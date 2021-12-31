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Скворцова назвала сроки регистрации новой российской вакцины от COVID-19
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Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала о создании новой вакцины от коронавируса «Конвасэл».
По ее словам, организация намерена подать отчет о препарате до конца года. Такие сроки связаны с необходимостью наблюдений за теми, кто привился в августе-сентябре.
«Если говорить, чтобы все было, это шесть месяцев наблюдения после введения. Если так, то тогда это будет до конца первого квартала», – передает РИА «Новости» слова Скворцовой в эфире телеканала «Россия 24».
Промышленная площадка для производства препарата готова, она полностью соответствует самым высоким требованиям GMP и позволяет выпускать до 30 миллионов доз в год, добавила руководитель ФМБА. Во время испытаний ни один из 150 добровольцев на сегодня не заболел COVID-19.
Ранее в Минздраве посоветовали россиянам не ездить за рубеж на праздники.
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Ученые рассказали о связи между COVID и алкоголем
Группа исследователей из Университета Питтсбурга (США) пришла к выводу, что иммунитет к возбудителям COVID-19 связан с употреблением крепких напитков, работа опубликована на сайте препринтов medRxiv.org, но пока не прошла рецензирование.
Ученые выявили факторы, которые могли отразиться на частоте заражения SARS-CoV-2 среди пожилых людей. Ими являются прошлые и нынешние проблемы с психикой, наличие соматических заболеваний, а также употребление алкоголя и наркотиков.
Всего в исследовании участвовали 90 добровольцев в возрасте от 55 до 103 лет.
«Лица, подвергшиеся воздействию COVID-19, но имевшие отрицательный результат теста, как правило, употребляли больше спиртных напитков, чем пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией», - передает РИА «Новости» со ссылкой на авторов работы.
Отмечается, что наличие в прошлом расстройства, связанного с употреблением алкоголя, не повышает риск заболеть COVID-19.
Ранее эксперт описала постковидный синдром после «омикрона». По ее словам, он не будет отличаться от состояния после заражения другими вариантами коронавируса.
Более полумиллиона случаев коронавируса зарегистрировали в США за день
Более 500 тыс. случаев коронавируса зарегистрировали в США за 27 декабря, свидетельствуют подсчеты New York Times.
Данная цифра является абсолютным рекордом за всю пандемию, но, вероятнее всего, включает многие случаи, де-факто относящиеся к рождественским выходным, передает РИА «Новости». Так, на Рождество 25 декабря было зарегистрировано лишь 58 тыс. случаев.
Более надежный среднесуточный показатель за семь дней составляет 243 тыс. случаев. Выше эта цифра была только на протяжении нескольких дней в январе 2021 года – тогда заболеваемость достигала или превышала 250 тыс. случаев в день.
Ранее Секретная служба США заявила, что около 100 млрд долларов было украдено из бюджета программ, предназначенных для помощи предприятиям и потерявшим работу гражданам из-за пандемии коронавируса.
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Попова предупредила об ухудшении эпидемиологической ситуации после праздников
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Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в России может ухудшиться после новогодних праздников, сообщила во вторник на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма «омикрон» возрастают. И мы можем ожидать ухудшения эпидситуации после выходных дней», – цитирует ее ТАСС.
Также она сообщила, что специалисты Роспотребнадзора перейдут на усиленный режим работы в новогодние праздники.
«Специалисты Роспотребнадзора на праздники переходят на усиленный режим работы, организованы круглосуточные дежурства, все наши лаборатории готовы к проведению всех видов исследований, и запасы материальные пополнены для того, чтобы обеспечить бесперебойную круглосуточную работу всех подразделений Роспотребнадзора», – рассказала Попова.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вакцина «Спутник V» нейтрализует новый штамм коронавируса «омикрон».
МЧМ по хоккею отменили из-за нескольких случаев заражения коронавирусом
Совет Международной федерации хоккея принял решение отменить дальнейшее проведение молодежного чемпионата мира, сообщил источник.
Из-за случаев заражения коронавирусом в командах на турнире были отменены три встречи: США – Швейцария, Чехия – Финляндия, Россия – Словакия. После этого было решено провести совещание по вопросу целесообразности продолжения турнира.
«Турнир отменен», – сообщил источник ТАСС.
Ранее источник сообщил, что встреча сборных России и Словакии на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде отменена из-за случая заражения коронавирусом в составе российской команды, сборной России присудили техническое поражение. Тест на коронавирус нападающего молодежной сборной России по хоккею Матвея Мичкова дал положительный результат.
В Центре Гамалеи назвали срок поступления на рынок назальной вакцины «Спутник»
Назальная форма вакцины «Спутник» поступит на рынок в первом квартале 2022 года, сообщается в Twitter российской вакцины со ссылкой на российский Центр им. Н. Ф. Гамалеи.
«Назальная вакцина «Спутник» будет поставлена на рынок уже в первом квартале 2022 года», – говорится в сообщении в Twitter.
Отмечается, что назальная форма вакцины «Спутник» будет особенно эффективна против омикрон-штамма коронавируса с точки зрения предотвращения его распространения.
«Назальная вакцина «Спутник» будет особенно эффективна против самого заразного омикрон-штамма не только с точки зрения защиты от инфицирования, но и с точки зрения предотвращения его распространения», – говорится в сообщении.
Ранее Министерство здравоохранения дало разрешение компании «Генериум» на проведение исследований назальной вакцины для профилактики коронавируса.
Собянин не исключил введение «точечных» ограничений из-за коронавируса в Москве
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Ограничения из-за коронавируса будут стараться вводить в Москве точечно с учетом эпидемиологической обстановки, чтобы не нарушать ритма работы города, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Мы прожили уже с ковидом два года и уже адаптировались. Город и экономика живут нормальной жизнью, все отрасли и транспорт работают, и образование, и здравоохранение, и соцпомощь, и промышленные предприятия. Поэтому стройте жизнь так, как вы обычно строите. Если какие-то «омикроны» или еще что-то будет, то я думаю, что мы, как и прежде, будем стараться делать ограничения минимальные, точечные, чтобы не нарушать ритма работы города», – цитирует ТАСС Собянина.
Ранее Попова предупредила об ухудшении эпидемиологической ситуации после праздников.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 21 922 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,4 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1802, Москве – 1705, Московской области – 1574.
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Ресторанам посоветовали не накрывать на Новый год «шведские столы»
В период новогодних праздников ресторанам необходимо исключить обслуживание в формате «шведский стол», говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
«Рекомендуется: организовать работу предприятий общественного питания в форме полного обслуживания потребителей официантами, в форме самообслуживания (по типу «шведский стол») – исключить», – цитирует документ РИА «Новости».
В гостиницах и санаториях, а также на курортах нужно обеспечить контроль за соблюдением масочного режима, добавили в Роспотребнадзоре.
Ранее московские рестораны сообщали, что празднование Нового года в среднем обойдется от 8 тыс. рублей на человека в обычном ресторане и до 200 тыс. рублей – в дорогих и популярных заведениях столицы.
Эксперт: Удар по кошельку сможет отрезвить пропагандистов антипрививочного движения
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«Так называемые лидеры антипрививочного движения – все эти интернет-гуру и проповедники – эксплуатируют массовые страхи. Причем многие из гуру сначала сами сочиняют страшные легенды, внушают их простодушным людям, а потом зарабатывают на этом огромные деньги», – сказал газете ВЗГЛЯД медиаэксперт Александр Малькевич. Ранее стало известно, что один из телеграм-каналов с фейками о ковиде зарабатывает 22 млн рублей в год.
«Меня не удивляют сообщения о том, что авторы фейков про пандемию зарабатывают десятки миллионов рублей. Если говорить про западных «идолов» антиковидного сопротивления, там вообще речь о миллионах долларов. Они продают свои курсы, онлайн-лекции, книги с дурацкими названиями вроде «Как защитить себя от влияния 5G», «Спасемся от Била Гейтса» или «25 советов, как выжить при вакцинации» и так далее», – говорит гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», первый зампред комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты, руководитель рабочей группы по защите прав пользователей интернета Александр Малькевич.
«Этот вопрос уже много раз поднимала Общественная палата: так называемые инфлюенсеры, лидеры общественного мнения в Сети – это зачастую непонятные персонажи, люди явно без образования. Они должны нести официальные обязанности, должны отвечать за информацию, которую распространяют. Не говоря уже о том, что в зависимости от количества подписчиков и с учетом тех сумм, которые инфлюенсеры зарабатывают, для них должен меняться налоговый режим», – считает Малькевич.
Опасность подобных сетевых сообществ заключается не только в том, что попавшие под влияние гуру рядовые граждане теряют большие суммы, но и в том, что люди еще и рискуют своим здоровьем, возмущается эксперт.
«За фейки о коронавирусе в нашей стране прописана и уголовная ответственность, но, как я много раз уже говорил, этот закон применяется очень редко и слишком мягко. Наказывать нужно жестко, и в первую очередь наказывать нужно рублем, – заявил Малькевич. – Наказание за это должно быть неотвратимым, серьезным и публичным. Только удар по кошельку сможет как-то отрезвить таких проповедников. Штрафы должны быть прямо пропорциональны их заработкам. С учетом того, что расценки на рекламу инфлюенсеры сами же и публикуют, скрыть доходы от властей у них не получится».
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
Кроме того, таким проповедникам нельзя позволять сохранять анонимность, считает эксперт. «Это другая цифровая угроза, которую также давно выявила Общественная палата. Мы настаиваем на том, что анонимности в Сети быть не должно. Нужно двигаться к отмене этого явления», – требует Малькевич.
Как пишут во вторник «Известия» со ссылкой на полковника полиции в отставке Алексея Трифонова, автор телеграм-канала «Ковид Сопротивление» зарабатывает до 22,6 млн рублей в год на распространении ложной информации о коронавирусе. Этот канал, на который подписаны 126 тыс. человек, стал одной из наиболее популярных площадок по тиражированию фейков о вакцинации и COVID-19: там активно отрицают пандемию, называют болезнь телевирусом, а вакцинацию – уколизацией и утилизацией.
На канале также публикуются рекламные записи о нетрадиционной медицине, предложения по подработке в Сети и пиар других каналов. Ежедневно появляется три–четыре таких поста. Стоимость каждой публикации рассчитывается в среднем как 50 копеек за одного подписчика. «Сам владелец канала признался, что он просто эсэмэмщик и, по сути, просто зарабатывает на критике вакцинации. Вот только из-за подобной повестки продолжают умирать люди, но, видимо, деньги не пахнут», – возмущается полковник Трифонов.
Путин озвучил главное пожелание россиянам в новогоднем обращении
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Президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении пожелал всем крепкого здоровья и высказал слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии коронавируса.
В своем обращении Путин отметил, что в уходящем году граждане страны столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи, россияне «смогли это сделать благодаря нашей солидарности», передает ТАСС.
«Вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных и близких людей», – сказал он.
Президент также отметил, что «всех нас объединяет сейчас надежда на добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года».
Он отдельно обратился и к тем, кто в праздник «исполняет свой профессиональный воинский долг, спасает и выхаживает больных, находится на боевом посту, обеспечивает правопорядок».
«Встречая Новый год, мы надеемся, что он откроет новые возможности, рассчитываем, конечно, и на удачу, но все же понимаем, что достижение задуманного прежде всего зависит от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь, насколько крепко, активно беремся за дело и добиваемся конкретных, видимых результатов», – также сказал Путин.
По его словам, именно из таких результатов будет складываться реализация общенациональных планов. «Их главная цель – повышение благосостояния и качества жизни людей. Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной», – подчеркнул российский лидер.
«Через несколько секунд наступит Новый год, и во многих семьях, в том числе и у наших соотечественников за пределами России, прозвучит традиционное: «С Новым годом! С новым счастьем!» – сказал он.
Эти простые слова, продолжил Путин, россияне произносят с особым чувством, потому что они передаются из поколения в поколение. «Искренне поздравляю вас! Главное пожелание всем – конечно же, крепкого здоровья. А к нему, уверен, приложатся успехи в работе, в учебе, в творчестве и любимом деле», – дал напутствие глава государства.
Напомним, первыми новогоднее поздравление президента увидели жители Камчатки. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством, пожелав счастья и крепкого здоровья.
Во Франции установлен рекорд по числу выявленных случаев COVID за сутки
Почти 180 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом выявлено во Франции за сутки, это стало рекордом с начала пандемии, сообщает французское санитарное агентство.
За 24 часа число заболевших коронавирусом составило 179 807. В субботу, 25 декабря, было выявлено более 104 тыс. новых случаев заболевания.
Ранее министр здравоохранения страны Оливье Веран заявлял, что в скором времени штамм коронавируса «омикрон» будет преобладать во Франции.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе.
Новый рекорд по числу заболевших COVID-19 установила Британия
Более 129 тыс. новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Британии за сутки, что является рекордом с начала эпидемии, следует из опубликованных правительством данных.
Согласно статистике, за последние 24 часа только в Англии и Уэльсе был выявлен 129 471 случай COVID-19, передает РИА «Новости». Несмотря на отсутствующие данные по Шотландии и Ирландии, общее число выявленных в Англии и Уэльсе больше, чем было выявлено во всей Британии с начала пандемии.
Ранее подчиняющийся минздраву Германии Институт Роберта Коха сообщил, что Великобритания с 20 декабря вносится в список стран и регионов, в которых широко распространены мутации коронавируса.
Напомним, власти Лондона объявили чрезвычайное положение из-за «омикрона». Ожидалось, что уже к Рождеству «омикрон» будет доминировать в Великобритании. Высказывалось предположение, что «омикрон» может иметь искусственное происхождение из британских лабораторий.
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Стала известна причина отмены матча сборной России на МЧМ
Тест на коронавирус нападающего молодежной сборной России по хоккею Матвея Мичкова дал положительный результат, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Мичков на дебютном для себя молодежном чемпионате мира забил три гола в двух матчах турнира, который проходит в Канаде, передает РИА «Новости».
Тем временем двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что организаторы молодежного чемпионата мира по хоккею должны рассмотреть вариант с отменой турнира.
«Похоже, молодежный чемпионат мира нужно отменить. Спортивный принцип в такой среде нарушен. Организаторы должны принять ключевое решение. Лишать команду победы просто из-за того, что в команде кто-то заболел – это запредельная история. Одно дело допинг, когда команде, согласно антидопинговым правилам, выносят санкции при провальных тестах минимум у трех игроков, другое – наказывать спортсменов из-за проблем со здоровьем. Тяжелая история», – сказал Фетисов.
«COVID сегодня вносит слишком много непонятного в нашу жизнь. Хоккеистам на чемпионате мира нужно предостерегаться, обходить стороной места, где они могут столкнуться с какими-то проблемами. Но в целом ситуация на турнире сложно объяснима для меня», – добавил он.
Ранее в среду из-за случая заражения коронавирусом в составе чешской команды был отменен матч сборных Финляндии и Чехии. Днем ранее не состоялась игра между сборными США и Швейцарии – североамериканцы ушли на карантин после двух случаев заражения коронавирусом, им также было присуждено техническое поражение.
Ранее источник сообщил, что встреча сборных России и Словакии на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде отменена из-за случая заражения коронавирусом в составе российской команды, сборной России присудили техническое поражение.
Раскрыты данные по смертности от штамма «омикрон»
Штамм коронавируса «омикрон» имеет уровень смертности на 75% меньше по сравнению с предыдущими волнами COVID-19, пишет The Telegraph со ссылкой на данные исследователей из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и их коллег из Университета Претории.
Согласно результатам исследований, проведенных учеными, из-за «омикрона» умерли 4,5% госпитализированных, тогда как при предыдущих волнах коронавируса этот показатель достигал 21,3%, пишет РИА «Новости».
Уточняется, что менее половины попавших на больничную койку нуждаются в кислородной терапии, тогда как в случае с прежними штаммами этот показатель достигал 99,5%. Число нуждающихся в интенсивной терапии также было намного меньше – 1% против 4,3% при предыдущих вспышках болезни.
Также ученые установили, что пациенты, госпитализированные в период вспышки «омикрона», выписывались в среднем через четыре дня по сравнению с 8,8 днями при предыдущих волнах. «В городе Цване, первом глобальном эпицентре «омикрона», снизилась тяжесть заболевания, количество смертей и сроки пребывания в больнице», – написано в исследовании ученых.
Как полагают эксперты, в скором времени произойдет «полное разделение показателей заболеваемости и смертности», что положит конец эпидемии и приведет к эндемической фазе.
Ранее доктор медицинских наук и главный профилактолог УрФО Сергей Токарев сообщил, что один из симптомов штамма «омикрон» может оставаться с переболевшим человеком целый год. «Миалгии – это мышечные боли, один из симптомов «омикрон»-ассоциированной инфекции», – рассказал он.
До этого британские исследователи публиковали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса. Указывается, что из необычных симптомов встречается потеря аппетита.
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Эксперт описала постковидный синдром после «омикрона»
Постковидный синдром после перенесенного омикрон-штамма не будет отличаться от состояния после заражения другими вариантами коронавируса, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Если речь идет о классическом течении COVID-19 [при заражении омикрон-штаммом], которое наблюдают наши коллеги из ЮАР, скорее всего, и постковидный синдром будет таким же, как после заражения другими штаммами», – передает ТАСС слова Пшеничной.
«В ЮАР сначала болели молодые люди, чаще всего болели легко. Поэтому у них не было выраженного постковидного синдрома. А последствия для людей старшей возрастной группы, которые начали болеть после молодежи, пока сложно оценить: прошло слишком мало времени», – отметила Пшеничная.
Ранее ученые описали постковидный синдром у детей.
Гинцбург посоветовал не приглашать Деда Мороза домой из-за COVID-19
В связи с распространением коронавируса не стоит на праздники вызывать домой Деда Мороза для детей, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург сказал, что «не стал бы приглашать в это время Деда Мороза, а на месте родителей сам бы бороду купил и поздравил, чтобы не отменять и не портить ребенку праздник, а заодно его устроить и себе», передает ТАСС.
Он также прокомментировал возможность посещении массовых мероприятий. Так, Гинцбург отметил, что дети очень подвержены заражению, но «некоторые бессимптомно переболели». По его словам, «если родители уверены, что у ребенка хорошие защитные титры, значит, ребенок защищен». При этом «если родители не располагают информацией, что ребенок переболел или имеет высокий уровень антител, то лучше вообще ребенка не водить». «А если водить, то средства индивидуальной защиты - маски, респираторы, с моей точки зрения необходимы», – сказал он.
Врач-вирусолог Евгений Тимаков отмечал, что вызвать Деда Мороза на дом безопаснее с эпидемической точки зрения, чем ходить с ребенком на праздничные мероприятия.
Напомним, в Великом Устюге рассказали о ковид-требованиях для встречи с Дедом Морозом. В Крыму Деду Морозу запретили приходить на праздники без QR-кода.