Разработчик «Новичка»: Ввезенный США на Украину токсин используют как диверсионный яд

Ботулотоксин очень токсичное вещество, которое могут применить для отравления питьевой воды, заявил один из разработчиков боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк, комментируя заявления о поставках на Украину данного вещества и его антидота. Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что в октябре Украина получила от Соединенных Штатов Америки несколько партий отравляющих веществ – ботулотоксин и антидот к нему. По его словам, данный «тип химического оружия» вызывает ботулизм (паралич). «Если это действительно ботулинический токсин, то это очень токсичное вещество. Оно настолько токсичное, дорогое и труднодоступное, что обычно его в списке химического оружия нет. Его используют только как диверсионный яд», – говорит Ринк. Он опасается, что поскольку это «очень серьезный яд», то может быть провокация, связанная с отравлением водных ресурсов. «Все зависит от количества токсина. Конечно, чтобы отравить, например, реку, то нужна целая цистерна ботулотоксина. Но вполне вероятно, что попытаются отравить конкретных людей, питьевую воду в магазинах, на складах. Сделают это вкалыванием яда через пробки и так далее. Так можно потравить много людей. Не дай бог это произойдет. Хорошо, что заранее вскрыли такую возможность. Может быть, это поможет избежать страшных последствий», – заключил специалист. Ранее стало известно, что министерство здравоохранения Украины еще в 2019 году заявляло о ввозе сывороток канадского производства против ботулизма, соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

Украина потребовала заставить Газпром продавать больше газа 22 декабря 2021, 14:51

Компания «Нафтогаз Украины» подала в Еврокомиссию жалобу на Газпром, в которой утверждает, что российская компания злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа. «НАК «Нафтогаз Украины» 21 декабря обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским Газпромом доминирующим положением на европейском рынке газа. Национальная компания подала ходатайство Генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition) о принятии немедленных мер по нормализации ситуации», – говорится на сайте украинской компании. Также Нафтогаз сообщает, что компания «просит Европейскую комиссию принять комплекс немедленных обеспечительных мер. В частности, Нафтогаз просит ЕК обязать Газпром выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе или, по крайней мере, на границе Украины и стран ЕС». Ранее министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка заявил, что Еврокомиссия (ЕК) должна разобраться, имеет ли Газпром отношение к дефициту газа на европейском рынке. На Западе рассказали о «леденящей душу» перспективе Украины в войне с Россией 22 декабря 2021, 09:31 Текст: Наталья Ануфриева

В случае войны с Россией Украина столкнется в черноморском регионе с ракетами «Калибр», которым вряд ли сможет что-либо противопоставить, пишет Forbes. Автор материала Дэвид Экс утверждает, что в случае войны между Украиной и Россией «ожидайте, что новый фронт откроется (...) на море». По его мнению, «влияние морских сражений может тянуться далеко вглубь материка, некоторые украинские лидеры даже могут оказаться под обстрелом», передает РИА «Новости». «Эта леденящая душу перспектива объясняется тем, что Россия быстро модернизирует свой Черноморский флот», – указал он. Экс пишет, что Россия активно занимается постройкой новых кораблей, подлодок и «возможно, самого главного» – ракет «Калибр», которые могут преодолевать многие сотни километров. Он приводит мнение британских экспертов Сидхарта Каушала и Сэма Крэнни-Эванса, которые в своем исследовании для лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований указали на «значительную рекапитализацию» Черноморского флота. Он также считает, что к 2014 году российский флот в Черном море был «по-настоящему слабым»: почти все основные корабли были построены еще в советские времена. Однако после воссоединения с Крымом началась радикальная модернизация, и за семь лет Черноморский флот преобразился. «В 2014 году Черноморскому флоту не хватало ракет для удара по сухопутным целям. Сегодня треть кораблей флота способны выпускать ракеты «Калибр». Для помощи в запуске ракет используются беспилотники и пилотируемые самолеты-разведчики», – подчеркивает автор. В среднем, как отмечает Экс, корабли Черноморского флота не очень большие, при этом даже корветы вооружены «Калибрами». По его словам, в данный момент потенциал Украины в предотвращении атак с моря ограничен: «Киев приобретает новые противокорабельные ракеты наземного базирования, а также беспилотники Bayraktar TB2, которые помогают обнаруживать цели. Однако наступательный потенциал Черноморского флота растет быстрее и эффективнее, чем оборонные возможности украинского». Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения». ВСУ провели стрельбы из комплекса Javelin в Донбассе 22 декабря 2021, 16:19

Украинские военные первый раз провели стрельбы с применением американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в зоне проведения силовой операции в Донбассе, сообщают украинские СМИ. На данный момент на вооружении ВСУ стоят около 100 пусковых установок Javelin и порядка 500 ракет к ним, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. Комплексы впервые применены в Донбассе, стрельбы прошли в Донецкой области на полигоне, а не в боевых условиях. Ранее в Пентагоне сообщили, что США отправят «последнюю» партию военной помощи Украине. В конце ноября российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что линейка вооружений, которые США поставляют на Украину, все больше расширяется. Между тем генштаб Украины засекретил данные о применении беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в зоне проведения операции в Донбассе. Посол Украины в Германии пожаловался на игнорирование немцами Киева 22 декабря 2021, 07:27

Представители немецких властей в кулуарных беседах часто игнорируют интересы Киева, из-за чего «отдельные» вопросы украинским дипломатам приходится поднимать «публично», заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник. Как заявил дипломат, Германия, «возможно, и по праву», является великой культурной нацией. По его словам, для Киева это означает, что немцы могут себе позволить игнорировать «легитимные интересы или просьбы» от других государств, в том числе и Украины, и делают это «очень часто». «И мы с этим сталкиваемся, к сожалению, буквально ежедневно, когда ты приходишь куда-либо в МИД или другое министерство, ведомство канцлера, высказываешь свою позицию, свои аргументы, обращаешься с просьбой: «Поддержите, пожалуйста, есть такое дело». И очень часто ответ, который ты слышишь: «Ну хорошо, спасибо, что пришли, но вот у нас есть такая линия, мы не будем ее менять», – передает РИА «Новости» слова Мельника в интервью центру Ukrainian Prism. Он заявил, что украинским дипломатам не остается ничего другого, как выносить «отдельные» вопросы «в публичную плоскость». «Но если потом эти самые вопросы, которые мы перед этим задавали и на которые мы, так скажем, получали ответ «иди гуляй, мы лучше знаем», ставятся экспертами, представителями немецких СМИ, то тогда нужно давать аргументы, и это делать публично», – сказал Мельник. При этом в ФРГ, по признанию украинского посла, к такому подходу «еще не привыкли». Как утверждает дипломат, Германия живет «по старым меркам и лекалам», когда «все делается подковерно, в закрытых кабинетах», а решения, которые имеют важное значение, «принимаются непублично в узком кругу». «Берлин – это для нас определенный полигон, площадка для испытания того, что может работать, а что нет», – добавил он. Накануне Мельник сообщил, что позиция ФРГ по поставкам Киеву оборонительного вооружения осталась прежней с приходом нового правительства. По его словам, шансы на то, что она изменится, «минимальны». При этом посол не исключил, что в переговорах с Германией о поставках вооружений возможности для Украины еще больше сузятся. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в том, что оно заблокировало приобретение Киевом оружия через НАТО. Напомним, 11 декабря Мельник заявил, что вряд ли новое правительство Германии откажется от «обезображенного пацифизма», из-за которого не продает Киеву оружие. Силы быстрого реагирования НАТО переведены в повышенную боеготовность из-за России 22 декабря 2021, 15:52

Организация Североатлантического договора (НАТО) повысила боеготовность своих 40-тысячных сил быстрого реагирования в связи с якобы имеющим место наращиванием российских войск у границ Украины, сообщил высокопоставленный дипломат НАТО. По ее информации, Объединенная оперативная группа высокой готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), являющаяся составной частью сил быстрого реагирования, «должна быть готова к развертыванию в зоне кризиса в течение пяти дней вместо семи, как было ранее». В настоящее время командование VJTF возглавляет Турция. В 2023 году оно перейдет к Германии, передает ТАСС со ссылкой на газету «Вельт». По информации издания, другие подразделения сил быстрого реагирования НАТО, включая спецназ и логистов, также были переведены в режим повышенной готовности. Такое решение, по данным газеты, было принято на прошлой неделе Североатлантическим советом, в котором представлены все государства, входящие в состав альянса. Кроме того, как утверждает издание, целью повышения боеготовности НАТО является также усиление защиты государств – членов из Восточной Европы (Польши, Румынии, стран Балтии). При этом представитель НАТО отказался публично подтвердить данную информацию. «Союзники по НАТО ясно дали понять, что [действия] России должны быть прозрачными, Россия должна снизить напряженность, и мы также дали понять, что любая дальнейшая агрессия будет иметь издержки и последствия. Политика НАТО в отношении России остается последовательной: оборона и диалог», – отметил представитель альянса. Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения». В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе. В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. Политолог: Власти Германии вынуждены терпеть хамство посла Украины 22 декабря 2021, 14:46

Посол Украины в ФРГ Мельник критикует немецкое правительство на фоне молчаливого согласия ЕС и при поддержке антироссийской прессы, но Берлин никак ему не ответит, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее Мельник назвал Германию полигоном для испытаний по продвижению интересов Украины. «Мельник никак не влияет на немецкую политику, но создает антироссийский фон и солирует в хоре тех, кто ведет риторику против Москвы и требует новых санкций для России. Он использует Германию как полигон для критики, пытается морально давить на немецких политиков, чтобы они перестали общаться с Россией и приняли сугубо проукраинскую точку зрения», – пояснил немецкий политолог Александр Рар. По его словам, в Евросоюзе сейчас есть установка: ни в коем случае не критиковать Украину. «Мельнику не отвечают, не реагируют. Он сам, как опытный дипломат, это хорошо понимает и стремится забросить свою копеечку в антироссийскую риторику, чтобы получить похвалу в Киеве за активность», – сказал эксперт. Правительство Шольца ничего не будет делать, чтобы унять украинского посла, уверен Рар, а вот команда Меркель предпринимала какие-то попытки время от времени, хоть и не в открытую, повлиять на ситуацию. «Тем более в ряде местных СМИ утверждается, что Россия чуть ли не завтра нападет на Украину, поэтому срочно нужны санкции против Москвы», – отметил собеседник. При этом политолог указал на противоречивость положения правительства Германии. «Многим немецким политикам не нравятся выступления назойливого посла, который не упускает ни одной возможности резко критиковать немецкое правительство. Дипломата любой другой страны за такое давным-давно бы вызвали на ковер. А этот поет солистом под дудку антироссийски настроенной прессы, да еще и под аплодисменты. Политики же проглатывают эту горькую пилюлю и отворачиваются в сторону», – резюмировал Рар. Напомним, посол Украины в Германии ранее пожаловался на то, что немецкие власти часто игнорируют интересы Киева. Он критически отозвался о немецком правительстве, в частности, заявив: «Берлин – это для нас определенный полигон, площадка для испытания того, что может работать, а что нет». Мельник также предупредил, что украинским дипломатам не остается ничего другого, как выносить «отдельные» вопросы «в публичную плоскость». В середине нынешнего месяца Мельник заявил, что кабинет нового канцлера ФРГ Олафа Шольца вряд ли откажется от «обезображенного пацифизма», из-за которого Берлин не продает Киеву оружие. По словам посла, «это очень разочаровывает», так как для Киева «сейчас наступил момент истины, пришло время понять – кто является настоящим другом не только на словах, но и на деле». Также глава украинского диппредставительства призвал Шольца обеспечить «холодный душ» России, чтобы «предотвратить новую войну в Европе» и «прекратить оккупацию Крыма и Донбасса». В начале декабря Мельник призвал Шольца сделать предупреждение России и в срочном порядке выработать и озвучить «жесткий каталог суровых карательных мер». По словам украинского дипломата, пакет мер должен включать в себя «полный остракизм России» со стороны международных организаций, полное эмбарго на весь стратегический экспорт газа, нефти, угля и другого сырья, полный запрет немецких инвестиций в Россию, замораживание российских государственных активов за рубежом, отключение от SWIFT. В ноябре Мельник выступил с еще одним скандальным требованием к стране пребывания – он хочет, чтобы немцы профинансировали покупку шедевров для украинских музеев и вернули Киеву прежний подарок – ноты Баха. Также посол потребовал от немцев выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны. В апреле Мельник заявлял, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, «у Украины нет иного выбора»: или «быть частью союза, такого, как НАТО», или «вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В ДНР заявили о поставках на Украину из США вызывающего паралич вещества 22 декабря 2021, 14:47 Текст: Елена Мирошниченко

Замначальника управления народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире канала «Россия-1» заявил, что по данным народной милиции ДНР, на Украину из США поставляются вещества ботулотоксин, вызывающего ботулизм, и антидота для него. «Все знают, что США завозили различные виды оружия на Украину», – цитирует его ТАСС. Он добавил, что «в октябре с одной из поставок» был ввезен «антидот для ботулотоксина». Басурин назвал ботулотоксин «типом химического оружия». Он пояснил, что это вещество «вызывает ботулизм, если проще – паралич». По его словам, «в ноябре был доставлен уже сам препарат». Также Басурин рассказал, что в Мариуполь привезли контейнер весом 300 кг, в котором «находилось боевое отравляющее вещество», которое «применяется в виде аэрозоля». Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием верховного главнокомандующего Владимира Путина, что американские ЧВК планируют в Донбассе провокации с химикатами. По данным Шойгу, сотрудники американских ЧВК находятся в той части Донецкой области, которую контролируют украинские силовики. «Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», – сказал министр. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что в подконтрольной Киеву части Донбасса нет американских частных военных инструкторов и химических компонентов, о которых ранее заявлял глава Минобороны России Сергей Шойгу. На Украине оштрафованы связанные с Roshen компании 21 декабря 2021, 21:28 Текст: Вера Басилая

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал компании, связанные с Roshen, на 10,3 млн долларов в связи со злоупотреблением монопольным положением, сообщила во вторник пресс-служба АМКУ. «Группа компаний, связанных с Roshen Europe B.V., оштрафованы на 283 миллиона гривен 10,3 млн долларов за злоупотребление монопольным положением. Штраф вынесен за два нарушения законодательства о защите экономической конкуренции посредством злоупотребления монопольным положением на общегосударственном рынке первичной реализации патоки крахмальной кукурузной и глюкозных сиропов», – говорится в сообщении на сайте комитета, передает РИА «Новости». Отмечается, что суть нарушений заключается в необоснованном повышении цен на патоку и сиропы в течение апреля-июня 2018 года, февраля-марта 2019 года и в октябре 2020 года. Украинская корпорация Roshen, связанная с экс-президентом Украины Петром Порошенко, – один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. В 2018 году суд Киева признал нарушения прав интеллектуальной собственности принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко компании Roshen, запретив ООО «Беллария» и ООО «Ашан» Украина Гипермаркет» использовать название, а также дизайн упаковки «Киевский торт» и «Киевский». В июне 2017 года компания Rochen прекратила деятельность на территории России, после закрытия фабрики в Липецке. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, владелец корпорации, президент Украины Петр Порошенко, обвинил в закрытии фабрики Россию, хотя сам довел «живое» предприятие до закрытия. В октябре 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что никто фабрику в Липецке не ограничивает. В ЛНР сбили корректирующий огонь украинский беспилотник 22 декабря 2021, 18:37 Текст: Алексей Дегтярев

Военные непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) сбили украинский беспилотник, который ВСУ применяли для корректировки огня, заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Антон Микужис. «Для корректировки огня и видеофиксации обстрела боевики 30-й бригады использовали БПЛА квадрокоптерного типа. Но благодаря умелым действиям наших военнослужащих, постоянно ведущих наблюдение за воздушной обстановкой, беспилотник противника был сбит», – приводит слова представителя Народной милиции агентство «Луганскинформцентр». Он добавил, что украинские военные пытались обстрелять позиции военных ЛНР, чтобы спровоцировать на ответные действия. «Готовившаяся провокация не увенчалась успехом», – заключил Микужис. Ранее украинские военные первый раз провели стрельбы с применением американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в зоне проведения силовой операции в Донбассе. На Украине признали конституционным закон о запрете российских фильмов 21 декабря 2021, 23:18 Текст: Евгения Шестак

Конституционный суд Украины признал соответствующим конституции закон, предусматривающий введение запрета на российские фильмы и ТВ-программы, внесенные в санкционный список, сообщила представитель Верховной рады в КС Ольга Совгиря. «Конституционный суд принял решение по делу по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины о соответствии конституции Украины отдельных положений законов Украины «О телевидении и радиовещании» и «О кинематографии», – написала она в Telegram. По ее словам, КС признал конституционными положения закона, согласно которым не допускается использование телерадиоорганизаций, в частности, для трансляции фильмов, телепередач, кроме информационных и информационно-аналитических телепередач, одним из участников которых является лицо, внесенное в санкционный список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Кроме того, признана соответствующей конституции норма о перечне лиц, создающих угрозу национальной безопасности, который составляет минкульт на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, Службы безопасности (СБ) Украины и Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию. Также признана конституционной норма, которой запрещается трансляция фильмов, производимых физическими и юридическими лицами России, а также запрет на такие фильмы, если они не содержат «пропаганду и популяризацию органов РФ», которые, по словам представителя Верховной рады в КС, были произведены после 1 января 2014 года. МИД Украины заявил об отсутствии сотрудников американских ЧВК в Донбассе 22 декабря 2021, 14:12 Текст: Елена Мирошниченко

В подконтрольной Киеву части Донбасса нет американских частных военных инструкторов и химических компонентов, о которых ранее заявлял глава Минобороны России Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. «Категорически отвергаем инсинуации в адрес Украины», – написал он на своей странице в Facebook. Напомним, Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием верховного главнокомандующего Владимира Путина, что американские ЧВК планируют в Донбассе провокации с химикатами. По данным Шойгу, сотрудники американских ЧВК находятся в той части Донецкой области, которую контролируют украинские силовики. «Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», – сказал министр. В Пентагоне назвали заявление главы Минобороны Сергея Шойгу о подготовке американскими частными военными компаниями провокации с химическими веществами на востоке Украины «не соответствующим действительности». Шольц в разговоре с Путиным отметил важность «нормандского» формата 21 декабря 2021, 21:21 Текст: Алексей Дегтярев

Немецкий канцлер Олаф Шольц в ходе беседы с российским лидером Владимиром Путиным подчеркнул важность продвижения переговоров в «нормандском» формате, сообщила пресс-служба германского правительства по итогам переговоров. «Во время телефонного разговора также обсуждался статус выполнения минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Канцлер подчеркнул необходимость продвижения переговоров в «нормандском» формате», – цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости». Также Шольц выразил обеспокоенность в связи с обстановкой на границе Украины и «усилением российского военного присутствия у границ» этой страны. Пресс-служба Кремля сообщала, что Путин проинформировал Шольца о предложениях России по гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток. Ранее на коллегии Минобороны Путин объяснил опасность размещения инфраструктуры НАТО на Украине. МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы). Украина официально закупила антидот от ботулотоксина еще в 2019 году 22 декабря 2021, 19:29

Министерство здравоохранения Украины еще в 2019 году заявляло о ввозе сывороток канадского производства против ботулизма, соответствующая информация опубликована на сайте ведомства. В 2019 году Украина закупила партию из 204 флаконов сыворотки против ботулизма канадского производства. Сыворотки были закуплены программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) на Украине. На сайте Минздрава республики сообщалось, что антитоксин от ботулизма канадского производства является высококачественным продуктом, который разрешен странами со строгими нормативными стандартами в отношении лекарственных средств – Управлением по контролю за продуктами питания и лекарствами (США) и Министерством здравоохранения Канады (Канада). Срок годности лекарств на момент доставки составлял не менее двух лет. Предполагалось, что закупленные сыворотки будут направлены в регионы для лечения инфекций, вызванных семью генотипами ботулинического токсина (типы A, B, C, D, E, F, G). В среду замначальника управления народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что по данным народной милиции ДНР, на Украину из США поставляются вещества ботулотоксин, вызывающего ботулизм, и антидота для него. Басурин назвал ботулотоксин «типом химического оружия». Он пояснил, что это вещество «вызывает ботулизм, если проще – паралич». По его словам, «в ноябре был доставлен уже сам препарат». Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием верховного главнокомандующего Владимира Путина, что американские ЧВК планируют в Донбассе провокации с химикатами. По данным Шойгу, сотрудники американских ЧВК находятся в той части Донецкой области, которую контролируют украинские силовики. «Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», – сказал министр. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что в подконтрольной Киеву части Донбасса нет американских частных военных инструкторов и химических компонентов, о которых ранее заявлял глава Минобороны России Сергей Шойгу. Монахини украинского монастыря научились тушить пожары 22 декабря 2021, 17:28

Первая в Украине добровольная пожарная команда, в состав которой войдут послушницы Свято-Троицкого женского Мотронинского монастыря, начала работу в селе Мельники Медведевской сельской территориальной общины Черкасской области. О создании команды сообщает агентство «Униан» со ссылкой на ГСЧС Украины. «В новосозданной пожарной команде на вызовы будут выезжать пятеро добровольцев – игуменья Илария, две послушницы монастыря Лариса и Кристина и два водителя пожарного автомобиля», – говорится в посте. Помимо обеспечения пожарной безопасности монастыря и реагирования на ЧС, защищать члены команды будут жителей семи сел и двух поселков, так как ближайшая пожарная часть находится на расстоянии 20 км, добавили в пресс-службе. Добровольцы уже прошли специальные учения, во время которых отработали упражнения по боевому развертыванию, подаче воды и оказанию первой домедицинской помощи. Украина договорилась импортировать газ через Венгрию 22 декабря 2021, 20:22 Текст: Кристина Цыцура

Украинская сторона может заняться импортом газа через Венгрию в объеме до 8 млн кубометров в сутки в соответствии с договоренностями, к которым пришли операторы двух стран, сообщает пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины». «Оператор ГТС Украины» и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии с целью введения с 1 января 2022 года гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия – Украина в точке соединения «Берег», – говорится в посте компании в Facebook, передает ТАСС. Отмечается, что соглашение дает возможность физически импортировать газ из Венгрии на Украину в объеме до 8 млн кубометров в сутки. Ранее сообщалось, что компания «Нафтогаз Украины» подала в Еврокомиссию жалобу на Газпром, в которой утверждает, что российская компания злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа.