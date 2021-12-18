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Онлайн-магазин Apple в Турции повысил цены на фоне падения лиры
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Магазин Apple на фоне падения турецкой лиры 18 декабря повысил цены на свою продукцию, продаваемую в Турции.
Отмечается, что цены повышаются уже второй раз за последние три недели, это делается для компенсации снижения стоимости из-за падения турецкой нацвалюты, передает ТАСС.
Так, в середине ноября самая дешевая модель iPhone 13 продавалась за 11 999 турецких лир, сейчас цена выросла до 21 499 лир. В случае с моделью iPhone 13 Pro цена выросла с 15 999 до 28 999 турецких лир.
С 24 ноября компания Apple на два дня приостанавливала продажу своей продукции из-за быстрого падения лиры. Это произошла из-за того, что товары стали стоить дешевле в сравнении сценами в США.
Напомним, турецкая национальная валюта 16 декабря побила очередной рекорд своего падения, обесценившись по отношению к доллару до 15,21 лиры за единицу американской валюты.
ЕС ответил на предложения России по безопасности
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В ответ на предложения России по гарантиям безопасности Евросоюз предложил обсуждать европейскую безопасность в уже существующих форматах, включая Совет Россия – НАТО и ОБСЕ, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.
«Хельсинкский Заключительный акт и Парижская хартия предложили нам ключевые принципы, вокруг которых строится европейская безопасность. Для этого мы разработали ряд механизмов укрепления доверия. И, помимо Совета Россия – НАТО, ОБСЕ предлагает механизмы, которые остаются основополагающими в любом взаимодействии с Россией», – передает его слова РИА «Новости».
Стано указал, что позиция ЕС заключается в следующем: «каждое суверенное государство имеет право свободно выбирать свою внешнюю политику, политику безопасности и союзы». «Россия должна это понимать и уважать», – подчеркнул представитель Евросоюза.
МИД в пятницу опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Более того, блок должен отказаться от военной деятельности и в других странах экс-СССР. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заключается суть инициативы Москвы.
На Украине зафиксировали рекордный за 11 лет отток населения
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Число граждан, выехавших с Украины и не вернувшихся, с 2011 по 2020 год составило 2,6 млн. В текущем году страну покинули более 600 тыс. украинцев, сообщает сервис мониторинга «Опендатабот», предоставляющий доступ к государственным данным из основных публичных реестров для граждан и бизнеса.
«За десять месяцев 2021 года страну покинули и все еще не въехали свыше 600 тыс. украинцев. Это самый большой показатель за последние 11 лет», – передает ТАСС сообщение.
По данным ресурса, в первой половине 2010-х годов Украину ежегодно покидали около полумиллиона человек, но после 2014 года это число заметно снизилось. «Единственный год с положительным сальдо – коронавирусный 2020-й, когда вернувшихся домой украинцев было на 80 тыс. больше, чем выехавших. В целом с 2011 по 2020 год в страну не вернулись 2,6 млн граждан Украины», – отмечает ресурс.
Согласно прогнозу «Опендатабота», если в декабре 2021 года не случится массового возвращения украинцев домой, то совокупное отрицательное сальдо за 11 лет составит более 3,3 млн человек.
Напомним, что с 2014 года около 1,7 млн граждан Украины обратились к России за получением статуса беженца, убежища или гражданства.
Ранее стало известно, что число жителей самопровозглашенной ДНР, которые уже получили гражданство России, превышает 350 тыс. человек.
Россия вышла из Договора по открытому небу
Российская сторона официально выходит из Договора по открытому небу (ДОН) в субботу, решение было принято после выхода из соглашения США.
Действие российских обязательств по договору заканчивается 18 декабря, отказ от Договора обусловлен выходом из него Соединенных Штатов и отказом их европейских союзников от гарантий передачи собранной в России информации в США, передает РИА «Новости».
В МИДе раннее отмечали, что Россия будет до 18 декабря в полной мере пользоваться правами и выполнять обязательства государства-участника договора. При этом в ведомстве исключили пересмотр принятого решения о выходе из договора.
Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
В МИДе назвали причины для выхода России из моратория по РСМД
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Появление американских ударных систем средней и меньшей дальности на азиатском направлении изменит позицию Москвы в контексте моратория на размещение таких ракет, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков на брифинге в пятницу.
«Появление соответствующих американских средств с восточного направления, под какими бы лозунгами это ни осуществлялось, по каким причинам это бы ни происходило, приведет к изменению нашей позиции в контексте упомянутого действующего моратория неизбежно, потому что такие системы будут представлять и для нас угрозу», – цитирует замминистра ТАСС.
Указано, что действующий мораторий на «размещение ударных средств средней и меньшей дальности» останется в силе, пока не появятся аналогичные системы американского производства.
Ранее сообщалось, что Россия попросила США серьезно отнестись к российским предложениям по безопасности, так как международная обстановка накалена.
Предложения России по безопасности должны рассматриваться в комплексе, выбрать лишь какой-то один пункт нельзя, необходим всеобъемлющий подход, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Малышева рассказала о состоянии модельера Зайцева
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Ведущая телешоу «Жить здорово!» Елена Малышева поделилась видео с показа Модного дома Вячеслава Зайцева и заявила, что не знает, сможет ли модельер дожить до своего следующего показа.
«Я не знаю, хватит ли сил и времени у дизайнера сделать еще один показ. Он болеет и борется», – заявила телеведущая в Instagram, пожелав Зайцеву крепкого здоровья и сил.
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По словам Малышевой, показ прошел прекрасно. Она отметила, что в нарядах моделей была видна рука мастера. Телеведущая подчеркнула, что все линии на платьях были точны, а их крой – идеальным.
Ранее сын модельера Егор опроверг информацию о его госпитализации.
Напомним, что кутюрье несколько лет страдает от болезни Паркинсона. Заболевание сильно влияет на физическое и ментальное состояние дизайнера. После прохождения очередных курсов реабилитации у Зайцева восстановилась речь.
Врачи смогли частично восстановить здоровье Зайцева, но передвигаться самостоятельно он все еще не может. По его словам, самое главное, что он вернул себе дар речи и стал нормально выговаривать слова. Он отметил, что болезнь тяжелая, и она прогрессирует.
Зайцев – российский модельер, академик Российской академии художеств, народный художник России (2006), основатель Московского дома моды Вячеслава Зайцева (1982), лауреат Государственной премии РФ (1996). Модельеру 83 года.
Политолог: НАТО откажется от предложений Москвы, но торговаться дальше смысла нет
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«Видимо, это последняя попытка в письменной форме обозначить некие возможные параметры сожительства России и НАТО в Европе», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий, комментируя предложения Москвы о гарантиях безопасности для США и НАТО.
«На мой взгляд, Москва сформулировала самый минимум из того, что она могла бы требовать от Вашингтона. Это означает, что дальше торговаться нет смысла. США и НАТО ожидаемо вежливо откажутся от российского проекта, – предрекает политолог-американист Дмитрий Дробницкий. – Ведь требования России идут вразрез с планами альянса. Скорее всего, там ответят: страна, которая не входит в НАТО, не может указывать, кого принимать в альянс, а кого не принимать».
Тем не менее, дипломатическая победа Москвы состоит в том, что предложения уже приняты к рассмотрению в США, то есть стали фактом международной жизни, отмечает американист.
«Раньше на Западе говорили, что у России в принципе не может быть никакой сферы влияния или каких-то озабоченностей в сфере безопасности вне государственных границ. А сейчас наша страна – участница разговора о границах НАТО. Но послушают или не послушают там наши предложения – это уже другой разговор», – пояснил Дробницкий.
«Сюда же относятся наши предложения об отказе от размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе, – отметил собеседник. – Этот вопрос США еще могут обсудить, но переговоры длиться будут очень долго. Разумеется, говорить лучше, чем не говорить вовсе. Но подозреваю, что и здесь никаких договоренностей достигнуто не будет».
Как ожидает эксперт, нынешняя напряженность в отношениях России и НАТО продержится еще какое-то время, но затем сама собой схлынет. «Все понимают, что давление на Россию не приводит к желанному эффекту. У меня есть ощущение, что напряжение закончится под предлогом какого-то события, связанного с Украиной», – полагает Дробницкий.
«Рано или поздно США откажутся от проекта «Украина»: без Крыма он совсем не интересен. Перед Украиной стояло три главных задачи: стать форпостом НАТО, обеспечить контроль за газовыми потоками в Европе и создать образцово-показательное славянское государство. Ничего из этого не получилось. В таком случае какой смысл за нее держаться?» – риторически заключил собеседник.
В пятницу МИД России обнародовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. В проекте «Соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов Североатлантического альянса» предлагается исключить дальнейшее расширение альянса, в частности за счет Украины и других государств.
Кроме того, Россия предлагает США не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга. Россия предлагает США взять на себя обязательство не создавать военные базы на территории стран, ранее входивших в СССР, и не использовать их военную инфраструктуру.
Также Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, говорится в проекте соглашения.
Москва также предложила Вашингтону закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны, сообщает РИА «Новости». Кроме того, Россия предлагает НАТО закрепить договоренность о мирном решении всех споров.
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что предложения должны рассматриваться в комплексе, выбрать лишь какой-то один пункт нельзя, необходим всеобъемлющий подход. В среду на встрече с помощницей госсекретаря США Карен Донфрид Рябков официально передал США два документа – проекты договора и соглашения, включающие в себя российские идеи о гарантиях безопасности. Вопрос продвижения НАТО стоял в повестке разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Ранее Путин призвал начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, чтобы избежать продвижения НАТО на восток.
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В Минтруде ответили на предложение о введении новогодней выплаты пенсионерам
Планов по введению ежегодной новогодней выплаты для пенсионеров пока нет, заявил глава Минтруда России Антон Котяков.
«На сегодняшний день таких обсуждений нет, у меня такой информации не было», – сказал Котяков, передает РИА «Новости».
Замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков пояснил, что в федерации вопрос не обсуждали, но выплаты для пенсионеров к Новому году, если их потянет бюджет, вещь хорошая. Он также обратил внимание, что выплаты – это вещь эпизодическая, а основа благосостояния пенсионеров – нормальная пенсия.
Ранее комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов подготовил законопроект, согласно которому предновогодние выплаты для пенсионеров рекомендуется осуществлять на постоянной основе.
В ноябре Министерство труда и соцзащиты утвердило новые правила выплаты пенсий для некоторых категорий граждан, которые вступят в силу в России 1 января 2022 года. В конце ноября в Пенсионном фонде России сообщили об автоматической индексации выплат трем категориям пенсионеров с 1 декабря 2021 года.
Песков рассказал, о чем можно и нельзя шутить в России
В России не стоит шутить про войну, религию и героические, но болезненные страницы в истории, в таких темах нет места для юмора, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нельзя шутить над тем, что является святым для российского народа, нельзя шутить над войной, про религию, нельзя шутить про какие-то очень-очень болезненные… героические, но болезненные страницы нашей истории», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на RTVI.
Песков подчеркнул, что в России очень трепетно относятся к таким вещам, и «это совсем другое измерение – там нет места юмору». «А над всем другим можно и нужно шутить, но элегантно и красиво», – добавил он.
Ранее Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин знает про теорию о своих двойниках и это вызывает у президента улыбку.
Доказавший измену жены житель Петербурга решил оспорить приговор за неуплату алиментов
Житель Петербурга пытается оспорить приговор за неуплату алиментов, доказав при помощи генетической экспертизы, что не является отцом ребенка.
Петербуржца приговорили к шести месяцам исправительных работ за неуплату алиментов. Мужчина провел генетическую экспертизу, которая показала, что он не является отцом ребенка, он подозревает, что жена изменила ему на отдыхе в Египте.
По его словам, с супругой они познакомились на сайте знакомств в 2011 году, довольно скоро стали жить вместе.
«Мы очень хотели детей, но всё почему-то не получалось. 9 ноября 2012 года мы должны были вместе полететь отдыхать в Египет, но накануне меня положили в больницу, и я сказал Ольге, чтобы она летела с подружкой», – приводит слова осужденного RT.
Через месяц после отдыха супруга заявила, что ждет ребенка. Они поженились, а мальчик «родился смуглее», чем он ожидал.
В итоге после череды ссор в ноябре 2015 года мужчина ушел из семьи, но от сына, говорит он, не отказался – присылал деньги и навещал.
«Я снимал комнату, работал неофициально, потому что имею проблемы со здоровьем и тогда оформлял инвалидность. Решили, что после развода заключим мировое соглашение о выплате алиментов и условились, что каждый месяц буду переводить по 10 тыс. рублей. Своей карты у меня не было, и я переводил через знакомых и друзей», – заявил он.
По словам мужчины, он исправно платил алименты, но в марте 2018 года у него сгорел автомобиль и начались сложности с работой. Алименты регулярно выплачивать не мог. В итоге накопился долг – и бывшая жена обратилась в суд.
12 октября 2020 года мировой судья судебного участка №192 города Санкт-Петербурга признал его виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей»).
Погасить долг по алиментам он не смог, после чего жена потребовала привлечь его к уголовной ответственности, после чего мужчина решился на генетическую экспертизу.
«Мне мама и сестра посоветовали сделать генетический тест. В итоге втайне от супруги мы пошли в частный центр и сделали экспертизу. Две недели томительного ожидания – и результат: отцовство – 0%», – отметил обманутый муж.
Результат экспертизы прикладывать к материалам дела судья не стал и посоветовал поговорить с бывшей супругой и примириться до вынесения вердикта. Но договориться не получилось, и суд приговорил его к исправительным работам на срок шесть месяцев с удержанием в доход государства ежемесячно 5% из заработной платы.
Сейчас он подал аппеляцию, но, по словам его адвоката Алисы Смирновой, скорее всего, оспорить судимость мужчины не удастся, так как на момент приговора факт отцовства еще не был оспорен в суде.
«Он же признавал свою вину, и дело рассматривали в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия. В таком случае приговор не может быть обжалован в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела, оспаривать приговор можно только в части наказания. Кроме того, он вовремя не обратился в суд с иском для оспаривания отцовства. Тогда рассмотрение уголовного дела могло бы быть прекращено, и обвинительный приговор не состоялся бы».
По словам Алисы Смирновой, иск об оспаривании отцовства уже подан – суд начнет его рассматривать 22 декабря. При этом бывшая жена также подала иск на лишение его родительских прав.
«Абсурдная ситуация. Мы будем просить о приостановлении рассмотрения дела, так как если суд признает, что он не является отцом ребенка, то иск о лишении прав уже не будет иметь смысла», – отметила Смирнова.
Несмотря на результаты тестов, Даниил не отказывается общаться с ребенком, так как он очень привязан к нему. Однако после получения иска об оспаривании отцовства мать запретила мальчику общаться с ним.
Между тем, Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла во втором, основном чтении законопроекты о привлечении к административной и уголовной ответственности неплательщиков алиментов, даже если они частично перевели средства на содержание детей и нетрудоспособных родителей. Неплательщику, согласно действующей редакции КоАП, могут грозить исправительные работы на срок до 150 часов, арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 20 тыс. рублей, передает ТАСС.
Кроме этого, Госдума приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в статью 157 Уголовного кодекса РФ, которая сейчас предусматривает в том числе исправительные, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года за неоднократную неуплату алиментов.
Неплательщик будет освобожден от ответственности при полном погашении задолженности в порядке, установленном правительством, гласит законопроект.
Ранее задолжавшего по алиментам более 600 тыс. рублей рязанца объявили в розыск.
Россия запретила въезд семи британцам в ответ на санкции Лондона
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Москва в ответ на санкции Лондона против семи российских граждан из-за дела Навального запретила въезд в Россию аналогичному числу граждан Великобритании, вовлеченных в антироссийскую деятельность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова пояснила, что под надуманными и абсурдными предлогами правительство Великобритании в августе 2021 года объявило о введении в рамках национального санкционного режима персональных рестрикций в отношении семи граждан России из-за якобы их «прямой ответственности за отравление Навального».
«Считаем этот очередной ничем не обоснованный антироссийский выпад Лондона практическим подтверждением намерения правительства Великобритании продолжать следовать деструктивному курсу в двусторонних делах», – говорится в сообщении Захаровой на сайте ведомства.
В ведомстве пояснили, что в ответ на недружественные действия Лондона и на основе принципа взаимности принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. «Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации», – добавили в пресс-службе.
По словам Захаровой, в России вынуждены констатировать, что последовательное раскручивание британскими властями санкционного маховика сводит на нет предпринимаемые российской стороной на различных уровнях попытки вернуть межгосударственные отношения в конструктивное русло.
«Вновь призываем руководство Великобритании отказаться от конфронтационной линии в отношении нашей страны. Любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа», – подчеркнула Захарова.
В августе власти Великобритании ввели санкции в отношении семи сотрудников ФСБ, которых считают причастными к инциденту с блогером Алексеем Навальным.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что немецкой стороне следует опубликовать видеозапись отбора биопроб у Навального специалистами ОЗХО. Она напомнила о нашумевшей истории с якобы «технической ошибкой» в докладе ОЗХО относительно даты направления в Берлин спецмиссии организации для забора биоматериала Навального в берлинской клинике «Шаритэ». В свою очередь европейские эксперты, комментируя скандал с нестыковками в докладе ОЗХО по делу Навального, заявили, что главной целью операции, связанной с прошлогодним якобы имевшим место отравлением блогера, была дискредитация России и прекращение строительства «Северного потока – 2». По их мнению, после того как газопровод будет завершен, таких эпизодов станет меньше.
В августе 2020 года Навальный был направлен на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва, которые совершили экстренную посадку, и врачей омской клиники.
После появления Киркорова с иконами на куртке священник предложил запретить это делать
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Певец Филипп Киркоров посетил премьеру фильма «Елки 8» в куртке с несколькими изображениями Богоматери. Иерей Святослав Шевченко сравнил артиста с «передвижным иконостасом» и предложил запретить надевать одежду с образами святых.
«Честно говоря, меня не особо удивила новость, что наш король эстрады, склонный эпатировать публику, надел такую вещицу. В этой куртке он похож на праздничный передвижной иконостас. Может, кто перекрестится», – написал священнослужитель в Facebook.
Шевченко отметил, что изображения на куртке Киркорова представляют собой стилизацию под католические иконы Девы Марии.
«Лично мои религиозные чувства это не оскорбляет, скорее оскорбляет эстетические, поскольку это нелепо смотрится, хоть на Киркорове, хоть на свечнице, напялившей платок с изображением блаженной Матроны», – пояснил иерей.
«На мой субъективный взгляд, это не столько проблема короля эстрады, сколько общества, где происходит обесценивание священных изображений, которые создаются исключительно для молитвы. А сегодня индустрия ляпает иконы на коврах, наволочках, сумках, этикетках. Эту проблему можно решить только на законодательном уровне, защитив иконы от использования в несвойственных им сферах», – заключил Шевченко.
В феврале Киркоров представил свой новый клип на песню «Романы», который сравнил с сериалом «Молодой папа» режиссера Паоло Соррентино с Джудом Лоу в главной роли. В клипе Киркоров исполнил роль католического священника. В роли прихожанки, соблазняющей священника, снялась участница Comedy Womаn Екатерина Варнава. Танцевальные номера в клипе исполняют «монахини» в откровенных нарядах.
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что клип Киркорова «Романы» является «омерзительной поделкой».
Россия предложила США закрепить невозможность развязывания ядерной войны
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В проекте договора о гарантиях по безопасности России и США Москва предложила Вашингтону закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны. Кроме того, Россия предложила НАТО закрепить договоренность о мирном решении всех споров.
«Стремясь избежать любого военного противостояния и вооруженного конфликта между Сторонами и осознавая, что прямое военное столкновение между ними способно привести к применению ядерного оружия, что имело бы далеко идущие последствия; подтверждая, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, равно как признавая необходимость приложить все усилия для предотвращения опасности возникновения такой войны между государствами, обладающими ядерным оружием», – цитирует документ РИА «Новости».
Стороны, принимая договор, подтверждают «свои обязательства по Соглашению о мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной войны между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки от 30 сентября 1971 года, Соглашению между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Соединенных Штатов Америки по предотвращению инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним от 25 мая 1972 года, Соглашению между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о создании Центров по уменьшению ядерной опасности от 15 сентября 1987 года, а также Соглашению между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о предотвращении опасной военной деятельности от 12 июня 1989 года».
Кроме того, Россия предлагает НАТО закрепить договоренность о мирном решении всех споров.
«Участники в отношениях между собой обязуются мирно решать все международные споры, а также воздерживаться от любого применения силы или угрозы ее применения каким-либо образом, несовместимым с целями Организации Объединенных Наций», – говорится в проекте.
Помимо этого, Россия и США, согласно договору, обязуются не проводить военные учения с отработкой сценариев применения ядерного оружия.
Проект договора предполагает, что Россия и НАТО будут обмениваться информацией о военных учениях и маневрах.
«Участники на регулярной добровольной основе обмениваются оценками современных угроз и вызовов безопасности, обеспечивают взаимное информирование о военных учениях и маневрах, основных положениях военной доктрины. В целях обеспечения транспарентности и предсказуемости военной деятельности задействуются все имеющиеся механизмы и инструменты мер доверия», – следует из текста документа.
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«В целях исключения возникновения инцидентов Российская Федерация и участники, являющиеся государствами – членами Организации Североатлантического договора, не проводят военных учений и других мероприятий военной деятельности свыше бригадного уровня в полосе согласованной ширины и конфигурации с каждой стороны от линии границы Российской Федерации и государств, состоящих с ней в военном союзе, а также участников, являющихся государствами – членами Организации Североатлантического договора», – указано в проекте договора.
Также говорится, что участники соглашения «отказываются от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии».
Москва предлагает НАТО создать горячие линии для поддержания экстренных контактов, говорится в проекте соглашения о гарантиях безопасности.
Также Россия предлагает США взаимодействовать на условиях равной безопасности, не наносить ущерба безопасности друг другу.
«В этих целях: не предпринимают действий и не осуществляют мероприятий, затрагивающих безопасность другой стороны, не участвуют в них и не поддерживают их; не осуществляют меры в области безопасности, принимаемые каждой стороной индивидуально либо в рамках международной организации, военного союза или коалиции, которые подрывали бы коренные интересы безопасности другой стороны», – говорится в документе.
Проект договора также содержит пункт, согласно которому стороны добиваются того, чтобы «любые международные организации, военные союзы или коалиции, в которых участвует хотя бы одна из сторон, соблюдали принципы, содержащиеся в уставе Организации Объединенных Наций».
В среду на встрече замглавы МИД Сергея Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид Россия официально передала США два документа: договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности.
Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что НАТО не стала отвечать на сделанные ранее Москвой предложения по деэскалации, альянс не представил никаких инициатив по возобновлению работы Совета Россия – НАТО.
Вопрос продвижения НАТО стоял в повестке разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Вирусолог: COVID сократит на 10 лет среднюю продолжительность жизни
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«Мы пока не знаем, каким будет постковидный синдром у переболевших штаммом «омикроном». Именно постковидное состояние сокращает жизнь», – сказала газете ВЗГЛЯД вирусолог Анча Баранова. Ранее экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что коронавирус ускоряет старение организма.
«Уже есть данные о том, что в развитых странах средняя продолжительность жизни сократилась на 1,5-2 года. И это при том, что далеко не все люди переболели коронавирусом – многие вакцинировались, кто-то не заражался вовсе. По прогнозам, по итогам пандемии средняя продолжительность жизни в развитых странах – в США и Европе – сократится примерно на 10 лет», – говорит профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.
В России ожидаются такие же процессы, полагает она. «Насколько «омикрон» подрывает здоровье человека по сравнению с «дельтой» или предыдущими вариантами – это большой вопрос, ответа на который сейчас нет», – подчеркнула вирусолог.
Нельзя говорить, что все, кто переболел ковидом в тяжелой форме, проживут на 10 лет меньше. Среди погибших от ковида есть даже дети, что сильно влияет на данные статистики. «С точки зрения статистики, дети теряют наибольшую проектируемую продолжительность жизни. А человек, умерший от ковида в 92 года, вносит в такую статистику маленький вклад. То есть в среднем по популяции человека продолжительность жизни упадет на десять лет. Но что будет с каждым человеком отдельно, никто не знает. Организм может быть индивидуально устойчивым», – пояснила собеседник.
Как пояснила Баранова, расписать общую, универсальную предположительную схему влияния постковидного синдрома на скорость старения невозможно.
«У разных людей симптомы проявляются по-разному. Но понятно, что нужно увеличивать доступ кислорода к тканям, улучшать метаболизм и проводить комплексную реабилитацию. При современном ритме жизни это не самый доступный вариант. Далеко не у всех есть возможность пожить год в санатории, проходить при этом терапевтические процедуры и не работать», – напомнила Баранова.
«Вот в царской России уездный врач назначал барышне лечение в течение трех месяцев – и она уезжала на целый сезон в Кисловодск «на воды». Тогда можно говорить о серьезном восстановлении в течение продолжительного времени, а не за 10 дней. В идеале жителю крупного города, который тяжело перенес ковид, нужно уезжать в деревню к тетке, «в глушь» и вести там полностью здоровый образ жизни без стрессов», – говорит Баранова.
Реабилитация после перенесенного коронавируса похожа на постинсультное состояние, добавляет врач. «В обоих случаях восстановление должно проходить по одинаковому сценарию. У каждого организма свой ресурс. У молодых больше возможностей «откатить назад» повреждения от ковида. Уверена, что многих молодых людей, перенесших коронавирус, ждет прекрасное будущее. Но чем старше пациент, тем вероятность перенесения ковида «без хвоста» снижается, тем более с учетом накопленных заболеваний. На самом деле все заболевания – это признаки ускоренного старения», – пояснила Баранова.
Ковид в первую очередь «ударяет» по больным органам. «Степень изнашиваемости внутренних органов разная. Если у кого-то слабое место печень, то ковидное истощение ударит по печени, а если почки слабые, подорвет их. К сожалению, у многих из нас слабым местом стали мозг и нервная система. Многие эффекты постковида – это эффекты периферической нервной системы. Мы наблюдаем это в постоянном повышении температуры, тахикардии. И все это влияет на снижение продолжительности жизни», – посетовала специалист.
Главный специалист-гериатр (гериатрия – медпомощь пожилым и старым людям) Минздрава России Ольга Ткачева добавляет, что после перенесенной коронавируса «развивается так называемый постковидный синдром, в основе которого лежит длительный воспалительный процесс. Такой синдром – один из механизмов старения человека. Именно на основе этого появились предложения о том, что ковид вносит свою «лепту» в процесс старения».
«Чем тяжелее протекало заболевание, тем более выражено воспаление, которое продолжает тлеть в организме даже после выздоровления. Именно это «тление» приводит к преждевременному старению», – добавила эксперт.
Однако даже в случае легко перенесенного заболевания постковидный синдром может ускорять старение. Для противодействия Минздравом уже разработаны клинические рекомендации по реабилитации. «Это целый комплекс физических и диетических мероприятий и контроля за факторами риска развития хронических заболеваний. Самый главный фактор продления жизни – это отказ от вредных привычек. Нужно обязательно пользоваться возможностью пройти бесплатно диспансеризацию. Необходимо высыпаться, гулять, вести активный образ жизни, употреблять здоровую пищу», – подытожила Ткачева.
О том, что коронавирус ускоряет старение организма, заявила на этой неделе и бывший министр здравоохранения, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Только на «первых этапах» эти изменения обратимы и «могут быть скорректированы» за счет новых подходов «к формированию восстановительного лечения» переболевших COVID-19, считает она.
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Россия предложила Западу исключить присоединение Украины к НАТО
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Страны НАТО принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение альянса, в том числе присоединение Украины и других государств, говорится в распространенном российском проекте Соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов Организации Североатлантического договора.
«Участники, являющиеся государствами – членами Организации Североатлантического договора, принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств», – говорится в документе, опубликованном на сайте МИД.
В проекте говорится, что Россия предлагает США не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга. «Стороны не используют территорию других государств в целях подготовки или осуществления вооруженного нападения против другой Стороны, или иных действий, затрагивающих коренные интересы безопасности другой Стороны», – написано в проекте договора.
Кроме того, согласно договору, Россия предлагает США взять на себя обязательство не создавать военные базы на территории стран, ранее входивших в СССР, и не использовать их военную инфраструктуру. «Соединенные Штаты Америки не будут создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик и не являющихся членами Организации Североатлантического договора, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности, а также развивать с ними двустороннее военное сотрудничество», – говорится в документе.
Также Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, говорится в проекте соглашения. «Участники, являющиеся государствами – членами Организации Североатлантического договора, отказываются от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии», – говорится в проекте договора.
Помимо прочего, Россия предлагает НАТО работать над предотвращением морских и авиаинцидентов в Черном и Балтийском морях. «Участники подтверждают, что не рассматривают друг друга в качестве противников. Участники поддерживают диалог и осуществляют взаимодействие по совершенствованию механизмов предотвращения инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним (в первую очередь на Балтике и в Черноморском регионе)», – говорится в документе.
Ранее НАТО не стало отвечать на сделанные ранее Москвой предложения по деэскалации, альянс не представил никаких инициатив по возобновлению работы Совета Россия – НАТО.
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, чтобы избежать продвижения НАТО на восток.
В среду на встрече замглавы МИД Сергея Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид Россия официально передала США два документа: договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности.
Вопрос продвижения НАТО стоял в повестке разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Началось заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2»
Nord Stream 2 AG начал заполнение газом второй нитки газопровода «Северный поток – 2», сообщил оператор трубопровода.
«17 декабря началась процедура по заполнению газом второй нитки газопровода «Северный поток – 2». Аналогично процедуре, проведенной по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления», – цитирует сообщение РИА «Новости».
О следующих технических шагах оператор проекта сообщит дополнительно.
Строительство газопровода «Северный поток – 2» полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Чтобы начать перекачку газа, оператору «Северного потока – 2» нужно получить одобрение германского регулятора. Сейчас сертификация остановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что старт «Северного потока – 2» затянули на три года.