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Законопроект о проверке кандидатов на владение оружием в ФСБ направлен в Госдуму
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В Госдуму внесли законопроект о проверке кандидатов на получение оружия в МВД и ФСБ, заявил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.
«В заключительный день осенней сессии вместе с коллегами Василием Пискаревым и Анатолием Выборным вносим в Госдуму законопроект, ужесточающий госконтроль за выдачей огнестрельного оружия», – цитирует Хинштейна РИА «Новости».
По его словам, проект предлагает проверять всех, кто намерен получить оружие, в МВД и ФСБ в рамках законов об оперативно-розыскной деятельности.
Ранее Росгвардия предлагала предоставить МВД и ФСБ больше полномочий для проверки граждан при получении ими разрешения на оружие.
Напомним, 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления обвиняется бывший студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали.
Кадыров объявил ультиматум Эрдогану
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Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря об открытом в турецком Корфезе парке имени Джохара Дудаева (экс-президента непризнанной Чеченской республики Ичкерия), объявил президенту Турции Тайипу Эрдогану ультиматум.
«Открыто обращаюсь к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану: определитесь! Либо Вы получаете статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступаете за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией, не меняя своих убеждений за ее спиной», – написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Он пояснил, что не представляет себе, как бы Россия могла поступить аналогичным образом по отношению к турецкому руководству и приютила бы «целую организованную банду, которая, к примеру, совершила теракт в Турции и убила президента».
«А иначе, пока в Турции находят убежище разыскиваемые бандиты и отморозки, пока они открыто устраивают сборища и мероприятия по переименованию парков именами террористов, причастных к гибели тысяч мирных граждан, мы оставляем за собой право на ответные действия», – подчеркнул глава Чечни.
Он отметил, что логично и «политически зеркально» с российской стороны было бы увековечивание в Грозном имени основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, который отбывает пожизненное заключение в Турции.
Кадыров также обратился в МИД России, подчеркнув, что действия Анкары – прямая угроза российско-турецких отношений, развивающихся веками. «Следует обратить на это внимание и принять против подобных проявлений упреждающие дипломатические меры», – подчеркнул Кадыров.
Джохар Дудаев возглавил чеченских террористов и объявил себя президентом «Чеченской республики Ичкерия», которую признали в России террористической. Он был убит в 1996 году. Парк в его честь в Турции открыли 10 декабря.
Обозреватель CNN предложил изгнать граждан России из стран Запада
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У Запада не осталось никаких рычагов на Россию, кроме как запретить россиянам въезд в страны Запада и выгнать тех, кто уже туда приехал, заявил обозреватель СNN Майкл Бочюркив.
По его мнению, по мере приближения 2022 года Запад пытается предугадать следующий шаг президента России Владимира Путина на сложной геополитической шахматной доске и готовит «агрессивный пакет» санкций, если он решит еще раз «захватить землю на Украине».
Обозреватель СNN отмечает, что Путин находится «в завидном положении, когда может командовать». Он заявил, что Европа находится «в тисках энергетического кризиса» с небольшими запасами, а поскольку Россия поставляет около 40% газа, импортируемого Евросоюзом, «Кремль уже продемонстрировал свою способность противостоять самым суровым санкциям Запада».
«Какие инструменты остались в дипломатическом арсенале Запада? Удручающе мало. Но остаются некоторые варианты: запретить россиянам путешествовать, блокировать многомиллионные сделки с недвижимостью, которые превратили Лондон и Майами в игровые площадки для богатых россиян, можно даже распорядиться о немедленной высылке граждан России из западных стран. Другими словами, сделать все, что потребуется, кроме прямого военного конфликта с Россией», – пишет обозреватель.
Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Стало известно о готовности США ввести жесткие санкции на российский импорт
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Вашингтон рассмотрит возможность введения жестких мер на российский импорт в случае «вторжения» России на Украину, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник из администрации президента США Джо Байдена.
«Меры могут ограничить возможности России импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей и материалы из многих других секторов», – говорится в публикации, передает ТАСС.
Отмечается, что меры, которые будут обсуждаться на встрече в Белом доме во вторник, 22 декабря, станут дополнением к существующим экономическим санкциям в отношении России.
Кроме того, они могут «перекрыть доступ к широкому спектру промышленных и потребительских технологий», как следствие – повлиять на российских потребителей и промышленные предприятия.
Источник агентства уточнил, что данные меры «будут использовать инструменты, используемые администрацией экс-главы Белого дома Дональда Трампа и продвинутые администрацией Байдена», чтобы заблокировать доступ телекоммуникационной компании Huawei (Китай) к передовым полупроводникам.
Также сообщается, что в США планируют провести консультации с партнерами в Европе и Азии, которые могут поощрить жесткие меры экспортного контроля по отношению к России.
В США ответили на заявления Шойгу о провокации в Донбассе
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В Пентагоне назвали заявление главы Минобороны России Сергея Шойгу о подготовке американскими частными военными компаниями провокации с химическими веществами на востоке Украины «не соответствующим действительности».
«Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности», – передает РИА «Новости» слова официального представителя Пентагона Джона Кирби.
Он заявил, что что министр обороны США Ллойд Остин не разговаривал с Шойгу на фоне обострения напряженности вокруг ситуации на Украине. «Мне нечего проанонсировать сегодня из его расписания», – сказал Кирби.
В свою очередь официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс написал в Twitter, что, «вопреки заявлениям российского министра обороны», ответственность за эскалацию напряженности несет якобы Россия, а не Украина или США.
«Мы призываем Россию остановить ложную, провокационную риторику и предпринять значимые шаги к деэскалации напряженности, чтобы обеспечить позитивную атмосферу для дискуссий», – заявил Прайс.
Напомним, Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием верховного главнокомандующего Владимира Путина, что американские ЧВК планируют в Донбассе провокации с химикатами. По данным Шойгу, сотрудники американских ЧВК находятся в той части Донецкой области, которую контролируют украинские силовики. «Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», – сказал министр.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что американцы готовят Донбассу химатаки по сирийскому образцу.
Газовозы с американским СПГ для Азии стали разворачивать в Европу
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Суда, перевозящие природный газ в Азию, развернулись в Европу после взлета цен на голубое топливо до нового максимума.
Суда, перевозящие сжиженный природный газ, предназначенный для Азии, изменили курс в середине рейса, чтобы увезти его европейским потребителям, готовым платить больше, так как цены по всему региону побили новые рекорды, пишет Financial Times.
В течение года Китай, Япония и Южная Корея перекупали топливо у европейцев за счет поставок суперохлажденного топлива для электростанций, однако теперь владельцы газовозов, направлявшихся в Азию, возвращают их в Европу, чтобы заработать на резком скачке цен.
Эти перемещения включают и перенаправление американских судов со сжиженным природным газом, направляющихся в Азию. Также на этом фоне ожидается первая поставка австралийского сжиженного природного газа в Европу более чем за десятилетие.
Согласно данным агентства Platts, разница между европейскими и азиатскими ценами в данный момент является самой большой за всю историю наблюдений.
Спотовые поставки СПГ в Европу оценивались примерно в 48,5 доллара за 1 млн британских тепловых единиц по сравнению с 41 долларом за 1 млн единиц в Азии. В октябре и ноябре цены в Азии были в среднем на 5 долларов за 1 млн единиц выше, чем в Европе.
Ранее в среду сообщалось, что цена газа в Европе на открытии биржевых торгов упала на 6,5%, ниже 2 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м, после рекордного роста накануне.
До этого стало известно, что Газпром не забронировал на среду мощности газопровода «Ямал – Европа» ни во время регулярной, ни во время дополнительной сессии.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем европейские страны обвиняют Газпром в обострении энергетического кризиса.
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Избитая у метро москвичка отказалась от мировой с нападавшим
Избитая возле станции московского метро «Крылатское» в ноябре Евгения Журавлева, которая защищала молодого человека от нападения, решила не идти на мировое соглашение с нападавшим.
«Пока в больнице была, со мной адвокат этого хулигана связывался. Предлагал встретиться. Но я сразу отказалась, даже слушать не стала. Я не для того тогда вступилась и получила травмы, чтобы потом мне за это платили», – заявила Журавлева RT.
Потерпевшая подчеркнула, что ей важно, чтобы виновный понес наказание, в ином случае «стоит выйти в магазин, как любой тебя по лицу ударить может».
Журавлева после нападения пробыла в больнице целый месяц, она лечила сломанную руку и сотрясение мозга. После больницы она уже успела вернуться на работу.
Девушка вступилась за молодого человека, которого избивал другой мужчина на улице. Журавлевой помогли трое уроженцев Чечни, которые сдали нападавшего правоохранительным органам. Им оказался приезжий из Таджикистана.
Украина потребовала заставить Газпром продавать больше газа
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Компания «Нафтогаз Украины» подала в Еврокомиссию жалобу на Газпром, в которой утверждает, что российская компания злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа.
«НАК «Нафтогаз Украины» 21 декабря обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским Газпромом доминирующим положением на европейском рынке газа. Национальная компания подала ходатайство Генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition) о принятии немедленных мер по нормализации ситуации», – говорится на сайте украинской компании.
Также Нафтогаз сообщает, что компания «просит Европейскую комиссию принять комплекс немедленных обеспечительных мер. В частности, Нафтогаз просит ЕК обязать Газпром выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе или, по крайней мере, на границе Украины и стран ЕС».
Ранее министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка заявил, что Еврокомиссия (ЕК) должна разобраться, имеет ли Газпром отношение к дефициту газа на европейском рынке.
Эксперт оценил риски «айфонных санкций» против России
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«Если США ограничат российский импорт смартфонов, то в течение года в России возникнут замещающие производства, а Китай и Корея займут освобожденные конкурентами ниши», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее стало известно о готовности США ввести жесткие санкции на российский импорт в случае «вторжения» России на Украину.
«США, конечно, могут ограничить наши возможности импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов, автомобилей и материалы из многих других секторов. Но нужно понимать, что Россия обладает инфраструктурой для производства всех перечисленных групп товаров», – отметил предприниматель, экономист Антон Любич.
«Отказ от производства смартфонов в России в настоящее время объясняется не технологической невозможностью, а экономической нецелесообразностью в условиях поставок из-за рубежа проверенных моделей с низкой себестоимостью и высоким уровнем доверия потребителей. Если иностранные поставщики покинут рынок, то в течение года возникнут российские замещающие производства», – уверен эксперт.
«И это без учета того, что в случае отказа присоединиться к этим санкциям Китая и Кореи доля американских смартфонов на российском рынке и вовсе будет замещена конкурентами ровно за сутки, – добавил собеседник. – В свою очередь о компонентах для самолетов и автомобилей говорить сложнее в силу закрытости этого рынка. Но успешное замещение всех импортных комплектующих в самолете МС-21 говорит о способности России преодолеть подобные ограничения».
«Что касается претензий США в адрес России из-за якобы нарушения норм Всемирной торговой организации (ВТО), то объективно оценивать их невозможно, потому что они не конкретизированы, – считает Любич. – Правила ВТО – это юридический документ. Если США считают, что Россией допущены нарушения, то Вашингтону следует обратиться в органы разрешения споров ВТО и представить туда подкрепляющие их позицию документы. Суд разберется».
«Кроме того, мне доводилось много лет работать в сфере российского сельского хозяйства. И могу сказать, что меры по поддержке и развитию агроотрасли, разработанные и внедренные правительством России, полностью соответствуют стандартам ВТО. Такое соответствие всегда изучалось и принималось во внимание при внедрении любых мер. Более того, многие действовавшие меры поддержки до вступления в организацию были отменены специально, поскольку не соответствовали правилам ВТО», – заключил экономист.
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В среду стало известно о готовности США ввести жесткие санкции на российский импорт в случае «вторжения» России на Украину. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник из администрации президента США Джо Байдена. «Меры могут ограничить возможности России импортировать смартфоны, компоненты самолетов и автомобилей и материалы из многих других секторов», – говорится в публикации, передает ТАСС.
Отмечается, что меры, которые будут обсуждаться на встрече в Белом доме во вторник, 22 декабря, станут дополнением к существующим антироссийским санкциям. Кроме того, они могут «перекрыть доступ к широкому спектру промышленных и потребительских технологий», как следствие – повлиять на российских потребителей и промышленные предприятия.
Также сообщается, что в США планируют провести консультации с партнерами в Европе и Азии, которые могут поощрить жесткие меры экспортного контроля по отношению к России.
Позже в этот же день офис торгового представителя Соединенных Штатов Кэтрин Тай сообщил, что американские власти увидели в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм ВТО и собираются работать над ответными мерами по линии этой организации.
Тай предупредила, что ее ведомство продолжит сотрудничать «с партнерами-единомышленниками» и задействует инструменты ВТО для «привлечения России к ответу за ее поведение в многосторонней торговой системе». Основные претензии американской стороны связаны с тем, что Россия, на их взгляд, дает преференции для товаров и услуг собственного производства, реализует программу импортозамещения в IT-секторе, сохраняет «не обоснованные научно» импортные ограничения в сельскохозяйственной отрасли, расширяет государственный контроль над экономикой и ужесточает торговые рестрикции.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что почти все задачи по импортозамещению удалось решить, но нужно сохранять конкурентоспособность.
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Киев представил предложения по урегулированию в Донбассе
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Партнерам Украины переданы комплексные инициативы – 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс в Донбассе, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
По информации пресс-службы, глава офиса президента во вторник проинформировал украинских послов странах ЕС о ходе переговоров в рамках минского процесса и в «нормандском формате» о прекращении войны и урегулировании ситуации в Донбассе.
«Андрей Ермак отметил, что в последнее время эти переговоры продвигаются довольно сложно, но Украина пытается разными путями сдвинуть этот процесс. В частности, украинская сторона инициировала в рамках ТКГ ряд ключевых инициатив: возвращение в режим прекращения огня, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие пунктов пропуска. Также были подготовлены и переданы партнерам комплексные инициативы – 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс», – приводит РИА «Новости» сообщение офиса Зеленского.
Он напомнил, что руководство США приняло для себя решение включиться в процесс урегулирования на востоке Украины. «При этом это не угрожает существованию «нормандского формата». Это параллельный трек. Аналогичные вопросы мы обсудили сегодня с Великобританией. Такую же роль готова играть Турция», – цитирует Ермака пресс-служба.
Также, по его словам, активную позицию по этому вопросу сейчас занимает президент Франции Эммануэль Макрон и руководство Европейского Союза, в частности, президент Европейского совета Шарль Мишель.
Ранее США и Британия отправили на Украину специалистов по кибербезопасности для «защиты от России».
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
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После драки отец девятилетней студентки обвинил психфак МГУ в удержании дочери
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Отец девятилетней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой Евгений Тепляков заявил, что написал заявление в полицию в связи с незаконным удержанием его дочери сотрудниками вуза, а также намерен обратиться в Следственный комитет и прокуратуру.
«Какая потасовка, какая драка? О чем вы вообще? Какое видео? Я написал в полицию заявление о незаконном удержании ребенка. (...) О незаконном удержании, лишении свободы ребенка на протяжении полутора часов. Я стоял внизу и просил вернуть мне моего ребенка. Был вызван наряд полиции», – приводят «Известия» слова Теплякова.
По его словам, процедура экзамена была нарушена, его назначили, не уведомив об этом родителей. Кроме того, отметил Тепялков, не были озвучены критерии оценивания. Алиса также была подготовлена для экзамена в устной форме. При этом, как пояснил Тепляков, преподаватели ей сообщили, что она не может сдать экзамен устно.
Отец Алисы утверждает, что ректорат, Рособрнадзор и учебная часть вуза были уведомлены о том, что родители запрещают проводить письменный экзамен, так как ребенок к нему не готовился. Однако в соответствии с требованиями Алиса должна была ответить на первый письменный вопрос, чтобы ее допустили до устной части.
Как пояснил Тепляков, время ответа не должно превышать 20 минут. Отец забеспокоился из-за того, что девочка долго находилась в кабинете. Он начал интересоваться, где его ребенок, но его игнорировали. Тогда он решил пойти за дочерью сам.
«Полтора часа пытали маленького ребенка, полтора часа удерживали, несмотря на требование родителей вернуть его», – заявил Тепляков, добавив, что намерен обратиться в Следственный комитет, прокуратуру и Рособрнадзор.
Ранее сообщалось, что отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений Тепляков прорывался через пункт охраны, напал на заведующего кафедрой из-за плохой оценки дочери на экзамене.
На факультете психологии МГУ прокомментировали произошедшее. «Сегодня проходил экзамен у студентки первого курса Алисы Тепляковой. Во время экзамена присутствовать на экзамене может только студент без сопровождающего. Папа ожидал Алису на посту охраны, ему предоставили возможность ожидать там в тепле и комфорте. В какой-то момент папа попытался прорваться на факультет, начал кричать, и силами охраны и наших сотрудников его удалось задержать, потому что он нарушал все правила и не соблюдал санитарные требования. После этого нам пришлось вызвать полицию. Он кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям. Мы закрыли его в аудитории, чтобы он не смог никому нанести физического вреда», – рассказали на факультете.
До этого на сайте change.org появлялась петиция с требованием проверить условия жизни, физическое и эмоциональное состояние детей Тепляковых. Отец семейства назвал ситуацию неадекватной.
Москвичка Теплякова сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике в восемь лет и получила аттестат в московской школе № 626. Аттестат об окончании девяти классов девочка получила в семь лет.
Подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева доставили в полицию
Избившие олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева доставлены в отдел полиции в Москве, ими оказались двое молодых людей, они будут привлечены к ответственности согласно закону.
«Сотрудниками полиции незамедлительно был организован комплекс необходимых мероприятий, который позволил в кратчайшие сроки по горячим следам недалеко от места происшествия задержать злоумышленников. Ими оказались двое молодых людей, которые были доставлены в территориальный отдел полиции», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. «Правонарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством», – добавили в пресс-службе.
Ранее представительница фигуриста Елена Болотова рассказала, что Дмитрий заступился за свою гражданскую жену (керлингистку, чемпионку Европы) Анну Сидорову, возникла перепалка, которая переросла в драку. «Дима был один, мужчин, которые его избили, – трое», – заявила менеджер.
До этого Болотова сообщала, что Соловьев получил травму головы, заступаясь за Сидорову. Он был доставлен в Боткинскую больницу в состоянии средней тяжести.
Генпрокурор Нидерландов потребовал выплатить родственникам жертв катастрофы MH17 по 40 тыс. евро
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Прокуратура Нидерландов призвала суд назначить компенсации в размере от 30 до 40 тыс. евро родственникам жертв крушения в небе над Донбассом малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, сообщил генпрокурор Биргит ван Руссел, выступая с обвинительным заключением в судебном процессе.
«Супругу, официально зарегистрированному партнеру погибшего и близкому партнеру, который жил вместе (с погибшим), детям, родителям, опекунам сумма компенсации должна составить 40 тыс. евро», – сказала ван Руссел, передает Deutsche Welle.
Второй категории, к которой относятся дети и родители, не проживавшие вместе с погибшими, должно быть выплачено по 35 тыс. евро. К третьей категории относятся братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки, дяди и тети, племянники и племянницы – они должны получить по 30 тыс. евро.
Ранее прокуратура Нидерландов отказала обвиняемым по делу MH17 в иммунитете комбатанта. До этого суд в Нидерландах отклонил запрос защиты по делу MH17 о предоставлении всех документов, касающихся свидетеля, заявлявшего о невозможности того, что самолет был сбит «Буком».
В свою очередь Москва отклонила запрос Нидерландов об опросе в качестве свидетеля Сергея Мучкаева, который летом 2014 года командовал базирующейся в Курске 53-й зенитной ракетной бригадой ВС России.
Сообщалось, что Нидерланды готовят новую юридическую процедуру против России в Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО) по делу о крушении рейса MH17.
Также поступала информация о том, что прокуратура Нидерландов не ожидает завершения расследования по делу о крушении рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» раньше конца 2022 года.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия предоставила все данные с радаров по авиакатастрофе рейса MH17, Украина этого не сделала.
При этом прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, так как они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР.
Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.
Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет якобы сбили ополченцы.
США заявили о готовности к переговорам по безопасности
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Власти США готовы использовать для переговоров по безопасности различные каналы, в том числе диалог по стратегической стабильности с Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы готовы к дипломатическому взаимодействию через множество каналов: [через] существующий диалог по стратегической стабильности <...> между Россией и США, через Совет Россия – НАТО по вопросам, в особенности касающимся НАТО, а также через ОБСЕ», – цитирует ТАСС Блинкена.
По его словам, власти США рассчитывают, что переговоры с Россией по безопасности начнутся вскоре после Нового года.
«Думаю, довольно рано в следующем году вы увидите взаимодействие во всех этих сферах, чтобы понять, можем ли мы продвинуться вперед путем дипломатии по вызывающим разногласия вопросам», – отметил он, говоря об обсуждении указанных вопросов Вашингтоном и Москвой на двусторонней основе, по линии Совета Россия – НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Также Блинкен указал, что у США пока нет планов проведения нового российско-американского саммита.
Напомним, МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Психфак МГУ указал на отсутствие особых успехов в учебе у девятилетней студентки Тепляковой
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Преподаватели факультета психологии МГУ не заметили выдающихся успехов у малолетней студентки Алисы Тепляковой за весь период обучения, заявили в университете, комментируя последние скандальные события, связанные с семьей Тепляковых.
«За весь период обучения ни один из преподавателей Московского университета, работавших с курсом и группой Алисы, так и не сообщили о каких-либо особых успехах при освоении девятилетней студенткой дисциплин из учебного плана. Об «успехах» Алисы в обучении преподаватели чаще с удивлением узнавали из СМИ», – говорится в заявлении вуза, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Коллектив факультета выразил серьезное беспокойство в связи с ситуацией, складывающейся вокруг девятилетней Алисы, заявления ее родителей «не соответствуют действительности», иногда «носят клеветнический характер».
«Несмотря на неоднократные разъяснения со стороны факультета о неполной готовности девятилетней девочки получать профессию психолога, родители настояли на своем праве заключить договор на обучение их дочери на контрактной основе», – говорится в сообщении.
Отмечается, что факультет в соответствии с договором предоставил все условия для освоения ребенком шестилетней образовательной программы по специальности «Психология служебной деятельности», для адаптации юной студентки за ней закрепили отдельного тьютора.
«К нашему большому удивлению, с первых дней [обучения] на передний план попали не индивидуальные образовательные потребности Алисы, которые, к сожалению, родители не позволили нам до сих пор узнать, а неудержимое стремление папы самостоятельно организовывать образовательный процесс», – подчеркнули в МГУ.
Родители с первых дней учебы начали настаивать на необходимости ускоренного обучения, они заявляли, что нужно уместить шестилетнюю программу в два года из-за «особых способностей» ребенка и «уникальной авторской методики обучения» ее отца. Подчеркивается, что мужчина так и не ознакомил вуз с этой «уникальной методикой», обучение же Алисы проводилось «преимущественно в домашних условиях».
Факультет выполняет все требования по учебному процессу в период пандемии, большая часть лекционных занятий проводится в дистантном режиме, семинарские и практические занятия проводятся преподавателями в аудиториях университета с соблюдением всех противоэпидемических норм.
«Начиная с 8 сентября Алиса не присутствовала ни на одном занятии в стенах Московского университета. Несмотря на напоминания и просьбы учебного отдела представить какие-либо документы, объясняющие или подтверждающие уважительность причин отсутствия на занятиях и контрольных работах в течение всего семестра, факультет так до настоящего времени и не получил», – указали в заявлении.
Родители же, не получив изменений в ускорении обучения ребенка, начали выражать недовольство через обращения и жалобы в различные ведомства и инстанции. Для подготовки ответов по жалобам факультет создал специальную комиссию из ведущих экспертов и специалистов по возрастной психологии, психологии детства, клинической психологии и психического здоровья.
В СМИ начали появляться публикации с необоснованными заявлениями родителей Алисы о якобы имеющихся угрозах в адрес студентки, ее дискриминации и притеснениях в связи с обучением.
«Не всегда адекватная, со стороны папы, неофициальная (порой носящая излишне эмоциональный или провокативный характер) коммуникация с однокурсниками, их родителями и сотрудниками университета также вряд ли способствует созданию спокойной и эффективной ситуации освоения Алисой образовательной программы», – подчеркнули в МГУ.
Родители девочки настояли на том, чтобы в семестре для нее организовали индивидуальную сдачу экзаменов, несмотря на фактическое отсутствие студентки на большей части занятий и контрольных работ. «В соответствии с процедурой, о которой и студентка, и родители были проинформированы заблаговременно, Алиса приступила к сдаче экзаменов», – отмечается в заявлении.
Алисе выставили объективные оценки, которые вызвали «бурную реакцию недовольства» у родителей. В первый раз реакция носила более «эпистолярный характер», но 21 декабря отец девочки решил лично «поправить» процедуру проведения экзамена.
Он потребовал обязательного личного присутствия на экзамене, прорывался силой в аудиторию к преподавателям, чтобы оказать на них давление и проводить экзамен и выставлять оценку по предлагаемой им самим схеме.
«Более того, папа почему-то решил, что в процессе экзамена Алиса испытывает какие-то, с его точки зрения, дискриминационные действия со стороны преподавателей, а возможно даже, к ней применяются «пытки» и его дочь якобы «незаконно» удерживают в аудитории на экзамене и не дают ему возможности находиться рядом с его несовершеннолетней дочерью», – подчеркнули в вузе.
Мужчина обратился в полицию по телефону, приезд правоохранителей позволил «успокоить» мужчину и удержать его от «последующих деструктивных действий». Все это происходило в вестибюле факультета при других студентах и при самой Алисе. Охрана призывала отца к порядку и просила его вести себя спокойно, пыталась не допустить «неадекватных форм поведения» с его стороны, которые «могли бы нанести вред здоровью студентов и сотрудников факультета».
Проводивших с Алисой экзамены преподавателей пришлось эвакуировать через запасной выход, одному из сотрудников факультета понадобилась медицинская помощь.
После появления полиции отец вместе с дочерью, которая не выражала жалоб на процедуру экзамена, покинул здание факультета.
«Коллектив факультета психологии считает неприемлемыми неадекватные действия, в том числе любого рода давление на преподавателей и распространение информации клеветнического характера в адрес Московского университета, его сотрудников и студентов со стороны Теплякова Евгения Валерьевича и рассчитывает на скорейшую правовую оценку его действий», – отмечается в сообщении.
Также вуз призвал представителей студентки при планировании ее жизни и учебы учитывать «возрастные и индивидуально-психологические особенности», и специалисты факультета готовы в этом оказать профессиональную помощь.
Заслуженный учитель России прокомментировал газете ВЗГЛЯД скандальное поведение отца девятилетней студентки МГУ.
Отец девятилетней студентки МГУ раскрыл оценку дочери за экзамен по психологии
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Малолетней учащейся факультета психологии МГУ Алисе Тепляковой на экзаменах поставили неудовлетворительную оценку, заявил ее отец Евгений Тепляков в соцсетях.
«Комиссия «поставила» оценку еще вчера. Разумеется, неуд. С мотивировкой «знания фрагментарные, а не системные». При том, что по критериям даже в этом случае ставится как минимум тройка», – написал он в своем блоге в LiveJournal (авторская орфография здесь и далее сохранена – Прим. ВЗГЛЯД).
Он добавил, что суть конфликта в вузе заключалась в том, что «ребенка незаконно удерживали на факультете почти два часа», ее якобы заставляли делать то, на что родители не дали согласия.
«При этом требование отца ребенка вернуть ему девочку успешно игнорировались. А [Артем] Ковалев, зам. декана, просто говорил «Алиса, вас ждут для оглашения оценки». На резонное замечание «я отец ребенка, будьте добры озвучить оценку мне» просто разворачивался и уходил. Трижды», – пояснил Тепляков.
Также он объявил, что намерен подать в суд на факультет из-за нарушений, которые, по его словам, допустили при проведении экзамена.
Отец студентки пояснил, что их уведомили об экзамене за три дня, учебная часть не рассказала про состав билетов и про критерии оценивания.
«Процедура экзамена не соответствовала той, которая находится в рабочей программе специальности. Студент тянет билет и устно отвечает на два вопроса, но Алису заставили сдавать экзамен письменно и дали ей на это всего 20 минут», – заявил он РИА «Новости».
Мужчина добавил, что его не пускали к ребенку, а девочку держали в кабинете, задавали множество дополнительных вопросов и не отпускали к отцу, хотя она и просила.
«Нарушения... длились на протяжении полугода, слова факультета о том, что они дружелюбные и что они Алису опекают, не соответствуют действительности. Поэтому мы не просто оспариваем оценку, а сама процедура экзамена была незаконна, и мы, скорее всего, будем обращаться в суд и в полицию по поводу действий факультета психологии. Мы уже направили обращения в Следственный комитет, в прокуратуру и в полицию», – сказал он.
Напомним, отец девятилетней первокурсницы психфака устроил в университете скандал. После того, как Теплякова дала неправильный ответ во время экзамена, мужчина начал прорываться через пункт охраны, напал на заведующего кафедрой. В связи с данной ситуацией в университет вызвали полицию.
Факультет, комментируя ситуацию, не увидел выдающихся успехов у девятилетней студентки, и изложил свою версию произошедшего.
Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что действия отца в вузе были неадекватными.