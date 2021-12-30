Российский рынок акций открылся ростом

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30 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 11:26  |  vz.ru
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Как «Северный поток – 2» заставил капитулировать Украину и США

Окончание строительства нового российского газопровода стало важнейшей победой Москвы Stefan Sauer/DPA /Picture Alliance/Reuters
«Северный поток – 2» полностью построен и готов к работе, заявил президент Путин. По словам российского лидера, «теперь всё зависит от наших партнеров в Европе» – имея в виду сроки начала реальной работы газопровода. Завершение этого проекта стало одной из важнейших побед России в уходящем году. Но некоторые сражения вокруг газопровода будут происходить и в 2022-м.  Подробности...
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Россия ставит Запад на грань психологического перелома

Переговоры лидеров России и США по-прежнему имеют значение для всей планеты Михаил Метцель/ТАСС
Предстоящие переговоры с Соединенными Штатами являются для России «вопросом жизни и смерти», заявляют в Кремле. На первый взгляд, для Вашингтона и НАТО отношения с Москвой вовсе не так критичны. Однако на деле сам факт достижения договоренностей с Россией угрожает перевернуть всю психологию руководителей Запада. Каким образом? Подробности...
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«Печать Антихриста». Кто и как пугает россиян вакцинацией

Недоверие к вакцинации – мировая тенденция opokupix/Reuters
От Марии Шукшиной до Сергея Кургиняна – десятки российских медиаперсон и конспирологов проводят в Сети целые кампании, убеждая сограждан, что вакцины – это «шмурдяк», а народ подвергают «чипированию». Кто подогревает сомнения ковид-скептиков и какими аргументами они пытаются убедить публику? Подробности...
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Украина выбрала путь УПА на всех направлениях

Пропагандистский плакат УПА времен «многонациональности» Public domain
В 2022 году на Украине с размахом отметят 80-летие со дня создания УПА – соответствующее постановление приняла Верховная рада. «Боевое крыло» украинских националистов, вошедшее в историю в основном военными преступлениями, становится государственным ориентиром. И стоит признать: этому государству такой ориентир очень хорошо подходит. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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За что убили Григория Распутина

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
«Святой старец» отчаянно не хотел умирать – он перенес как попытку отравления, так и несколько попаданий из револьвера. Чтобы убить Распутина, потребовалось три револьверных пули. А его убийцы тут же стали героями патриотической прессы. Подробности...

Новая экономика заставит людей уезжать из городов

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
Глобалистская потребительская урбанистическая цивилизация привела к тому, что в городах скопилось огромное количество людей, которые не нужны в цепочках производства товаров и услуг, они не производят добавленной стоимости. Они мучительно ищут место в экономике. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев

Будет ли в Донбассе референдум в 2022 году

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Возможно, на большой пресс-конференции Владимир Путин говорил о праве жителей Донбасса решать судьбу своей земли в куда более широком аспекте, чем в рамках Минских соглашений. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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Как победили Гитлера под Москвой

Украина готовится к войне

Погиб Егор Просвирнин

Обсуждение: 5 комментариев
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Украинские авиастроители представили первый серийный Ан-178

Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
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В Ленобласти открыли мемориальный комплекс в честь Александра Невского

В Тосненском районе Ленинградской области был торжественно открыт мемориальный комплекс «Молитва перед боем». Он посвящен 800-летию князя Александра Невского. Монумент построен на месте, где, по преданию, князь молился перед Невской битвой
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Обсуждение: 4 комментария

Самой красивой американкой признали девушку из Аляски

Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Как «Северный поток – 2» заставил капитулировать Украину и США

    «вина организаторов»


    В России отреагировали на отмену хоккейного МЧМ

    дальний восток


    Военный эксперт оценил угрозу от японских подлодок с крылатыми ракетами

    война в ираке


    Опровергнута версия США о задержании Саддама Хусейна

    Видео

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    Европейцев спасают от разорения электричеством

    миграционный режим


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    кредитная кабала


    Угроза нового мирового кризиса из-за высоких долгов исходит не из России

    государственный ориентир


    Украина выбрала путь УПА на всех направлениях

    объединение с Румынией


    Чем грозит России ликвидация Молдавии

    критерий истины


    Игорь Караулов: У «новой этики» нет монополии на прогресс

    реальный сценарий


    Сергей Миркин: Будет ли в Донбассе референдум в 2022 году

    разные ценности


    Олег Степанов: Новая экономика заставит людей уезжать из городов

    на ваш взгляд


    На Новый год вы предпочитаете ходить в гости или приглашать гостей?

    Российский рынок акций открылся ростом

    30 декабря 2021, 10:10

    Долларовый индекс РТС в начале торгов в четверг вырос на 0,03% – до 1590,27 пункта.

    Рублевый индекс Мосбиржи в начале основной сессии вырос на 0,34%, до 3753,92 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

    К 10.05 индекс РТС рос до 1592,62 пункта (+0,18%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3750,08 пункта (+0,24%).


    Эксперт: В ЕС могут придумать хитрость для запуска «Северного потока – 2» раньше срока
    		    29 декабря 2021, 19:24
    Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press
    Текст: Андрей Резчиков

    Готовность «Северного потока – 2» к эксплуатации не означает, что европейцы решат запустить его раньше срока, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Но досрочный запуск трубы возможен в случае срыва отопительного сезона в Европе, считает он. О том, что «Северный поток – 2» готов к работе, заявил в среду глава Газпрома Алексей Миллер.

    «Того факта, что «Северный поток – 2» готов к эксплуатации, а у европейцев сохраняется кризис предложения, все равно недостаточно для того, чтобы ускорить начало работы газопровода», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    Чтобы газопровод заработал до получения сертификации, «де-факто нужно нарушить процедуру европейских законов». «Сначала должна завершиться сертификация компании-оператора, чтобы установить, кто управляет «Северным потоком – 2». Газпром подает в качестве оператора свою дочернюю структуру Nord Stream 2 AG. Сертификация сводится к тому, чтобы проверить, законно ли эта компания может быть оператором газопровода. А без завершения этой операции управлять «Северным потоком – 2» некому», – пояснил собеседник. 

    Газпрому, помимо продолжения сертификации, предстоит еще зарегистрировать «дочку» в немецкой юрисдикции (сейчас головной офис Nord Stream 2 AG находится в Швейцарии). Впрочем, досрочный запуск трубы, предположил эксперт, возможен в случае срыва отопительного сезона в Европе.

    «Чтобы газопровод заработал раньше срока, должно произойти нечто такое, чтобы европейцы нарушили свои же законы. Тут один сценарий – нехватка газа и морозы, из-за чего встанет вопрос о том, не отключать ли потребителя от теплоснабжения. Вот тогда в ЕС могут придумать какую-то хитрость из серии проведения временных технических испытаний трубы до начала промышленной эксплуатации», – пояснил Юшков. 

    О завершении Газпромом заполнения газом второй нитки «Северного потока – 2» сообщил в среду президенту России Владимиру Путину глава компании Алексей Миллер. «Первая и вторая нитка газопровода «Северный поток – 2» находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации», – сказал Миллер.

    В ответ президент поздравил Газпром с завершением работы над проектом. Запуск «Северного потока – 2», подчеркнул Путин, приведет к снижению цен на газ в Европе, в том числе для Украины. Он добавил, что Россия со своими партнерами выполнила задачу по созданию «Северного потока – 2», теперь слово за европейцами.

    Процесс сертификации газопровода был приостановлен в прошлом месяце после требования немецкого регулятора создать в ФРГ «дочку» компании-оператора, которая должна повторно подать заявку, тогда процесс сертификации, которая должна завершиться ко второй половине 2022 года, продолжится.

    Коментарии (43)
    Россияне выразили недовольство возвращением Панина в Россию
    		    29 декабря 2021, 19:19
    Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
    Текст: Елизавета Булкина

    Актер Алексей Панин, который проживает в Испании, заявил о своем возвращении в Россию на Новый год, однако не все его подписчики остались довольны этим решением.

    Панин опубликовал в Instagram снимок, на котором он едет в машине в зимней одежде и маске. «Здравствуй, родина!» – написал актер и сопроводил подпись «злым» смайликом.

    «И сразу взгляд другой, настороженный! Любимая Родина!» – отметили подписчики Панина.

    «Ох, ехал бы ты обратно», – посоветовали в комментариях.

    «А как же прощай немытая Россия?» – сыронизировали комментаторы.

    «Ну и какого хрена ты приперся в страну, которую ***** (ругаешь), черт», – спросили подписчики.

    «Так временно, скорее всего! В Испании-то лучше!» – добавили пользователи соцсети.

    Некоторые предположили, что артист приехал в Россию на новогодние праздники, чтобы заработать: «Бабки-то надо зарабатывать как-то».

    Напомним, Панин получил вид на жительство в Испании и похвастался этим в соцсетях. Панин отметил, что не пил два месяца, но «по такому случаю напился». Он озвучил стоимость своей квартиры в испанском городе Торревьеха: «70 с чем-то тысяч евро. Это уже со всеми адвокатами, со всем оформлением».

    Панин заявил, что «не хочет ехать в Россию». Вернуться он может «в баньку зимой, в прорубь попрыгать», или «сняться в кино, когда пригласят». 

    Также актер заявил, что «с удовольствием отказался бы от гражданства» России, если бы ему «дали другое».

    Коментарии (71)
    Сборной России по хоккею присудили техническое поражение в матче МЧМ
    		    29 декабря 2021, 21:57
    Фото: Крис Бэрри/РИА Новости
    Текст: Елена Мирошниченко

    Встреча сборных России и Словакии на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде отменена из-за случая заражения коронавирусом в составе российской команды, сборной России присудили техническое поражение.

    «Сборной России засчитано техническое поражение в матче со счетом 0:1», – рассказал источник ТАСС.

    Как сообщил источник РИА «Новости», тест на коронавирус хоккеиста молодежной сборной России Матвея Мичкова дал положительный результат.

    Встреча группового этапа должна была пройти в ночь на четверг (начало – 00.30 мск).

    Ранее в среду из-за случая заражения коронавирусом в составе чешской команды был отменен матч сборных Финляндии и Чехии. Днем ранее не состоялась игра между сборными США и Швейцарии – североамериканцы ушли на карантин после двух случаев заражения коронавирусом, им также было присуждено техническое поражение.

    Сборная России заключительный матч на групповом этапе должна провести в ночь на 1 января против команды США. По итогам предварительного раунда в четвертьфинал из групп А и В выйдут по четыре команды из пяти.

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    С-500 поразила гиперзвуковую мишень в Арктике
    		    29 декабря 2021, 15:59
    Фото: Минобороны России/Youtube
    Текст: Алексей Дегтярев

    Проведены очередные испытания зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-500, сообщил информированный источник в СМИ.

    «В Арктике недавно прошли очередные испытания ЗРС С-500. Пуск дальнобойной ракеты системы был выполнен по гиперзвуковой мишени, цель была успешно поражена. Испытания С-500 продолжаются», – сообщил собеседник РИА «Новости».

    При этом испытания С-550 в скором времени не планируются, поскольку «еще не созданы ее опытные образцы, пока ведется разработка».

    Ранее источник, близкий к Минобороны, сообщал, что ЗРС С-550 успешно прошла государственные испытания и заступила на боевое дежурство.

    До этого стало известно о способности С-550 сбивать орбитальные шаттлы США.

    Коментарии (38)
    Отчим погибшего в Дубне ребенка назвал виновника трагедии
    		    29 декабря 2021, 14:37
    Фото: vk.com/vpsodubna
    Текст: Елизавета Булкина

    В смерти замерзшего в Дубне 11-летнего мальчика виноват водитель маршрутки, который якобы высадил ребенка на остановке у ТЦ, после чего тот заблудился, заявил отчим второклассника.

    По его словам, мальчик поехал в школу после двухнедельного больничного. В 8.23 он должен был сесть в школьный автобус, но по какой-то причине сел на городскую маршрутку № 12.

    «Он пошел на остановку, но он не сел на свой маршрут. А водитель этой маршрутки его просто типа выкинул. (…) Максим до моста не дошел буквально десять метров», – передает его слова телеграм-канал Shot.

    Мужчина заявил, что просил у полицейских утром кинолога и экипаж ППС. По его словам, полицейские якобы не дошли сто метров до места, где было обнаружено тело мальчика. Отчим утверждает, что местные правоохранители не имеют опыта в расследовании подобных дел.

    «Я буду добиваться справедливости по своим законам, как меня учили», – заявил мужчина.

    Напомним, в подмосковной Дубне 11-летний мальчик 27 декабря вышел из дома и должен был отправиться в школу на автобусе, однако до учебного заведения он не доехал. 28 декабря было обнаружено замерзшее тело ребенка, признаков насильственной смерти не выявлено. Предполагается, что мальчик случайно вышел не на своей остановке, по дороге провалился под лед и замерз.

    Коментарии (38)
    Путин за рулем автомобиля заехал за Лукашенко перед переговорами в Петербурге
    		    29 декабря 2021, 14:46
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Президент России Владимир Путин заехал на машине за белорусским коллегой Александром Лукашенко перед их встречей в Санкт-Петербурге, сообщают СМИ.

    Телеграм-канал «Пул первого» пишет, что «перед началом встречи Путин заехал на машине за Лукашенко».

    Напомним, в среду в Константиновском дворце в Стрельне проходит встреча Путина и Лукашенко.

    До этого пресс-служба главы Белоруссии сообщала, что 29 декабря лидеры обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.

    Ранее Путин и Лукашенко обсудили по телефону сотрудничество двух стран, в том числе в оборонной сфере. Кроме того, российский лидер в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что Москве и Минску удалось достичь принципиальных соглашений, но впереди еще работа по синхронизации законодательств обеих стран.

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    В Литву прибыл четвертый танкер со сжиженным газом из России

    29 декабря 2021, 21:36

    Текст: Кристина Цыцура

    В Клайпедский порт прибыл четвертый за декабрь танкер со сжиженным природным газом из России, сообщают СМИ.

    «Танкер Coral Favia вышел из российского порта Высоцк накануне и прибыл в Клайпедский порт в среду. Согласно данным компании-оператора Klaipedos nafta, судно должно доставить 9,5 тыс. кубометров топлива. В настоящее время газовоз пришвартован у плавающего газохранилища Independence», – пишет Sputnik Литва со ссылкой на данные портала Marinetraffic.com.

    Отмечается, что еще один груз российского СПГ должен прибыть в Литву в конце месяца. Терминал СПГ в Литву работает с 2014 года. Чаще всего Литва получает СПГ из Норвегии и России, есть редкие поставки из США.

    Ранее сообщалось, что Литва получила новую партию СПГ из России утром 12 декабря.  

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    В Госдуме ответили на критику решения по «Мемориалу» со стороны США и ЕС

    29 декабря 2021, 12:13

    Текст: Елизавета Булкина

    США и Евросоюз защищают ту часть деятельности организации «Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом), которая может быть использована против России, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

    Так он прокомментировал заявления представителей властей США и Евросоюза, осуждающие решение российского суда ликвидировать Международную общественную организацию «Мемориал».

    «Не удивлен позицией властей США и Евросоюза в связи с решением российского суда о ликвидации «Международного Мемориала», так как Вашингтон и Брюссель защищают именно ту деятельность «Мемориала» и его многочисленных структур, которую можно использовать против России», – говорится в сообщении комиссии в Telegram.

    Пискарев уточнил, что подтверждаются предположения о том, что вмешательство во внутренние дела России будет только усиливаться.

    «Нам вновь указывают, что и как нужно делать. Россия открыта к равноправному диалогу, но не приемлет диктат из-за рубежа и попытки навязать нам «свою правду» и искаженный взгляд на события прошлого и настоящего», – заключил глава думской комиссии.

    В свою очередь директор Центра политической конъюнктуры (ЦПК), политолог Алексей Чеснаков заявил, что логика власти в отношении «Мемориала» «абсолютно прозрачна и понятна».

    «Ситуативно – невозможно без политических последствий не применить санкции к субъекту, демонстративно нарушившему закон и декларирующему свое моральное право на отказ следовать общему правилу. Концептуально – невозможно без правовых последствий допускать существование негосударственных групп, смысл деятельности которых – в создании оснований (исторических, идеологических, культурных) для лишения государства морального права на монополию легитимного насилия. Особенно если эти группы финансируются из зарубежных источников», – написал он в своем Telegram-канале.

    Во вторник Верховный суд постановил ликвидировать международное общество «Мемориал*» (признано в России иностранным агентом) и его структурные организации.

    Ранее прокурор в Верховном суде заявил, что международный «Мемориал» искажает память о Великой Отечественной войне и создает лживый образ СССР. По его словам, организация «стремилась реабилитировать нацистских преступников, а также дискредитировать органы государственной власти РФ и создать лживый образ СССР как террористического государства».

    «Мемориал» с момента признания его иностранным агентом был оштрафован на сумму порядка 3 млн рублей за нарушения соответствующего законодательства.

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    Эксперт оценил идею Рады обложить спецпошлиной энергоресурсы из России
    		    29 декабря 2021, 12:22
    Фото: REUTERS/Ilya Naymushin
    Текст: Ростислав Зубков

    «Идея обложить пошлинами импорт российских энергоресурсов на Украину – вымученная инициатива, за которую в итоге заплатит потребитель», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее в Раде предложили ввести спецпошлины на уровне 4–5% на ввоз ряда топливных ресурсов из РФ.

    «На самом деле власти были бы рады не вводить эти пошлины, но рискуют напороться на крики о зраде. Поэтому им приходится объяснять, мол, «мы не хотим зависеть от страны-агрессора, но и отказаться от закупок не можем, а потому вводим спецпошлины», – пояснил одесский экономист и политолог Иван Лизан.

    Он обратил внимание, что предложение украинского парламента, прозвучавшее в условиях жесткого энергокризиса, не лишено логики. «Спепошлины на ряд энергоресурсов были введены правительством еще несколько лет назад. 31 декабря должен был закончиться срок их действия, поэтому, по сути, нынешнее предложение Рады призвано продлить действие пошлин, но с корректировками», – отметил собеседник.

    «До настоящего момента были спецпошлины в размере 3% на сжиженный газ (Рада предлагает поднять до 4–5%) и в размере 65% на все марки угля, кроме антрацита и того, который используют в металлургической и коксохимической промышленности. Парламент по факту предложил понизить пошлину на 61% только по газовому углю (марка «Г»), чтобы сделать его дешевле и хоть как-то облегчить себе жизнь перед разгаром зимы», – рассказал Лизан.

    По его мнению, глобально на украинском энергетическом рынке от инициативы Рады ничего не изменится. «С одной стороны, правила игры в этом сегменте остаются прежними. С другой, деньги, которые они выручают через механизм спецпошлин, в лучшем случае просто уйдут непонятно куда, а в худшем – будут разворованы», – указал эксперт.

    «Я не слышал, чтобы на Украине активно строили новые НПЗ, искали нефть, наращивали добычу газа, вкладывались в улучшение работы шахт. Зато известно, что спецпредставитель Зеленского Герус, выступивший с идеей о спецпошлинах, когда-то был в структурах «Нафтогаза» и очень тесно связан с олигархом Коломойским, как, впрочем, и сам президент», – обратил внимание Лизан.

    «Наверняка существуют схемы, которые позволяют «использовать» деньги, «состригаемые» с импорта энергоресурсов, – допустил собеседник. – Однако повторюсь: принципиальных изменений ждать не стоит, тарифы из-за спецпошлин резко не вырастут. Но и энергетической независимости Украине не видать».

    Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус предложил ввести спецпошлины на уровне 4–5% на импорт из России дизельного топлива, бензина, сжиженного газа, электроэнергии, угля марок «Г», «А», «П». «Средства, дополнительно полученные в бюджет, можно будет направить на улучшение обороноспособности государства и проекты, связанные с усилением энергетической безопасности Украины», – сказал он.

    В прошлом году Киев продлил действие специальных пошлин на ввоз дизеля, сжиженного газа и большинства сортов угля из РФ до 31 декабря 2021 года. Это коснулось спецпошлины в размере 4% для тяжелых дистиллятов (газойлей), поступающих на Украину по трубопроводам, сжиженного газа (3%) и всех типов угля, кроме антрацита и применяемого в металлургической и коксохимической промышленности (65%).

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    Коментарии (18)
    Белый дом назвал время телефонного разговора Байдена и Путина
    		   30 декабря 2021, 06:00
    Фото: White House/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина стоит в графике американского лидера на 23.30 мск, сообщил Белый дом.

    «Президент Байден проведет телефонный разговор с президентом Путиным по ряду тем, в том числе о грядущем дипломатическом взаимодействии в 3.30 по полудню (23.30 мск)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Белого дома.

    Ранее высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что президент США Джо Байден заявит своему российскому коллеге Владимиру Путину о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины, если Москва проявит к этому заинтересованность.

    В интервью телеканалу «Россия 1» Путин рассказывал, что иногда работает в Кремле до половины второго или даже до двух часов ночи. В этом случае он остается ночевать в специально оборудованной комнате отдыха. Путин признался, что ночует в Кремле часто.

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    Врач: У россиян все чаще возникает аллергия на холод
    		    29 декабря 2021, 19:33
    Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
    Текст: Татьяна Косолапова

    Из-за нарушения функций иммунной системы у человека может возникнуть аллергия, в том числе холодовая, рассказала газете ВЗГЛЯД иммунолог-аллерголог Надежда Логина. Данное заболевание проявляется чаще зимой, но может быть спровоцировано и летом. Людям с такой аллергией не стоит нырять в прорубь, снег после бани и даже холодный бассейн.

    «К сожалению, аллергия на холод сейчас достаточно распространенное заболевание, возникает у 10 % людей. Что касается симптомов, то чаще всего начинается все с сухости кожи (кистей рук и лица у взрослых), сопровождается зудом, шелушением, покраснением. Эти симптомы проходят через какое-то время в теплом помещении. У детей может появляться сильный зуд, сопровождаемый высыпанием мелких волдыриков, как при герпесе. Но они также проходят в теплом помещении, в отличие от симптомов при дерматите», – рассказывает Логина.

    Бывают и более сложные проявления в виде крапивницы, продолжает собеседница, когда возникают генерализованные высыпания по типу волдырей (похожие на укус комара или ожог крапивой). Они чаще происходят на нижних конечностях, а чуть реже – по всему телу. Эти высыпания сопровождаются очень сильным зудом, жжением.

    «У больных, страдающих бронхиальной астмой или аллергическим насморком, холод может спровоцировать обильные выделения из носа, зуд слизистой носа и глаз, а также может возникнуть приступ удушья. Более редкие проявления холодовой аллергии – очень сильные резкие головные боли через несколько минут после выхода на холод. Они также могут сопровождаться тошнотой, могут возникать болезненные сокращения мышц лица, шеи и других участков тела. Однако, когда человек заходит в теплое помещение, все это достаточно быстро проходит», – говорит врач.

    Она отмечает, что такие симптомы может спровоцировать не только выход на холод, но и контакт с холодными предметами, употребление холодных напитков, мороженого. В таких случаях высыпания могут сохраняться до нескольких часов, а также может возникнуть отек лица и кистей рук.

    «Но самое опасное проявление этой аллергии бывает, как ни странно, в летнее время года при резком охлаждении организма. Например, когда человек ныряет в жару в достаточно прохладный водоем, тогда может наступить острая аллергическая реакция и даже развиться анафилактический шок, что весьма опасно при нахождении под водой», – делится собеседник.

    Холодовая аллергия возникает вследствие нарушений функций иммунной системы, объясняет специалист. Сама аллергия проявляется на холодовые белки, которые вырабатываются в организме человека и обладают функцией терморегуляции. Соответственно, при нарушении иммунитета главные иммунные клетки (лимфоциты) начинают неадекватно воспринимать белки, выработанные собственным организмом.

    «Для профилактики данного заболевания, естественно, нужно тепло одеваться, на открытые участки тела следует наносить защищающий от холода крем, который продается в аптеках. Но только не «Спасатель», он может вызвать наоборот обострение заболевания. Также можно принимать антигистаминные препараты», – рекомендует Логина, добавляя, что людям с холодовой аллергией не стоит нырять в проруби, снег после бани или холодный бассейн в сауне.

    Однако все эти меры профилактики недостаточно эффективны, рассказывает аллерголог, потому что из-за долгих холодов реакция все время возобновляется и обостряется, причем в некоторых случаях даже при плюсовой температуре. Единственная технология, которая позволяет действительно лечить данную аллергию – это аутолимфоцитотерапия, метод, при котором в лечении используются собственные лимфоциты (выделяются из клеток крови пациента) и в возрастающих дозах вводятся подкожно. Как правило, проводится 8 процедур 2 раза в неделю у взрослых, детям до 8 лет хватает 6, а подросткам – 7.

    Для того, чтобы минимизировать вероятность проявления данного заболевания, специалист рекомендует стараться вести здоровый образ жизни, избегать бесконтрольного употребления лекарственных средств (особенно иммуномодуляторов), контактов с вредным производством, стрессовых ситуаций, а также регулярно заниматься спортом и придерживаться правильного питания.

    В октябре прошлого года врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, что люди, которые страдают аллергией на холод, нельзя заниматься спортом на улице в прохладную погоду.

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    Стали известны детали поиска замерзшего насмерть ребенка в Дубне
    		    29 декабря 2021, 12:25
    Фото: кадр из видео
    Текст: Наталья Ануфриева

    Замерзшего насмерть в Подмосковье 11-летнего мальчика искали только официально свыше 300 человек, рассказала координатор ВПСО «Дубна» Оксана Курчицкая, добавив, что семья погибшего ребенка неблагополучная.

    Курчицкая рассказала, что семья мальчика неблагополучная, его «не проводили, не посадили в социальный автобус, он сел на (обычную) маршрутку». По данным волонтеров, «социальная карта не сработала, но его уговаривали в буквальном смысле ехать дальше до нужного места, водитель лично уговаривал», однако мальчик «вышел сам», передает NEWS.ru.

    «Поиски продолжались больше суток. О причинах смерти точной информации у меня нет. По предварительным данным, мальчик замерз – провалился под лед в Южную канаву. Вышел на лед и замерз», – добавила она.

    Выяснение обстоятельств смерти ребенка взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, передает РИА «Новости».

    «Мы все время предупреждаем родителей, чтобы они не оставляли своих детей на улице одних и чтобы при различных недоразумениях дети не уходили из дома. Поиски нужно начинать сразу же. Не ждать, что он вернется или выйдет на связь, а сразу же. И заявление о поиске ребенка полиция тоже принимает сразу же, оперативно», – сказала омбудсмен.

    Ранее стало известно, что тело 11-летнего мальчика нашли на улице Программистов в Дубне. Сообщалось, что утром в понедельник он вышел из дома и должен был отправиться в школу на автобусе, но до учебного заведения так и не добрался.

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    Миллер: «Северный поток – 2» полностью готов к эксплуатации
    		    29 декабря 2021, 18:32
    Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
    Текст: Елена Мирошниченко

    Газпром завершил заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2» в среду, сообщил президенту России Владимиру Путину глава компании Алексей Миллер.

    «Сегодня в 12.58 по московскому времени Газпром завершил заполнение газом второй нитки газопровода «Северный поток – 2». Первая и вторая нитка газопровода «Северный поток – 2» находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации», – цитирует его РИА «Новости».

    Он напомнил, что «Северный поток – 2» имеет проектную мощность 55 млрд кубометров газа в год и является самым протяженным морским газопроводом в 1,234 тыс. километров.

    Путин поздравил Газпром и их партнеров по «Северному потоку – 2» с завершением работы над проектом.

    «Хочу поздравить Газпром и ваших партнеров по «Северному потоку – 2» с завершением работы по созданию этой крупной дополнительной магистрали и с тем, что она готова к работе», – сказал глава государства.

    Президент отметил, что запуск «Северного потока – 2» приведет к снижению цен на газ в Европе, в том числе для Украины, передает ТАСС. Он добавил, что Россия со своими партнерами выполнила задачу по созданию «Северного потока – 2», теперь слово за европейцами.

    Напомним, «Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. В сентябре завершилось строительство магистрали.

    Запущен процесс сертификации, но в ноябре он был приостановлен, так как немецкий регулятор потребовал создать «дочку» в ФРГ, которая должна повторно подать заявку, тогда процесс сертификации продолжится. Отмечается, что процесс завершится ко второй половине 2022 года.

    Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что в конечном итоге от задержки в сертификации «Северного потока – 2» пострадает европейский потребитель.

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    В Германии ответили на вопрос о сроках сертификации «Северного потока – 2»

    29 декабря 2021, 14:01

    Текст: Наталья Ануфриева

    Федеральное сетевое агентство Германии не меняло свою позицию по срокам окончания сертификации «Северного потока – 2», заявили в пресс-службе ведомства.

    В агентстве заявили, что «наш пресс-релиз от 16 ноября, а также оценки господина (главы агентства Йохена) Хоманна в отношении процесса остаются в силе». Хоманн заявил ранее, что завершение сертификации не ожидается в первой половине следующего года, передает РИА «Новости».

    До этого вице-премьер России Александр Новак заявил, что процедура должна завершиться в течение первого полугодия 2022 года, а если коллеги будут в этом заинтересованы и сделают это быстрее, то можно начать поставки гораздо раньше.

    Напомним,  в ноябре процесс сертификации был приостановлен, так как немецкий регулятор потребовал создать «дочку» в ФРГ, которая должна повторно подать заявку, тогда процесс сертификации продолжится. Отмечается, что процесс завершится ко второй половине 2022 года.

    Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявлял, что в конечном итоге от задержки в сертификации «Северного потока – 2» пострадает европейский потребитель.

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    Опровергнута версия США о задержании Саддама Хусейна
    		    30 декабря 2021, 08:39
    Фото: US Army/Wikipedia
    Текст: Наталья Ануфриева

    Утверждения США, что экс-президента Ирака Саддама Хусейна американские военные нашли в яме, где он якобы скрывался, не соответствуют действительности, рассказал сотрудничавший с американскими военными иракский переводчик.

    Переводчик опроверг каноническую версию США о задержании Хусейна, использованную американцами в пропагандистских целях. По его словам, после задержания экс-лидера Ирака «ситуация была сфабрикована, чтобы американская администрация во главе с (президентом Джорджем) Бушем вышла (из ситуации), чтобы созданная им коалиция против Ирака не потерпела поражение, чтобы не пострадал авторитет США из-за нападения на Ирак под предлогом наличия оружия массового поражения и неминуемой угрозы миру», передает РИА «Новости».

    По словам источника, Хусейн в момент задержания на самом деле находился в комнате, он не понимал, что происходит: «Думаю, он молился, так как он был одет в дишдашу (традиционную арабскую одежду). Он вышел в этом одеянии, его поставили (...) скажем, это сфабриковано, будто его задержали, когда он был в яме».

    Переводчик отметил, что экс-президент сам не смог бы залезть в яму, она была слишком узкая, а политик уже был слаб на тот момент.

    «Я был одет в бронежилет, снял его и смог залезть в яму через силу, вылезти также смог с трудом. Да, яма там была, но информация о том, что президента задержали в яме (...) говорю вам, он был в комнате, его задержали в комнате», – сказал источник.

    По его словам, это была «обычная комната» без средств связи, в ней были лишь гардероб, две кровати, радио, диктофон, маленький телевизор, кое-какая одежда и обувь.

    Напомним, 30 декабря, исполняется 15 лет со дня казни Хусейна после вторжения американских войск в Ирак под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране так и не подтвердилось.

    Представители Пентагона после задержания Хусейна 13 декабря 2003 года утверждали, что он якобы был найден в вертикальном туннеле глубиной порядка 1,8 метра рядом с фермой. По словам переводчика, Хусейн в момент задержания на самом деле находился в комнате, он не понимал, что происходит.

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