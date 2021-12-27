Пилот упавшего Ми-2 в Удмуртии сообщил, что замерзает

Экипаж, разбившегося в Удмуртии вертолета Ми-2 в Удмуртии успел сообщить о внештатной ситуации непосредственно перед потерей связи с воздушным судном, а несколько позже, что замерзает, спасатели продолжают поиски.

«Непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации. Следователи... выехали на место происшествия, проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия», – говорится в сообщении регионального СУ СКР, передает РИА «Новости».

Между тем, СМИ публикует аудиосообщение командира воздушного судна Дамира Гафурова, из которого ясно, что экипаж получил тяжелые травмы, лежит в сугробе и не может сообщить точные координаты. «Мерзну, холодно! Холодно!» – единственное, что повторяет Гафуров по рации, передает «Бизнес Онлайн».

Между тем, спасатели продолжают поиск вертолета. Сейчас в Увинском районе, где потерпел крушение вертолет, температура воздуха составляет минус 13 градусов.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-2 упал в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии, он проводил обследование нефтепровода.