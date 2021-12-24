Россияне назвали людей года В России стартовала акция «С Новым годом, ветеран!» 24 декабря 2021, 16:59 Партия «Единая Россия» и «Волонтеры Победы» дали старт акции «С Новым годом, ветеран!», в рамках которой депутаты поздравляют и дарят подарки всем участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, рассказал депутат, координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн. «Партия «Единая Россия» и «Волонтеры Победы» дали старт акции «С Новым годом, ветеран!» Волонтеры поздравят более 31 тысячи фронтовиков по всей стране. Подарки получит каждый участник и инвалид Великой Отечественной войны... Не первый год вместе с движением «Волонтеры Победы» мы проводим эту добрую, нужную и важную акцию. Мы уже вручаем подарки героям в самых разных регионах нашей страны», – передает его слова РИА «Новости». Уточняется, что личные посещения фронтовиков проходят при строгом соблюдении всех мер безопасности. Так, одной из первых фронтовиков навестила депутат Государственной Думы, лидер движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, которая поздравила жительницу города Гатчина Веру Королеву и Героя войны Анатолия Иванова. «В непростое время коронавирусных ограничений внимание, забота, простое человеческое общение – это то, что может сделать каждый из нас для ветеранов. Мы помогаем нашим Героям не только по праздникам. Помощь в доставке продуктов питания, сопровождение в больницу, ремонт забора, уборка дома или простое человеческое общение - в этом году мы оказали помощь более 50 тысячам ветеранов, среди которых участники и инвалиды Великой Отечественной войны, блокадники, несовершеннолетние узники концлагерей. Это уникальные люди, гордость нашей страны, и их надо беречь», – отметила Амельченкова. В партии подчеркнули, что акция «С Новым годом, ветеран!» продлится до 31 декабря.

Госдума отменила обязательный техосмотр 22 декабря 2021, 11:44

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Госдума приняла в третьем чтении закон об отмене обязательного техосмотра. Законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта был внесен первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, вице-спикером Госдумы Сергеем Неверовым, председателем комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгением Москвичевым и главой комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым. «Представляя документ, председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев подчеркнул, что закон касается только личного транспорта. Для грузового, общественного транспорта и такси обязательный техосмотр действует по-прежнему», – передает РИА «Новости» сообщение замглавы комитета по транспорту Павла Федяева. Согласно тексту, от обязательного техосмотра освобождаются «легковые автомобили и мототранспортные средства», принадлежащие гражданам и «используемые ими исключительно в личных целях». Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях. Техосмотр будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов. В правительстве ранее поддержали инициативу при условии небольшой доработки. Напомним, в ноябре Госдума одобрила в первом чтении внесенный сенаторами и депутатами от «Единой России» законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что законопроект призван избавить автовладельцев от регулярных утомительных и зачастую бессмысленных процедур. Госдума ввела уголовное наказание за злостное нарушение ПДД 22 декабря 2021, 13:12

Фото: Ростислав Кошелев/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект о введении штрафов до 500 тыс. рублей и лишении свободы на срок до трех лет за злостные нарушения правил дорожного движения. Уголовный кодекс дополняется новой ст. 264.2. Ответственность будет наступать в том числе за превышение скорости на величину более 60 км/ч, за выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного маршрута, если допустивший их водитель ранее дважды подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения и был лишен прав. Штраф в таком случае составит от 200 до 300 тыс. рублей или в размере доходов осужденного за период от года до двух, передает ТАСС. Такое преступление также будет наказываться обязательными работами на срок до 480 часов, принудительными работами или же лишением свободы на срок до двух лет. Во всех случаях приговор может быть дополнен лишением виновного права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Ко второму чтению документ был дополнен поправкой, согласно которой лицам, имевшим судимость по новой статье, грозит штраф от 300 до 500 тыс. рублей или в размере доходов осужденного за период от двух до трех лет. Санкции также предусматривают исправительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Преступникам может также грозить ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. Во всех случаях приговор может быть дополнен лишением виновного права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Действие новой статьи не распространяется на случаи фиксации нарушений дорожными камерами. Уголовные дела об указанных преступлениях будут подсудны районному суду, предварительное расследование по таким делам будет производиться в форме дознания. Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова заявила, что видео блогеров, выкладывающих в своих аккаунтах видео с гонками автомобилей на улицах, будет считаться доказательством их правонарушений. Агроном: Елка не будет сыпаться, если ее обработать кипятком 22 декабря 2021, 00:51

Фото: Robin Utrecht /ABACAPRESS/Reuters

Текст: Татьяна Косолапова

Если купить свежую елку прям перед Новым годом, поставить ее в прохладном месте в квартире и залить кипятком, то она дольше простоит и будет меньше осыпаться, рассказал газете ВЗГЛЯД агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов. Глава Рослесинфорга Павел Чащин рассказал, что ежегодный объем заготовок новогодних елей, сосен и пихт снижается примерно на четверть. В качестве причины понижения спроса среди россиян, он назвал сложность утилизации. Кроме того, люди не всегда знают, как ухаживать за «живой» елкой дома, боятся осыпания иголок и поэтому отказываются от покупки. «Натуральная елка – это относительно хлопотно. Но если человек все-таки решился на «живую» ароматную елку, то перед ним стоит выбор, какую именно купить. Наша подмосковная елка – ель обыкновенная – преобладает на рынке, ее всегда можно найти, а также она ароматная. Но ее минус в том, что она самая осыпаемая, не любит долго стоять», – говорит Викулов. Поэтому для того, чтобы она простояла дома как можно дольше, агроном рекомендует покупать ее не заранее, а непосредственно за несколько дней до Нового года. Также он не рекомендует покупать хвойные деревья в торговых центрах, за исключением случаев, когда человек не видит, что ее елку только что привезли. В больших магазинах елки могут долго находиться в теплом помещении, а поэтому быстро высыхают и начинают осыпаться. «Кроме того, есть маленький секрет. Практически все деревья имеют период естественного покоя. И чтобы как-то побудить дерево к сокодвижению и меньшей осыпаемости, можно поставить елку в какую-то емкость и залить низ ствола кипятком. Это вызовет обильное смолотечение, особенно в месте среза. Елка в итоге какое-то время будет поглощать влагу, хоть и в небольшом количестве. Далее ее можно просто периодически поливать, но уже просто теплой водой», – делится специалист. Разместить хвойное лучше подальше от батареи, чтобы она не сохла, продолжает собеседник. Хорошее место – там, где есть небольшой сквозняк и прохлада, например, у окна. Так будут созданы более-менее оптимальные условия для ее существования. «Другой вариант, который несколько дороже – различные виды пихт. В основном на рынках пихты Нордманна (пихта кавказская), но встречаются и другие виды. У нее очень красивая хвоя, густая, немного напоминающая искусственную. Она практически не осыпается, но аромат у нее, конечно, не как у нашей ели», – рассказывает Викулов. Также существует промежуточный по осыпаемости хвои вариант – голубая колючая ель, говорит агроном. Она также достаточно хорошо стоит, даже если подсохнет. Сыпаться начинает только тогда, когда с нее снимают елочные игрушки. Эксперт также рекомендует после покупки залить ее ствол кипятком, что позволит простоять ей достаточно свежей около 2–3 недель. Ранее профессор, врач-токсиколог Михаил Кутушов посоветовал россиянам перед установкой дома живой ели хорошо ее промыть, поскольку эфирные масла от хвои и использование химикатов для обработки натуральной елки могут вызвать сильную аллергию. Кроме того, на дереве могут жить насекомые. Юрист: Дед Мороз легко отклонит иск за неисполнение новогодних желаний 23 декабря 2021, 21:15

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Дед Мороз не является конкретным лицом или субъектом, поскольку это вымышленный персонаж. Поэтому на него невозможно подать в суд за обещания исполнить желания и подарить подарки, заявил газете ВЗГЛЯД кандидат юридических наук, профессор Янис Юкша, комментируя поданный юристом из Петербурга иск к новогоднему персонажу. Молодой юрист из Санкт-Петербурга подал в суд на Деда Мороза и потребовал 10 миллионов рублей за то, что тот уже 23 года не дарит ему подарков и не выполняет заветные желания. В ходе пресс-конференции президент Владимир Путин сказал, что может выступить адвокатом волшебника, отметив, что Дед Мороз дарит подарки исключительно послушным мальчикам и девочкам. «Вообще контраргументом действительно может быть то, что мальчик был непослушным, потому ему никто и не должен был приносить подарки и исполнять желания. Во-вторых, есть понятие субъекта права. В США, например, им может быть даже неодушевленный предмет, например кактус, который якобы уколол человека, или собака, кошка, которые имеют право наследовать имущество и так далее. Но даже там это чудачество не сильно широко распространено», – говорит Юкша. Он призвал проверить уровень знаний и компетенцию юриста, подавшего иск против новогоднего персонажа, потому что он должен был знать: Дед Мороз – сказочный герой, его не существует, и это не скрывается. Соответственно, это некая фикция. Согласно российскому законодательству, продолжает специалист, подать иск можно исключительно на лицо либо на определенный субъект (например, на какую-то корпорацию, выступающую в виде субъекта гражданско-правовых отношений). «В данном случае субъектность Деда Мороза отсутствует, поэтому и предмет иска не направлен ни к одному лицу. Это во-первых. Во-вторых, я сомневаюсь, что все отношения из российского права строятся на основании сделки. Обещание подарить тоже является предметом спора – это публичное обещание награды. Но что-то мне подсказывает, что Дед Мороз лично (а мы его никогда не видели, потому что существуют лишь люди, которые играют эту роль) обещаний никаких не давал и договоров с истцом не заключал», – рассуждает собеседник. По мнению юриста, молодой человек такими действиями не надеется получить компенсацию с Деда Мороза, а лишь нацелен на то, чтобы «словить хайп». Ранее московский Дед Мороз рассказал, что у него, как и у других людей, есть отчество. Зимнего волшебника зовут Мороз Никитич. Законопроект о проверке кандидатов на владение оружием в ФСБ направлен в Госдуму 22 декабря 2021, 18:54 Текст: Алексей Дегтярев

В Госдуму внесли законопроект о проверке кандидатов на получение оружия в МВД и ФСБ, заявил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. «В заключительный день осенней сессии вместе с коллегами Василием Пискаревым и Анатолием Выборным вносим в Госдуму законопроект, ужесточающий госконтроль за выдачей огнестрельного оружия», – цитирует Хинштейна РИА «Новости». По его словам, проект предлагает проверять всех, кто намерен получить оружие, в МВД и ФСБ в рамках законов об оперативно-розыскной деятельности. Ранее Росгвардия предлагала предоставить МВД и ФСБ больше полномочий для проверки граждан при получении ими разрешения на оружие. Напомним, 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления обвиняется бывший студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали. RT показал видео с нетрадиционной инструкцией для празднования Рождества 24 декабря 2021, 09:59 Текст: Наталья Ануфриева

Телеканал RT представил шуточную видеоинструкцию о том, как «правильно» праздновать Рождество, поддерживая все современные тенденции западного общества. В описании ролика, опубликованного на YouTube, говорится, что «в современных реалиях новой этики и культуры отмены праздновать такие консервативные события нужно прогрессивно». «Мы расскажем, почему канселлинг Санта-Клауса – это правильно и какие нестереотипные подарки нужно дарить детям, чтобы подготовить их к жизни в мире сексуального разнообразия, а также дадим снеговику определиться со своим гендером, расскажем об оскорбленном оленьем комьюнити и о других «прогрессивных» западных трендах», – также отмечается там. Зрителям предлагается изучить «толерантную методичку» и решить, как они хотят отмечать Рождество. В декабре 2018 года телеканал в преддверии католического Рождества и Нового года опубликовал ролик о «новогоднем вмешательстве» в Белом доме, а в 2017 году опубликовал ролик о том, как «русские хакеры» взломали Рождество. Мошенники начали чаще красть личные данные россиян перед Новым годом 22 декабря 2021, 08:55 Текст: Наталья Ануфриева

В конце года кибермошенники активизировали попытки краж учетных данных для входа в различные аккаунты с использованием схемы изменения пароля, рассказал эксперт по информационной безопасности Дмитрий Бондарь. Бондарь рассказал, что «перед Новым годом злоумышленники участили попытки кражи учетных данных, главное средство в их арсенале – рассылка писем якобы от службы безопасности или представителей сервиса с просьбой сменить пароль», передает РИА «Новости». При этом схема киберпреступников опирается на базовые правила информационной безопасности, одно из которых рекомендует регулярно менять пароли от учетных записей. «Большинство пользователей так или иначе слышали об этом, поэтому, когда в конце года они получают от мошенников письма с просьбой поменять пароль от учетной записи, это не выглядит подозрительно», – добавил эксперт. Например, в письме содержится ссылка, перейдя по которой можно изменить пароль для входа, вместе с ним пользователя просят ввести логин и старый пароль, а после заполнения требуемых полей в момент нажатия на кнопку «Изменить пароль» информация отправляется на сервер злоумышленника. «Старый пароль на новый не меняется, но в руки мошенника попадают верные учетные данные для входа в аккаунт. Таким образом, могут быть взломаны любые учетные записи, если они не защищены двухфакторной аутентификацией», – предупреждает эксперт. Он рекомендовал настроить двухфакторную аутентификацию для авторизации в наиболее критических сервисах: это email, соцсети, Microsoft Office, онлайн-кошельки, медицинские сервисы, а при получении письма – перейти не по ссылке из него, а войти привычным способом – через приложение или ввод названия сервиса в поисковой системе – и сменить данные для входа там. Бондарь прогнозирует, что количество фишинговых атак с целью кражи личных данных россиян в 2022 году вырастет в полтора раза на фоне увеличения числа цифровых услуг в интернете. «Все большее количество услуг становится цифровыми, что увеличивает число чувствительных данных пользователей в цифровом пространстве. Поэтому количество фишинговых атак в России, нацеленных на кражу учетных данных, предоставляющих доступ к этой информации, вырастет на 50% в 2022 году наравне с другими видами интернет-мошенничества», – резюмировал он. Ранее россиян предупредили об уловке аферистов перед Новым годом. В Госдуме предложили вынести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов 24 декабря 2021, 09:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев заявил, что в России следует рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов. Как отметил Хамзаев, во время пресс-конференции в четверг президент России Владимир Путин заявил, что вопрос здоровьесбережения нации, сохранения и укрепления демографии – тема геополитического значения. К сожалению, факторами риска для демографии остаются алкогольная, наркотическая и табачная угрозы, отметил он. «Считаю, что нам нужно взять успешный международный опыт и рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов», – передает РИА «Новости» слова Хамзаева. Он также напомнил, что употребление алкогольной продукции является катализатором многих социальных бед, например, увеличения смертности, случаев сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сокращения рождаемости и ухудшения генофонда. Ранее Хамзаев предложил ввести ограничения на продажу алкоголя в новогодние праздники, а все культурно-массовые мероприятия сделать бесплатными. По словам депутата, это нужно для того, чтобы люди «не дома сидели спивались», а могли выходить гулять и заниматься своим здоровьем. В Совете Федерации идею Хамзаева не поддержали – как отметил сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый, запрет на продажу алкоголя приведет скорее к обратному эффекту – в условиях дефицита потребление станет больше. Москвичей предупредили о 10-балльных пробках вечером в среду 22 декабря 2021, 16:45 Текст: Кристина Цыцура

Пробки до 10 баллов прогнозируются вечером в среду в Москве, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта. «На 15.45 движение – 8 баллов. К вечеру прогнозируем 9-10 баллов. Причины (как и все последние дни) – предновогодний ажиотаж, курьерские доставки, гололедица, мелкие ДТП, ограничения из-за строительных работ», – говорится в сообщении департамента. Отмечается, что увеличится время в пути на личных машинах. Если ехать через центр, то поездка до 17.30 в среднем займет на 10% больше времени (на семь минут дольше), с 17.30 до 18.30 – +35% (на 25 минут дольше), с 18.30 до 19.30 – +45% (на 35 минут дольше). Отмечается, что движение станет свободнее после 20.30. Ранее сообщалось, что департамент транспорта Москвы объявил о начале предновогодних пробок в столице еще 15 декабря. Госдума приняла закон о создании единой системы биометрических данных 22 декабря 2021, 12:34 Текст: Дмитрий Зубарев

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем окончательном чтении законопроект о создании единой государственной системы биометрических данных, в которой граждане смогут самостоятельно размещать свои образцы без посещения государственных органов. Изменения вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и связи», передает РИА «Новости». Согласно тексту поправок, предполагается перевод единой биометрической системы в статус государственной информационной системы, а также необходимость утверждения правительством России положения о ней, регулирующего порядок ее функционирования. Также предусматривается возможность физлица самостоятельно, без посещения государственного органа или уполномоченной организации размещать в данной системе свои биометрические образцы с использованием доверенного программного обеспечения с применением подтвержденной учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также данных с чипа на загранпаспорте россиянина. Такие биометрические образцы могут быть использованы только в случаях, перечень которых определит правительство. Помимо этого, госорганы, использующие для идентификации и аутентификации посредством биометрии иные государственные информационные системы, должны будут проходить специальную аккредитацию. В свою очередь данные государственные информационные системы обязаны использовать только векторы, полученные из единой биометрической системы в результате преобразования размещенных в ней данных, из которых невозможно восстановить первоначальные биометрические персональные данные. Кроме этого, с 1 января 2022 года на 1 сентября 2022 года переносится вступление в силу требований об использовании для идентификации и аутентификации посредством биометрических персональных данных государственных информационных систем или иных информационных систем вместо единой биометрической системы. Корректировка сроков необходима для уточнения механизмов применения таких систем, поскольку в законе в настоящее время заложен подход применения биометрических персональных данных, который с учетом указания президента России требует существенных изменений, которые планируется осуществить в течение весенней сессии 2022 года после широкого обсуждения с представителями бизнеса. Ранее МВД начало работу над созданием банка биометрических данных россиян и иностранцев. Путин исполнил мечту подростка из Подмосковья на акции «Елка желаний» 21 декабря 2021, 18:14 Президент России Владимир Путин в рамках ежегодной Всероссийский акции «Елка желаний» исполнил пожелание 14-летнего Марка Кобленева из города Бронницы Московской области, который мечтал о гитаре. Марк учится в восьмом классе, любит физику, химию и обществознание. Дома у него есть два кота, Парамон и Мишка, за которыми он самостоятельно ухаживает. В будущем планирует стать ветеринарным врачом. Марк увлекается песнями и музыкой. Особенно ему нравятся песни Владимира Высоцкого. Мечта мальчика – научиться играть на гитаре. Он пробовал самостоятельно освоить инструмент, но это оказалось не так просто, как хотелось бы: ведь для этого нужны постоянные занятия с профессионалом, а хорошей гитары дома нет, как нет и возможности учиться в музыкальном кружке. Отсюда и родилась идея – подать заявку на участие в акции «Елка желаний». Исполнение желания началось с приезда в Москву. Марк вместе с мамой побывал в Академии популярной музыки Игоря Крутого, где ему подарили инструмент и сертификат на курсы по игре на гитаре, которые Марк будет проходить в частной музыкальной школе рядом с домом. Кроме того, заслуженный артист РФ, гитарист, композитор и аранжировщик Виктор Зинчук устроил для Марка мастер-класс, а уже через час мальчику позвонил сам президент России и спросил, как прошел его день, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Марк рассказал о своем первом уроке игры на гитаре, о том, как ему объяснили правильную постановку рук и игру аккордов. Президент поинтересовался, есть ли рядом с домом Марка музыкальные школы, на что Марк ответил, что ему уже подарили сертификат. «Это тебе подарок на Новый год», – ответил Путин. Ранее президент Владимир Путин в рамках ежегодной Всероссийский акции «Елка желаний» исполнил желание 13-летней Татьяны Троценко из города Изобильный Ставропольского края, которая мечтала посетить «Лебединое озеро» в Мариинском театре. С 2018 по 2020 год президент поддержал проект «Мечтай со мной» и акцию «Елка желаний», исполнив девять заветных желаний детей, имеющих опасные для жизни заболеваниями. Законопроект об ужесточении наказания для педофилов принят в первом чтении 21 декабря 2021, 19:14 Законопроект «Единой России» об ужесточении наказания для педофилов принят в первом чтении. Полностью его планируется одобрить в весеннюю сессию, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. «Давно пора поставить жирную точку в этом вопросе», – приводятся слова Турчака в Telegram-канале партии.



При рассмотрении в первом чтении депутаты поддержали законопроект единогласно. Согласно тексту закона, предлагается поднять возраст потерпевших с 14 до 18 лет, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Кроме того, предлагается установить максимально жесткое наказание — пожизненное заключение — для любого педофила, если преступление сопряжено с насилием, с тяжкими последствиями или совершено в отношении двух или более несовершеннолетних. Такое же наказание предусматривается за любое повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Также закон должен решить вопрос о постоянном контроле за лицами, которые не попали на пожизненное заключение. Такой контроль может осуществляться с помощью электронных браслетов. Напомним, законопроект в сентябре внесли в Госдуму секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и Александр Хинштейн. Документ поддержала комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности Губернаторы исполнят мечты детей в рамках акции «Елка желаний» 22 декабря 2021, 18:55

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Ростислав Зубков

Несколько глав регионов, в том числе руководитель Владимирской области Александр Авдеев, пообещали выполнить пожелания детей, рассказавших о своих мечтах в рамках акции «Елка желаний». Акция фактически стала частью программы совещания, посвященного подготовке совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию. В среду в бизнес-центре «Москва-Сити» (башня «Око») состоялось семинар-совещание, посвященное подготовке совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию. В нем приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минобрнауки Валерий Фальков и ряд руководителей субъектов России. После совещания губернаторы присоединились к акции «Елка желаний», которая фактически стала частью программы семинара. Свидетелем акции оказался корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Первым к наряженной новогодней елке вышел врио главы Владимирской области Александр Авдеев. Он поприветствовал присутствующих, снял с елки золотистую открытку в форме шарика и прочел: «Тарас Шевченко. Мечтает полетать на самолете». «Ну, это нам будет довольно просто сделать, – пообещал политик. – Недавно мы с авиакомпанией «Россия» запустили проект, в рамках которого был создан новый самолет Sukhoi Superjet 100. Он получил название «Суздаль». «Это хороший знак, поскольку Суздаль готовится в 2024 году праздновать тысячелетие. Думаю, самолет, названный в честь одного из древнейших городов России, будет очень хорошим вариантом, чтобы прокатить мальчика Тараса», – предположил Авдеев. Затем к елке выходили другие руководители субъектов, например, камчатский и хабаровский губернаторы Владимир Солодов и Михаил Дегтярев. Каждый тоже снимал открытку и давал обещание претворить в жизнь записанное на золотом «шарике» детское пожелание. Напомним, Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» стартовала 15 ноября. На специальных новогодних елках организаторы акции закрепляют шары и открытки с пожеланиями на Новый год, которые могут оставлять дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – от трех до 17 лет. Также принять участие могут дети с ограниченными возможностями здоровья от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет и старше, дети от трех до 17 лет, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, и дети от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающем жизни. Ранее к акции «Елка желаний» уже присоединились первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, министр культуры Ольга Любимова и многие другие политические и общественные деятели. А президент Владимир Путин в рамках акции исполнил желание 13-летней школьницы Татьяны Троценко из Ставрополья, мечтавшей попасть в Мариинский театр в Петербурге на «Лебединое озеро». Организатором акции стал проект «Мечтай со мной» при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей», а соорганизатором – Росмолодежь. Акция продлится до конца февраля. На семинаре-совещании присутствовали активисты Российского движения школьников (РДШ). Молодые люди представили стенд научного направления РДШ и сыграли с губернаторами в викторину – «Научный батл». Суть интерактивной игры заключалась в следующем: две команды по четыре человека наперегонки стараются верно ответить на вопросы ведущего. В составе команды губернаторов были руководители: Еврейской автономной области – Ростислав Гольдштейн, Ямала – Дмитрий Артюхов, Челябинской области – Алексей Текслер, Липецкой области – Игорь Артамонов. От РДШ свои знания показали Дарья Ошеровская из Калуги, Дмитрий Токарь из Белгорода, Дмитрий Куценко из Озерска Челябинской области и Полина Сергеева из Новоалтайска Алтайского края. Как сообщили в РДШ, эти ребята, которым всего 15-17 лет, интересуются вопросами лидерства, применением технологий искусственного интеллекта и космическими разработками. Стенд РДШ также посетили Сергей Кириенко и Дмитрий Чернышенко, которые пообщались с ребятами и пожелали им успехов. В ЕР обозначили направления работы в весеннюю сессию 21 декабря 2021, 19:48 Текст: Вера Басилая

«Единая Россия» в весеннюю сессию вернется к обсуждению вопроса отраслевой системы оплаты труда учителей и врачей, а также намерена добиваться снижения стоимости услуг ЖКХ. В весеннюю сессию партия планирует продолжить работу по инициативам, уже закрепленным в народной программе, с которой «Единая Россия» шла на выборы. «Развитие занятости, в том числе – молодежной. Поддержка семей с детьми – закрепление статуса многодетной семьи, программы профобучения для отцов в отпуске по уходу за ребенком, расширение возможностей использования маткапитала (на лечение тяжелобольных детей и родителей, образование, ремонт жилья), оказание помощи семьям в режиме «одного окна». Развитие здравоохранения – модернизация первичного звена здравоохранения, введение отраслевых систем оплаты труда и дополнительных льгот медработникам, развитие рынка лекарственных препаратов и доступ инновационных препаратов на российский рынок, возврат школьной медицины», – перечислил направления партии «Единой России» руководитель фракции в Госдуме Владимир Васильев. Кроме того, отмечается, что депутаты фракции намерены добиваться снижения стоимости услуг ЖКХ за счет энергосберегающих мероприятий, а также запрета для ресурсоснабжающих кампаний необоснованного повышения платы за коммунальные услуги. Также они намерены держать на контроле реализацию программы капремонта школ и снижение бюрократической нагрузки на учителей. В планах также значится введение ответственности за вред окружающей среде и содействие развитию экологического туризма. По словам секретаря Генсовета партии Турчака, «Единая Россия» в весеннюю сессию вернется к обсуждению вопроса отраслевой системы оплаты труда учителей и врачей. «Постоянная составляющая должна быть значительно больше. Дискуссия идет, какое это должно быть соотношение. Мы серию таких обсуждений проведем», – отметил Турчак. Ранее законопроект «Единой России» об ужесточении наказания для педофилов принят в первом чтении. Полностью его планируется одобрить в весеннюю сессию. Совфед отменил обязательный техосмотр для личных авто и мотоциклов 24 декабря 2021, 12:13 Текст: Дмитрий Зубарев

Совет Федерации одобрил закон об отмене обязательного регулярного техосмотра автотранспорта, используемого в личных целях. От данной процедуры будут освобождены легковые автомобили и мотоциклы, принадлежащие гражданам и используемые ими исключительно для собственных нужд, передает ТАСС. Тем не менее техосмотр будет обязательным для такси и другого транспорта, используемого для перевозки пассажиров, а также для личного автотранспорта, который применяется в служебных целях. Процедура также сохранится в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации. Одобренный закон гласит, что личный автотранспорт не подлежит техосмотру за исключением случаев, предусмотренных законодательством России, актами Евразийского экономического союза, а также в случае внесения изменений в его конструкцию. Исключаются случаи, когда у водителя есть диагностическая карта, но сотрудники ГИБДД отправляют транспорт на техосмотр. Исключение – очевидная техническая неисправность транспорта, угрожающая безопасности дорожного движения. Владельцев личного транспорта не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты. Закон коснется владельцев примерно 50 млн транспортных средств. Напомним, в среду Госдума приняла в третьем чтении закон об отмене обязательного техосмотра.