Путин оценил значение присутствия российских военных в Сирии Путин призвал внедрять ИИ в военную сферу Путин: Американские специалисты ходили на ядерные объекты России, как на работу 21 декабря 2021, 14:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин заявил, что в начале 1990-х флаг США стоял на столах у американских специалистов, которые раньше ходили, как на работу, на ядерные объекты России. «Говорил уже публично и еще раз скажу, напомню: на объектах ядерного оружейного комплекса России сидели на постоянной основе американские специалисты, на работу туда ходили каждый день. Столы стояли там рабочие и флаг США. Ну куда больше, чего еще надо?», – цитирует РИА «Новости» заявление Путина на расширенном заседании коллегии Минобороны. По его словам, в правительстве России тогда работали союзники из США, кадровые сотрудники ЦРУ, советовали. Ранее Путин рассказал, как вычищал из правительства сотрудников ЦРУ.

Путин назвал приоритетные задачи спецслужб России 20 декабря 2021, 01:30

Фото: кадр канала «Звезда»

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин поздравил бывших и действующих сотрудников спецслужб с Днем работника органов безопасности. Этот праздник в России ежегодно отмечается 20 декабря. Путин, обращаясь к ветеранам органов безопасности, заявил, что они с честью «выдержали многие трудные испытания – в военное и мирное время», «всегда профессионально и самоотверженно выполняли поставленные задачи, невзирая на риск». Как заявил президент России, именно ветераны доказали, что нет более высокой ценности, чем верная служба своей стране и своему народу. Действующие сотрудники спецслужб продолжают их героический путь и сохраняют традиции, передает «Звезда». Путин отметил, что сейчас к работе спецслужб предъявляются повышенные требования из-за напряженной обстановки в мире и масштаба современных вызовов. В первую очередь, по его словам, это видно в сфере борьбы с терроризмом. Президент подчеркнул, что «за последние годы на этом сложном, крайне ответственном участке есть значимые успехи». Так, «удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы». Путин рассказал, что за 11 лет предотвратили свыше 200 терактов, «многократно» снизилось «количество преступлений террористической направленности». В основном такие преступления предотвращаются на стадии подготовки. В 2021 году было предотвращено 61 деяние такого рода, включая 32 теракта. Он отметил, что нужно и впредь эффективно действовать, ликвидируя террористические ячейки. Другими приоритетными задачами спецслужб Путин назвал сохранение наступательной тактики в контрразведке и противодействии коррупции, защиту госрубежей и борьбу с экстремизмом. Он указал, что «возрастает роль внешней разведки». Кроме того, Путин отметил «грамотную и четкую работу сотрудников ФСО и Главного управления специальных программ». По его словам, государство и население России делает все необходимое для продуктивной работы спецслужб. Он призвал использовать данный потенциал максимальным образом. Путин выразил уверенность, что спецслужбы продолжат работать на совесть, и поблагодарил их за верность долгу и присяге. Напомним, в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что за год в стране нейтрализовали 23 бандитов, включая четырех главарей банд, задержаны 312 боевиков и 821 пособник. Были заблокированы счета порядка трех тысяч человек, подозреваемых в терроризме и экстремизме, сумма на этих счетах превышает 100 млн рублей. Путин заявил о полном праве России отвечать на недружественные шаги США военными мерами 21 декабря 2021, 13:49

Фото: RT на русском/Youtube

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин заявил во время расширенного заседания коллегии Министерства обороны России, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США. «Разумеется, как уже отмечал, в случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег, мы будем предпринимать адекватные ответные военно-технические меры, на недружественные шаги – жестко реагировать. И, хочу подчеркнуть, имеем на это полное право, имеем полное право на действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет России», – цитирует Путина РИА «Новости». Президент также добавил, что манипуляции со стороны Запада, прикрывающиеся принципами международного права, надоели. Путин отметил, что страны Запада под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить свою собственную безопасность, действуют «за тысячи километров от своей национальной территории». «И когда им мешает международное право и Устав ООН, объявляют это все устаревшим, ненужным. А когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на Устав ООН, на гуманитарные права международные и так далее. Эти манипуляции надоели», – заявил президент. Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе. Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы). Путин обратился к участникам съезда движения «Народный фронт «За Россию» 21 декабря 2021, 10:05 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин обратился к участникам и гостям IV съезда Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию», отметив успехи активистов, передает пресс-служба Кремля. Путин отметил, что «за прошедшие десять лет «Народный фронт» прошел большой путь, объединил вокруг своих масштабных, востребованных временем задач многие авторитетные общественные организации, а главное – сотни тысяч неравнодушных людей во всех регионах страны», говорится в сообщении на сайте Кремля. «Важно, что вы не только контролируете эффективность работы органов власти всех уровней, честно и откровенно обозначаете проблемы, но и активно включаетесь в их решение в интересах граждан. Среди ключевых инициатив ОНФ – поддержка волонтерского движения, организация бесплатного питания для учеников начальных классов и дополнительных выплат врачам, введение института экологических инспекторов», – добавил он. Президент особо отметил «запуск проекта #МыВместе, который служит консолидации общества в борьбе с опасной эпидемией на основе ценностей солидарности и взаимопомощи». «И конечно, благодарен вам за кропотливую, неформальную, настойчивую работу с миллионами обращений граждан, поступающих на «Прямую линию». Уверен, что в ходе вашего съезда прозвучат предложения, которые станут значимой, неотъемлемой частью общенациональной повестки, будут содействовать повышению результативности деятельности органов власти», – заключил глава государства, пожелав движению «успехов и всего самого доброго». В Кремле рассказали об обеспечении эпидбезопасности Путина 19 декабря 2021, 14:59 Текст: Елена Мирошниченко

Вокруг президента России Владимира Путина работает необходимое количество специалистов, которые обеспечивают его эпидемиологическую безопасность, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия-1». На вопрос, есть ли какой-то план, если все-таки кто-то заразит Путина, Песков сказал: «Ну, слушайте – он же Путин, кто его заразит?», сообщает РИА «Новости».

«Об этом не хочется ни думать, ни говорить, это первое, второе – именно поэтому вокруг него работает необходимое количество специалистов, и медиков, и так далее, которые обеспечивают его безопасность эпидемиологическую», – добавил Песков.



По его словам, именно поэтому все соблюдают необходимые правила эпидемиологической безопасности. «И именно поэтому президент – как ответственный гражданин Российской Федерации – привился, потом ревакцинировался, и еще принял участие в дополнительном эксперименте с этой назальной вакциной», – отметил Песков. Он также добавил, что смертность от коронавируса высокая, и это трагедия, которая гнетет и Путина, и всех, кто работает в правительственном штабе по борьбе с инфекцией. «Смертность – это, наверное, то, что больше всего гнетет и президента, и, конечно, всех, кто работает в правительственном штабе. Смертность действительно высокая, это трагедия», – сказал Песков. Напомним, Путин на совещании с членами правительства рассказал, что на себе испытал назальную вакцину от коронавируса. Путин: Долгосрочным гарантиям США верить нельзя 21 декабря 2021, 14:04

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Ануфриева

В России обеспокоены размещением вблизи границ страны элементов глобальной противоракетной обороны США, нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, однако верить им до конца тоже нельзя, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Путин заявил, что «серьезную озабоченность вызывает наращивание непосредственно у российских границ военной группировки США и НАТО, а также проведение крупномасштабных учений, в том числе незапланированных, нас крайне беспокоит, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной ПРО США», передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что Москве «нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, но мы с вами их хорошо знаем (...) этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что Соединенные Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными». Глава государства отметил, что президент США Джо Байден в ходе переговоров сам предложил назначить ответственных за переговоры по стабильности. Ранее Путин заявил, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США. До этого представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе. Напомним, МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Предлагается следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин и Моди нацелились на дальнейшее развитие партнерства между Россией и Индией 20 декабря 2021, 15:14 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре выразили настрой на дальнейшее развитие особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля. «Обсуждены практические вопросы реализации достигнутых по итогам переговоров договоренностей. Выражен взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие отношений особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Отмечается, что российский лидер «тепло поблагодарил Нарендру Моди за гостеприимство, оказанное российской делегации в ходе визита на высшем уровне в Нью-Дели 6 декабря. Ранее Россия и Индия отказались от доллара во взаиморасчетах, все платежи ведутся в рублях и рупиях. До этого Москва и Дели подписали контракт на поставку министерству обороны республики более 600 тыс. автоматов АК-203 калибра 7,62 мм индийского производства, а также договорились о производстве автомата Калашникова в Индии. Напомним, президент России Владимир Путин провел в Индии на переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Путин в Индии поможет российской оборонке. Кремль анонсировал участие Путина в коллегии Минобороны и совещании с Совбезом 20 декабря 2021, 13:26 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин во вторник примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны и проведет оперативное совещание с членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Завтра будет расширенное заседание коллегии Минобороны России. Завтра будет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», – передает РИА «Новости» слова Пескова. В целом у президента, по словам Пескова, будет «достаточно напряженная рабочая неделя, будет много мероприятий». «Традиционно, конечно, президент готовится все-таки перед пресс-конференцией, поэтому 22-го такой день будет, посвященный внутренней подготовительной работе», – отметил он. Большая пресс-конференция президента состоится 23 декабря. Путин поручил принять меры по развитию винного туризма в России 20 декабря 2021, 14:01 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин поручил утвердить комплекс мер по продвижению отечественных вин на внутреннем рынке, обратив внимание в том числе на развитие винного туризма. «Обеспечить утверждение комплекса мер по увеличению объемов продвижения отечественной продукции виноделия на внутреннем рынке, включая развитие винного туризма (энотуризма), экскурсионных маршрутов и сопутствующей инфраструктуры», – передает ТАСС сообщение Кремля. Помимо этого, предполагается поэтапно увеличивать минимальную долю российской винодельческой продукции в ассортименте розничных сетей и организаций общепита, имеющих необходимую лицензию, в том числе за счет приоритетного предложения таких товаров. Поручение дано правительству России, а также властям Дагестана, Крыма, Севастополя, Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области. Срок исполнения установлен до 1 июля 2022 года. Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев рассказал, что большинство россиян предпочитают полусухие или сухие вина, самой большой популярностью пользуются красные. В Кремле анонсировали коллегию Минобороны с участием Путина 21 декабря 2021, 07:36 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин проведет 21 декабря расширенное заседание коллегии Министерства обороны России, на котором в том числе будут определены дальнейшие приоритеты развития армии и флота. «Будут проанализированы и подведены итоги деятельности Вооруженных сил России в 2021 году, поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России», –говорится в сообщении на сайте Кремля. На расширенное заседание коллегии приглашены руководящий состав вооруженных сил, представители органов государственной власти и общественных организаций. При этом впервые в режиме видеоконференции в заседании коллегии будут участвовать должностные лица командования военными округами, флотами и флотилиями, соединениями и воинскими частями, а также курсанты и слушатели высших военных учебных заведений Минобороны России. Ожидается, что об итогах развития Вооруженных сил России в 2021 году доложит министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Он расскажет о количестве техники, поступившей на вооружение в уходящем году, строительстве военной инфраструктуры, результатах международной деятельности ведомства, социальной защищенности военнослужащих и ходе государственной программы перевооружения, об итогах крупных проверок и учений вооруженных сил, передает ТАСС. Ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин во вторник примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны и проведет оперативное совещание с членами Совбеза. Песков заявил об отсутствии инициатив Путина по законопроекту о пытках 20 декабря 2021, 13:15 Текст: Вера Басилая

Какой-либо инициативы президента Владимира Путина, касающейся законопроекта об ужесточении наказания для представителей власти за пытки, не ожидается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет, не ожидается», – приводит ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос. Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, направленный на ужесточение положений УК России, устанавливающих ответственность за пытки, организованные представителями власти. Помимо этого, в зaконопроекте дано более детальнoе и четкое определение пытки, сoответствующее Конвенции против пыток и других жестoких, бесчеловечных или унижающих дoстоинство видов обращения и нaказания от 10 декабря 1984 гoда. Проект о наказании за пытки для представителей власти начнут рассматривать в декабре. Шойгу предупредил о готовящейся провокации с химикатами на востоке Украины 21 декабря 2021, 14:15

Фото: Телеканал Звезда/YouTube

Текст: Александра Юдина

Частные военные компании США, находящиеся в Донецкой области, готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины, заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента Владимира Путина. «Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», – передает РИА «Новости» его слова. По данным Минобороны, более 120 сотрудников американских частных военных компаний присутствуют в Донецкой области, они оборудуют огневые позиции, готовят украинский спецназ. По слова Шойгу, «установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области». «Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям», – сказал министр. Ранее на заседании Путин оценил значение присутствия российских военных в Сирии, отметив, что оно вносит ощутимый вклад в укрепление стабильности в этой стране. Кремль анонсировал участие Путина в церемонии приема новых крейсеров в ВМФ 21 декабря 2021, 13:02 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин по видеосвязи примет участие в церемонии приема атомных ракетных крейсеров «Князь Олег» и «Новосибирск» в состав ВМФ России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Сегодня ряд значимых мероприятий. В частности, Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны России в Национальном центре управления обороной на Фрунзенской набережной. Посетит тематическую выставку, посвященную коллегии. Будет весьма объемное выступление президента, будет также выступление министра обороны [Сергея] Шойгу, это в открытой части», – передает ТАСС слова Пескова. «Кроме того, также состоится во время посещения выставки краткая церемония приема атомных ракетных крейсеров «Князь Олег» и «Новосибирск» в состав Военно-морского флота России в режиме видеоконференции», – добавил пресс-секретарь. «Очень-очень значимое и приуроченное к этой коллегии мероприятие», – заметил Песков. Ранее в Кремле анонсировали коллегию Минобороны с участием Путина. Путин объяснил опасность размещения инфраструктуры НАТО на Украине 21 декабря 2021, 14:02 Текст: Алексей Дегтярев

В случае продвижения Североатлантического альянса на восток и появления НАТО на Украине подлетное время ракет до Москвы сократится до 7-10 минут, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны. «Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия – до пяти», – цитирует Путина РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что для страны – это серьезнейший вызов. Также Путин на совещании заявил, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США. Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы). Путин назвал долю современного вооружения в войсках России 21 декабря 2021, 13:54 Текст: Дмитрий Зубарев

Доля современного вооружения в российских войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах — 89%, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. «Была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флота. В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах – 89%», – передает ТАСС слова Путина. «Активными темпами шло развитие новейших видов вооружения, часть из них – комплексы «Авангард» и «Кинжал» – поставлены на боевое дежурство», – добавил президент. По словам Путина, в российской армии соблюдены меры по борьбе с коронавирусом, обеспечена почти 100-процентная вакцинация, это позволило избежать сложной эпидситуации. «Особо отмечу, что реализованы все необходимые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией в самой армии, проведена практически 100-процентная вакцинация личного состава, это позволило избежать массового распространения заболевания, защитить жизнь и здоровье военнослужащих и тем самым гарантировать высокую боеготовность частей и соединений», – передает РИА «Новости» слова Путина. Напомним, в августе министр обороны Сергей Шойгу, подводя итоги Единого дня военной приемки, заявил, что к концу 2021 года доля современных вооружений и техники в российских войсках достигнет 71,9%. Путин оценил работу Минобороны 21 декабря 2021, 13:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы России в экстраординарный 2021 год выполнили все поставленные перед ними задачи, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. «Уходящий год, как и предыдущий, 2020-й, был экстраординарным. Мы и так с вами это хорошо понимаем, в первую очередь – из-за продолжающейся эпидемии коронавируса. Принципиально важно, что в этих сложных условиях вооруженные силы четко, без сбоев выполнили все стоящие перед ними задачи», – передает ТАСС слова Путина. Ранее в Кремле анонсировали коллегию Минобороны с участием Путина.