ВС утвердил отмену решений судов при преступных действиях присяжного

В случае установления преступных действий судьи или присяжного все вступившие в законную силу решения судов по уголовным делам должны быть отменены, говорится в постановлении Пленума Верховного суда России.

«Если вступившим в законную силу приговором <...> установлены совершенные при рассмотрении данного уголовного дела преступные действия судьи, присяжного заседателя, участвовавшего в вынесении вердикта, то состоявшиеся по делу [которые рассматривал этот судья или присяжный] судебные решения во всех случаях подлежат отмене с передачей уголовного дела для производства нового судебного разбирательства», – цитирует документ ТАСС.

Также преступные действия судьи или присяжного могут быть установлены постановлением суда, следователя или дознавателя о прекращении дела за истечением срока давности, вследствие акта об амнистии или помилования, а также в связи со смертью обвиняемого.

Преступные действия других участников уголовного процесса или иных лиц, в том числе заведомо ложные показания свидетеля, потерпевшего, заключение эксперта, подложность вещественных доказательств, протоколов и судебных действия, заведомая неправильность перевода, преступные действия дознавателя, следователя или прокурора также влекут отмену судебных решений при ряде условий.

Решение суда в таком случае может быть отменено, если эти действия повлекли «постановление незаконного, необоснованного и несправедливого приговора либо вынесение незаконного, необоснованного или немотивированного определения, постановления суда».

Принимающему решение об отмене судебного решения судье по вновь открывшимся обстоятельствам в виде преступных действия других участников уголовного процесса (помимо судьи и присяжного заседателей) следует приводить соответствующие мотивы.

Также в постановлении отмечается, что суд может отменить свой приговор, если после его вынесения будет установлено, что осужденный оказался непричастным к преступлению или совершил менее тяжкое преступление

Пленум отметил, что глава 49 УПК предусматривает возобновление производства по уголовному делу, по которому уже вступило в законную силу судебное решение, в случае обращения прокурора с заключением о наличии новых обстоятельств, которые были неизвестны суду на момент вынесения приговора.

В числе таких обстоятельств – исключающие преступность и наказуемость деяния, когда нормы закона, на основании которого человек был осужден, признаны несоответствующими Конституции России, или нарушающими положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Также к ним относятся обстоятельства, когда при рассмотрении дела в суде или после вынесения решения суда выяснится наступление новых общественно опасных последствий от преступления, влекущих предъявление обвинения в более тяжком преступлении, а также иные обстоятельства.

К новым обстоятельствам могут быть отнесены установленные в ходе расследования проведенного по обращению прокурора к органам следствия для проверки новой информации по уголовному делу, где уже есть вступившее в силу решение суда обстоятельства, не известные ранее суду, «свидетельствующие о непричастности осужденного к совершению преступления или о совершении им менее тяжкого преступления».

ВС указал, что институт пересмотра решений по уголовным делам ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств – самостоятельная стадия уголовного судопроизводства, она выступает в качестве механизма, «дополняющего иные способы обеспечения правосудности приговоров и других судебных решений и устранения судебных ошибок».

Пересмотр может проводиться после заключения прокурора и после вступления приговоров в законную силу и независимо от того, были ли они предметом рассмотрения в суде кассационной или надзорной инстанции.