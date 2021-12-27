Вертолет Ми-2 разбился в Удмуртии

В Британии сообщили о плане эвакуации военных с Украины

Британия готовится эвакуировать c Украины свои силы в случае обострения ситуации, сообщает газета Daily Express.

Издание сообщает, что командующие ВС Британии составили планы действий в чрезвычайных ситуациях. «Военное руководство должно провести всеобъемлющий «обзор» (британской учебной миссии) Orbital, чтобы гарантировать, что весь персонал Соединенного Королевства может быть «безопасно выведен», – приводит сообщение РИА «Новости».

Сообщается, что преимущественно британские силы на Украине размещены в городе Яворов Львовской области, а небольшая группа офицеров штаба находится в Киеве. Согласно источникам, они должны направиться к границе с Польшей.

Приказ об эвакуации должен поступить от начальника британского Управления совместных операций штаба генерал-полковника Чарли Стрикланда.

«Он будет внимательно следить, чтобы оценить воздействие любого вмешательства на возможность вывести свои войска, он не может допустить, чтобы они там оказались в ловушке», – приводит издание слова источника из ВС.

Ранее бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что на Украине действует частная военная компания (ЧВК) из Великобритании. Она, по словам экс-офицера СБУ, опирающегося на собственные источники, охраняет британских специалистов, которые участвуют в строительстве военно-морской базы в Очакове.

Прозоров также сообщил, что британцы «плотно обживают юг Украины, прописались в Николаеве», а на крупный военный аэродром Кульбакино «регулярно приходят борта из Альбиона». Их тоже охраняют бойцы ЧВК из Британии, которые базируются в гостинице «Александровская» в Николаеве, сказал бывший подполковник.

В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него «была встреча в офисе MI-6». По данным украинских СМИ, Зеленский во время своего визита в Британию тайно встретился с главой MI-6 Ричардом Муром. По словам украинского лидера, у него «нет никаких секретов» относительно проведенных переговоров, но всю информацию он раскрыть не может, поскольку «это государственные дела». Зеленский уточнил, что на встрече в основном обсуждалась тема помощи Украине в защите территориальной целостности государства в части работы украинских СМИ.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.

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