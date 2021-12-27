На Украине петиция за отмену воинского учета женщин набрала нужное число голосов

Электронная петиция об отмене нового порядка обязательного воинского учета для женщин на Украине всего за пять дней набрала необходимые 25 тыс. голосов, чтобы ее рассмотрел глава государства.

«Отменить приказ Министерства обороны Украины от 11 октября 2021 года №313 (расширяющий список специальностей и профессий женщин, которых будут ставить на воинский учет – прим. ВЗГЛЯД)», – говорится в петиции на сайте главы государства.

Автор инициативы выразил возмущение, что такое решение принято «без общественного обсуждения, подготовительных мер, переходного периода и разъяснений по механизму его реализации».

Петиция была подана 23 декабря, 25 085 голосов поддержки набралось за пять дней.

Напомним, что министерство обороны Украины опубликовало приказ, согласно которому женщины от 18 до 60 лет, годные по состоянию здоровья, должны наряду с мужчинами вставать на военный учет. Военнообязанными становятся представительницы более 100 профессий. Встать на учет нужно до конца 2022 года, причем даже женщинам с несовершеннолетними детьми, что является основанием для освобождения от воинской службы.

В воскресенье стало известно, что беременных и женщин с малолетними детьми также возьмут на воинский учет.

Сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского просят отменить приказ министерства обороны страны, согласно которому на воинский учет надо поставить сотни тысяч женщин, в том числе беременных и имеющих несовершеннолетних детей. Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива опубликовал нецензурное «послание» жительницы Украины в адрес Зеленского из-за решения о постановке гражданок на воинский учет.

Кроме того, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что постановка на воинский учет женщин на Украине, в том числе беременных, является военной истерией, страна деградирует во всех сферах.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем украинок заставляют идти в военкоматы. Украинский политолог Андрей Золотарев заявил, что решение поставить миллионы украинок на военный учет политически токсично для киевских властей.