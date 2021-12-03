Дело возбудили после стрельбы в центре Москвы

Китай вычеркнул Литву из своих таможенных систем

Литовские экспортеры не могут оформить свои товары через китайскую таможню, потому что власти КНР исключили Литву из таможенного реестра. Ранее Литва открыла представительство Тайваня в Вильнюсе.

В МИД Литвы подтвердили эту информацию и сообщили, что ведомство начало консультации с Европейской комиссией по поводу реакции на уровне ЕС, передает Baltnews.

«Министерство информировано о вероятных преградах для попадания литовской продукции в Китай, мы поддерживаем связи с литовскими предприятиями, собираем всю возможную информацию с китайской стороны о вводимых ограничениях, а также контактируем с Европейской комиссией на предмет реакции на уровне ЕС», – указал МИД в своем комментарии.

Президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс подтвердил 15min.lt эту информацию.

«Литва вычеркнута из таможенных систем, такой страны в таможенной системе Китая, похоже, что нет. Это создает дополнительные проблемы экспортерам, потому что они не могут выяснить, сколько осталось тех грузов», – сказал Янулявичюс порталу.

Напомним, в связи с открытием представительства Тайваня в Литве китайские власти решили понизить дипломатические отношения с балтийской республикой до уровня поверенных в делах.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что возможно, историческая миссия литовцев именно в том, чтобы показать миру, насколько далеко готов пойти Китай в отношении своих недругов.