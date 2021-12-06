ВС защитил высланного из России за кражу овец украинца

Верховный суд России заступился за гражданина Украины, который прожил в России 20 лет и был депортирован за кражу овец, следует из определения судебной коллегии по административным делам ВС России.

Сообщается, что истец хоть и не успел получить гражданство, но прожил в Ростовской области более 20 лет, его жена и пятеро детей – граждане России. В 2017 году он вместе с соучастниками угнал стадо из 90 овец на общую стоимость 550 тысяч рублей и получил за это год колонии, сообщает РИА «Новости».

В то время, пока мужчина отбывал наказание, полиция аннулировала вид на жительство и вынесла распоряжение о «нежелательности его пребывания» в России. После освобождения его депортировали, запретив въезд на пять лет.

Истец оспорил это решение в судах трех инстанций, но безрезультатно. В итоге ему помогла уполномоченный по правам человека в России, направив соответствующее ходатайство в ВС России.

Верховная инстанция решила, что хотя судимость является основанием для признания пребывания человека в стране нежелательной, но «суды, не ограничиваясь установлением только формальных оснований применения закона, должны исследовать и оценивать реальные обстоятельства дела».

Суд отметил, что истец разлучен с семьей – все его родственники живут в России, а семья не может переехать к нему, ведь на Украине у него нет жилья. В России же он жил в доме своей матери. Кроме того, его украинский паспорт просрочен.

Преступление, за которое он был осужден, не является преступлением против личности, ему назначено минимальное наказание, в период отбытия которого он характеризовался положительно и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Помимо этого, за него поручился глава сельского поселения, а участковый дал положительную характеристику.

В итоге суд отменил решения о нежелательности его пребывания, депортации и запрете на въезд.

Ранее ВС утвердил отмену решений судов при преступных действиях присяжного.