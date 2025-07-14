Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.2 комментария
Эксперт спрогнозировал рост цен на мясо и рыбу
Эксперт спрогнозировал рост цен на мясо и рыбу до 10%
В российских магазинах к декабрю мясо и рыба могут вырасти в цене на 10% из-за новых торговых пошлин США, считают специалисты.
Кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Александр Суетин сообщил, что, по его оценке, молочная продукция и куриные яйца могут подорожать на 15%. Причинами он назвал новые торговые пошлины США, которые уже начали действовать для ряда товаров, например, из Бразилии, передает «Газета.ру».
Суетин отметил: «Примерное подорожание такое – мясо, рыба морская +10%, молочная продукция, яйцо куриное +15%».
По словам специалиста, влияние торговых пошлин приведет к росту стоимости большинства товаров, однако значительная часть этого роста будет опосредованной и незначительной.
Экономист уточнил, что из-за торговых ограничений США возможны сбои в поставках европейских и американских товаров, что вынудит искать новых поставщиков и выстраивать параллельный импорт. В то же время, часть европейских компаний может переключиться на российский рынок, а американские покупатели – на российские товары.
Пошлины США будут введены с 1 августа 2025 года для 22 стран, анонсировал президент Дональд Трамп, ранее озвучивший идею о пошлинах более 10% для 86 стран и территорий.
Напомним, российское правительство добавило сливочное масло и яйца в список социально значимых продуктов, за которые производители не обязаны выплачивать вознаграждение ретейлерам.