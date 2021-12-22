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Лукашенко: Польша на мигрантах тренировала своих солдат убивать
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Польские власти на беженцах могли готовить собственных военных к убийству мирных граждан в другой стране, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Вы заметили, он (беглый польский солдат Эмиль Чечко – прим. ВЗГЛЯД) говорил о том, что они по пьяни убивали не только беглых этих бедолаг, мигрантов, но и своих, поляков, которые помогали этим беженцам», – сказал Лукашенко.
Видео с выступлением белорусского лидера опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».
По его словам, этой операцией занимались специальные люди, не пограничники, одетые, как пограничники и представлявшиеся пограничниками.
«Людей готовят специально убивать. Вы думаете, только для того, чтобы в Польше убивать? Нет. Не хотелось бы очень, но это я ориентирую людей в погонах, чтобы мы учли этот фактор. Скорей всего, они готовили убивать чужих людей. В другом государстве. В каком? Поживем-увидим. Пусть попробуют», – заключил президент Белоруссии.
Военнослужащий из Польши Эмиль Чечко, охранявший границу, попросил политического убежища в Белоруссии. Он сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе, а позже признался, что сам участвовал в убийстве мигрантов.
В Белоруссии пообещали допросить польского солдата для проверки убийств мигрантов.
Между тем бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что солдата необходимо расстрелять.
Эксперт сказал, как следует наказать Литву за угрозу безопасности Калининграда
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Если Москва вдруг вычеркнет Литву из своей электронной системы таможенного декларирования, как это сделал Китай, то по Литве будет нанесен сильнейший удар, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Носович. Ранее глава Калининградской области Антон Алиханов выразил беспокойство инициативой Литвы ограничить транзит грузов из Белоруссии.
«Литву в этой истории не интересует Калининград, но кризис в белорусско-литовских отношениях может действительно задеть российский регион. Если Вильнюс запретит перемещение по Литве всех белорусских товаров, чтобы соблюсти режим санкций против Минска, то это ударит и по Калининградской области», – пояснил калининградский политолог, шеф-редактор портала RuBaltic Александр Носович.
Основные белорусские товары на калининградском рынке – это молочные продукты, разнообразные мясные изделия и стройматериалы, напомнил эксперт. Он добавил, что после 2014 года Белоруссия во многом заместила для Калининграда те поставки из Евросоюза, которые попали под эмбарго.
«Конечно, нынешние угрозы Вильнюса активируют в регионе импортозамещающее производство. Стратегия развития Калининградской области предполагает продовольственную автономию как от «большой России», так и от других стран. Но тем не менее, если Литва активирует санкции в ближайшее время, то будет создана угроза продовольственной безопасности Калининградской области», – отметил собеседник.
По его словам, прекращение поставок стройматериалов повлечет остановку ряда строительных проектов, но это будет не столь критичным – у Калининграда сохранились свободные поставки из стран ЕС, например – из Польши.
«Федеральное правительство России обязано вмешаться в ситуацию. Необходимо дать понять Вильнюсу, что Москва создаст Литве такие проблемы, на фоне которых литовский разрыв с Китаем покажется чем-то незначительным», – добавил собеседник.
«Несмотря на депрессию в наших двусторонних политических отношениях, Россия остается одним из ключевых торгово-экономических партнеров Литвы. Поэтому если Москва вдруг вычеркнет Литву из своей электронной системы таможенного декларирования, как это сделал Китай, то по Литве будет нанесен сильнейший удар», – резюмировал аналитик.
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что инициатива Литвы ограничить транзит грузов из Белоруссии вызывает беспокойство, передает РИА «Новости». «Прошу у всех помощи. Вообще-то, есть Калининград. И помимо того, что через нас что-то может проходить транзитом, мы, вообще-то, и белорусские товары потребляем – продукты, стройматериалы и не только», – сказал он.
Губернатор добавил, что видит в возможном решении Литвы угрозу не только продовольственной, но и экономической безопасности региона.
Ранее министерство транспорта Литвы предложило наложить санкции на продукцию, импортируемую, закупаемую или следующую транзитом прямо или косвенно из Белоруссии. В МИД России заявили, что это может затронуть обеспечение Калининградской области – и Москва не оставит это без внимания. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой ситуации.
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Сбежавший в Белоруссию польский солдат признался в убийстве мигрантов
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Попросивший политического убежища в Белоруссии польский солдат Эмиль Чечко признался, что участвовал в убийстве мигрантов, которые проникли в Польшу.
Отвечая на вопрос, помнит ли он, как впервые убил человека, Чечко сказал, что это произошло в конце мая. «Лица этих людей помнятся всегда, только первых… тех, кого сказали убить. А потом уже человек не смотрит на лицо, только целится в грудную клетку», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Беларусь-1».
Чечко рассказал, что «это невозможно описать», «такое чувство, как будто кто-то кому-то разорвал душу, а потом человек чувствует себя, как будто у него нет души», передает ТАСС.
По его словам, польские силовики «выставляли первую группу, убивали их, потом вторую группу, их тоже убивали». «Я тоже так делал – стрелял», – сказал он.
Напомним, военнослужащий из Польши, охранявший границу, попросил политического убежища в Белоруссии. Чечко сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе. Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Чечко необходимо расстрелять.
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При нападении на посольство Белоруссии в Лондоне дипломату сломали нос
В результате нападения на посольство Белоруссии в Лондоне серьезно пострадал один дипломат, ему сломали нос и выбили зуб, в белорусский МИД был вызван британский временный поверенный, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
«Вечером 19 декабря 2021 года совершено нападение на посольство Беларуси в Лондоне. Вначале группой лиц был испорчен фасад здания загранучреждения, а затем физически атакованы прибывшие на место белорусские дипломаты. Одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь. В учреждении здравоохранения диагностированы перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
По ее данным, после прибытия правоохранительных органов радикалы предприняли попытку скрыться с места происшествия. Тем не менее, ряд нападавших был задержан дипломатической полицией Лондона. «Установлено, что лица предположительно входят в радикальную эмигрантскую группировку «Надзея», – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в МИД Белоруссии вызван временный поверенный в делах Великобритании, которому заявлен решительный протест с требованием о проведении тщательного расследования инцидента, привлечении к ответственности виновных лиц, а также информировании белорусской стороны о ходе проведения процессуальных действий и их результатах.
Ранее сообщалось, что Белоруссия в ответ на новые санкции Запада запретит ввоз ряда товаров из государств, применяющих рестрикции, вскоре будет подписано соответствующее постановление правительства.
Напомним, в ЕС исключили возможность нормализации отношений Запада с Минском. Пятый пакет санкций Евросоюза против Минска коснется 11 юридических лиц. Также под санкции попадут 17 человек, причастных к перевозке мигрантов. Кроме того, США и Британия ввели новые санкции против физлиц и госдолга Белоруссии. Минск предупредил ЕС о риске «навсегда потерять» Белоруссию, и пригрозил асимметричным жестким ответом на новые санкции Запада, назвав их незаконными, а основания их введения – несостоятельными.
Соловьев указал на безнаказанность Польши за убийства мигрантов
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«Посадить самолет с оппозиционным журналистом – это, по мнению Запада, терроризм, а посчитать число убитых и замерзших мигрантов на границе – «это другое», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Ранее попросивший политического убежища в Белоруссии польский солдат Эмиль Чечко признался в убийстве мигрантов.
«Это тяжелая ситуация. Видно, что за этим стоит, кроме всего прочего, человеческая трагедия. Ведь этот солдат был на хорошем счету в польской армии, иначе бы его не отправили в составе элитной военной части для выполнения важной боевой задачи. Поляки относятся к происходящему на границе с Белоруссией очень серьезно», – считает телеведущий Владимир Соловьев.
Журналист обратил внимание на то, что польский солдат испытывает чувство вины и переживает по поводу случившегося. «В отличие от него, ребята, которые принимали участие в военных операциях в Ираке и Афганистане и убили там более тысячи мирных жителей, прекрасно себя чувствуют и считают себя борцами за свободу», – отметил Соловьев.
«Так же себя чувствуют и многие американские военные, которые осуществили «ликвидацию» десятерых афганцев в Кабуле, после чего выяснилось, что это мирная семья, в которой было семеро детей. Американские власти сочли это, конечно, ужасной трагедией и ошибкой, но решили никого не наказывать за это», – напомнил собеседник.
«То же самое и здесь – никто поляков не привлечет к ответственности за эти убийства. Не надо забывать, что НАТО – это «миролюбивый» военно-политический блок, поэтому в их представлении все, что они делают, изначально прекрасно, оправданно и высокоморально. Поэтому никто не смеет высказывать никакого осуждения в адрес действий польских военных», – иронизирует Соловьев.
«Этого польского парня сильно отличает от других военных то, что у него есть сострадание и чувство вины, которое не дало ему возможности продолжать службу. Из-за этого он порвал со своей семьей и страной. Сложно себе представить, насколько ему сейчас непросто и что должно было произойти в его душе, чтобы он пошел на такое», – рассуждает собеседник.
«И было бы очень полезно, если бы поляки после этого допустили на свою территорию международных наблюдателей, которые верифицировали бы все происходящее, нашли места захоронения жертв и провели объективное расследование. Но поляки никогда на это не пойдут», – добавил телеведущий.
«А Минск не сможет обернуть эту ситуацию в свою пользу, потому что все, что говорит Лукашенко, никто не слышит. Взять и посадить самолет с оппозиционным журналистом – это, по мнению Запада, терроризм и за это надо вводить «девяносто шестой» пакет санкций против Белоруссии. А посчитать число убитых и замерзших мигрантов на границе – «это другое». Зачем смотреть в лицо правде? Это неприятно. Гораздо приятнее осуждать и отмахиваться», – заключил Соловьев.
В субботу попросивший политического убежища в Белоруссии польский солдат Эмиль Чечко признался, что участвовал в убийстве мигрантов, которые проникли в Польшу. Отвечая на вопрос, помнит ли он, как впервые убил человека, Чечко сказал, что это произошло в конце мая. «Лица этих людей помнятся всегда, только первых... тех, кого сказали убить. А потом уже человек не смотрит на лицо, только целится в грудную клетку», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Беларусь 1».
Чечко рассказал, что «это невозможно описать», «такое чувство, как будто кто-то кому-то разорвал душу, а потом человек чувствует себя, как будто у него нет души», передает ТАСС. По его словам, польские силовики «выставляли первую группу, убивали их, потом вторую группу, их тоже убивали». «Я тоже так делал – стрелял», – сказал он.
В тот же день Белоруссия собрала пять томов доказательств жестокого отношения Польши к беженцам. Официальный представитель генпрокуратуры Белоруссии отметил, что «представители власти Польши неоднократно осуществляли незаконную депортацию в отношении беженцев и сейчас это делают, применяли пытки и иные акты жестокости».
Напомним, военнослужащий из Польши, охранявший границу, попросил политического убежища в Белоруссии. Чечко сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе. Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Чечко необходимо расстрелять.
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Россиянке Сапеге предъявили обвинение по семи статьям в Белоруссии
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В Белоруссии уголовное дело россиянки Софии Сапеги передали прокурору для направления в суд, ей окончательно предъявлено обвинение по семи статьям, сообщил Следственный комитет Белоруссии.
«Уголовное дело в отношении Софии Сапеги передано прокурору для направления в суд. В настоящее время обвиняемая завершила процедуру ознакомления с материалами уголовного дела в установленном законом порядке», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Отмечается, что мера пресечения осталась прежней – домашний арест.
Главным следственным управлением ей предъявлено обвинение по семи статьям уголовного кодекса, среди которых возбуждение вражды и организация насилия и угроз в отношении силовиков, препятствие работе журналистов и распространение личных данных.
Ранее сообщалось, что обвинение в окончательной редакции предъявлено российской гражданке Софии Сапеге по четырем статьям УК Белоруссии.
5 декабря стало известно, что дело задержанной в Белоруссии гражданки России Софии Сапеги готовят для передачи в суд, ей грозит до шести лет лишения свободы.
Официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщала, что опрос с обвинением Сапеги по статье о разжигании ненависти находится в повестке российского МИДа.
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
23 сентября стало известно, что гражданке России Софии Сапеге продлили домашний арест до 25 декабря.
Названа дата начала работы объединенного рынка электроэнергии России и Белоруссии
Объединенный рынок электроэнергии России и Белоруссии начнет работу с 1 января 2024 года, сообщил на пресс-конференции министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.
«С 1 января 2027 года планируется и более глубокая интеграция, которая позволит на равных условиях участвовать субъектам хозяйствования двух стран – как производителям, так и потребителям электроэнергии», – цитирует главу Минэнерго Белоруссии ТАСС.
Ранее сообщалось, что министерства энергетики Белоруссии и России согласовали планы мероприятий по реализации союзных программ, которые касаются общих рынков газа и электроэнергии. Всего было одобрено 28 программ развития Союзного государства.
Обвиняемая в Белоруссии россиянка Сапега написала прошение о помиловании
Гражданка России София Сапега, которую обвиняют в Белоруссии по семи статьям Уголовного кодекса республики, написала прошение о помиловании на имя президента страны Александра Лукашенко, сообщил отчим Сапеги Сергей Дудич.
«Какое-то решение может быть принято только после суда. Но мы все-таки надеемся на помилование президентом. Я знаю, что София написала прошение о помиловании на имя президента Республики Беларусь. Будем ждать», – передает ТАСС слова Дудича.
В понедельник Следственный комитет (СК) Белоруссии передал прокурору для направления в суд уголовное дело в отношении Сапеги. Как сообщили в СК, в настоящее время обвиняемая завершила процедуру ознакомления с материалами уголовного дела, мера пресечения осталась прежней – домашний арест.
В следственном ведомстве уточнили, что россиянка обвиняется в совершении «умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных организованной группой лиц, повлекших иные тяжкие последствия», а также в «организации насилия и угроз применения насилия в отношении сотрудника органа внутренних дел и его близких в целях воспрепятствования его законной деятельности».
Также Сапеге предъявлено обвинение в «организации воздействия на сотрудника органов внутренних дел с целью изменения характера его законной деятельности путем угрозы уничтожением и повреждением имущества, распространением клеветнических и оглашением иных сведений», в «организации насилия и угроз насилием, уничтожением и повреждением имущества в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности».
Кроме того, Сапега обвиняется в «организации угрозы убийством, насилием, уничтожением и повреждением имущества в отношении судьи и их близких, в организации воспрепятствования в какой бы то ни было форме законной профессиональной деятельности журналиста, принуждении его к отказу от распространения информации, совершенной с применением насилия, с угрозой его применения, уничтожением и повреждением имущества, ущемлением прав и законных интересов журналиста», а также в «умышленных незаконных сборе и распространении информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия, повлекших причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина (потерпевшего)».
Ранее сообщалось, что обвинение в окончательной редакции предъявлено российской гражданке Софии Сапеге по четырем статьям УК Белоруссии.
5 декабря стало известно, что дело задержанной в Белоруссии гражданки России Софии Сапеги готовят для передачи в суд, ей грозит до шести лет лишения свободы.
Официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщала, что вопрос с обвинением Сапеги по статье о разжигании ненависти находится в повестке российского МИДа.
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
23 сентября стало известно, что гражданке России Софии Сапеге продлили домашний арест до 25 декабря.
Белоруссия собрала пять томов доказательств жестокого отношения Польши к беженцам
Официальный представитель Генеральной прокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев сообщил в интервью телеканалу ОНТ, что ведомство попросило правительство и парламент страны передать в международные структуры копии собранных доказательств в пяти томах по уголовному делу о жестоком отношении Польши к беженцам.
«Генеральная прокуратура Республики Беларусь направила в Совет министров и Палату представителей (нижняя палата белорусского парламента) нашей страны копии материалов уголовного дела в пяти томах на русском и английском языках с просьбой организовать их передачу международным и европейским структурам, включая Европарламент, для дачи правовой оценки тем событиям, которые в них изложены», – цитирует его РИА «Новости».
Официальный представитель генпрокуратуры Белоруссии отметил, что «представители власти Польши неоднократно осуществляли незаконную депортацию в отношении беженцев и сейчас это делают, применяли пытки и иные акты жестокости».
«Силовой блок данного государства реализовал явно несоразмерные организационные и технические мероприятия: военизированные вооруженные патрули, оцепление, угрожающие полеты авиатехники, танки, другое тяжелое вооружение. В отношении по сути беззащитных людей применялись в том числе ночью демонстративные выстрелы в воздух, взрывы, ослепляющее освещение, специальные средства», – добавил он.
По информации телеканала, копии материалов уголовного дела планируется «направить в Европу по всем каналам: парламентским, по линии МИД и так далее».
Ранее сбежавший в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе.
ЕС обещал учесть ситуацию вокруг Украины в проекте «Стратегического компаса»
В обновленном проекте стратегической оборонной концепции Евросоюза «Стратегический компас» будут учитываться ситуации вокруг Украины и Белоруссии, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель сообщил, что в январе 2022 года представит проект «на неформальной встрече министров иностранных дел и обороны Евросоюза в Бресте» во Франции «с тем, чтобы он был одобрен в марте», передает РИА «Новости».
По его словам, ситуации вокруг Украины и Белоруссии продемонстрировали «те виды угроз, с которыми сталкивается Европа: гибридная тактика, политика с позиции силы, запугивание и дезинформация». Боррель сказал, что «это не только затрагивает отдельные страны и общества, но и принципы европейской безопасности».
Он считает, что ЕС должен срочно «укрепить свой потенциал и свои средства для действий в сфере безопасности», странам нужно иметь больше возможностей и больше согласованности в оборонной сфере. По его словам, «это будет вкладом в усилия НАТО по защите восточных границ».
Напомним, ЕС несколько лет обсуждает «Стратегический компас» – общую стратегию в области обороны и безопасности на ближайшие пять–десять лет. Киев, США и европейские страны считают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Россия не представляет угрозы для какой-либо страны, а войска передвигаются по своей территории законно.
Сбежавшему из Польши в Белоруссию солдату предъявили обвинение в дезертирстве
Солдату, сбежавшему из Польши в Белоруссию, на родине предъявили обвинение в дезертирстве, сообщает польская генпрокуратура.
В сообщении ведомства говорится, что «Эмиль Ч., солдат, который на прошлой неделе сбежал за границу Польши, обвиняется в совершении преступления в виде дезертирства», передает РИА «Новости».
Напомним, военнослужащий из Польши, охранявший границу, попросил политического убежища в Белоруссии. Он сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе, а позже признался, что сам участвовал в убийстве мигрантов.
В Белоруссии пообещали допросить польского солдата для проверки убийств мигрантов.
Между тем бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что солдата необходимо расстрелять.
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В Госдуме поддержали кандидатуру Грызлова на пост посла России в Белоруссии
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Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на заседании 22 декабря поддержал кандидатуру председателя Высшего совета «Единой России» Бориса Грызлова на пост российского посла в Белоруссии.
«Вопрос рассматривался в закрытом режиме. Да, поддержали», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
Сейчас дипмиссию в Минске возглавляет Евгений Лукьянов, который был назначен на этот пост в марте 2021 года.
С 2015 года Грызлов является представителем России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.
Борис Грызлов родился 5 декабря 1950 года во Владивостоке. Окончил Ленинградский электротехнический институт связи им. М.А. Бонч-Бруевича (ЛЭИС) по специальности «Радиотехника».
В октябре 1999 года возглавил Санкт-Петербургское региональное отделение движения «Единство». В декабре 1999 года избран депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации третьего созыва по федеральному списку движения «Единство», в январе 2000 года избран председателем фракции «Единство». В мае 2000 года избран председателем политсовета партии «Единство».
Занимал пост главы МВД. С 2002 года стал председателем Высшего совета партии «Единая Россия», а в декабре 2003 года был избран депутатом Госдумы.
В Белоруссии пообещали допросить польского солдата для проверки убийств мигрантов
Следственный комитет (СК) Белоруссии проведет допрос польского солдата Эмиля Чечко, попросившего политическое убежище в республике, для проверки обнародованных им фактов об убийствах людей на польско-белорусской границе, сообщило следственное ведомство.
«В пятницу, 17 декабря 2021 года, в СМИ опубликовано интервью с попросившим политическое убежище польским военнослужащим Эмилем Чечко. С целью проверки и документирования обнародованных фактов последний будет допрошен, в том числе об убийствах людей на польской границе, в рамках расследуемого Следственным комитетом уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества», – говорится в Telegram-канале СК.
В СК заявили, что следствием будет дана «принципиальная оценка всем преступным действиям польских силовиков».
Ранее Чечко признался, что участвовал в убийстве мигрантов, которые проникли в Польшу.
Напомним, военнослужащий из Польши, охранявший границу, попросил политического убежища в Белоруссии. Чечко сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе. Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Чечко необходимо расстрелять.
В Белоруссии разрешили вакцинацию детей от COVID-19
Минздрав Белоруссии разрешил вакцинацию детей в возрасте 12-17 лет против COVID-19, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Привить против COVID-19 можно будет детей в возрасте 12-17 лет. Для этого родителям или законным представителям необходимо подписать информированное согласие на вакцинацию», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Для вакцинирования в настоящее предлагается китайская инактивированная вакцина против инфекции COVID-19 (Verо Cell). «Прививочная компания детского населения против инфекции COVID-19 начнется 27 декабря 2021 года», – говорится в сообщении.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не вводить принудительную вакцинацию от коронавируса.
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Кремль спросили о защите находящихся под судом в Белоруссии россиянах
Россия делает все возможное для защиты своих граждан, находящихся под следствием и судом в Белоруссии, эта работа ведется регулярно через загранпредставительство, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Судебное или иное преследование любого российского гражданина за рубежом – это вопрос, который вызывает нашу обеспокоенность. И судьбой любого российского гражданина, который преследуется за рубежом, занимается российская сторона через наше загранпредставительство. Все, что можно, делается для защиты наших граждан», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, вызывает ли беспокойство в Кремле сложившаяся ситуация в Белоруссии, где под следствием и судом находятся несколько российских граждан, и ведутся ли на эту тему переговоры с союзным государством.
«Мы (с белорусской стороной) находимся в постоянном диалоге. Он носит регулярный рабочий характер», – добавил пресс-секретарь главы государства.
Ранее обвиняемая в Белоруссии россиянка София Сапега написала прошение о помиловании.
Лукашенко сообщил о задержании нескольких человек за подготовку терактов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что правоохранительные органы страны задержали группу лиц, готовивших теракты, еще один человек скрылся, предположительно, в России.
«Министр внутренних дел мне доложил. Сегодня ночью – вчера днем задержали шесть или семь человек, которые пытались совершить теракты. Некоторые – мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Все засняли. Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили. Семь человек задержали, одного ищем. Найдем, вроде, в Россию побежал. Но там привезут нам его», – сказал Лукашенко на встрече с активом Гомельской области, сообщает РИА «Новости».
Ранее Лукашенко заявил, что в 2021 году оппозиция действующей в Белоруссии власти предпринимала 10 попыток совершения террористических актов.