Эксперт спрогнозировал рост цен на мясо и рыбу до 10%

Tекст: Евгения Караваева

Кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Александр Суетин сообщил, что, по его оценке, молочная продукция и куриные яйца могут подорожать на 15%. Причинами он назвал новые торговые пошлины США, которые уже начали действовать для ряда товаров, например, из Бразилии, передает «Газета.ру».

Суетин отметил: «Примерное подорожание такое – мясо, рыба морская +10%, молочная продукция, яйцо куриное +15%».

По словам специалиста, влияние торговых пошлин приведет к росту стоимости большинства товаров, однако значительная часть этого роста будет опосредованной и незначительной.

Экономист уточнил, что из-за торговых ограничений США возможны сбои в поставках европейских и американских товаров, что вынудит искать новых поставщиков и выстраивать параллельный импорт. В то же время, часть европейских компаний может переключиться на российский рынок, а американские покупатели – на российские товары.

Пошлины США будут введены с 1 августа 2025 года для 22 стран, анонсировал президент Дональд Трамп, ранее озвучивший идею о пошлинах более 10% для 86 стран и территорий.

Напомним, российское правительство добавило сливочное масло и яйца в список социально значимых продуктов, за которые производители не обязаны выплачивать вознаграждение ретейлерам.