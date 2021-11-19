Пушков: Советские люди погибали от рук гитлеровцев независимо от национальности

«Мы выступаем против чисто этнического определения геноцида. Мы считаем, что оно не закрывает всей полноты этого отвратительного феномена», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее он призвал признать геноцидом гибель миллионов мирных советских граждан во время Второй мировой войны.

«По разным оценкам, от 13 до 18 миллионов мирных советских граждан были сознательно уничтожены или убиты в результате военных действий на территории Советского Союза. Это цифры, которые поражают воображение. Они превосходят число потерь других народов в любой период мировой истории. Оккупанты вели сознательное уничтожение мирных граждан», – сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Это должно быть признано геноцидом со всеми вытекающими отсюда последствиями. Причем тему геноцида нельзя разбивать по этническому признаку. Люди гибли и их убивали независимо от того, кто они были: русские, украинцы, евреи, армяне, азербайджанцы, татары – все они гибли в результате действий нацистской Германии. Советский народ стал жертвой геноцида, который немцы осуществляли по отношению к людям разных национальностей, но принадлежавших к одному государству», – пояснил Пушков.

«Поэтому мы выступаем против чисто этнического определения геноцида. Мы считаем, что он не закрывает всей полноты этого отвратительного феномена, поскольку в отношении советского народа совершался «надэтнический» геноцид», – напомнил сенатор.

«Наше совместное прошлое сближает нас с бывшими советскими республиками, хотя в ряде из них нынешние власти отрывают собственную историю от совместной, от нашего общего прошлого. Если же мы говорим о геноциде советского народа, то подчеркиваем нашу общность в противостоянии нацизму, совместные жертвы в противостоянии Третьему рейху», – подчеркнул сенатор.

«Мы способны подтвердить факты такого геноцида. Найдены многие массовые захоронения – там, где каратели расстреливали советских граждан. Это совершенно конкретные места, факты, списки жертв», – пояснил Пушков.

«Особенно важно добиться признания геноцида советского народа на международном уровне. Это длительный и сложный процесс, потому что он идет через признание этого факта рядом международных организаций. Тем не менее, если на всех уровнях и в соответствующих международных организациях фактами доказывать, что наша страна, советский народ был объектом геноцида, многим политикам Запада будет достаточно сложно этому возражать. Нужна постепенная, настойчивая работа в этом направлении – и она принесет свои плоды. Это должна быть одна из задач нашей внешней и информационной политики», – подытожил Пушков.

Напомним, выступая на круглом столе в четверг, сенатор Алексей Пушков заявил о необходимости признать геноцидом гибель миллионов мирных советских граждан во время Второй мировой войны. «Наша страна тогда стала объектом геноцида как единое целое, поскольку в 1941 году отдельно Белоруссии, отдельно Украины или республик Средней Азии не существовало. Эту тему необходимо поднимать», – сказал он.

По словам сенатора, в ходе геноцида советского народа были уничтожены до 18 миллионов мирных граждан СССР. «На международном уровне признан геноцид евреев, цыган и армян», – цитирует сенатора РИА Новости. Советский же народ был многонационален. Поэтому, по его мнению, «уничтожение мирных советских граждан должно быть признано геноцидом не по национальному признаку, а по принадлежности к одной стране».