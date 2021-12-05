В WADA заявили об отсутствии претензий к назначению нового гендиректора РУСАДА

Кинокритик Долин объяснил, за что его обматерил Ридли Скотт

Российский кинокритик и главред журнала «Искусство кино» Антон Долин в соцсетях отреагировал на сообщение о том, что в интервью с известным голливудским киноделом Ридли Скоттом последний обматерил его.

«К сожалению, зум-интервью выпало на время «Кинотавра», когда у меня куча других дел и показов, между двумя фильмами. В довершение всего, что-то напутали со временем, и я только начинал готовиться к интервью, назначенному через час, когда мне позвонили из Лондона с криками «у вас интервью через пять минут!». Переполошенный я срочно бросился налаживать связь и устанавливать компьютер, толком не успев подготовить вопросы. К тому же, мне анонсировали пятиминутный диалог, а он почему-то длился вдвое дольше. Вопросы иссякли, и сходу я спросил о реалистичности нового фильма в сравнении с предыдущими. Скотт, кажется, обиделся», – написал Долин в своем Facebook.

Также журналист добавил, что «будь ситуация чуть другой, я был бы осторожнее и деликатнее». При этом отметил, что они «оба свели это на шутку, диалог продолжался еще несколько минут». «Ридли даже благожелательно расспросил меня в финале, где я нахожусь, что это за «Sochi» и «Kinotavr», – написал критик. Долин отметил, что жаловаться на случившееся ему не пришло в голову: «В моем понимании, я сам нарвался на грубость».

«Ну а человек пожилой (83 года), интервью по зуму неприятны и неудобны для всех. В любом случае, это мелочь. Никакой воображаемой многими подоплеки у инцидента не было. И Скотт не послал «Антона Долина», он послал анонимного для него интервьюера – одного в ряду десятков других. Он не знал и не знает, что в своей стране я критик (в англоязычном мире вообще, как правило, рецензии пишут одни люди, а интервью берут совершенно другие)», - написал кинокритик.

Напомним, после одного из вопросов Долина Скотт нецензурно выругался в адрес критика, таким образом показав свое несогласие со сравнением его новой ленты «Последняя дуэль» с его же картиной «Царство небесное».

Эпизод опубликован в конце ролика на YouTube-канале Долина.

Картина «Последняя дуэль» посвящена средневековой Франции и реальным средневековым судебным разбирательствам рыцаря Жана де Карружа. Главные роли исполнили Мэтт Дэймон и Адам Драйвер.

Фильм «Царство небесное» также повествует о Франции в средних веках, там раскрывается более ранняя эпоха начала крестовых походов. В этой ленте главные роли сыграли Орландо Блум и Ева Грин.