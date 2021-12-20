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Столкновения противников COVID-ограничений с полицией произошли в Брюсселе
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В Брюсселе акция протеста против коронавирусных ограничений переросла в столкновения с полицией, сообщают информационные агентства.
По данным полиции, в демонстрации «Марш за свободу. Действие третье» участвовало около 3,5 тыс. человек. Участники акции вышли на улицы с лозунгами «Руки прочь от нашей свободы», «Нет вакцинам», «Мое тело – мой выбор», «Ковид – спланированный геноцид», «Нет вакцинам для наших детей», «Вакцинации – нет, лечению – да», «Вакцинацизм» и «Диктатура масок». Некоторые участники начали кидать в полицейских петарды, булыжники и бутылки. Полиция в ответ применили слезоточивый газ, передает ТАСС.
Задержаны 55 человек. Один участник акции был доставлен в больницу. Составлено пять протоколов о причинении материального ущерба, передает РИА «Новости» со ссылкой на Belga.
Накануне акция против COVID-ограничений переросла в стычки с полицией в Лондоне, пострадали несколько полицейских.
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Попова рассказала о штрафах за отказ от вакцинации против COVID
В России начали изучать опыт разных стран о штрафах за отказ от вакцинации против коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Мы изучаем опыт разных стран, посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый», – сказала Попова в фильме Наили Аскер-заде на канале «Россия 1», передает РИА «Новости».
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В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что «Спутник V» эффективен в борьбе с «омикроном», в ближайшее время специалисты дадут окончательное заключение, Россия готова поделиться препаратами с другими странами для бустерной вакцинации.
Названа сумма затрат на лечение пациента с коронавирусом в Москве
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Лечение одного пациента с коронавирусом в московском стационаре в среднем обходится около 240 тыс. рублей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Больные, которые находятся в реанимации – на них больше затраты, легкие больные – меньше затраты. Но если в среднем считать, то где-то около 240 тыс. рублей на человека. <...> Четверть миллиона – один больной в стационаре», – сообщил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что пациенты со штаммом коронавируса «омикрон», которые прибыли в Россию из ЮАР, были вакцинированы, болезнь проходит в легкой форме.
6 декабря в России были выявлены два первых случая заражения штаммом «омикрон». «Омикрон» подтвердили у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР. Тогда в ведомстве также сообщили, что еще у 10 россиян, прибывших из ЮАР, выявлен коронавирус, штаммы устанавливаются. 10 декабря сообщалось, что в России выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран.
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Режиссер «Мы из будущего» Андрей Малюков умер от COVID-19
Народный артист России и кинорежиссер Андрей Малюков умер от коронавируса в возрасте 73 лет, об этом сообщила актриса и режиссер Наталья Бондарчук.
«Сегодня, в день памяти святителя Николая, ушел из жизни мой любимый двоюродный брат, Народный артист РФ, кинорежиссер, сценарист, продюсер Андрей Малюков... В последние годы он тяжело болел, но унес его из жизни коронавирус», – написала она на своей странице в Facebook.
За свою карьеру Малюков снял такие фильмы, как «В зоне особого внимания», «Мы из будущего», «34-й скорый», телесериалы «Империя под ударом», «Спецназ», «Диверсант» и другие.
Германия признала Британию зоной распространения мутаций коронавируса
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Великобритания с 20 декабря вносится в список стран и регионов, в которых широко распространены мутации коронавируса, сообщил подчиняющийся минздраву Германии Институт Роберта Коха.
До Великобритании в указанный немецкий список входили только африканские страны: Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Эсватини, ЮАР. Великобритания попала в него из-за штамма «омикрон». Прибывающим из Великобритании придется проходить 14-дневный карантин, даже если они привиты от коронавируса, передает ТАСС.
Напомним, власти Лондона объявили чрезвычайное положение из-за «омикрона». Ожидается, что уже к Рождеству «омикрон» будет доминировать в Великобритании. Высказывалось предположение, что «омикрон» может иметь искусственное происхождение из британских лабораторий.
В Великобритании выявлено почти 25 тыс. случаев заражения «омикроном», из них 10 тыс. – за последние сутки. Как минимум один человек стал жертвой нового штамма. В Лондоне на него приходится примерно 83% всех новых случаев коронавируса.
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Вирусологи оценили версию об искусственном происхождении «омикрона»
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Штамм коронавируса «Омикрон», возможно, является «живой вакциной», созданной биохакерами, заявил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков.
«Есть такая проблема – биохакерство, когда люди более-менее такие продвинутые, владея какими-то технологиями, на свой страх и риск и по своему разумению делают какие-то вещи, которые могут оказать огромное влияние на всех нас», – отметил он в эфире «Радио России».
При этом сомнение в искусственном происхождении штамма выразил Виталий Зверев ,научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова.
«Я не думаю, что это создано искусственным путем, потому что такие варианты образуются и в природе. Уже был же аналогичный случай, когда в Японии штамм коронавируса мутировал, и в результате вирус как бы уничтожил сам себя», – подчеркнул специалист.
С ним согласился заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов.
«Я на 99% уверен, что это никакой не искусственный штамм, потому что если делать вакцинный штамм, то его надо запускать официально, запускать через испытания, а сконструировать его надо в очень хорошо защищенной лаборатории и делать это открыто», – указал ученый.
Ранее директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович и педиатр, профессор кафедры педиатрии МОНИКИ имени Владимирского Елена Мескина прокомментировали исследование, проведенное британскими учеными, выявившими «необычный» симптом штамма коронавируса «омикрон» – потерю аппетита.
Напомним, британские исследователи из ZOE COVID Study опубликовали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса. Указывается, что из необычных симптомов встречается потеря аппетита.
Российские эксперты оценили «необычный» симптом «омикрона»
Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович и педиатр, профессор кафедры педиатрии МОНИКИ имени Владимирского Елена Мескина прокомментировали исследование, проведенное британскими учеными, выявившими «необычный» симптом штамма коронавируса «омикрон» – потерю аппетита.
Попович указала, что «COVID-19 вызывает усталость, а следовательно, понижение настроения, с которым может быть связана потеря аппетита». Она не считает, что «это специфический симптом, на основании которого можно ставить диагноз». Попович подчеркнула, что у пациентов болезнь протекает по-разному, «единственное, что было общего у всех предыдущих штаммов – это поражение легких». «У «омикрона» вроде бы бронхиты, а не воспаление легких», – сказала она.
По ее словам, при поражении кровеносной системы COVID-19 похож на васкулит (воспаление и некроз стенок сосудов), при этом возможно большое количество симптомов, передает РБК.
Мескина заверила, что «пациенты при заражении любым штаммом теряют аппетит». Она «не знает, почему это выплыло именно для «омикрона». Заболевшие теряют чувство вкуса и обоняния, поэтому у больного не может быть хорошего аппетита. По словам Мескиной, такой симптом наблюдается при любой инфекции.
Напомним, британские исследователи из ZOE COVID Study опубликовали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса. Указывается, что из необычных симптомов встречается потеря аппетита.
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В Роспотребнадзоре назвали условия закрытия границ
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России может принимать решения о закрытии границ по разным причинам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Здесь, конечно, в первую очередь – условия эпидемиологического риска», – сказала она, отвечая на соответствующий вопрос, в эфире канала«Россия 1».
В пример Попова привела 2020 год, когда страна ограничила поездки в другие страны из-за рисков для здоровья граждан.
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В пятницу Попова заявила, что темп прироста инфицирования новым штаммом «омикрон» в мире пугает своей опасностью.
Ранее ВОЗ сообщила, что штамм коронавируса «омикрон» выявлен уже в 89 странах мира.
Собянин оценил вероятность введения новых ограничительных мер перед Новым годом
В случае введения новых ограничительных мер по борьбе с коронавирусом перед Новым годом, власти объявят о них заранее, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Жить – так, как мы живем, в тех ограничениях, которые есть, а если потребуется, то мы, конечно, заранее объявим», – сказал он в эфире «Россия 1».
Напомним, Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест сертификатов c QR-кодами о прививке от COVID, перенесенной болезни или медотводе.
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Bloomberg заподозрило власти США в завышении числа вакцинированных американцев
Указанное Федеральными центрами по контролю и профилактике заболеваний США число американцев, привитых первой дозой вакцины от COVID-19, завышено на несколько миллионов человек, заявило Bloomberg.
Bloomberg ссылается на статистические данные и представителей местных властей. Отмечается, что по версии ЦКПЗ, первую дозу вакцины получили 72,5% населения США – это около 240 млн человек. Полную вакцинацию прошли 61,3%, то есть 203 млн человек. Разрыв в 11 процентных пунктов (37 млн человек) «значительно больше, чем в других развитых странах», передает ТАСС.
Агентство полагает, что такая ситуация «отражает недоучет полностью и частично вакцинированных в официальной статистике». Власти штатов полагают, что ЦКПЗ «регулярно и ошибочно фиксирует в качестве первой дозы вакцины ее второй компонент или бустерную» третью дозу. В результате число частично привитых американцев оказывается выше. Реальный масштаб недоучета неизвестен, но число американцев, которые не получили даже первую дозу, может оказаться больше на несколько миллионов.
Напомним, как следует из оценок университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано свыше 50 млн инфицированных, свыше 806 тыс. человек стали жертвами коронавируса.
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Бесплатные поставки «Спутника V» планируют начать с Африки
Россия может организовать первые безвозмездные поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» в страны Африки, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в программе «Москва. Кремль».
«Первые поставки могут быть направлены в страны Африки, там сейчас идет очень большая эпидемия «омикрона», – цитирует его РИА «Новости».
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Ранее сообщалось, что ВОЗ продолжает оценивать техническое досье российской вакцины «Спутник V» от коронавируса.
В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что «Спутник V» эффективен в борьбе с «омикроном», в ближайшее время специалисты дадут окончательное заключение, Россия готова поделиться препаратами с другими странами для бустерной вакцинации.
Байден запланировал обращение к нации из-за штамма «омикрон»
Президент США Джо Байден выступит во вторник с обращением к нации, чтобы рассказать о борьбе с «омикрон»-штаммом коронавируса, сообщил телеканал NBC со ссылкой на представителя Белого дома.
Ожидается, что Байден выйдет за рамки своего уже обнародованного «зимнего плана» с дополнительными мерами, сделав «резкое предупреждение» о том, как будет выглядеть зима для американцев, которые решат остаться непривитыми, передает РИА «Новости».
Решение выступить перед народом Байден принял на фоне роста числа случаев COVID-19 и призывов федеральных органов здравоохранения к вакцинации людей. Президент намерен объяснить, как его администрация «ответит на этот вызов».
Ранее Белый дом сообщил, что в условиях распространения «омикрона» США намерены продлить по 18 марта предписание носить маски на транспорте, с начала следующей недели вводится обязательное тестирование на COVID всех прибывающих в страну в течение суток до отъезда.
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Трамп потребовал от Китая выплат репараций за последствия COVID-19
Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox заявил, что Китай должен заплатить репарации, чтобы хотя бы частично компенсировать ущерб от коронавирусной пандемии.
«Они должны заплатить репарации, но у Китая нет денег на эти репарации. Я считаю, и речь не только о США, а обо всем мире, что ущерб составляет 60 трлн долларов. У Китая нет 60 трлн, но они должны что-то сделать, чтобы возместить ущерб», – цитирует его РИА «Новости».
Напомним, разведка США заявила, что вирус SARS-CoV-2 не является результатом разработки биологического оружия, власти Китая заранее не знали о существовании нового коронавируса до выявления штамма исследователями Уханьского института вирусологии среди населения КНР.
В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.
В России за сутки выявили 27,9 тыс. случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 27 967 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 10,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 27 967 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни».
Всего в стране выявлено 10 214 790 человек в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3013, Санкт-Петербурге – 1955, Московской области – 1825.
Также за сутки зафиксировано 1023 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 297 203 человека.
Накануне в России выявили 27 743 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 224.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В ВОЗ назвали сроки инспекции на производство «Спутника V»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) напоминает, что ожидает полный пакет документов по российской вакцине «Спутник V» в конце декабря, заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.
«Получение документов ожидается к концу декабря 2021 года. Нельзя ожидать, что инспекция пройдет до того, как данные будут получены и рассмотрены», – цитирует его РИА «Новости».
Язаревич подчеркнул, что заявление о сроках подачи документов было озвучено в ходе встречи представителей ВОЗ и РФПИ в Женеве в конце ноября.
Представитель ВОЗ добавил, что после получения и рассмотрения заявки и соответствующих ответов со стороны ВОЗ на проведенные проверки заявителю будет сообщено о том, нужно ли проведение инспекции на месте.
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Ранее в Кремле заявили, что ВОЗ может признать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» уже через несколько месяцев.
Напомним, что ВОЗ продолжает оценивать техническое досье российской вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.
В начале декабря в пресс-службе ВОЗ сообщали, что инспекция экспертов организации в Россию для оценки вакцины от коронавируса «Спутник V» состоится не ранее января 2022 года. В РФПИ заявили, что ВОЗ до сих пор не признала российскую вакцину из-за незначительных бюрократических вопросов.
Главврач московской больницы назвала последствия COVID-19
Последствия после перенесенного коронавируса могут быть самыми разными, некоторые пациенты потеряли слух, некоторые – зрение, есть пациенты, которые полностью облысели, сообщила главный врач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко.
«Вакцина не может убить. Никого. Она вообще совершенно про другое. Но говорить о том, что вакцины вредны, убивают, вызывают бесплодие – чего только ни приписывается – это все да, есть, только это есть от COVID-19. И бесплодие есть от COVID-19, и потеря слуха, и извращение качества жизни. У нас были пациенты, которые теряли слух, которые потеряли зрение. У нас, кстати говоря, очень многие, прошедшие реанимацию», – сказала Лысенко в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1», сообщает РИА «Новости».
По ее словам, в 52-й больнице также есть пациенты, которые до сих пор не могут восстановить обоняние. «Причем у них есть навязчивые запахи, а это отвратительное состояние, когда человеку все время пахнет тухлым... У нас есть пациенты, которые полностью облысели - и мужчины, и женщины», – отметила Лысенко.
Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что коронавирус провоцирует и ускоряет перестройки организма, характерные старению.