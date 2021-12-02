На совещании Путина по угольной отрасли Кузбасса анонсировали включение с «Листвяжной»

Президент Владимир Путин проведет совещание о ситуации в угольной отрасли Кузбасса в четверг, 2 декабря. В ходе встречи глава государства обсудит ЧП на шахте «Листвяжной», сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сегодня где-то ориентировочно на два часа запланировано совещание о ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Важное совещание <...> руководство холдинговой компании «СДС Уголь» будет по ВКС с шахты «Листвяжная» выходить. Речь идет о разборе ситуации с аварией, по ликвидации последствий взрыва метана на шахте расскажет (врио главы МЧС РФ Александр) Чуприян, выступит также (губернатор Сергей) Цивилев», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, эти выступления будут в открытом режиме, затем речь пойдет о мерах по обеспечению безопасности производства угольных работ на угледобывающих предприятиях.

Напомним, 25 ноября утром в шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большую часть которых успели вывести. Из-за опасной концентрации метана поиски 35 человек временно прекратили. Тогда же стало известно, что перестало выходить на связь звено спасателей.

Позже были найдены тела погибших. В результате инцидента погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек. Позже в МЧС рассказали, что горноспасатели обнаружили тела десяти шахтеров, погибших при аварии на шахте «Листвяжная», местонахождение еще восьми тел подтверждено. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на «Листвяжной».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала про трагедию.