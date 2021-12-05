Apple подала в суд на ФАС России

Компания Apple обратилась в суд с иском против Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России из-за предупреждения о запрете размещать другие способы оплаты в приложениях, следует из картотеки дел Арбитражного суда Москвы.

Заявление компании поступило в суд 1 декабря, к рассмотрению оно пока не принято, передает РИА «Новости».

В материалах суда на данный момент не уточняется, какие именно акты ФАС оспаривает американская компания. Это может быть приказ о возбуждении против нее антимонопольного дела.

В конце августа Apple получила предупреждение от ФАС России об устранении признаков нарушений из-за запрета сообщать пользователям о способах оплаты вне App Store.

По данным ФАС, компания была обязана исправить данное нарушение до 30 сентября, но не сделала этого вовремя. В связи с этим ФАС возбудила дело против Apple из-за запрета разработчикам приложений сообщать клиентам о возможности оплаты покупок вне AppStore.