В Тбилиси раскритиковали посольство США за заявление о «поспешности назначения членов ЦИК»

Бывший госминистр по урегулированию конфликтов, кинорежиссер Георгий Хаиндрава назвал «абсолютно оторванным от реальности» критику посольства США по поводу «поспешного» назначения членов ЦИК Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Представители дипломатических миссий должны понимать, что их заявления не направлены только для политических субъектов, – заявил он. – С ними знакомится общественность, то есть ответственность посольств повышается».

По его словам, заявление посольства США о «поспешности назначения членов ЦИК» вызвало непонимание в обществе.

Георгий Хаиндрава сказал, что некоторые заявления посла США в Грузии Келли Дегнан «не совпадают с политическими реалиями Грузии».

При этом он подчеркнул, что именно поддержка Вашингтоном Тбилиси за годы независимости помогла Грузии состояться как независимому государству.

По его словам, оценки дипломатических миссий «должны оставаться в рамках дипломатического этикета».

Ранее зампредседателя комитета по внешним связям парламента Грузии Георгий Хелашвили сказал, что западные политики не должны своим вмешательством вредить интересам Грузии.

«Суверенитет, независимость и безопасность Грузии очень сильно зависит от поддержки Запада, поэтому мы и придаем так много внимания мнению иностранцев. Каждый друг ценен для нас. Когда тебя критикуют, то ты как политическая партия стараешься оставить его в друзьях, чтобы не навредить государственным интересам», – сказал Георгий Хелашвили.

«Но если политик переходит границу и уже вмешивается в твои внутренние дела, и это может повредить государственным интересам, отвечать обязательно», – заявил он.