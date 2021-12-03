Украина купит не подошедшие США атомные реакторы

На Хмельницкой АЭС планируют построить два новых атомных энергоблока, для этого использовать реакторы Westinghouse.

Приобретет в кредит у американской компании реакторы для АЭС украинский Энергоатом, сообщает «КорреспонденТ» со ссылкой на Зеркало недели.

Отмечается, что компания Westinghouse продает два комплекта оборудования реакторов АР-1000, оставшихся от неудавшегося строительства в США.

«По условиям контракта, компания должна это сделать до 2025 года, желательно подороже. Чем она и занимается. Собираются отправить эти комплекты на Хмельницкую АЭС», – говорится в статье.

В публикации говорится, что реакторы «лежат без дела» около пяти лет, если их купят, то они продолжат еще столько же. Согласно оценкам СМИ, Энергоатом и Westinghouse не имеют необходимого количества средств, чтобы построить реакторы, поэтому строить их будут в кредит, в том числе и под госгарантии.

Ранее сообщалось, что Великобритания поставит Украине «ракетное вооружение» и два тральщика, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины.