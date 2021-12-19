Акция против COVID-ограничений переросла в стычки с полицией в Лондоне

Взгляд
19 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 00:56  |  vz.ru
Разделы

Старт «Северного потока – 2» затянули на три года

Изначально Газпром планировал запуск нового газопровода в 2019 году Stefan Sauer/DPA/Global Look Press
Назван новый срок запуска «Северного потока – 2». Решения о выдаче сертификата оператору газопровода Nord Stream 2 AG не будет даже в первом полугодии 2022 года, заявил немецкий регулятор. Хотя еще летом у экспертов была надежда на запуск проекта в начале или в середине зимы. Теперь официально сроки перенесены на лето–осень 2022 года. Как и кому удалось задержать «Северный проект – 2» почти на три года?  Подробности...
Перейти в раздел…

Новый канцлер Германии начал портить отношения с Россией

Новому канцлеру Германии предстоит выяснить, как дружить с Россией, не ругаясь с Западом Wolfgang Kumm/Global Look Press
Олаф Шольц стал канцлером Германии около недели назад, но за это время Берлин трижды оскандалился в отношениях с Россией. В среду из ФРГ выслали российских дипломатов, связав это с делом грузино-чеченского боевика Хангошвили. А в четверг YouTube по требованию Берлина заблокировал новый канал RT DE на немецком языке. Затем стало известно об остановке сертификации «Северного потока – 2» минимум на полгода. Кто заставляет Шольца ухудшать отношения с Россией? Подробности...
Перейти в раздел…

Как самые странные русские броненосцы спасли Одессу от Турции

Так выглядели эти легендарные корабли Михаил Озерский/РИА Новости
Ровно 150 лет назад, 17 декабря 1871 года, в Санкт-Петербурге состоялась закладка самого странного корабля в истории военного судостроения – броненосца «Новгород». Он был сделан абсолютно круглым. Зачем автор этого проекта, знаменитый «беспокойный адмирал» Андрей Александрович Попов, принял такое решение – и почему оно стало спасительным для Одессы?  Подробности...
Перейти в раздел…

Антиваксеры раскачивают политическую стабильность Прибалтики

Алдис Гобземс активно отыгрывает антиваксерскую повестку Saeima/flickr.com
Русское население Латвии в восторге от нового для страны политика – а все потому, что он требует отменить обязательную вакцинацию и проводит массовые митинги по этому поводу. Звучат слова «он хочет перемен... горит за вас и ваших детей... Красиво, ярко, незабываемо». Кто такой Алдис Гобземс, почему он против вакцин – и есть ли у него и его единомышленников шансы возглавить Латвию? Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
Перейти в раздел…

«Верденская мясорубка» породила более ужасные формы войны

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В битва при Вердене французы потеряли около 400 тысяч человек, из которых 163 тысячи убитыми. Немцы – примерно 350 тысяч, из которых погибло 143 тысячи. По меркам Второй мировой, вроде, немного. Но во времена Вердена люди еще не знали, что будет твориться в будущем. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Признают ли американцы русские «красные линии»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва предложила США и НАТО ознакомиться с двумя документами. Эти документы должны предотвратить войну. И, как бы жестко ни были составлены эти документы, они не являются ультиматумом – скорее, жесткой позицией, вокруг которой может идти диалог. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

России пора избавиться от балласта в отношениях с Западом

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
России уже давно бы следовало официально закрыть вопрос о возможности отношений с НАТО как организацией. Это ничего не изменит по существу, но лишит наших партнеров на Западе формальной возможности выдавать очередные трескучие заявления. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
Перейти в раздел…

Роль СССР в убийстве Кеннеди

Обсуждение: 9 комментариев

Ухудшение отношений России и Германии

Когда развалится Евросоюз

Перейти в раздел…

Самой красивой американкой признали девушку из Аляски

Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
Подробности...

В Новосибирске прошла выкатка ударного беспилотника «Охотник»

На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». Уникальное плоское сопло существенно снизит заметность аппарата и его уязвимость для ракет противника
Подробности...

Выбрана новая «Мисс Вселенная»

В израильском городе Эйлат завершился финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021». Победительницей стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. В юбилейном 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вторая вице-мисс Россия – 2019»
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
  • До разрыва дипломатических отношений со странами НАТОДо разрыва дипломатических отношений со странами НАТО

  • До разрыва экономических связей с Западом

  • До военных действий против Украины

  • До военных действий против стран НАТО
Вы будете ставить дома новогоднюю елку?
  • Да

  • Нет
Влияет ли коронавирус на ваши новогодние планы?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Российский бизнесмен экстрадирован из Швейцарии в США
    В Германии назвали «Северный поток – 2» геополитической ошибкой Зеленский подписал закон об упрощении получения гражданства ряду граждан РФ Уничтожение «Орионом» другого беспилотника впервые показали на видео Названы необычные симптомы штамма «омикрон»
    В Молдавии предложили объявить посла России персоной нон грата Стало известно о дате возобновления работы системы ГИБДД после сбоя Грузия пообещала России в будущем году «мирную и прагматичную политику» В Подмосковье ребенка укусил скорпион
    В Минске вновь заявили о готовности разместить ядерное оружие СМИ: Роман Абрамович получил португальское гражданство ГИБДД Москвы подписалась на блогеров-нарушителей СМИ: Тимура Батрутдинова госпитализировали с поражением легких

    Главная тема


    Зеленский выдавил Порошенко за границу

    боевой корабль


    При пожаре на «Северной верфи» пострадала надстройка строящегося корвета

    «детский сад»


    Жители Германии пристыдили вице-канцлера за слова о «Северном потоке –2»

    иммунная система


    Названа категория людей, которые тяжело перенесут омикрон-штамм

    Видео

    повышение ставки


    Банк России надеется на реванш в битве с инфляцией

    договор о безопасности


    Россия предложила НАТО отодвинуться от своих границ

    «план Байдена»


    Новая волна санкций расколола Запад

    череда событий


    Новый канцлер Германии начал портить отношения с Россией

    экспорт газа


    Старт «Северного потока – 2» затянули на три года

    вымирание населения


    Владимир Прохватилов: Рекордная преступность влияет на американскую рождаемость

    рекламная война


    Юрий Мавашев: Турки всерьез воюют с российским оружием

    Россия и НАТО


    Тимофей Бордачёв: России пора избавиться от балласта в отношениях с Западом

    на ваш взгляд


    Вы будете ставить дома новогоднюю елку?

    Акция против COVID-ограничений переросла в стычки с полицией в Лондоне

    19 декабря 2021, 00:41

    Текст: Антон Антонов

    В результате стычек с участниками акции протеста против коронавирусных ограничений в Лондоне пострадали несколько полицейских, сообщили правоохранительные органы Великобритании.

    На акцию вышли несколько тысяч человек, они требовали не ужесточать коронавирусные ограничения. Между ними и полицией произошли стычки. Кроме того, был причинен материальный ущерб одному из магазинов в центре Лондона – его закидали яйцами, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

    Как сообщает канал, «демонстранты кричали «Позор вам», когда они столкнулись с полицией, некоторые офицеры получили незначительные травмы, сопровождая полицейского мотоциклиста», передает РИА «Новости».

    Напомним, власти Лондона объявили чрезвычайное положение из-за «омикрона». По данным ведущего научного сотрудника ZOE Тима Спектора, уже к Рождеству «омикрон» будет доминировать в Великобритании. Специалисты также предположили, что заражением этим штаммом будет выше всех чисел, которые ранее фиксировали. Высказывалось предположение, что «омикрон» может иметь искусственное происхождение из британских лабораторий.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    СМИ: Тимура Батрутдинова госпитализировали с поражением легких
    		    18 декабря 2021, 12:53
    Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
    Текст: Елизавета Булкина

    Комик Тимур Батрутдинов госпитализирован с поражением легких на 25-50% из-за коронавируса.

    По данным Starhit, коронавирусной инфекцией звезда Comedy Сlub заразился в начале декабря, однако позже его состояние ухудшилось. На КТ у комика обнаружили поражение легких 25-50%.

    Между тем представитель Батрутдинова отказалась комментировать ФАН новость о его госпитализации. На вопрос журналистов о состоянии комика она бросила трубку.

    Ранее певца Серова выписали из больницы после коронавируса.

    Коментарии (47)
    Названа категория людей, которые тяжело перенесут омикрон-штамм
    		    18 декабря 2021, 16:54
    Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Самую большую опасность омикрон-штамм представляет для тех людей, которые никогда не болели коронавирусом и не вакцинировались, рассказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

    Перенесенный ранее COVID-19 или прививка будут способствовать легкому течению болезни при заражении штаммом «омикрон».

    «Это способ нашей иммунной системы получить апдейт к «омикрону» тоже. А вот те пациенты, которые не переболели, у них могут быть серьезные последствия», - цитирует специалиста «URA.RU».

    Отмечается, что новому штамму коронавируса сложнее проникать в организмы тех, кто еще ни разу не столкнулся с инфекцией, так как таким людям удалось в течение двух лет продержаться в иммунологическом буфере за счет переболевших и вакцинированных COVID-19.

     

    Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».

    ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». 

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (14)
    Названы необычные симптомы штамма «омикрон»

    18 декабря 2021, 16:26

    Текст: Кристина Цыцура

    Британские исследователи из ZOE COVID Study опубликовали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса.

    Ученые нашли отличительные особенности нового штамма. Речь идет о частом чихании, насморке, головной боли, повышенной утомляемости, а также першении в горле. Из необычных симптомов встречается потеря аппетита, передает РИА «Новости».

    По данным ведущего научного сотрудника ZOE Тима Спектора, уже к Рождеству «омикрон» будет доминировать в Великобритании. Специалисты также предположили, что заражением этим штаммом будет выше всех чисел, которые ранее фиксировали.

    Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».

    ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». 

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (10)
    Вирусолог Чумаков предсказал новые мутации коронавируса после «омикрона»
    		    18 декабря 2021, 10:25
    Фото: Научная Россия/YouTube
    Текст: Анастасия Заводовская

    В будущем вместо «омикрона» может появиться более патогенный штамм коронавируса. Он будет обладать высокой заразностью и сохранит патогенность штамма «дельта», сказал газете ВЗГЛЯД вирусолог Петр Чумаков. Сейчас в России насчитывается несколько десятков зараженных штаммом омикрон.

    «Никто не может предположить, какие черты будут отличать следующий штамм, который появится после «омикрона»... Никто не ожидал, что «омикрон» так быстро наберет большое количество мутаций, которое сделает его сравнительно слабопатогенным», – говорит главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков. 

    Однако в будущем может появиться штамм, «который будет обладать высокой заразностью, но при этом сохранит патогенность штамма «дельта», предупредил профессор. «Штамм «омикрон» распространяется очень быстро и вытесняет «дельту», потому что он значительно более заразный, примерно в пять раз», – пояснил собеседник.

    Если после «омикрона» появится более заразный штамм, «то он сможет вытеснить «омикрон». «Тогда будет еще одна волна заболеваний. Но этого может не случиться вообще», – отметил Чумаков.

    Собеседник предположил, что процесс эволюции штаммов коронавируса «пойдет по пути ослабления патогенности». «Все-таки это один из последних таких вариантов, которые позволят быстро набрать критическое количество людей, которые будут иметь устойчивость. Переболеют либо бессимптомно, либо с минимальными симптомами. И таким образом пандемия может заглохнуть. Особенно на фоне массивной вакцинации», – надеется Чумаков.

    По его словам, новые штаммы коронавируса наверняка будут появляться, «потому что геном этого вируса достаточно нестабильный». «Другое дело, будут ли эти изменения приводить к каким-то существенным изменениям свойств вируса, который позволит ему вытеснить существующий», – подытожил профессор.

    Первыми штамм «омикрон» обнаружили в конце ноября вирусологи из ЮАР. В нем оказалось 32 мутации. Также отмечалась его высокая заразность и устойчивость к вакцинам. В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что последствия нового штамма пока непонятны, однако он быстрее распространяется. «Посмотрите, что происходит в относительно благополучных странах, имею в виду в том числе распространение нового так называемого омикрона. Еще непонятны последствия. Одни исследователи говорят, что это более легкая форма, другие говорят о возможных тяжелых последствиях после того, как люди переболеют», – сказал Путин.

    Пока в России выявлено 25 случаев заражения «омикрон-штаммом». Некоторые вирусологи высказывали опасения о том, что этот штамм может начать активно распространяться в России в январе следующего года. Наиболее эффективной защитой от «омикрона», по словам главы национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, остается вакцинация «Спутником V» и повторная вакцинация однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» через шесть месяцев. 

    Коментарии (17)
    «Омикрон» выявили в Египте

    18 декабря 2021, 01:54

    Текст: Наталья Ануфриева

    Первые три случая заражения штаммом COVID-19 «омикрон» выявлены в Египте, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

    Ведомство сообщает, что в четверг «результаты теста на секвенирование генома показали наличие трех положительных случаев штамма «омикрон», передает РИА «Новости».

    На ваш взгляд

     
    Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?



    Обсуждение:  44 комментария

    Пациенты были изолированы, у двоих заболевших нет каких-либо у симптомов, у третьего – легкие.

    Между тем в ЮАР уменьшается число новых заболевших коронавирусом: количество заразившихся составило за последние 24 часа 20 тыс. 713 человек по сравнению с 24 тыс. 785 накануне, передает ТАСС со ссылкой на Национальный институт инфекционных заболеваний страны.

    В больницы помещены 439 человек по сравнению с 347 накануне. Общее число госпитализированных с коронавирусом – 7 тыс. 932. За сутки от осложнений COVID-19 в ЮАР умерли 35 пациентов по сравнению с 36 накануне.

    Ранее в России зафиксировали 25 случаев заражения штаммом «омикрон».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (0)
    В Южной Корее по ошибке привили младенца вакциной от COVID

    18 декабря 2021, 09:31

    Текст: Елизавета Булкина

    Медики в Южной Корее ошиблись и ввели 7-месячному ребенку взрослую дозу вакцины от коронавируса вместо прививки от гриппа, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на местные власти города Соннам.

    Инцидент произошел 29 сентября. Ребенку ввели дозу вакцины Moderna от коронавируса для взрослого человека. Препарат предназначался для матери ребенка, передает РИА «Новости».

    Ребенка поместили в больницу на пять дней, однако никаких побочных эффектов у него не выявлено. Родители подали в суд на врача и требуют компенсацию за ошибочную инъекцию.

    Ранее сообщалось, что в Турции медики ошибочно делали прививки от коронавируса детям в возрасте до года.

    Коментарии (2)
    Вакцины Pfizer и AstraZeneca показали низкую эффективность против «омикрона»

    18 декабря 2021, 14:45

    Текст: Вера Басилая

    Предварительные результаты исследований действия вакцин Pfizer и AstraZeneca указали на их пониженную эффективность против нового штамма коронавируса «омикрон» по сравнению с «дельта», сообщается в документе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

    «Результаты (исследований) из Англии указывают на значительное снижение эффективности действия вакцины против симптоматического заболевания «омикрон» по сравнению с «дельта» (вариантом) после двух доз Pfizer-BioNTech Comirnaty, либо AstraZeneca Vaxzevria», – говорится в документе ВОЗ, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что спустя две недели после бустерной дозы вакцины от компании Pfizer эффективность действия препарата против нового штамма повышается.эти данные имеют предварительный характер.

    Ранее все одобренные в США вакцины показали низкую эффективность против «омикрона». Речь идет о вакцинах Moderna, Pfizer/BioNTech (по две дозы) и Johnson & Johnson (одна доза).

    Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация через шесть месяцев дают полную защиту от штамма «омикрон».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (2)
    Власти Лондона объявили чрезвычайное положение из-за «омикрона»

    18 декабря 2021, 19:00

    Текст: Вера Басилая

    Мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение в связи с ростом числа случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса, наблюдается рост числа заболевших.

    «После консультаций со специалистами я принял решение объявить сегодня чрезвычайное положение [в городе]», – цитирует ТАСС Хана.

    По его словам, в последние дни в Лондоне «наблюдается рост числа случаев госпитализации инфицированных коронавирусом».

    Согласно правительственным данным, за последнюю неделю показатели госпитализации в британской столице выросли на 28% по сравнению с предыдущим семидневным периодом.

    По данным британского Агентства по здравоохранению, по состоянию на 17 декабря в Великобритании за сутки зафиксировано более 93 тысяч новых заражений COVID-19 (максимальный показатель за пандемию). Общее число заражений штаммом «омикроном» на 18 декабря превышает 24 тыс.человек.

    Ранее сообщалось, что штамм коронавируса «омикрон» выявлен почти в 90 странах.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (2)
    В России за сутки выявили 27,4 тыс. случаев коронавируса
    		    18 декабря 2021, 11:53
    Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    За минувшие сутки в России выявили 27 434 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 10,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 27 434 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 7,5% – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».

    Всего в стране выявлено 10 186 823 человек в 85 регионах.

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2283, Санкт-Петербурге – 1997, Московской области – 1683.

    Также за сутки зафиксировано 1076 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 296 180 человека.

    Накануне в России выявили 27 743 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 309.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

    Коментарии (0)
    В Египте ужесточили правила въезда в страну для непривитых туристов

    18 декабря 2021, 15:51

    Текст: Вера Басилая

    Туристам, прибывающим в Египет, необходимо предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса или тест на антиген, сделанный за сутки до приезда на курорт.

    «Согласно обновленным правилам Минздрава Египта, прибывающим в республику пассажирам нужно либо предоставить сертификат о полной вакцинации от ковида, либо оригинальную справку с ПЦР-тестом и QR-кодом, либо с тестом на антиген, сделанным не ранее чем за 24 часа до прибытия», – говорится в сообщении туроператора TUI Россия, передает «Интерфакс».

    ПЦР-тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия в Египет. Срок отсчитывается от даты и времени забора биоматериала в лаборатории. В справке, оформленной с оригинальной печатью в сертифицированной лаборатории, должно быть указано точное время и дата сдачи теста, QR-код. Документ должен быть на английском или арабском языке, также необходимо указать метод тестирования (тип RT-PCR).

    Также туристу необходимо иметь при себе копию справки с ПЦР-тестом, которая сдается в аэропорту. Справка потребуется всем непривитым пассажирам в возрасте от 12 лет.

    Для российских туристов, вакцинированных «Спутником V» правила не изменились: въезд возможен через 14 дней после получения второго компонента вакцины, справка должна быть на английском языке с QR-кодом.

    Всего в Египте за время пандемии COVID-19 выявили 373,5 тыс. случаев коронавируса, более 21,2 тыс. инфицированных скончались.

    Ранее в минздраве Египта сообщили, что обнаружили в стране первые случаи заражения «омикроном», инфицированные находятся в изоляции.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (0)
    Мясников предостерег от самолечения больных COVID-19

    18 декабря 2021, 19:35

    Текст: Вера Басилая

    Больные с положительным тестом на COVID-19 не должны лечиться самостоятельно и принимать некоторые препараты, заявил в эфире телеканала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.

    «COVID вызывает два заболевания, не одно. Это банальное ОРЗ, которое вообще не лечится <…> и COVID-вирусная пневмония с определенным процентом смертности», – приводит РИА «Новости» слова медика.

    Он предупредил, что больные с положительным тестом на COVID-19, страдающие от ОРЗ, не должны принимать лекарства, разжижающие кровь, в случаях, когда нет воспаления легких. Бездумное применение этих препаратов без назначения врачей приводит к нарушению мозгового кровообращения и к желудочно-кишечным кровоизлияниям, отметил доктор.

    Также специалист предостерег и от самолечения стероидными гормонами. По его мнению, они предназначены только для интубированных пациентов.

    Мясников заключил, что не стоит назначать себе самостоятельно лечение, «начитавшись и наслушавшись». По его мнению, лучше предотвратить вирус при помощи вакцины.

    Ранее была названа категория людей, которые тяжело перенесут омикрон-штамм.

    Коментарии (3)
    В Голландии решили ввести жесткий карантин из-за «омикрона»

    18 декабря 2021, 21:19

    Текст: Вера Басилая

    Жесткий карантин вводится в Нидерландах, чтобы предотвратить слишком быстрое распространение варианта коронавируса «омикрон», заявил в и. о. премьер-министра страны Марк Рютте.

    «Нидерланды опять вынуждены закрыться. Это необходимо из-за новой волны с омикрон-вариантом», – цитирует ТАСС Рютте.

    С 19 декабря будут закрыты бары, рестораны, а также магазины (за исключением тех, что продают товары первой необходимости) и другие общественные места, школы закроются с 20 декабря, ограничения продлятся по меньшей мере до 14 января.

    Ранее мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение в связи с ростом числа случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса.

    До этого сообщалось, что штамм коронавируса «омикрон» выявлен почти в 90 странах.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (0)
    На Украине выявили первого зараженного штаммом «омикрон»

    18 декабря 2021, 11:53

    Текст: Кристина Цыцура

    На Украине в ночь на 18 декабря выявили первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон», сообщил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

    «Ночью в Центре общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования обнаружен штамм «омикрон», – передает ТАСС со ссылкой на пост министра.

    По словам министра, вирус привезен из Арабских Эмиратов. Пациент имел контакт с зараженным коронавирусом, сейчас прибывший из-за границы проходит лечение. Специалисты устанавливают круг контактных лиц зараженного.

    Министр обратился к жителям страны с просьбой вакцинироваться и избегать поездок в страны, где часто выявляют омикрон-штамм.

      

    Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». 

    ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». 

    Коментарии (3)
    Штамм коронавируса «омикрон» выявлен почти в 90 странах

    18 декабря 2021, 15:15

    Текст: Елизавета Булкина

    Всемирная организация здравоохранения сообщила, что штамм коронавируса «омикрон» выявлен уже в 89 странах мира.

    «По состоянию на 16 декабря 2021 года вариант «омикрон» был обнаружен в 89 странах во всех шести регионах ВОЗ», – цитирует заявление ВОЗ РИА «Новости».

    В организации подчеркнули, что «омикрон» распространяется значительно быстрее штамма «дельта» в странах с документально подтвержденной передачей вируса внутри сообществ. По данным ВОЗ, там число случаев увеличивается вдвое за полтора – три дня.

    Также штамм быстро распространяется в странах с высоким уровнем популяционного иммунитета, однако точные причины этого пока неизвестны.

    В субботу стало известно о выявлении первого случая заражения «омикроном» на Украине.

    Коментарии (0)
    Власти Австрии запретили въезд в страну не привитым от COVID-19

    18 декабря 2021, 17:39

    Текст: Кристина Цыцура

    Из-за угрозы распространения штамма «омикрон» власти Австрии разрешили с 20 декабря въезд в страну только привитым от коронавируса и переболевшим, сообщил в субботу МИД страны.

    Также въезжающим необходимо при себе иметь отрицательный результат ПРЦ-теста на коронавирус.

    «С 20 декабря для въезда из всех стран вводится обязательное правило «2П+» (привит, переболел и наличие ПЦР-теста). Если отрицательный результат анализа отсутствует, то требуется немедленный карантин», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Исключение сделано лишь для людей с наличием бустерной, то есть третьей дозы вакцины, для беременных, для лиц с противопоказаниями к вакцине, транзитных пассажиров, школьников и для поездок по работе в международные организации. Им всем будет достаточно отрицательного теста.

    Граждане без прививки и не болевшие коронавирусом, должны пройти электронную регистрацию и соблюдать 10-дневный карантин. После этого необходимо будет сделать ПЦР-тест. Минздрав Австрии пояснил, что ограничения вводятся для предотвращения распространения омикрон-штамма коронавируса.

    Ранее сообщалось, что власти Египта ужесточили правила въезда. Теперь необходимо предъявлять сертификат о вакцинации от коронавируса или тест на антиген, сделанный за сутки до приезда на курорт. 

    Требования в странах начали ужесточать из-за распространения омикрон-штамма. 

    Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». 


    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (0)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •