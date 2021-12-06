Открывшего стрельбу у воронежской школы мужчину отдали под суд за истязание пасынка

Следователи закончили расследование дела об истязании 12-летнего пасынка 34-летним отчимом, также мужчина проходит по другому уголовному делу о стрельбе возле школы, сообщил Следственный комитет.

Обвиняемый 34-летний мужчина жил в Воронеже вместе с супругой и трехлетним сыном, а также 12-летним пасынком, сообщается на сайте ведомства.

«С июля 2020 по июль 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически причинял побои 12-летнему ребенку, нанося удары руками и иными бытовыми предметами в область туловища и других частей тела, а также оскорблял мальчика грубой нецензурной бранью, от чего последний испытывал физическую боль, психические и нравственные страдания», – указали в СК.

Представитель следственного управления СК сообщал РИА «Новости», что обвиняемый в истязании – тот же человек, который стал героем истории со стрельбой у школы в Воронеже.

Мужчина частично признал вину в избиении ребенка проводом зарядного устройства, но отрицал остальные факты. Вместе с тем следствие считает, что собрало достаточно доказательств, включая показания свидетелей и потерпевшего, заключения экспертиз и иные материалы, позволяющие изобличить обвиняемого в инкриминируемом преступлении.

«Утверждено обвинительное заключение, после вручения которого уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», – указали в СК.

Также продолжается рассмотрение другого уголовного дела по статье о хулиганстве, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Напомним, в мае в Воронеже ученики местной школы заметили мужчину с похожим на пистолет предметом. Дети сообщили, что неизвестный подошел к ним на физкультуре и показал предмет, похожий на пистолет, и заявил, что это настоящее оружие. После этого он отошел, и через некоторое время раздался хлопок, похожий на выстрел.

Мужчину задержали, им оказался 33-летний местный житель.