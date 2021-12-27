Из Конституции Белоруссии предложено исключить пункт про нейтралитет

Зафиксированная в Конституции Белоруссии цель сохранять нейтралитет и безъядерный статус в проекте нового основного закона страны заменена на пункт об исключении военной агрессии со своей территории, в проекте документа, опубликованном в понедельник на портале Национального центра правовой информации.

В действующей конституции в статье о внешней политике говорится, что «Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство – нейтральным». Вместо этого в проекте документа отмечается, что страна «исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств», - сообщает ТАСС.

Напомним, в Белоруссии обнародован проект изменений и дополнений в конституцию страны для всенародного обсуждения.

Ранее президент страны Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия должна оставаться президентской республикой, чтобы «сохранить страну», при работе над поправками в конституцию нельзя допустить разбалансированности системы органов госвласти.

Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Конституционная комиссия выработала вариант проекта правок в основной закон.