В России за сутки выявили 23,7 тыс. случаев коронавируса Полиция Петербурга задержала нетрезвого водителя с муляжом гранаты 26 декабря 2021, 12:06 Текст: Валентина Григоренко

Сотрудники правоохранительных органов Выборгского района задержали нетрезвого водителя, который вытащил муляж гранаты и пытался выдернуть чеку, сообщали в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. «Пьяного водителя задержали и доставили в отдел полиции, в отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях», – передает РИА «Новости» сообщение.



В пресс-службе уточнили, что вечером 25 декабря нарядом ДПС по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения был остановлен автомобиль Chery Tiggo под управлением находящегося в состоянии алкогольного опьянения (от медицинского освидетельствования отказался) мужчины 34 лет. При оформлении протокола об административном правонарушении, водитель достал из своей сумки предмет, похожий на гранату, и попытался извлечь из него предохранительную чеку. Инспектор ДПС выхватил предмет у мужчины из рук и держал до прибытия саперов.



Прибывший взрывотехник в результате осмотра установил, что данный предмет является муляжом гранаты РГД-5.



В пресс-службе добавили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Напомним, что в начале декабря иркутская полиция задержала мужчину, который попытался убить соседа, взорвав в лифте самодельное взрывное устройство.

Политолог объяснил антироссийские фантазии «платного дурачка» при Зеленском 25 декабря 2021, 17:45

Фото: кадр из видео

Текст: Андрей Резчиков

«Таким уродским способом идет форматирование новой украинской государственности и истории», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко. Он пояснил, почему советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович делает эпатажные заявления по поводу истории России и ее государственности. «Арестович – это таран, который можно использовать по назначению, но который не жалко и который не несет никакой ответственности. Ведь Арестович – советник главы Офиса президента Андрея Ермака. Арестович позволяет говорить себе глупости фантастического масштаба от имени канцеляриста, но при этом его слова воспринимаются как официальная позиция государства», – пояснил киевский политолог, публицист Владимир Скачко. Своими заявлениями Арестович «дергает за бороду» не только Россию, но и Соединенные Штаты с Европой. «Его функция – выдвигать идеи, которые потом можно выдать за глас народа и шантажировать те или иные переговорные стороны. Например, он может сказать России, что «мы вас завоем танками», мол, Украина готова к резкому обострению ситуации, к войне. А делается это для того, чтобы к его мнению прислушались и за счет этого смягчили свою позицию за столом переговоров», – предположил собеседник. Подобными заявлениями Арестович также работает на имидж киевской власти в глазах местного населения. «Власть полностью потеряла государственный, экономический и политический суверенитет, а Арестович выступает от власти как сильная и самодостаточная сторона и люди могут верить, что власть действительно сильная. Но на самом деле это ширма. Арестович распространяет блеф и фейки», – убежден эксперт. Скачко сравнил стиль Арестовича с традиционными юродивыми при княжеских, а затем и царских дворах. «Именно эти люди высказывали вещи, которые являлись социальными, политическими и нравственными табу. Но здесь вина не только в том, что он говорит, но и в тех, кто воспринимает это как позицию государства. Но в то же время под этой позицией есть определенные настроения, присутствующие в среде людей, которые могут принимать реальные решения, потому что на них возложены официальные обязанности и полномочия», – подчеркнул Скачко. В субботу советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович, который также является пресс-секретарем делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, назвал Украину «создательницей» Российской империи и СССР. В качестве «доказательств» он привел в пример участие в становлении государства таких персон как Феофан Прокопович и Алексей Разумовский, отметив, что России не было бы без Мазепы. «России и СССР бы не было, если б не Украина. Мы авторы этих двух империй. Вы собственной истории не знаете, балбесы», – заявил Арестович, который ранее утверждал, что Россия «нападет» на Украину на Рождество. По всей видимости, Арестович ответил на слова президента России Владимира Путина во время большой пресс-конференции. Глава государства напомнил, что в момент образования СССР большевики силой присоединили Донбасс, вопреки мнению местного населения, к Украине, чем создали существующие проблемы в современной политической системе республики. В одном из многочисленных скандальных интервью Арестович говорил, что в АТО (так на Украине называют свою военную операцию в Донбассе) бойцы буквально кайфуют от происходящего, ощущают себя свободными мужчинами, которые жарят мясо, стреляют в противников и не должны заниматься домашней «бытовухой». Арестович утверждал также, что Россия потерпит «страшное поражение» в случае вооруженного конфликта с Украиной. Он называл Россию «фабрикой по промышленному производству понтов» и заверял, что у российской армии отсутствуют вещи, которые «реально необходимы в войне». Многими своими заявлениями, особенно на тему истории, Арестович «пробивает дно и ниспровергает то, что раньше казалось неприкосновенным», все это делается для создания у людей новых представлений об истории страны. «Стоит задача создать новой Украине новую историю. История Украины абсолютно неразделима с историей Российской империи. Более того, Украина один из главных подельников, сотворцов Российской империи, а Арестович все отрицает и создается некая новая история. Это естественный процесс. Иногда он делается умно, а иногда крайне глупо. Вот на Украине это крайне глупый вариант», – убежден Скачко. По его словам, в плену русофобии история Украины создается как история ненависти и борьбы с Россией. «Кому-то кажется, что некую духоподъемную историю Украины можно создать словами о том, что страна была терпилой и все время угнеталась, а с другой – бесстрашно боролась с Мордором. Такие платные дурачки как Арестович – озвучивают эти постулаты, пробивают брешь в некоем общественном мнении. А потом подтягиваются люди, которые могут аргументированно выстроить ходульную схему под обоснование той или иной идеи», – пояснил политолог. Собеседник напомнил, что члены Украинской академии наук разрабатывают целые исторические теории о том, что вместо России была Московия и что с Украины «началось все сущее». «Некоторые дурачки удлиняют украинскую историю до 140 тысяч лет и считают, что Украина – прародина всего, от шумерской и до египетской цивилизации», – подытожил Скачко. Байдена оскорбили во время рождественской телефонной линии 25 декабря 2021, 12:51

Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Текст: Наталья Ануфриева

Президента США Джо Байдена оскорбили во время телефонной линии с детьми, которую первая чета страны проводит в преддверии Рождества по григорианскому календарю. Один из родителей по имени Джаред поприветствовал главу государства и первую леди Джилл Байден: «Я надеюсь, что у вас тоже будет чудесное Рождество. Вперед, Брэндон!». «Вперед, Брэндон! Я согласен», – ответил американский лидер. После он спросил, где живет собеседник, не из штата Орегон ли он, но тот ничего не ответил, передает ТАСС. Белый дом отказался прокомментировать случившееся. Противники Байдена в американских консервативных кругах используют эвфемизм «Вперед, Брэндон! (Let's go Brandon!)» вместо нецензурного ругательства в адрес Байдена. Фраза стала популярной после того, как в октябре болельщики на соревнованиях Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) скандировали ругательство «F***k Joe Biden!» в адрес главы вашингтонской администрации, однако журналисту, бравшему в этот момент интервью у гонщика Брэндона Брауна в прямом эфире, показалось, что толпа скандирует «Let's go Brandon!». С тех пор эта фраза появляется на баннерах и футболках во время акций протеста в местах, где останавливается президент-демократ. Республиканцы используют эти слова в своих выступлениях, а бывший президент Дональд Трамп даже продает товары с этим лозунгом. Напомним, в ноябре рейтинг одобрения Байдена побил антирекорд. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Газпроме ответили на обвинения о срыве поставок газа в Европу 25 декабря 2021, 21:27 Текст: Вера Басилая

Обвинения в адрес России и «Газпрома» в недостаточных объемах поставок природного газа являются неприемлемыми и беспочвенными, враньем и ложью, европейские страны сами создают себе проблемы, заявил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов в эфире телеканала «Россия-1». «Обвинения в адрес «Газпрома» о недостаточных поставках газа на рынок Европы беспочвенны, неприемлемы, вранье и ложь. Ряд клиентов «Газпрома», в частности из Франции и ФРГ полностью выбрали свои контрактные объемы и не выставляют больше заявок», – цитирует ТАСС слова Куприянова. По его словам, Газпром готов поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов. Цена газа в рамках этих поставок существенно ниже, чем потовые цены, отметил он. «Все проблемы в Западной Европе создают себе сами, и не нужно обвинять в этом Газпром. Лучше посмотреть в зеркало», – добавил официальный представитель холдинга. Куприянов также отметил, что ряд клиентов холдинга из Европы, в частности из Франции и Германии, уже выбрали свои годовые контрактные объемы в 2021 году, поэтому больше не выставляют заявок на поставку газа. «В этом году «Газпром» поставил в Германию по контракту 50,2 млрд кубометров – это на 5,3 [млрд] больше, чем в прошлом году. Помимо Германии в числе стран, в которые «Газпром» уже поставил газа больше, чем за весь прошлый год, – Италия, Турция, Болгария, Венгрия, Сербия, Дания, Финляндия, Польша. При этом ряд наших клиентов, в частности из Франции и Германии, уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы и, соответственно, больше не выставляют заявок на поставку газа, а «Газпром» бронирует транспортные мощности исходя из имеющихся заявок, а не наоборот», – отметил он. Куприянов также указал на имеющиеся данные о физическом реверсе газа из Германии в Польшу и далее на Украину в объеме 3-5 млн кубометров в сутки. «А газ при этом поднимается из подземных хранилищ на территории Германии, из которых уже отобрано 47% газа. А зима только начинается. Не самое рациональное решение. О цене таких реверсных поставок не хочется даже и говорить. Эти цены существенно превышают цены по контрактным объемам, поставляемым «Газпромом», – подчеркнул представитель холдинга, отметив, что продолжается транзит газа через территорию Украины, несмотря на выполнение контракта на текущий год еще в середине декабря. Ранее Газпром не возобновил поставки топлива по трубопроводу Ямал – Европа. Президент России Владимир Путин заявил, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей. Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о том, действительно ли Газпром виноват в европейском газовом кризисе. «Конечно, нет. Это попытка поставить все с ног на голову опять. Вот коллега спрашивает, что там Запад не понимает. Да врут все, потому что тень на плетень наводят. Газпром увеличил поставки чуть ли не на 20% в дальнее зарубежье и в Европу в целом. По-моему, это вообще единственная компания, которая так себя ведет. Американские поставщики утащили газ на премиальные рынки – в Южную Америку, Корею, Японию. И цены поползли. Много факторов. И неблагоприятная погода, длинная весна, недозакачка в «подземки», ветряки не работали. При этом местные власти «кошмарят» свои добывающие компании. Дефицит возник», – считает Путин. Ранее Bloomberg сообщил, что Газпром сокращает поставки газа по трубопроводу «Ямал – Европа» не из-за стремления манипулировать ценами, а из-за того, что покупатели уже исчерпали годовые лимиты; чтобы получить больше топлива, им придется переплачивать. Газпром не возобновил поставки топлива по трубопроводу Ямал – Европа 25 декабря 2021, 20:10 Текст: Вера Басилая

Газпром не забронировал мощности трубопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу в воскресенье, свидетельствуют данные платформы GSA Platform. В ходе аукциона «на сутки вперед» предлагалось забронировать на воскресенье мощность в объеме 89,1 млн кубометров на точке входа на польский участок магистрали – один из основных маршрутов поставок газа в Европу для Газпрома. Однако это предложение осталось невостребованным, передает РИА «Новости». Таким образом, Газпром уже шестой день подряд воздерживается от бронирования польского участка «Ямала – Европы» в ходе регулярной сессии. При этом компания также не бронирует мощности трубопровода на дополнительной сессии, которая проводится непосредственно перед началом новых газовых суток. В пятницу компания пятый день подряд не бронировала мощности газопровода на суточном аукционе. Президент России Владимир Путин заявил, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Газпром назвал объемы реверса газа из Германии на Украину и в Польшу 26 декабря 2021, 00:36 Текст: Алексей Дегтярев

Объемы фактического реверса газа из Германии в Польшу и дальше на Украину оценивается в 3-5 млн кубометров в сутки, заявил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов. «А газ при этом поднимается из подземных хранилищ на территории Германии, из которых уже отобрано 47% газа. А зима только начинается. Не самое рациональное решение», – сказал Куприянов в эфире «России 1», передает RT. Стоимость реверсных поставок существенно выше цены газа по контрактам, указал он. До этого Куприянов отмечал, что обвинения в адрес России и Газпрома в недостаточных объемах поставок природного газа являются неприемлемыми и беспочвенными. Европейские страны сами создают себе проблемы, подчеркивал представитель компании. Ранее Газпром сообщал, что страны Европы к концу декабря 2021 года уже израсходовали почти половину газа из своих подземных хранилищ. ЕС потребовал от России 290 млрд евро за ущерб от импортозамещения 26 декабря 2021, 10:55

Фото: Virginia Mayo/AP/ТАСС

Текст: Валентина Григоренко

Евросоюз направил во Всемирную торговую организацию (ВТО) обращение с требованием взыскать с России 290 млрд евро за «дискриминацию» европейских товаров с помощью политики импортозамещения. «В 2019 году стоимость опубликованных тендеров российских государственных предприятий составила 23,5 трлн рублей, или примерно 290 млрд евро, что эквивалентно примерно 20% ВВП России», – сообщили в организации ВТО, передает РБК.



В Евросоюзе отметили, что в течение нескольких лет Россия разрабатывала меры, которые серьезно ущемляют интересы компаний ЕС при продаже товаров и услуг российским государственным компаниям и другим организациям посредством коммерческих закупок. Евросоюз призвал Россию отменить ограничения или привести их в соответствие с правилами ВТО, однако в Москве считают, что эти меры соответствуют ее обязательствам во Всемирной торговой организации. В среду торговый представитель США Кэтрин Тай заявила, что американские власти увидели в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм ВТО и собираются работать над ответными мерами по линии этой организации. Основные претензии американской стороны связаны с тем, что Россия, на их взгляд, дает преференции для товаров и услуг собственного производства, реализует программу импортозамещения в IT-секторе, сохраняет «не обоснованные научно» импортные ограничения в сельскохозяйственной отрасли, расширяет государственный контроль над экономикой и ужесточает торговые рестрикции. Позже в МИД отвергли обвинения торгового представителя США в том, что Россия якобы отступает от обязательств, взятых при вступлении в ВТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «если кто-то и нарушал правила ВТО, то это США и Евросоюз своими односторонними санкциями». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что Кремль не согласен с обвинениями со стороны США о том, что импортозамещением Россия нарушает правила ВТО. Ранее экономист Антон Любич прокомментировал газете ВЗГЛЯД претензии США в адрес России из-за якобы нарушения норм ВТО, отметив, что объективно оценивать их невозможно, потому что они не конкретизированы. По его словам, если США считают, что Россией допущены нарушения, то Вашингтону следует обратиться в органы разрешения споров ВТО и представить туда подкрепляющие их позицию документы, суд разберется. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Стала известна дата переговоров России и НАТО 26 декабря 2021, 03:55 Текст: Алексей Дегтярев

Совет Россия – НАТО должен пройти 12 января, соответствующее решение принял генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщают СМИ со ссылкой на источники. Столтенберг принял такое решение в качестве председателя совета, сообщил собеседник агентства «Анадолу» в НАТО. «Мы контактируем с Россией по данному вопросу», – добавил он. На эту же дату в Брюсселе назначено заседание начальников генштабов стран НАТО. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что главными вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО являются нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений. Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки SkyNews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны. Экс-премьер Украины назвал виновных в энергетическом кризисе 25 декабря 2021, 17:54 Текст: Кристина Цыцура

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил власти страны в провоцировании энергетического кризиса. «Идет централизация денежных ресурсов. Местные бюджеты будут обделены. В частности, энергоносителями. Были деньги и время закупить дешевый газ. Но из-за неумения прогнозировать власть проспала вопросы газа и ситуацию с углем», – заявил он в интервью журналу «Країна», передает РИА «Новости». По его словам, это могло быть совершено умышленно. Он объяснил причины кризиса: первый вариант – полная некомпетентность, а второй вариант – целенаправленный подрыв основы энергетической безопасности. Также он назвал цену последствий, по словам политика, речь идет о независимости страны. Ранее глава оператора ГТС Украины, компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина не имеет альтернативы российскому газу, этим мог бы стать сжиженный природный газ, доставляемый по морю, но суда с ним не могут входить в порты страны. До этого сообщалось, что транзит российского газа через Украину сократился на 20%. Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что энергетический кризис на Украине приводит к ее «экономическому уничтожению». Она отказалась верить в случайность, считая, что фундаментальные вещи, которые прописаны в документах и законах, это план по энергетической безопасности государства. Депутат назвал российские города, куда может ударить Украина 26 декабря 2021, 05:24 Текст: Алексей Дегтярев

Украина в случае вторжения в Россию может пойти по нескольким направлениям, в том числе по крымскому, заявил депутат Государственной думы Михаил Делягин. «Есть реальная угроза нападения на Россию, их к этому готовят. У них [на Украине] все достаточно плохо, чтобы держать людей в подчинении. Единственный способ – это война. В зону риска мы войдем где-то в начале февраля и просидим в этой зоне риска до конца марта», – приводит слова парламентария Ura.ru. Он предположил, что вторжение может начаться с Крыма, Ростова-на-Дону, Белгорода или Брянска. Ранее пользователи Reddit высмеяли сообщения западных СМИ, согласно которым Россия якобы нападет на Украину в конце декабря. Между тем лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев заявлял, что Россия и США якобы готовят «большую сделку», в которую также войдут договоренности по Украине. Захарова назвала главную тему на переговорах по гарантиям безопасности 25 декабря 2021, 17:20 Текст: Вера Басилая

Нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений являются главными вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В США и ряде западных стран появились заявления о том, что в ходе предстоящих в ближайшее время обсуждений российского предложения о разработке правовых гарантий безопасности тема нерасширения НАТО рассматриваться не будет. В этой связи подчеркиваем: именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО. Это должны для себя предельно четко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции», – говорится в комментарии Захарова на сайте МИД. Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки SkyNews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Японец назвал Россию раем из-за цен на сотовую связь 25 декабря 2021, 21:58 Текст: Вера Басилая

Туриста из Японии удивили цены на сотовую связь и интернет в России, а также доступность и распространенность бесплатного Wi-Fi. «Знаете ли вы, что цены на телекоммуникации в России невероятно низкие по сравнению с остальным миром? Они не превышают четверть от средней стоимости связи в Европе», – написал он на интернет-портале Yahoo News Japan, передает РИА «Новости». Японца удивило качество услуг российских интернет-провайдеров: изменение тарифного плана происходит моментально, что выгодно отличает Россию от Японии. По его мнению, в России мобильным интернетом можно практически не пользоваться, так как в ресторанах, торговых центрах и в общественном транспорте есть бесплатный Wi-Fi. Также его можно с легкостью подключить дома. При этом у потребителя широкий выбор из большого числа провайдеров, отметил автор, назвав Россию «Wi-Fi раем». Ранее пользователи американской соцсети Reddit восхитились красотой русской зимы и удивились некоторым ее особенностям. В Швеции повысили уровень боеготовности из-за ситуации на Украине 25 декабря 2021, 13:46 Текст: Александра Юдина

Главнокомандующий шведской армией Микаэль Бюден счел кризис из-за ситуации вокруг Украины исключительно серьезным, поэтому Швеция повысила уровень своей боеготовности, передает его интервью газета «Дагенс нюхетер». «Мы привели нашу готовность в соответствие со сложившейся обстановкой. Она серьезна и вызывает опасения. Естественно, что сейчас мы делаем больше и готовы к более быстрым действиям, чем обычно. Мы готовы к разным вариантам развития ситуации, в том числе и в непосредственной близости от наших границ», – передает ТАСС его слова. Как утверждает Бюден, особое внимание уделяется острову Готланд, расположенному в Балтийском море и имеющему стратегическое значение. В прошлом году на фоне российских военных учений на Готланд было отправлено дополнительное подкрепление. «В условиях напряженности на Украине и в Европе естественно, что мероприятия по обеспечению боеготовности включают также Готланд и Балтийское море. Мы должны быть готовы действовать на разных направлениях», – отметил главнокомандующий. При этом на вопрос о готовности Швеции к защите Готланда в случае возникновения угрозы Бюден ответил утвердительно. «Мы делаем свое дело, не вызывая никакой эскалации. Напротив, скорее охлаждаем [пыл противника], показывая, что стоим в стартовой позиции», – подчеркнул он. Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки SkyNews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны. Песков рассказал о планах Путина на Новый год 25 декабря 2021, 13:30 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин традиционно встретит Новый год в компании родных и близких, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков заявил, отвечая на вопрос о том, как президент отметит праздник, что Путин проведет его «традиционно – с родными и близкими, с друзьями», передает ТАСС. При этом рождественская неделя у Путина пройдет в частично рабочем режиме, он редко проводит это время полностью «как новогодние праздники», отметил представитель Кремля. «Я думаю, что первые несколько дней он (Путин) будет, как и все, использовать просто для отдыха. Хотя, я еще раз повторяю, у него же полностью не может быть отдыха», – добавил представитель Кремля. Он пояснил, что главе государства постоянно приходится работать и с документами, и с другими данными, «тем более, когда такая тревожная обстановка в Европе, постоянно поступает информация по всем источникам, по всем каналам». Кроме того, Путину необходимо читать и заслушивать доклады, и этот процесс не может останавливаться. Песков не исключает, что уже в середине новогодних праздников президент может провести какие-то встречи, однако полноформатных совещаний, по его словам, пока не запланировано. Он уточнил, что в планах главы государства на рождественскую неделю пока нет и поездки в Сочи для катания на горных лыжах. Стало известно о состоянии упавшего с высоты в Тюмени канатоходца 25 декабря 2021, 23:38 Текст: Алексей Дегтярев

Сорвавшийся с каната в ходе выступления в цирке на глазах у зрителей канатоходец Махмуд Суанбеков получил ушибы, сообщил Тюменский цирк. «С артистом-канатоходцем Махмудом Суанбековым все в порядке. Переломов нет. Все хорошо», – сообщается в официальном Instagram цирка. В департаменте здравоохранения региона РИА «Новости» сообщили, что вызов в скорую поступил в 16.25 по местному времени, медики приехали через три минуты, они осмотрели пострадавшего, оказали первую помощь и доставили в ОКБ №2. «Пациенту оказали всю необходимую помощь в условиях приёмного отделения по поводу ушибов обеих стоп и суставов левой руки. Показаний для госпитализации нет, рекомендовано амбулаторное лечение», – уточнили в ведомстве. Напомним, в субботу в тюменском цирке во время выступления канатоходец сорвался с высоты, инцидент попал на видео. В Тюмени канатоходец сорвался с высоты во время выступления 25 декабря 2021, 17:29 Текст: Кристина Цыцура

В тюменском цирке во время выступления канатоходец сорвался с высоты, инцидент попал на видео. «Без страховки», – написала пользовательница ВКонтакте под видео, где виден момент падения, передает РИА «Новости». На кадрах видно, как два артиста медленно передвигаются по канату, один из них в какой-то момент теряет равновесие и падает, а его коллега остается висеть на страховочном тросе. В комментариях канатоходцу пожелали выздоровления, а также назвали настоящим артистом. По данным портала 72.ru, в приемной цирка заявили, что первую помощь пострадавшему оказал дежурный врач. Артист сейчас госпитализирован в больницу с травмой ноги, медики выясняют характер травмы.