Полицейский рассказал о задержании стрелка в МФЦ

Злоумышленника, который устроил стрельбу в МФЦ на Юго-Востоке Москвы, задержал старший лейтенант полиции Георгий Домолаев. Как рассказал сам Домолаев, он услышал «хлопки» и заметил убегавшего к выходу из здания преступника. Полицейский сумел догнать и обезвредить стрелявшего. Как сообщили в МВД, Домолаев будет представлен к госнаграде.

Старший лейтенант полиции Георгий Домолаев рассказал телеканалу РенТВ, как ему удалось задержать мужчину, открывшего стрельбу в московском МФЦ. «Я был на рабочем месте, услышал звуки пожарной сигнализации и характерные хлопки. Я выбежал в коридор и увидел гражданина, убегающего в сторону выхода МФЦ. Приняв решение его задержать, я выбежал следом за ним», – сказал полицейский.

По словам Домолаева, при задержании злоумышленник оказал сопротивление. На поясе у преступника были нож и огнестрельное оружие. Полицейский обезвредил стрелявшего и дождался прибытия коллег. Как сообщили в МВД, Домолаева представят к государственной награде.

Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу. Стрелявший задержан, на месте работают оперативные службы. По данным следствия, мужчина застрелил охранника МФЦ и администратора, еще четверо пострадали, возбуждено уголовное дело.

Также СМИ сообщили, что на месте стрельбы обнаружены сумка, из которой торчат провода и незарегистрированный американский пистолет «Глок». Предполагается, что именно из него стрелял злоумышленник. Позднее стало известно, что у стрелявшего не нашли взрывных устройств.

СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

СМИ первоначально сообщали о том, что стрелком оказался Сергей Глазов, бывшим военным, служившим до 2010 года. Однако позднее сам Глазов, фотографию которого распространили СМИ и телеграм-каналы, опроверг свое участие в инциденте. «Я вот собираю кухню, что там говорят, это все ложь», – заявил он в своем видеобращении, обнародованном в соцсетях.

На ваш взгляд После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг? Да

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На юго-востоке Москвы в МФЦ «Рязанский» мужчина открыл стрельбу. В результате погибли два человека, еще трое, в числе которых также десятилетняя девочка, пострадали. По данным СМИ, злоумышленник достал оружие и начал стрелять после отказа надеть медицинскую маску. Сотрудники полиции задержали стрелявшего.



Как рассказала вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, в результате стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы две женщины и один мужчина доставлены в НИИ Склифосовского, девочка 10 лет – в Морозовскую детскую больницу. По словам Раковой, все четверо пострадавших находятся в операционных, передает ТАСС. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что держит на контроле ситуацию с раненной девочкой.

Как сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов, в государственных учреждениях работают охранники по договору и все они обязаны пройти соответствующее обучение. «Любой уровень безопасности должен быть достаточным для предотвращения особо опасных проявлений, но мы должны понимать, что избежать их полностью мы никогда не сможем», – говорит Ворожцов. Для предотвращения подобных актов следует, по мнению генерала, учить персонал так, чтобы охранники умели выявлять граждан с психическими отклонениями и не создавали ситуации, когда неуравновешенные люди доходят до агрессивного состояния, и, фактически, террористического поведения.