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Кипр решил ужесточить антиковидные ограничения из-за штамма «омикрон»
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Власти Кипра из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса «омикрон» обязали всех прибывающих на остров через аэропорты сдавать ПЦР-тест, отменили рождественские мероприятия в торговых центрах, рекомендовали предприятиям сферы услуг перевести часть сотрудников на удаленную работу.
Совет министров Кипра решил принять дополнительные меры в связи с появлением мутации «омикрон». С 6 декабря до 10 января 2022 года все пассажиры, которые будут въезжать на Кипр через аэропорты, будут проходить обязательный ПЦР-тест. Стоимость 15 евро пассажир оплачивает самостоятельно. С 6 декабря по 31 декабря 2021 года на удаленной работе должны быть 20% сотрудников каждой компании или организации в секторе услуг, за исключением основных услуг. Правительство разрешило включать в это количество людей, которые из-за болезни или контакта с инфицированными находятся на самоизоляции и работают из дома, а также людей, находящихся в отпуске, передает РИА «Новости».
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Кроме того, с 6 декабря по 28 февраля 2022 года приостанавливаются учения резервистов и национальной гвардии. Помимо этого, с 6 декабря до 10 января 2022 года приостанавливаются все рождественские и другие мероприятия внутри и за пределами торговых центров. Все мероприятия, проводимые муниципалитетами, общинами и местами отправления религиозных обрядов, допускаются под ответственность местных властей и организаторов при соблюдении санитарных протоколов. В случае несоблюдения протоколов мероприятия будут приостановлены, говорится в решениях.
С 29 ноября на Кипре уже введен ряд ограничений, в частности возраст обязательного использования масок снижен с 12 до 6 лет, всех детей от 6 до 11 лет обязали предъявлять ковид-паспорт, с 29 ноября приостановлены школьные рождественские мероприятия.
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Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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Ученые выявили связь штамма «омикрон» с ВИЧ
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«Омикрон»-штамм коронавируса мог унаследовать одну из своих мутаций от рекомбинации вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и коронавируса HCoV-229E, вызывающего у людей простуду, сообщает Reuters со ссылкой на исследователей из кембриджской компании Nference, изучивших генетический код вируса.
По мнению исследователей, штамм вируса «омикрон», вызывающий COVID-19, вероятно, приобрел по крайней мере одну из своих мутаций, взяв фрагмент генетического материала от другого вируса – возможно, того, который вызывает простуду, – присутствующего в тех же инфицированных клетках, сообщает Reuters.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Эта генетическая последовательность не встречается ни в одной из более ранних версий коронавируса, называемого SARS-CoV-2, но повсеместно встречается во многих других вирусах, включая те, которые вызывают простуду, а также в геноме человека, сообщили исследователи. Как считает Венки Саундарараджан из Кембриджа, штат Массачусетс, штамм «омикрон» включил этот конкретный фрагмент в себя, чтобы притвориться «более человечным» и избежать таким образом атак иммунной системы человека.
Это может означать, что вирус передается легче, вызывая при этом только легкое или бессимптомное заболевание. Ученые пока не знают, является ли «омикрон» более заразным штаммом, вызывает ли он более тяжелое течение заболевания или обгонит «дельту» как наиболее распространенный вариант коронавируса. Для получения ответов на эти вопросы может потребоваться несколько недель, отмечается в материале.
Согласно более ранним исследованиям, клетки легких и желудочно-кишечного тракта могут одновременно содержать коронавирусы SARS-CoV-2 и вирусы простуды. Одновременное заражение создает условия для вирусной рекомбинации, процесса, в котором два разных вируса в одной и той же клетке-хозяине взаимодействуют, создавая свои копии и новые версии, которые имеют некоторый генетический материал от обоих «родителей».
Эта новая мутация могла впервые появиться у человека, инфицированного обоими патогенами, когда версия SARS-CoV-2 унаследовала генетическую последовательность от другого вируса, считают Саундарараджан и его коллеги-исследователи.
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По словам ученого, одна и та же генетическая последовательность много раз встречается в одном из коронавирусов, вызывающих простуду у людей, известном как HCoV-229E, и в вирусе иммунодефицита человека (ВИЧ), вызывающем СПИД.
В Южной Африке, где впервые был обнаружен «омикрон», самый высокий в мире уровень ВИЧ, который ослабляет иммунную систему и повышает уязвимость человека к инфекциям, вызванным вирусами простуды и другими патогенами. В этой части мира есть много людей, у которых могла произойти рекомбинация, которая добавила этот вездесущий набор генов в «омикрон», сказал Саундарараджан.
«Мы, вероятно, пропустили много поколений рекомбинаций», которые происходили с течением времени и которые привели к появлению Омикрона, добавил ученый.
Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить происхождение мутаций «омикрона» и их влияние на функцию и трансмиссивность (переносимость). Существуют конкурирующие гипотезы о том, что последний вариант, возможно, потратил некоторое время на эволюцию в хозяине, которым было животное, отмечается в статье.
Напомним, в понедельник вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков допустил связь нового штамма коронавируса «омикрон» с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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Байден рассказал о заболевании, которым его заразил внук
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Президент США Джо Байден объяснил журналистам свой охрипший голос простудой, которой его заразил полуторагодовалый внук, заявив, что со здоровьем у него все в порядке.
«Я в порядке, я делаю тесты на COVID–19 каждый день... У меня есть полуторагодовалый внук с простудой, и он любит целовать деда... Короче, это просто простуда», – приводит РИА «Новости» ответ Байдена журналистам в ответ на их вопросы о его здоровье.
В пятницу президент США выступил с заявлением по случаю публикации очередных данных по безработице, но в речи, которую транслировали местные телеканалы, отчетливо слышно, как Байден хрипит, говорит в нос и периодически откашливается.
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Напомним, в США сообщили о выявлении первых случаев нового штамма коронавируса «омикрон». Всего в стране, по данным университета Джонса Хопкинса, коронавирусом с начала пандемии заболели более 48 миллионов человек, свыше 785 тысяч скончались.
Ранее в США решили ужесточить требования въезда в страну из-за «омикрона».
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Мясников назвал вызывающее глухоту лекарство
Прием антибиотиков без контроля может привести к опасным последствиям, в том числе к глухоте, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
«Многие антибиотики побочно действуют на слух, уничтожают наши слуховые рецепторы», – заявил врач в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».
Помимо потери слуха, прием антибиотиков без назначения врача может обернуться развитием почечной недостаточности.
«Они убивают почки. Иногда так, что ты попадаешь в реанимацию. <...> Меняют щелочной баланс, приводят к тому, что у нас вымывается калий. Люди умирают от остановки сердца», – добавил Мясников.
Это еще не весь список последствий приема антибиотиков по своему усмотрению. Так, по словам специалисты, такие лекарства могут стать причиной поражения суставов и токсического поражения печени. Антибиотик в руках непрофессионала – это оружие, заключил эксперт.
Ранее Мясников рассказал, как защититься от нового штамма коронавируса «омикрон». Также он отмечал, что широкая доступность антибиотиков и отказ от прививок делают людей беззащитными перед вирусами.
РФПИ объяснил задержку одобрения «Спутника V» со стороны ВОЗ
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Всемирная организация здравоохранения все еще не одобрила российскую вакцину «Спутник V» от коронавируса из-за незначительных бюрократических вопросов, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Дмитриев сообщил, что Минздрав России «поддерживает очень позитивные контакты по сотрудничеству с ВОЗ». «Как мы понимаем, препятствия, которые до сих пор остаются, носят незначительный характер и имеют чисто бюрократическую природу», – сказал он. Дмитриев отметил, что «эффективность и безопасность» российской вакцины «подтверждена, не оставив сомнений, при клинических испытаниях и ее применении по всему миру», передает ТАСС.
В конце октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург обвинил чиновников Европейского медицинского агентства (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в игнорировании успехов «Спутника V». Напомним, российская вакцина «Спутник V» показала лучшую защитную эффективность от летальных случаев от коронавируса в ходе исследований в Венгрии среди пяти ведущих вакцин: «Спутник V», AstraZeneca, Pfizer, SinoPharm, Moderna.
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Гинцбург призвал разграничить вакцинированных и непривитых с помощью QR-кодов
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург призвал как можно быстрее вводить систему QR-кодов о прививке от коронавирусной инфекции в России на федеральном уровне, напомнив о необходимости соблюдения мер эпидемиологической безопасности.
«Я всегда настаиваю, что необходимо наиболее быстро не только вводить QR-коды, а с их помощью жестко разграничивать возможности общения вакцинированных и невакцинированных», – заявил Гинцбург НТВ.
Он также напомнил о необходимости соблюдения мер эпидемиологической безопасности, в частности, о ношении масок. «Маска в первую очередь защищает от тех людей, которые не вакцинированы, которые не обладают защитными антителами. А ношение масок вакцинированным дает возможность предотвратить передачу возбудителя от того человека, который вакцинирован и который не знает, что он носитель, тем людям, которые не вакцинированы», – отметил Гинцбург.
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Ранее в Госдуме опровергли планы выдавать QR-коды по уровню антител.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство направило в Госдуму законопроекты о QR-кодах. Они предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте – для междугородных и международных перевозок. Рассмотрение проектов планируется на 16 декабря.
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В РПЦ заявили о зарубежных кураторах антипрививочников
Активная кампания против вакцинации, против QR-кодов, против любых мер по защите населения в России координируются и режиссируются из-за рубежа, заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире телеканала «Россия 24».
«За пределами нашего отечества есть такие силы, которые заинтересованы в том, чтобы мы все постепенно повымирали, и нашу землю можно было забрать. ...Я глубоко убежден в том, что и вирус к нам попал не случайно, и вот эта активная кампания против вакцинации, против QR-кодов, против любых мер по защите нашего населения, которая ведется на просторах интернета и в Telegram-каналах, тоже режиссируется из-за рубежа. К сожалению, многие наши граждане, может быть, сами того не осознавая, становятся орудием в руках этих сил», – приводит РИА «Новости» слова митрополита.
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Ранее религиовед Роман Лункин предположил, что антипрививочники в России могут объединиться в секту.
Как писала газета ВЗГЛЯД, антиваксеры – люди, которые по тем или иным причинам оспаривают эффективность, безопасность и правомерность прививок против COVID-19. К этому движению принадлежат как обычные граждане, так и некоторые медики. Согласно заключению экспертов Всемирной организации здравоохранения, большинство доводов антиваксеров не подтверждаются научными данными и характеризуются как «тревожное и опасное заблуждение». Тем не менее ряд сторонников подобных взглядов есть среди российских медиаперсон и они достаточно заметны в соцсетях.
Напомним, российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса.
Позже главный врач московской Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко рассказал, что визит противников вакцинации от коронавируса в «красную зону» пришлось прервать досрочно из-за «хамского общения» с пациентами.
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В Британии назвали схожую с «дельтой» черту штамма «омикрон»
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Из 22 выявленных в Британии случаев заражения омикрон-штаммом 12 пришлось на полностью вакцинированных от COVID-19, при этом много случаев заражения штаммом «дельта» выявляли среди полностью привившихся, сообщают СМИ.
Телеканал Sky News сообщил со ссылкой на брифинг Агентства безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA), что еще два пациента успели получить первую дозу вакцины примерно за четыре недели до того, как у них диагностировали заражение новым штаммом, передает «Ридус».
Шестеро инфицированных не прививались, а данные по другим двум случаям отсутствуют.
Отмечается, что большинство случаев заражения «дельтой» также пришлось на полностью привившихся.
В стране обе дозы вакцины получили больше 80% населения старше 12 лет.
Между тем UKHSA уже присвоило омикрон-штамму наивысший уровень опасности – «красный». Такое решение основано на предположении, что благодаря большому числу мутаций данный вариант коронавируса сможет преодолевать как защиту вакцин, так и естественный иммунитет, а также трудно поддаваться лечению.
Научная консультативная группа по чрезвычайным ситуациям (SAGE) Британии выдвинула предположение, что «омикрон» может легче передаваться по воздуху, чем другие штаммы.
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Ранее в ВОЗ предсказали рост зараженных коронавирусом в Европе за счет штамма «омикрон». Президент России Владимир Путин поручил правительству до 7 декабря обеспечить разработку плана действий по борьбе с новым штаммом коронавируса.
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В Госдуме опровергли планы выдавать QR-коды по уровню антител
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В рамках законопроектов о введения системы в общественных местах и на транспорте вопрос о выдаче QR-кодов по уровню антител не рассматривается, сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.
По его словам, разговоры о подобном подходе «ведутся, но решения нет», а такая система нигде в мире не практикуется.
«Здесь дело в том, что просто нет чётко установленного уровня антител, который будет говорить о том, что человек гарантированно не заболеет или не заболеет тяжело. И нет подтверждающих соответствующих исследований», – приводит «Интерфакс» слова главы комитета.
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В ноябре глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета по охране здоровья в Госдуме заявила, что власти рассматривают вопрос предоставления QR-кодов людям с высоким уровнем антител – переболевшим коронавирусом, но официально не обратившимся за медицинской помощью.
Ранее вирусолог раскритиковал предложения выдавать QR-коды при наличии антител.
Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратился к Минздраву с просьбой предусмотреть возможность выдачи QR-кодов переболевшим COVID без обращения к врачу. Для этого депутат предлагает создать отдельный регистр граждан, у которых есть диагностический титр антител IgG к коронавирусу. По его словам, это будет актуально для тех, кто переболел бессимптомно, а также для привитых иностранной вакциной. Все эти категории граждан, по словам Леонова, сталкиваются с тем, что не могут получить QR-код, хотя у них есть антитела.
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У прилетевших в Россию из ЮАР пассажиров выявили коронавирус
Двое прилетевших из Южно-Африканской Республики (ЮАР) в Россию пассажиров сдали положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, штамм устанавливается, сообщили в Роспотребнадзоре.
«У двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом в ночь на 3 декабря из ЮАР, выявлен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию. Они находились на карантине по прилету, в настоящее время госпитализированы», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Биоматериал пассажиров исследуют две научно-исследовательских лаборатории, информация о штаммовой принадлежности заболевания устанавливается.
Ведомство подчеркнуло, что штамм выявленного заболевания устанавливается, передает.
В пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко подтверждал, что новый штамм коронавируса «омикрон» в России пока не выявлен.
Ранее в Кремле рассказывали об ожидании появления в России штамма «омикрон». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главный вопрос не в том, придет ли «омикрон» в Россию, а важнее узнать, когда он придет.
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В Германии запретили танцевать в ночных клубах из-за COVID-19
Правительство Берлина запретило танцевать в ночных клубах из-за распространения COVID-19, хотя разрешило их посещать.
Государственным учреждениям предписывается принимать исключительно граждан с антителами или отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. Такие же ограничения вводятся и для работы общественного транспорта, передает РИА «Новости».
Под ограничения попадают даже семейные вечера, приглашения в гости знакомых или друзей. Встречи разрешены только в кругу членов семьи либо с двумя членами другой семьи. Детей до 14 лет это ограничение не касается.
Рождественские ярмарки пока закрывать не планируется, они будут работать для людей с сертификатом о вакцинации или о перенесенном заболевании.
Нововведения вступят в силу 8 декабря и продолжат действовать до 2 января 2022 года.
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1 декабря власти ФРГ заявили, что приняли решение ограничить непривитым жителям доступ в магазины розничной торговли, за исключением аптек и супермаркетов, а также закрыть бары и клубы по всей стране.
Ранее сообщалось, что немецкий бундестаг рассмотрит предложение о введении общей обязательной вакцинации, при одобрении она может вступить в силу с февраля будущего года.
В ВОЗ обозначили сроки инспекции по признанию «Спутника V»
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Инспекция экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Россию для оценки вакцины от коронавируса «Спутник V» состоится не ранее января 2022 года, сообщили в пресс-службе ВОЗ.
В ВОЗ заявили, что представители организации и РФПИ «встретились в конце ноября, чтобы обсудить необходимость получения дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины», передает РИА «Новости».
«Компания обязалась представить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку вакцины. Представление данных ожидается к концу декабря 2021 года. Нельзя ожидать проведения инспекции до того, как данные будут представлены и оценены», – добавили там.
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Ранее в РФПИ заявили, что ВОЗ до сих пор не признала российскую вакцину из-за незначительных бюрократических вопросов.
При этом директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург обвинил чиновников Европейского медицинского агентства (ЕМА) и ВОЗ в игнорировании успехов «Спутника V».
Напомним, «Спутник V» показал лучшую защитную эффективность от летальных случаев от коронавируса в ходе исследований в Венгрии среди пяти ведущих вакцин.
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Воробьев заявил о радикальном снижении новых случаев коронавируса в Подмосковье
В Московской области наблюдается существенное снижение инфицированных коронавирусной инфекцией за последнее время, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
«В последние две, даже три недели мы видим радикальное снижение и выявленных случаев [заражения коронавирусом], и госпитализаций [пациентов с ковидом]», – заявил Воробьев в эфире «России-1», передает ТАСС.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 32 930 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 9,7 млн случаев заболевания.
Инфекционист оценил необходимость модернизации вакцин из-за штамма «омикрон»
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«Когда мы будем иметь некую популяционную статистику относительно частоты инфицирования людей, ранее полностью привитых от коронавируса, тогда мы и сможем понять, нужно ли адаптировать вакцины под новый штамм или эффективность уже существующих – достаточна для предотвращения смертей», – сказал газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов.
Ученые из ЮАР провели исследование, благодаря которому выяснили, что что риск повторно заразиться COVID-19 при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета», поскольку новый вариант коронавируса имеет способность обходить иммунитет, приобретенный после заболевания инфекцией.
«Когда мы будем иметь некую популяционную статистику относительно частоты инфицирования людей, ранее полностью привитых от коронавируса, тогда мы и сможем понять, нужно ли адаптировать вакцины под новый штамм или эффективность уже существующих – достаточна для предотвращения смертей. И, соответственно, отечественные разработчики уже заявляют, что готовы производить адаптированную вакцину, если это потребуется», – говорит Коновалов.
Однако для того, чтобы утверждать, что нужно менять технологическую линию по производству вакцин и таким образом отменять текущую, должны быть опубликованы данные исследований, отмечает врач.
«Любая модернизация вакцин – мера вынужденная, и сопровождается рядом проблем, поскольку приходится отменять уже выпущенные прививки и заменять их новыми вакцинными препаратами. Хотя, если того потребует ситуация, то производители не только отечественных вакцин, но и зарубежных уже объявили о своей готовности изменять технологию выпуска вакцин (обновление их состава)», – объясняет специалист.
При этом, любой новый зарегистрированный препарат требует как доклинических, так и клинических испытаний, продолжает собеседник. Поэтому даже небольшие изменения структуры препарата обязательно будут приводить к необходимости проведения дополнительных испытаний, замедляющих их активное использование в гражданском обороте.
На сегодняшний день ведется активное наблюдение за «поведением» нового штамма – «омикрон» – способен ли он «вытеснить» штамм «дельта», приводит ли он к более тяжелому течению заболевания, насколько защищены от него уже переболевшие и привитые ранее.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что учреждение не начало разрабатывать новую вакцину против «омикрона», а пояснил, что происходит лишь подстраивание препарата под новый штамм. Он отметил, что такие же манипуляции были сделаны и для всех предыдущих вариантов коронавируса.
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В Греции сократили срок ревакцинации до трех месяцев
Национальный Комитет по вакцинации в Греции сократил с шести месяцев до трех срок между второй и третьей прививками от коронавируса, сообщил генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус.
Решение приняли из-за появления нового штамма «омикрон» и выявленных случаев в Греции. Переболевшие коронавирусом будут получать бустерную вакцину через три месяца после выздоровления, передает РИА «Новости».
По словам Фемистоклеуса, опасность заражения «омикроном» с наступлением зимы делает необходимым повышение защиты от COVID-19 с помощью бустерной прививки. Записаться на третью прививку можно с вечера пятницы.
«У нас достаточно возможностей для приема на прививки, их можно делать и в воскресенье», – сказал Фемистоклеус, добавив, что в декабре можно будет сделать 3 млн прививок, записаны сейчас 1,5 млн человек и есть возможность записать еще 1,5 млн.
Фемистоклеус отметил и замечание, касающееся того, что Европейское агентство лекарственных средств считает, что третья прививка может быть сделана минимум через полгода после вакцинации.
Генсек ответил, что Комитет вакцинации принимал решение на основании имеющихся данных. Он привел в пример Великобританию, где делать бустерную прививку можно через три месяца.
В Греции проживает 11 млн человек, вакцинацию прошли 6,6 млн, что составляет 63% населения.
Тестирование пассажиров на «омикрон» привело к заторам в Шереметьево
Экспресс-тестирование пассажиров на коронавирус вызвало заторы в московском аэропорту Шереметьево.
В воздушных гаванях Москвы бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 ввели для пассажиров из стран, где зарегистрировали случаи заражения новым штаммом «Омикрон», передает РИА «Новости».
Так, прибывшие из Лондона пассажиры потратили на прохождение всех процедур около двух часов. Людей сначала попросили оставаться на своих местах, чтобы провести термометрию, их привезли к терминалу примерно через 30-40 минут, после чего долго не выпускали из автобусов. Затем Роспотребнадзор внимательно проверял их анкеты, а врачи проводили тестирование. Каждому пассажиру присваивался порядковый номер, результаты объявляли по громкой связи.
Такие меры действуют сейчас в России для прилетевших из Южно-Африканской Республики, соседних государств, Китая и Великобритании.
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В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.