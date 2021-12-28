Найден упавший в Удмуртии Ми-2, один из членов экипажа погиб

Спасатели нашли разбившийся в Увинском районе Удмуртии вертолет Ми-2, сообщили в МЧС и транспортной прокуратуре. Глава республики Александр Бречалов сообщил, что один из двух членов экипажа погиб.

Работы по поиску вертолета завершены после его обнаружения, сообщили в МЧС. В МЧС добавили, что работы по деблокированию проводились сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части, передает ТАСС.

Сначала в МЧС сообщали, что пилот и пассажир переданы бригадам скорой помощи. «К сожалению, один член экипажа погиб. Второму сейчас оказывается вся необходимая помощь. Обстоятельства происшествия выясняются», – сообщил позднее Бречалов на своей странице «ВКонтакте».

Выживший находится в тяжелом состоянии, его эвакуируют в стационар.

Напомним, вертолет проводил обследование нефтепровода. Экипаж успел сообщить о внештатной ситуации непосредственно перед потерей связи с воздушным судном, а несколько позже, что замерзает. По информации источников, пилот и пассажир получили травмы.