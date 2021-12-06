Кипр решил ужесточить антиковидные ограничения из-за штамма «омикрон»

Власти Кипра из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса «омикрон» обязали всех прибывающих на остров через аэропорты сдавать ПЦР-тест, отменили рождественские мероприятия в торговых центрах, рекомендовали предприятиям сферы услуг перевести часть сотрудников на удаленную работу.

Совет министров Кипра решил принять дополнительные меры в связи с появлением мутации «омикрон». С 6 декабря до 10 января 2022 года все пассажиры, которые будут въезжать на Кипр через аэропорты, будут проходить обязательный ПЦР-тест. Стоимость 15 евро пассажир оплачивает самостоятельно. С 6 декабря по 31 декабря 2021 года на удаленной работе должны быть 20% сотрудников каждой компании или организации в секторе услуг, за исключением основных услуг. Правительство разрешило включать в это количество людей, которые из-за болезни или контакта с инфицированными находятся на самоизоляции и работают из дома, а также людей, находящихся в отпуске, передает РИА «Новости».

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Кроме того, с 6 декабря по 28 февраля 2022 года приостанавливаются учения резервистов и национальной гвардии. Помимо этого, с 6 декабря до 10 января 2022 года приостанавливаются все рождественские и другие мероприятия внутри и за пределами торговых центров. Все мероприятия, проводимые муниципалитетами, общинами и местами отправления религиозных обрядов, допускаются под ответственность местных властей и организаторов при соблюдении санитарных протоколов. В случае несоблюдения протоколов мероприятия будут приостановлены, говорится в решениях.

С 29 ноября на Кипре уже введен ряд ограничений, в частности возраст обязательного использования масок снижен с 12 до 6 лет, всех детей от 6 до 11 лет обязали предъявлять ковид-паспорт, с 29 ноября приостановлены школьные рождественские мероприятия.

Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».

Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.

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