Проект Конституции Белоруссии: Госорганы подчиняются Совбезу при гибели президента

Стали известны подробности убийства семьи в Красноярском крае

Соседка семьи, убитой в городе Канске Красноярского края, рассказала подробности произошедшего. По словам женщины, тела обнаружила бабушка.

«Не было криков. Соседка начала кричать. Она пришла разбудить их, потому что ребятишкам нужно было в школу», – рассказала женщина газете «Известия», добавив, что другая соседка вызвала полицию и скорую помощь.

Также она выразила мнение, что убийство могло быть совершено на почве ревности.

По версии следствия в Красноярском крае, мать с двумя детьми в городе Канске мог убить глава семьи, совершив после этого самоубийство, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Отмечается, что супруги не проживали вместе и находились в процессе расторжения брака. По данным СК, накануне мужчина пришел в квартиру к супруге, чтобы навестить детей, а утром все члены семьи были обнаружены мертвыми матерью погибшей женщины.

«Выполняется комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются возможные очевидцы и свидетели преступления», – отметили в ведомстве.

По данным источников «Пятого канала», погибшая 35-летняя женщина накануне трагедии съехала от 38-летнего супруга, забрала детей – мальчика 11 лет и семилетнюю девочку – и заявила о намерении развестись. С решением супруги предполагаемый убийца не был согласен. Отмечается, что мужчина набросился с ножом сначала на детей, потом и на их мать. Как полагают близкие к расследованию источники, после этого мужчина покончил с собой.

Об убийстве семьи из четырех человек в Красноярском крае стало известно 27 декабря. Тела мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей с колото-резаными ранами были обнаружены в квартире одного из домов в Канске.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося в заведомо для виновного в беспомощном состоянии».