери боеприпасов. Всего в трех воинских частях до конца 2021 года должны были построить 136 хранилищ», – передает ТАСС сообщение авторов расследования. Однако, как отмечается в расследовании, план строительства был сорван.
Подряды тогда получили две компании из корпорации бывшего депутата Верховной рады Максима Микитася «Укрбуд»: один из подрядов на сумму 1,95 млрд гривен (71,2 млн долларов) получила компания «Укрстроймонтаж», принадлежавшая супруге бывшего депутата, еще два на сумму 2,3 млрд гривен (84 млн гривен) – «Северо-украинский строительный альянс» помощника парламентария в Раде Андрея Якусевича.
Однако в начале 2019 года Минобороны подало в суд на подрядчиков, обвиняя их в срыве календарного плана работ. Подрядчики утверждали, что строительство сорвали именно военные, которые долго не могли подготовить площадки для него.
Из-за судебных разбирательств, как сообщили авторы расследования, строительство арсеналов прекратилось. Это совпало с крахом корпорации «Укрбуд» и возбуждением уголовного дела против ее главы Микитася. Сейчас по данному делу проводятся различные экспертизы.
В 2018 году случилось несколько ЧП на украинских военных арсеналах. В октябре произошел пожар и начались взрывы боеприпасов на арсенале у города Ичня Черниговской области. Прежде взрывы происходили на арсеналах в Старой Николаевке Донецкой области, в Балаклее Харьковской области, у поселка Калиновка Винницкой области. Тогда из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тыс. человек, пострадали двое.
Напомним, в ноябре 2019 года генштаб Украины сообщил, что двое саперов погибли в результате взрывов на военном арсенале в городе Балаклея в Харьковской области Украины.
Ранее в генштабе сообщали, что на территории складов проводилась плановая утилизация боеприпасов, в результате которой ранения получили четверо военных.
В США решили изучить возможность эвакуации своих граждан с Украины
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Власти США изучают возможность и способы эвакуации американских граждан с Украины в связи с сообщениями о якобы готовящемся вторжении России, передает CNN.
«Администрация Байдена изучает возможность потенциальной эвакуации американских граждан с Украины, если Россия вторгнется в страну и создаст тяжелую ситуацию в области безопасности», – сообщает телеканал, передает РИА «Новости».
По данным CNN, Пентагон рассматривает разные варианты эвакуации – от эвакуации «второстепенных госслужащих» до более масштабного вывоза американских граждан. Уточняется, что такое планирование может идти из-за плохо проведенной эвакуации США из Афганистана.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».
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США и страны Европы решили создать «единый фронт» против России
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Состоялись переговоры главы британского кабмина Бориса Джонсона, президента США Джо Байдена, врио канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги, сообщает канцелярия Джонсона.
Они «подчеркнули необходимость создания единого фронта перед лицом российских угроз и враждебности». В сообщении канцелярии Джонсона говорится, что «лидеры призвали Россию к деэскалации напряженности и подтвердили свою твердую поддержку территориальной целостности Украины», а также «договорились снова выступить после разговора президента Байдена с президентом Путиным».
Как заявил Джонсон, Великобритания использует все имеющиеся экономические и дипломатические инструменты для предотвращения «российской агрессии» против Украины, передает РИА «Новости».
Елисейский дворец сообщил, что они «обсудили напряженность в отношениях между Россией и Украиной, выразили решимость уважать суверенитет Украины и выразили приверженность работе на благо мира и безопасности в Европе», а также выступили за возобновление переговоров в нормандском формате, передает ТАСС.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине. Кроме того, Песков заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.
Лавров заявил о неприемлемой трактовке минских соглашений США
США пытаются выставить дело так, как будто Россия должна выполнять минские соглашения, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Там все написано, переведено на все официальные языки ООН. Поэтому я убежден, что (госсекретарь США) Энтони Блинкен знаком с этим документом, хотя пытается трактовать его совершенно неприемлемым образом, противоречащим тексту», – цитирует его РИА «Новости». Лавров подчеркнул, что мирное урегулирование на Украине может состояться «исключительно на основе прямого недвусмысленного выполнения минских договоренностей».
Он также напомнил, что в тексте минских соглашений записано, что «Киев должен все согласовать с Донецком и Луганском».
«А американские наши коллеги пытаются выставить дело таким образом, будто Россия должна соблюдать режим прекращения огня, отводить тяжелые вооружения, обеспечивать налаживание социально-экономических связей между Донбассом и остальной территорией Украины. При этом хвалят киевский режим за то, что он, видите ли, в очередной раз продлил закон об очередном статусе и в очередной раз разрабатывает закон об амнистии. А то, что упомянутые документы используются в Киеве для того, чтобы подрывать минские соглашения, мне кажется, американцам должно быть хорошо известно», – добавил глава МИД.
Лавров отметил, что у Москвы вызывает озабоченность то, как Киев продолжает провоцировать своих кураторов.
Ранее Лавров заявил, что, если Украину оставить наедине со своей совестью, Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
Канадцы предложили Украине кофе и пончики на просьбу о военной помощи
Канадское издание The Globe and Mail опубликовало статью, посвященную высказыванию украинского министра обороны Алексея Резникова, попросившего Канаду, США и Британию оказать стране военную помощь вне рамок НАТО. Читатели отреагировали на публикацию с долей юмора.
По мнению министра, названные государства должны защищать целостность Украины при «российской агрессии». Жители Канады же считают по-другому. По их словам, страна слишком много участвовала в войнах других государств и теперь все, чем она может помочь – это пончики и кофе, передает РИА «Новости».
«Я не уверен, что мы можем каким-то видимым образом повлиять на ситуацию помимо того, чтобы обеспечить их кофе и пончиками», – заявил Aulus.
«Недавно Украина приняла законы, которые открыто дискриминируют меньшинства. Украина не заслуживает помощи», – считает old taxpayer.
«Я сочувствую Украине, но Канада уже достаточно сражалась в войнах других народов», – отметил Luki2.
«Мы еще не поставили точку в вопросе Афганистана. И уже хотим вступить в еще одну войну. На этот раз с ядерной державой. Нет, спасибо», – поддержал app_72139551.
Ранее Украина пожаловалась ОБСЕ на «опасность российского вторжения».
Напомним, Украина и США работают над комплексным пакетом «сдерживания России от дальнейших агрессивных действий». При этом Киев рассматривает сценарий вторжения на Украину с территории Белоруссии, не исключив такой возможности. Украина уже попросила помощь у Запада в укреплении ПВО и ПРО.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Украина похвасталась способностью воевать без «американских солдат»
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Украине «не нужны американские солдаты», но требуются вооружения, заявил глава минобороны страны Алексей Резников.
Резников сказал, что украинцы «будут бороться за себя сами», но стране «нужно оружие и тому подобное», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV заявил, что в Киеве понимают – НАТО за Украину «воевать не будет», но страны-члены альянса могут «очень много сделать». Кулеба заявил, что страны НАТО прежде «были более скептичными», но на заседании министров иностранных дел стран альянса в Риге «получили весь массив информации», после чего их «позиция была консолидирована», в НАТО стали выражать «однозначную поддержку Украины».
Кулеба также заявил, что не ожидает прорывов от переговоров президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина. По его словам, «каждая сторона заявит свое максималистское видение логики дальнейших действий, а потом уже будут работать разные команды над дальнейшим развитием ситуации». При этом Вашингтон подаст «очень четкие сигналы», какие шаги предпримут партнеры Украины, если Москва «пойдет на военную операцию», сказал министр.
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Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине. Кроме того, Песков заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.
Глава Пентагона провел совещание по ситуации на границе России и Украины
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Министр обороны США Ллойд Остин провел совещание с участием председателя американского Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли на тему ситуации на границе России и Украины, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Кирби сообщил, что «министр председательствовал на встрече с ключевыми фигурами в министерстве» для «обсуждения ситуации на Украине и, конечно, на западе России», передает РИА «Новости».
Официальный представитель Пентагона заявил, что Вашингтон обеспокоен «наращиванием» российских войск в районе границы, у США нет информации о намерениях этих сил. При этом Кирби заявил, что существует «пространство для дипломатии, есть пространство для лидерства». По его словам, «нет причин, чтобы все это вылилось в конфликт того или иного рода или во «вторжение».
Напомним, высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что Россия якобы готова напасть на Украину с юга, запада и северо-востока. Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что «угроза» для Украины со стороны России является «очень серьезной». Глава Пентагона заявил о приверженности США «защите» Украины.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине. Кроме того, Песков заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.
Глава ЦРУ оценил российский «аппетит к риску» в отношении Украины
Директор ЦРУ Уильям Бернс утверждает, что не следует недооценивать аппетит России к риску в отношении Украины.
Бернс выступил на встрече исполнительных директоров Wall Street Journal. Встреча проходила в закрытом формате, однако фрагменты его заявлений появились у ряда зарубежных агентств. Он заявил, что американская сторона «не знает, принял ли Путин решение использовать силу», но «российские военные и силы безопасности находятся на позициях, откуда могут предпринять решительные действия», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
«Я бы не стал недооценивать аппетит Путина к риску по Украине», – сказал он, добавив, что на переговорах с российским лидером глава американского государства Джо Байден должен как показать готовность к «сдерживанию России», так и сохранить возможность для разрядки ситуации дипломатическими средствами.
Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине. В Вашингтоне заявили, что Байден переговорит с Зеленским после разговора с президентом России.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Зеленский «забыл» о Красной армии в поздравлении украинским военным
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на торжественных мероприятиях к 30-летию основания вооруженных сил страны вспомнил про дружину Киевской Руси, однако забыл упомянуть Красную армию.
«Тридцать лет назад был принят закон о Вооруженных силах Украины. Но традиции нашего войска и защиты нашей родины уходят вглубь истории», – цитирует РИА «Новости» главу государства.
Также украинский лидер перечислил великих защитников страны, среди которых дружина Киевской Руси, запорожские казаки, коллаборационисты из УПА* (запрещенная в России экстремистская организация), «бойцы в составе антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны», однако не упомянул Красную армию.
Зеленский поблагодарил военнослужащих от имени украинского народа за самоотверженную службу, стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности Украины.
Ранее Зеленский заявил, что украинская армия – высокоорганизованная боевая структура, способная «сломать любые захватнические планы врага».
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