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Погребинский: Слова Путина о Зеленском и «нациках» поддержит половина Украины
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«Половина Украины согласится со словами Владимира Путина о Зеленском, но медиа об этом не сообщат, поскольку команда украинского лидера зачистила все оппозиционные СМИ», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя высказывание российского лидера о том, что президент Украины подпал под влияние радикальных националистов.
«Я согласен с президентом России. Владимир Зеленский подпал под влияние националистов и в этом смысле действует, как «Порошенко 2.0». Он ведет политику исключительно под давлением и в русле ожиданий радикалов, чтобы не создавать себя лишних проблем», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
При этом, по словам эксперта, Зеленский для украинских националистов чужой человек. «Понимает он это или нет – неясно, но своего политического мнения у него, как такового, нет», – отметил аналитик. Политолог напомнил, что на Украине действует оппозиция, олицетворяющая партию войны. «Эта оппозиция говорит, что Зеленский не националист, а вообще «засланный из Москвы казачок». И, чтобы доказать обратное, Зеленский заигрывает с националистами», – резюмировал собеседник.
Президент России Владимир Путин в ходе 17-й ежегодной пресс-конференции в четверг заявил, что глава украинского государства Владимир Зеленский после прихода к власти подпал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков.
«Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский подпал под влияние радикальных элементов, как говорят на Украине – нациков. Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения, идем на все практически, но как это возможно, с учетом их действий? Мы готовы выстроить отношения с теми, кто к этому готов. Что происходит с ними? Внесудебные расправы, убийства на улицах», – заявил Путин.
Политик напомнил, что в Одессе людей заживо сожгли в Доме профсоюзов в 2014 году. «Хоть кто-то пальцем пошевельнул? Людей, которые хотят с нами работать, уничтожают. Вот в чем проблема», – указал Путин.
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Путин посоветовал газовым регуляторам на Западе не думать, что на них «боженька заснул»
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Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о том, действительно ли Газпром виноват в европейском газовом кризисе.
«Конечно, нет. Это попытка поставить все с ног на голову опять. Вот коллега спрашивает, что там Запад не понимает. Да врут все, потому что тень на плетень наводят. Газпром увеличил поставки чуть ли не на 20% в дальнее зарубежье и в Европу в целом. По-моему, это вообще единственная компания, которая так себя ведет. Американские поставщики утащили газ на премиальные рынки – в Южную Америку, Корею, Японию. И цены поползли.
Много факторов. И неблагоприятная погода, длинная весна, недозакачка в «подземки», ветряки не работали. При этом местные власти «кошмарят» свои добывающие компании. Дефицит возник», – считает Путин.
«Не надо разрушать долговременные контракты. Нам говорили – рынок отрегулирует. Вот он и отрегулировал. Пожалуйте бриться», – сказал он, указывая на исторический рекорд цен.
По словам президента России, в ФРГ Газпром поставил на 10% больше в этом году, в Италию – плюс 4,4 млрд кубов.
«Я вижу эти обвинения в адрес России и «Газпрома», что «Газпром» второй или третий день подряд не забронировал трафик для поставок газа в Европу по этому маршруту - Ямал-Европа. До чего противные, вот как бы это сказать. ... Ну ладно. Ну просто это переходит всякие границы. Ведь он не забронировал этот трафик, потому что те его контрагенты и компании, а это прежде всего, немецкие и французские, которые покупают газ по этому маршруту, не выставили заявок на покупку», – сказал Путин.
По его словам, Россия поставляет газ по долгосрочным контрактам, а цена в 4-7 раз дешевле, чем на споте.
«Они, поднабрав у нас объем, получив больше, чем по контракту, теперь продают его. Но это не все. Они же в реверсном режиме включили, а как можно аверсный подать?» – сказал Путин.
Он также посоветовал странам Запада не думать, что на них «боженька заснул».
Президент России допустил, что часть газа направляют на Украину, «пытаясь поддержать штаны там кому-то», вместо того, чтобы поставлять в Германию и влиять на цены на споте.
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Разработчик «Новичка»: Ввезенный США на Украину токсин используют как диверсионный яд
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Ботулотоксин очень токсичное вещество, которое могут применить для отравления питьевой воды, заявил один из разработчиков боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк, комментируя заявления о поставках на Украину данного вещества и его антидота.
Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что в октябре Украина получила от Соединенных Штатов Америки несколько партий отравляющих веществ – ботулотоксин и антидот к нему. По его словам, данный «тип химического оружия» вызывает ботулизм (паралич).
«Если это действительно ботулинический токсин, то это очень токсичное вещество. Оно настолько токсичное, дорогое и труднодоступное, что обычно его в списке химического оружия нет. Его используют только как диверсионный яд», – говорит Ринк.
Он опасается, что поскольку это «очень серьезный яд», то может быть провокация, связанная с отравлением водных ресурсов.
«Все зависит от количества токсина. Конечно, чтобы отравить, например, реку, то нужна целая цистерна ботулотоксина. Но вполне вероятно, что попытаются отравить конкретных людей, питьевую воду в магазинах, на складах. Сделают это вкалыванием яда через пробки и так далее. Так можно потравить много людей. Не дай бог это произойдет. Хорошо, что заранее вскрыли такую возможность. Может быть, это поможет избежать страшных последствий», – заключил специалист.
Ранее стало известно, что министерство здравоохранения Украины еще в 2019 году заявляло о ввозе сывороток канадского производства против ботулизма, соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
Путин объяснил, что Запад не понимает в переговорах с Россией
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Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на восток в 90-е годы XX века, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Sky News.
«Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал глава государства.
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО.
«Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент.
Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу»
«В этой связи мы ясно дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну что тут непонятного? Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет, это Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Ну разве это какое-то избыточное требование – не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома?» – заявил Путин.
Он поинтересовался, как бы американцы отнеслись к тому, если бы Россия на границе между Канадой и США или на границе с Мексикой поставила ракеты. Он напомнил, что у Мексики и США также были территориальные споры – Техас, Калифорния.
В то же время президент сказал, что в последнее время отмечается положительная реакция Запада по идеям системы гарантий безопасности.
«Хотел бы подчеркнуть, что в целом мы видим пока положительную реакцию. И американские партнеры говорят нам, что готовы к началу этой дискуссии», – заявил он.
Американская сторона говорит о готовности к началу дискуссии с Россией по НАТО.
«Американские партнеры говорят нам, что готовы к началу этой дискуссии, этих переговоров, в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены, надеюсь, что развитие ситуации пойдет именно по этому (конструктивному) пути», – добавил президент.
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Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Путин напомнил журналисту Би-би-си о грозящей иноагентам в США «пятерочке»
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Разница между статусом иноагента за рубежом и в России состоит в том, что за границей подобная деятельность может привести к пятилетнему заключению, заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос Би-би-си на ежегодной пресс-конференции.
Журналист Би-би-си спросил российского лидера о том, почему растет число СМИ-иноагентов в России, и большинство из них включены в реестр в 2021 году.
«Там примерно 0,34% или 0,034% организаций признано иноагентами. Представляете, какое дело? У нас тоже 0,034%. А в чем разница? А в том, что там, если вы не закрыли свою деятельность, вам грозит до пяти лет лишения свободы. Даже в случае, если эту деятельность вы прекратили и организацию закрыли – это не освобождает вас от уголовной ответственности. У нас ничего подобного нет. Мы не запрещаем работу этих организаций. Хотим только, чтобы организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в России, ясно и четко заявили об источниках финансирования. Вот и все, они дальше могут продолжать работать», – объяснил Путин, отвечая на вопрос.
Также он ответил на другую реплику журналиста о концентрации власти «в одних руках».
Он подчеркнул, что оппоненты России веками говорили о том, что страну нельзя победить, ее можно только развалить изнутри.
«Что благополучно и было сделано в период Первой мировой войны с Российской империей и в 90-е годы, когда развалили Советский Союз», – сказал Путин.
Он отметил, что этим занимались те, кто «обслуживал другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации».
Говоря об «отравлении» Алексея Навального, президент напомнил, что Генпрокуратура России многократно отправляла запросы по этому поводу в страны Европы, но ни одного ответа не было получено.
«Предложили, чтобы наши специалисты приехали, вместе поработали, я лично предлагал. Президенту Франции [Эммануэлю Макрону], канцлеру ФРГ [Ангеле Меркель]. Дайте нам хотя бы основание для возбуждения уголовного дела. Нет. Ноль», – сказал глава государства.
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Ранее в МИД отмечали, что Лондон, Берлин, Париж и Стокгольм отмолчались по поводу состава вещества в биоматериалах блогера Алексея Навального, а также не предоставили информацию, кто сопровождал его на рейсе из Омска в Берлин.
Напомним, Великобритания, ФРГ, Франция и Швеция представили ответы на запрос России в ОЗХО по ситуации с Навальным: в постпредстве Британии при ОЗХО заявили, что отвергают утверждения России и считают их «попыткой уклониться от ответственности», постпредство Германии также отвергло претензии российской стороны, отметив, что нота России от 7 октября по инциденту «не содержит ответов на множество вопросов, направленных постоянному представительству России группой из 45 стран».
Франция решила не давать ход запросу России об оказании правовой помощи по делу Навального. Швеция заявила, что «действовала в рамках немецкого запроса в отношении анализа биомедицинских образцов господина Навального и потому отсылает вопросы по формуле Германии как запрашивавшей стороне».
Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что западные партнеры в ситуации с «отравлением» Навального перешли все приличия и рамки разумного. Глава СВР Сергей Нарышкин говорил, что врачи не обнаружили следов яда в организме блогера до вылета из России.
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Украина договорилась импортировать газ через Венгрию
Украинская сторона может заняться импортом газа через Венгрию в объеме до 8 млн кубометров в сутки в соответствии с договоренностями, к которым пришли операторы двух стран, сообщает пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины».
«Оператор ГТС Украины» и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии с целью введения с 1 января 2022 года гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия – Украина в точке соединения «Берег», – говорится в посте компании в Facebook, передает ТАСС.
Отмечается, что соглашение дает возможность физически импортировать газ из Венгрии на Украину в объеме до 8 млн кубометров в сутки.
Ранее сообщалось, что компания «Нафтогаз Украины» подала в Еврокомиссию жалобу на Газпром, в которой утверждает, что российская компания злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа.
Путин: Авиасообщение между Москвой и Петербургом после запуска ВСМ перестанет существовать
Президент Владимир Путин в ходе ежегодной 17-й пресс-конференции ответил на вопрос о строительстве железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом.
«У нас города и малые, и большие развиваются, и достаточно энергично. Хотя, прежде всего, мы сейчас должны уделить внимание развитию именно малых городов – мы всегда об этом говорим в последнее время. И предпринимаем усилия, связанные с развитием инфраструктуры, прежде всего связанности территорий и по железным дорогам, и по автомобильным, и по авиационному транспорту, и по морскому, и по речному – я уже об этом говорил, это один из драйверов роста, в который мы предполагаем вложить колоссальные ресурсы», – сообщил глава государства.
При этом Путин заметил, что запуск высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург сделает бессмысленным авиасообщение между этими городами. «Авиация на этом «плече» Москва – Петербург перестанет существовать. Это очевидно, потому что из центра Москвы в центр Петербурга – сколько там будет, три часа? А сейчас только в Москве до аэропорта доехать иногда занимает полтора. Поэтому авиация на этом «плече» становится бессмысленной», – сказал глава государства.
По его мнению, экономика проекта «должна быть просчитана с учетом международного опыта». «Надо все взвесить, подумать, посмотреть, как развиваются высокоскоростные магистрали в других странах. Скажем, в КНР много очень подобных систем связи железнодорожных, до недавнего времени все были убыточными даже для Китая – я имею в виду, что это страна с 1,5-миллиардным населением. Экономика – ее надо считать», – заключил Путин.
Ранее Путин разъяснил социальную направленность российского бюджета.
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Путин: Зеленский подпал под влияние украинских нациков
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Президент Украины Владимир Зеленский после прихода к власти попал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков, заявил президент Владимир Путин в ходе 17-й ежегодной пресс-конференции.
«Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский подпал под влияние радикальных элементов, как говорят на Украине – нациков. Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения, идем на все практически, но как это возможно, с учетом их действий? Мы готовы выстроить отношения с теми, кто к этому готов. Что происходит с ними? Внесудебные расправы, убийства на улицах», – заявил президент.
Путин напомнил, что в Одессе людей заживо сожгли в Доме профсоюзов в 2014 году. «Хоть кто-то пальцем пошевельнул? Людей, которые хотят с нами работать, уничтожают. Вот в чем проблема», – указал он.
Касательно будущего Донбасса, глава государства заявил, что его должны определить люди, живущие в регионе. «По-другому быть не может. А Россия выступит посредником. Есть ли проблемы? Да. В соответствии с Минскими соглашениями Россия – посредник, а ее хотят сделать стороной конфликта. Москву это не устраивает», – заявил он.
По его словам, всегда есть люди, которые могут плюнуть в экран, глядя на то, что происходит сегодня на Украине. «Полная нищета. Всех готовят к суровой зиме. Пенсионеры встречаются с депутатами и говорят: за что вы нас уничтожаете? Так что кому и по какому поводу плюнуть всегда есть, и с той, и с другой стороны», – указал Путин.
Отвечая на вопрос, как можно отдать приказ, чтобы русский солдат стрелял в украинца, Путин переадресовал его к политическому руководству Украины: «Как они отдают приказы стрелять в Донбассе в ежедневном режиме?»
«В Минских соглашениях написано, что нужно менять конституцию – провести выборы, объявить амнистию. Вместо выборов – военная администрация, вместо амнистии – люстрация, вместо политического урегулирования – вводят войска. Где изменения в конституцию? При этом в «Минске» написано, что они должны быть согласованы с представителями ЛНР и ДНР. С представителями Донбасса отказываются разговаривать, хотя сами настаивали на их подписях под документами», – напомнил президент.
Ранее Путин в ходе пресс-конференции заявил, что складывается впечатление о подготовке на Украине третьей военной операции. «И нас заранее предупреждают: «Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать – такие-то новые санкции последуют», – сказал президент.
Он добавил, что Россия должна реагировать и, «думая об этом, что-то делать».
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Путин пообещал решить проблему Крыма с мобильной связью
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Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил, почему в Крым не заходят крупные операторы сотовой связи.
Связано с западными санкциями, пояснил президент. «Странная ситуация складывается. Если кто-то считает, что Крым оккупирован, то зачем крымчан дополнительно наказывать? Ответ один. Плевать они хотели на крымчан, на демократию», – цитирует его РИА «Новости».
Путин пообещал, что власти будут строить больницы, заниматься реновацией жилья, «постепенно, но уверенно» решать вопросы с доходами населения и уровнем цен в Крыму – и решать вопросы всех проблем Крыма системно. В том числе и с мобильной связью. При этом как именно, президент не сказал, чтобы «не помешать процессу». Также президент уверен, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена.
Напомним, в «Манеже» 23 декабря проходит 17-я пресс-конференция президента Владимира Путина, в ходе которой глава страны отвечает на ключевые вопросы о ситуации в стране и в мире.
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В Раде заявили о грозящем разделе Украины между тремя странами
Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что на территорию Украины претендуют европейские страны.
Как считает парламентарий, польский, румынский и венгерский реваншизмы не исчезли, а слабость Киева лишь идет им на пользу, давая возможность пересмотреть историю региона, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт ukranews.com.
«Эти попытки <...> ставят под сомнение законность пребывания в составе Украины Закарпатья, Буковины и Западной Украины, естественно», – сказал Бужанский.
По словам политика, Варшава, Будапешт и Бухарест раздают жителям перечисленных областей паспорта, создавая потенциально взрывоопасную ситуацию.
Например, говоря о Венгрии, депутат заявил, что власти страны ведут политику, направленную на отторжение нескольких регионов, а также могут ввести войска для «защиты венгерского населения».
Ранее в Болгарии высказались о способах решения украинского вопроса Россией в 2022 году.
Украина заявила об истощении собственных месторождений газа
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Запасы крупнейших газовых месторождений Украины на данный момент истощены на 80%, они находятся на финальной стадии эксплуатации, сообщила пресс-служба компании «Нафтогаз Украины».
«Наши крупнейшие месторождения газа достаточно истощены и находятся на финальной стадии эксплуатации. Мы так давно добываем, что опустошенность месторождений иногда достигает 80%», – говорится в сообщении «Нафтогаза», передает РИА «Новости».
При этом в компании отметили, что работают над увеличением собственной добычи газа, в том числе применяя новые технологии и управленческие подходы, изучая и разрабатывая перспективные участки недр.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что запасов газа в украинских ПХГ достаточно, чтобы пройти отопительный сезон.
Сообщалось, что кабмин страны готовится перевести ТЭС и ТЭЦ на газ из-за дефицита угля на складах и проблем с импортом электроэнергии из Белоруссии. Украина уже использовала из подземных хранилищ почти все запасы газа.
Путин назвал «сбережение народа» важнейшим драйвером роста экономики
Сбережение народа и демографический вопрос являются важными драйверами роста экономики страны, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
«Сбережение народа, о котором говорил (писатель Александр) Солженицын, является одной из важнейших задач и драйверов роста», – заявил Путин, отметив, что демографические проблемы являются причиной нехватки рабочих рук в стране. Так, в России насчитывается 81 млн человек работоспособного возраста, и этот показатель должен серьезно увеличиться к 2024-2030 годам.
«Я сейчас говорил о снижении продолжительности жизни, увеличение смертности у нас наблюдается, и в этой связи обостряется одна из важнейших проблем, одна из самых главных задач, которые стоят перед нами в сфере демографии. Она и с гуманитарной точки зрения, и с геополитической точки зрения, имея в виду народы населения страны – 146 млн для такой огромной территории это совершенно недостаточно», – сказал президент.
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Путин ответил на вопрос Собчак о пытках в колониях
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Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что проблема пыток и недостойного обращения с людьми в местах лишения свободы происходит не только в России, это общемировая проблема.
Журналист Ксения Собчак задала вопрос про систему исправления наказания.
«Не видно тебя...» – заметил Путин.
«Ну я в красном специально», – ответила ему Собчак.
Она спросила про опубликованный в Сети видеоархив пыток, где фигурирует имя одного из генералов, который недавно получил повышение. По словам Собчак, есть указания на его причастность к пыткам.
Собчак поинтересовалась, согласен ли Путин, что пытки в российских колониях носят системный характер?
«К сожалению, это проблема не только России. Если вы посмотрите на другие страны, увидите – там проблем не меньше. Наверное, есть учреждения, где все выглядит благостно, но в той же Франции, в Штатах найдете много мест, каких нет даже в странах третьего мира», – ответил президент, сообщает РИА «Новости».
Он добавил, что «мы говорим о развитии пенитенциарной системы. «Кресты», Ленинградская область – построили же новое здание. Это нужно делать. Даже внешние условия содержания имеют значение».
На вопрос о присвоения звания главе Иркутского УФСИН Путин подчеркнул, что при подписании таких документов опирается на информацию из разных источников.
«На какую информацию я опираюсь. На информацию, поступающую из разных источников. Не то чтобы кто-то принес и положил мне какую-то бумажку, я порадовался и не глядя подписал. Я смотрю на любое предложение подобного рода, опираясь на информацию, поступающую – хочу подчеркнуть это еще раз – из разных источников», – сказал Путин.
По его словам, важно опираться на данные следствия. Говоря о расследовании пыток в системе ФСИН он подчеркнул, что по архиву возбуждено 17 уголовных дел, свыше десятка подозреваемых сотрудников уволены.
«Нужно прежде всего при оценке этой ситуации опираться на данные следствия – 17 уголовных дел возбуждено, и они (СК) расследуют. Вы назвали одного-двух человек, но там, по-моему, уже свыше десятка уволенных, и по ним идут уголовные дела», – сказал президент, отвечая на вопрос Собчак. Путин отметил, что дела о пытках в колониях «нужно доводить до конца, чтобы всем было понятно, что наказания за эти правонарушения неизбежны».
Путин назвал пытки в колониях явными преступлениями.
«Да, проблема есть, но надо спокойненько с этим работать и опираться на добросовестное, полноценное расследование, во всяком случае тех преступлений, а это явно преступления, безусловно, которые были совершены. Доводить до конца, чтобы всем было понятно, что наказания за эти правонарушения неизбежны», – сказал Путин. Президент добавил, что в этом случае удастся добиться положительного результата.
Также, по его словам, при расследовании пыток в системе ФСИН нужно использовать возможности правозащитных организаций.
Он подчеркнул, что «это наши граждане, будем вместе добиваться улучшения ситуации».
«Конечно, в местах лишения свободы находятся люди, совершившие или, что касается СИЗО, подозреваемые в совершении уголовных деяний, но это наши граждане, это люди, и относиться к ним нужно по-человечески. Будем вместе добиваться изменения этой ситуации к лучшему», – заключил президент.
Напомним, в «Манеже» 23 декабря проходит 17-я пресс-конференция президента Владимира Путина, в ходе которой глава страны отвечает на ключевые вопросы о ситуации в стране и в мире.
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Путин объяснил, почему не берет Мишустина на отдых вместе с Шойгу
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Президент Владимир Путин ответил на вопрос о том, почему ездит отдыхать с министром обороны Сергеем Шойгу, но не берет с собой премьер-министра Михаила Мишустина.
Журналист Life спросил у Путина, есть ли у него любимчики среди министров, кому из них «премия, а кому больше всех досталось», а также задал вопрос о том, почему президент и глава Минобороны не берут Мишустина в тайгу.
«Если мы и Мишустина будем брать с собой (...) Помните старый еврейский анекдот: «А кто в лавке-то останется?» Кто работать-то будет?», – пошутил в ответ глава государства.
Потому, пояснил президент, когда Мишустин, «на котором лежит огромная нагрузка за положение в стране», уезжает отдыхать, он «звонит, ставит меня в известность, так уж заведено, говорит: «Я поеду туда-то, туда-то», но он всегда на связи».
Глава государства указал, что у него нет любимчиков среди министров, хотя некоторые члены администрации и правительства действительно заслуживают поощрения. Вместе с тем, на его взгляд, выделять кого-то не стоит – нужно оценивать работу коллектива.
По словам Путина, если он видит, что кто-то из членов правительства «недорабатывает», то он обратит на это внимание, несмотря на уровень личных отношений.
Говоря об отдыхе в тайге, Путин отметил, что поездки туда уже стали традицией, в Сибири сложилась уникальная экосистема и живут уникальные люди: «Вот вы спрашивали, где бы я хотел жить – в Сибири мне очень нравится. Золотой фонд России – это сибиряки, по своим ценностям и моральным качествам. Всякие есть, но я говорю в целом».
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Хилькевич объяснила, почему кусала губу во время ответа Путина
Актриса и блогер сервиса Yappy Анна Хилькевич в то время, когда президент России Владимир Путин отвечал на ее вопрос о развитии цифровых сервисов в сфере образования, кусала губу и прищуривала глаза, чем привлекла внимание пользователей Telegram. Свои действия актриса объяснила плохим зрением.
«Аня Хилькевич – амбассадор российской социальной сети Yappy – задала вопрос Владимиру Путину так, что мгновенно заполонила все телеграм-каналы. Вот как выглядит настоящая виральность», – написала в своем Telegram-канале журналистка Тина Канделаки.
«Я просто плохо видела и губы сохли под маской... Не ищите во всем подвоха», – отшутилась Хилькевич на вопрос Telegram-канала Shot.
Между тем, Канделаки призналась, что ее «король секса» телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ», который тоже задавал вопрос Путину.
Напомним, Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос от Хилькевич о развитии цифровых сервисов в сфере образования.
«Дети всегда лучше и умнее родителей, это очевидный факт. Идет накопление информации. Человек не только бегает быстрее и прыгает выше, а думает креативнее. Сейчас все образование основано на играх, и все возможности должны быть использованы. Именно поэтому мы работаем над введением широкополосного интернета в стране. 24 млрд (рублей) на это выделено», – сказал Путин.
Эксперт объяснил договоренность Украины об импорте газа из Венгрии
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«Украина будет импортировать через Венгрию все тот же российский газ для восполнения запасов в ПХГ ввиду сильных холодов», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Украина договорилась импортировать газ через Венгрию в объеме до 8 млн кубометров в сутки.
«Ничего удивительного в этом нет. Сейчас холодает, а в подземных хранилищах (ПХГ) Украины не так много газа», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Более того, если раньше весь газ, находящийся там, принадлежал «Нафтогазу», то есть был предназначен для внутреннего потребления, то сейчас часть запасов принадлежит иностранным частным трейдерам, которые вряд ли захотят продавать его украинцам. Вместо этого они ждут новых холодов в Европе, из-за чего усилится энергокризис и еще больше повысятся цены на энергоресурсы. После этого они продадут газ европейцам. Так что Украине газа сильно не хватает», – пояснил собеседник.
По его словам, через Венгрию Украина будет покупать все тот же российский газ. «Особенность этого соглашения состоит только в том, как будет проходить эта операция: будут ли украинцы физически что-то закачивать или же будут использовать очередную схему виртуального реверса газа, – рассуждает эксперт. – То, что Газпром с 1 октября перевел Венгрию на поставки газа не через Украину, а через «Турецкий поток», теоретически не помешает виртуальному реверсу газа. Просто венгры будут заказывать газ с прокачкой через Украину, где он и будет оставаться, после чего стороны просто осуществят взаимозачет».
«При этом возможен и физический реверс, хотя это сомнительно. Газ физически будет проходить через Турцию, затем из Болгарии в Сербию, после чего в Венгрию и лишь потом на Украину. В таком случае себестоимость прокачки выйдет гораздо дороже, так что непонятно, зачем так качать. Гораздо проще и удобнее было бы использовать виртуальный реверс. Но стороны в соглашении оставляют возможность и для физической прокачки газа. Скорее всего, это сделано для перестраховки», – указал Юшков.
В среду пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины» сообщила
, что украинская сторона может заняться импортом газа через Венгрию в объеме до 8 млн кубометров в сутки в соответствии с договоренностями, к которым пришли операторы двух стран.
«Оператор ГТС Украины» и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии с целью введения с 1 января 2022 года гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия – Украина в точке соединения «Берег», – говорится в посте компании в Facebook, передает ТАСС.
Отмечается, что соглашение дает возможность физически импортировать газ из Венгрии на Украину в объеме до 8 млн кубометров в сутки.
Ранее сообщалось, что компания «Нафтогаз Украины» подала в Еврокомиссию жалобу на Газпром, в которой утверждает, что российская компания злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа.
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