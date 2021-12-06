Пушков: Факт геноцида народов СССР фашистами должен быть признан во всем мире

«Сейчас обостряется борьба за то, кто и на каких основаниях будет определять судьбы мира. Один из инструментов этой борьбы – попытка оспорить моральное и историческое право нашей страны на победу над нацизмом», – заявил сенатор Алексей Пушков, выступая в понедельник на всероссийском семинаре «Без срока давности», посвященном сохранению исторической правды о преступлениях нацизма.

«Президент Владимир Путин, выступая в июле 2020 года на заседании Российского оргкомитета «Победа» подчеркнул: «Преступления нацистов и их приспешников, геноцид в отношении народов Советского Союза не имеют срока давности. И такая оценка должна быть незыблемой в законодательстве РФ и в системе международного права». Вторая задача, международное признание уничтожения советских граждан актом геноцида – пока не достигнута, ее еще предстоит добиться», – отметил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор напомнил, что руководством страны уже были даны поручения Следственному комитету и Генпрокуратуре вести постоянную работу в этом направлении. «Об этом, в частности на нашем семинаре ранее рассказал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, – отметил Пушков. – Со своей стороны отмечу, что аналогичную работу ведет, в частности, руководство Белоруссии». В апреле нынешнего года белорусская генпрокуратура начала уголвоное дело о геноциде населения республики в период немецко-фашистской оккупации (1941-44 годы), напомнил сенатор.

В частности, предметом исследования правоохранителей стали факты о преступлениях нацистов в лагере смерти Тростинец – крупнейшем концлагере на оккупированных территориях СССР, сопоставимом по масштабу с лагерями Освенцим, Майданек и Треблинка, указал Пушков. «В мае белорусская сторона проинформировала о своей работе американскую неправительственную организацию «Международная ассоциация исследователей геноцида», которая ставит своей задачей соблюдение Конвенции ООН 1948 года о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него», – рассказал сенатор. «Уверен, что большой массив данных существует и на Украине, но по понятным причинам украинские власти будут заниматься этой работой, во всяком случае в настоящее время», – добавил Пушков.

Международное признание преступлений против народов Советского Союза актом геноцида особенно важно в настоящее время, подчеркнул сенатор. «Сейчас обостряется борьба за то, кто и на каких основаниях будет определять судьбы мира и то, как он будет устроен, и куда он пойдет. Один из инструментов этой борьбы – попытка оспорить моральное и историческое право нашей страны на победу над нацизмом. Участились заявления о том, что СССР был не жертвой гитлеровской Германии, а зачинщиком войны, – указал Пушков. – Есть даже официальный документ – резолюция Европарламента от 19 сентября 2019 года, где изложен этот подход – равенство ответственности гитлеровской Германии и Советского Союза за развязывание Второй мировой войны».

На ваш взгляд Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников? Да

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«Когда Госдеп США выложил в своем Twitter сообщение, о том, что США и западные союзники одержали победу над гитлеровской Германией, Советский Союз там не упомянули. Даже в памятной медали, которая недавно была выпущена американцами в связи с победой над фашизмом, фигурирует три государства: Соединенные Штаты, Британия и Франция», – отметил сенатор.

Попытки ревизии и фальсификации итогов Второй мировой можно остановить, в том числе, и признав действия захватчиков на оккупированных территориях геноцидов, причем надэтнического характера, поскольку жертвами были представители не одного, а многих народов СССР, пояснил Пушков. Ранее сенатор в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснил: «Мы выступаем против чисто этнического определения геноцида. Мы считаем, что оно не закрывает всей полноты этого отвратительного феномена».

В понедельник сенатор принял участие во Всероссийском семинаре «Без срока давности», который проходит с 5 по 7 декабря в московском Музее Победы. Семинар призван объединить молодых активистов со всей страны, участвующих в реализации одноименного федерального проекта. Цель проекта «Без срока давности» – сохранение исторической правды о целенаправленных и запланированных преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения в годы Великой Отечественной войны.

Организаторами семинара выступили Росмолодежь, «Роспатриотцентр» и «Поисковое движение России». В пленарном заседании, помимо сенатора Пушкова и главы СК Бастрыкина, в том числе, приняли участие: начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, замглавы Минобрнауки Григорий Гуров, депутат Елена Цунаева. Участие в мероприятии принимают молодые историки, педагоги, журналисты, юристы, представители патриотических и общественных организаций.