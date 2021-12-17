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Деду Морозу в Крыму запретили приходить на праздники без QR-кода
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В Крыму ввели ограничения на проведение новогодних утренников в цирках и театрах: родителям и артистам разрешили вход только при наличии сертификата или QR-кода, запрещены хороводы и фотозоны.
«Мероприятия проводить при условии заполняемости зала до 70% от общего количества посадочных мест», – говорится в указе, опубликованном на сайте крымского правительства.
Новогодние и рождественские мероприятия разрешено проводить в виде представлений со сцены (арены) со зрительскими местами. Запрещены анимационные программы, конкурсы, хороводы, фотозоны. Размещение в залах только при соблюдении норм социальной дистанции.
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При этом допуск взрослых на утренники, включая родителей и артистов, разрешен только тем, у кого есть сертификат или QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании, а также медотвод и отрицательный ПЦР-тест.
Требования действуют при проведении новогодних и рождественских мероприятий для детей в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, домах культуры, сельских клубах и прочих закрытых помещениях.
Ранее в Великом Устюге рассказали о ковид-требованиях для встречи с Дедом Морозом.
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Крыму
Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию, которая осуждает якобы зафиксированные на территории Крыма нарушения прав человека.
Голосование прошло в четверг. В поддержку резолюции высказались 64 страны, против – 20, воздержались – 93, передает ТАСС.
В тексте резолюции утверждается, что Россия якобы нарушает права человека в Крыму, в том числе украинцев и крымских татар.
Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин подверг документ критике перед его вынесением на голосование: «Представленный проект резолюции по Крыму –часть этой антироссийской кампании».
Он отметил, что после воссоединения Крыма с Россией уровень жизни на полуострове постоянно повышается, а права человека неукоснительно соблюдаются, и каждый желающий может убедиться в этом сам.
«Российский Крым максимально открыт к посещению иностранными гостями: все, кто искренне заинтересован в ознакомлении с жизнью крымчан, могут это сделать в любой момент», – отметил дипломат.
Украина ежегодно выносит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию о нарушении прав человека в Крыму. Хотя документ и принимается, каких-либо конкретных действий со стороны всемирной организации это не влечет.
Ранее в США разоблачили «саботаж» Украины в ситуации с Крымом.
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Депутат бундестага назвал правильным признание Крыма российским
Признание Крыма частью России отвечает интересам Германии, заявил член комитета Бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт.
«В интересах Германии было бы правильным признать Крым частью территории России и выстраивать добрососедские отношения в интересах обеих стран без идеологической подоплеки», – сказал он РИА «Новости».
Немецкий чиновник подчеркнул, что нормализация отношений между Россией и Германией не служит интересам США или НАТО.
«Поэтому ими нагнетается атмосфера вокруг России, а Крым стал лишь формальным поводом для введения санкций и оказания давления», – отметил Шмидт.
Он напомнил, что несколько лет назад посещал полуостров в составе делегации и имел возможность получить независимое мнение о ситуации в Крыму.
«Мы увидели на месте, что это было обоюдное и демократическое изъявление граждан Крыма. Поэтому Запад, который декларирует себя как оплот демократии, должен признать это демократическое волеизъявление и легитимность данного шага», – заключил парламентарий.
Шольц в рамках своего выступления в Бундестаге объявил о готовности к конструктивному диалогу с Россией. Вместе с этим он подчеркнул, что не следует воспринимать это как одностороннюю новую «восточную политику» Берлина.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, когда большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
Ранее председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель пригласил новоизбранного канцлера ФРГ Олафа Шольца посетить Крым, чтобы развеять представление о том, что полуостров якобы аннексирован.
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В США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson
Эксперты при медицинском регуляторе США CDC рекомендовали по возможности не использовать вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson из-за осложнений с тромбами.
Эксперты проголосовали за рекомендацию, согласно которой, при наличии других вакцин, произведенных по технологии mRNA компаниями Pfizer и Moderna, нужно использовать именно их, передает РИА «Новости».
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Ранее в США были зафиксированы десятки случаев осложнений с формированием тромбов у пациентов, привитых вакциной Johnson & Johnson.
При этом отмечается, что осложнения по-прежнему очень редки. Теперь регулятор CDC должен решить, последует ли он совету своих экспертов.
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Отметим, что применение вакцины Johnson & Johnson было приостановлено в апреле, но затем вновь возобновилось по рекомендации ученых.
Напомним, все одобренные в США вакцины показали низкую эффективность против «омикрона».
Вместе с тем Центр имени Гамалеи считает, что «Спутник V» и «Спутник Лайт» эффективны против штамма коронавируса «омикрон».
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Главную новогоднюю елку России привезли в Кремль
Главную новогоднюю елку России доставили в Кремль, она украсит Соборную площадь.
Елке 90 лет, ее высота составляет около 28 метров, диаметр ствола – 56 сантиметров, а размах нижних ветвей – порядка 10 метров, передает РИА «Новости».
Дерево доставил в Москву Дед Мороз за рулем специального новогоднего автопоезда.
Ранее пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова рассказала, что в этом году из нескольких десятков «конкурсанток» на «звание» главной новогодней ели страны было выбрано дерево, найденное в деревне Новопареево городского округа Щелково.
Вы будете ставить дома новогоднюю елку?
При этом детского новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце не будет из-за сложной эпидемиологической обстановки.
Попова назвала «пугающими» темпы прироста «омикрона» в мире
Темп прироста инфицирования новым штаммом «омикрон» в мире пугает своей опасностью, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
«Видим стремительное развитие ситуации в Британии, в Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на «омикрон», то же самое в Южной Африке. Темпы прироста пугают своей опасностью и риском», – заявила Попова в беседе с РИА «Новости».
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Новый штамм коронавируса B.1.1.529 назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе.
Путин заявил о планах поддержки малого и среднего бизнеса в следующем году
Президент России Владимир Путин, выступая на съезде РСПП, заявил, что обсуждал с правительством вопросы дальнейшей поддержки малого и среднего бизнеса в следующем году.
«С правительством уже говорили на этот счет. <...> Я просил коллег из правительства как раз подумать на эту тему. Потому что действительно, я в начале говорил, (идет) борьба с пандемией, ситуация остается сложной, есть определенные ограничения. И мы должны подумать о том, как поддержать малый и средний бизнес и в следующем году», – передает РИА «Новости» ответ Путина на вопрос о продлении мер поддержки бизнесу.
Ранее Путин, выступая на G20, заявил, что в 2020 году в России на фоне масштабных мер поддержки населения, малого и среднего бизнеса, здравоохранения дефицит бюджета вырос до 4%, это позволило в том числе восстановить рынок труда.
До этого представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщил, что выплаты в размере одного МРОТ на работника получат предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, общепита, сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других.
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Уровень коллективного иммунитета превысил 75% в четырех регионах России
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превышает 75% в Чукотском автономном округе, Карелии, Санкт-Петербурге и Подмосковье, в пяти регионах России он выше 71%, сообщила в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова.
«Уровень выше 75% демонстрируют Чукотский автономный округ, Республика Карелия, Санкт-Петербург, Московская область. Догоняют Республика Тыва, Москва, Мурманская, Калининградская и Липецкая области – здесь коллективный иммунитет выше 71%», – передает ТАСС ее слова.
Согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции в Севастополе вырос до 88,7%. «Среди регионов лидером по коллективному иммунитету остается Севастополь – 88,7%», – говорится в сообщении оперштаба.
Ранее глава оперштаба сообщила, что достигнуть уровня коллективного иммунитета к COVID-19 в 80% можно, только если каждый, у кого нет противопоказаний, привьется.
Севастополь стал абсолютным лидером по коллективной вакцинации. Необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции достиг 80,8%.
Страны G7 назвали главную мировую угрозу
Страны «Большой семерки» признали, что быстрое распространение омикрон-штамма стало самой серьезной угрозой для человечества, сообщается на сайте минздрава Великобритании.
Чтобы бороться с вирусом, G7 призвала укреплять сотрудничество между государствами. Только обмен данными и сотрудничество позволят найти решение проблемы, передает РИА «Новости».
В заявлении также говорится о необходимости обеспечивать равный доступ к прививкам и диагностике заражения.
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Напомним, в ноябре в ЮАР был выявлен новый штамм SARS-CoV-2. Он содержит десятки мутаций в S-белке, который необходим для заражения клеток. ВОЗ признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон». По мнению специалистов, заразиться этим штаммом могут и переболевшие, и вакцинированные.
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ВОЗ указала на эффективность вакцинаций разными препаратами
Эффективность вакцинации от коронавируса препаратами на основе разных технологий схожа эффективности после уколов вакцинами с одинаковой платформой, заявили эксперты ВОЗ.
Эффективность вакцинации или ревакцинации вирусными векторными вакцинами и вакцинами на основе технологии мРНК может составлять от 61 до 91%, вакцинация же только препаратами с технологией мРНК в среднем может быть 69-90%, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование ВОЗ.
После уколов только вакцинами с платформой вирусного вектора аденовируса эффективность оценивается от 43% до 89%. Эффективность разных вакцин против госпитализаций от коронавируса в разных странах достигла высоких показателей в нескольких странах, превысив 95%.
Введение бустерной дозы вакцины с отличающейся технологией от препарата, введенного при первых двух прививках, также высоко эффективно против симптоматического течения болезни. Это показали исследования в Британии и Чили.
Ранее в Германии заявили, что рассчитывают получить адаптированную под «омикрон» вакцину от компании BioNTech уже в первом квартале 2022 года.
Гинцбург: Вакцинация «Спутником V» и ревакцинация дают полную защиту от «омикрона»
Вакцинация «Спутником V» и ревакцинация через шесть месяцев дают полную защиту от штамма «омикрон», сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Основной вывод... состоит в том, что та схема вакцинации, которая порядка... шести месяцев тому назад была предложена в России Министерством здравоохранения нашей страны, смысл которой состоит в том, что после вакцинации «Спутником V» через полгода предлагается ревакцинация «Спутником Лайт». Так вот, эта схема вакцинации дает на сегодняшний день на той выборке, которая была проанализирована, полную защиту от штамма «омикрон», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Спутник V» эффективен в борьбе с «омикроном», в ближайшее время специалисты дадут окончательное заключение, Россия готова поделиться препаратами с другими странами для бустерной вакцинации.
Путин также попросил доработать законопроект о сертификатах вакцинированного в общественных местах, призвав сделать его четким и понятным.
В конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
В России оценили эффективность «Спутника V» с бустером «Спутник лайт» против «омикрона»
Ожидаемая эффективность вакцины «Спутник V» с бустерной инъекцией «Спутник лайт» против нового штамма «омикрон» составит более 80%, говорится в результатах лабораторного исследования НИЦЭМ им Н. Ф. Гамалеи, сообщает Российский фонд прямых инвестиций.
«Ожидаемая эффективность «Спутник V» с бустером «Спутник лайт» против штамма «омикрон» может составлять более 80%, поскольку «Спутник V» показал эффективность более 80% против вируса этого типа через 6 месяцев после вакцинации», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что бустерная инъекция «Спутником лайт» увеличивает эффективность других вакцин против штамма «омикрон».
«Сутник лайт» в качестве бустера значительно увеличивает вирусную нейтрализующую активность против варианта «омикрон» через 2-3 месяца после ревакцинации», – отмечается в сообщении фонда.
Также подчеркивается, что вакцина «Спутник V» вызывает устойчивый нейтрализующий ответ антител к штамму «омикрон», защищая от тяжелых случаев течения болезни и госптализации.
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Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
Путин заявил о преимуществе «Спутника V» перед другими вакцинами против «омикрона»
«Спутник V» эффективен в борьбе с «омикроном», в ближайшее время специалисты дадут окончательное заключение, Россия готова поделиться препаратами с другими странами для бустерной вакцинации, заявил президент России Владимир Путин на съезде РСПП.
«Спутник V» наш работает хорошо, пожалуй, даже эффективней по борьбе с «омикроном», чем другие применяемые вакцины. Вот в течение нескольких ближайших дней специалисты дадут оценку, но, похоже, это так, и в этой связи мы можем поделиться уже имеющимися у нас препаратами, имею в виду для бустерной вакцинации, в том числе для европейских стран, если, конечно, у них есть такая необходимость и желание», – приводит РИА «Новости» слова Путина.
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Вместе с тем Путин призвал активнее работать с ВОЗ.
«Надо активнее работать и более содержательно работать, конечно, со Всемирной организацией здравоохранения, прислушиваться к их рекомендациям», – отметил президент.
Ранее президент Владимир Путин попросил доработать законопроект о сертификатах вакцинированного в общественных местах, призвав сделать его четким и понятным.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Новый штамм коронавируса B.1.1.529 назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе.
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На границе Украины с Польшей застряли сотни грузовиков
Около 500 грузовиков вторые сутки простаивают на автомобильных пунктах пропуска на границе Украины с Польшей из-за усиления карантинных ограничений с польской стороны, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.
По его словам, последние двое суток на автомобильных пунктах пропуска с Республикой Польша произошел транспортный коллапс.
«В ночь с 14 на 15 декабря правительство Польши усилило карантинные ограничения, и теперь для въезда в страну водители грузового транспорта должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 24 часа. Из-за того, что решение было введено без предупреждения, водители узнали о нем только на месте…Около пунктов пропуска уже вторые сутки простаивают до 500 грузовиков», – написал Найем на своей странице в Facebook, передает РИА «Новости».
В первые 12 часов после ужесточения правил на пунктах пропуска начала работу государственная лаборатория для проведения ПЦР-тестирования, а пограничники и таможенники увеличили число инспекторов, чтобы максимально ускорить таможенное оформление.
Ранее в ООН рассказали об угрозе вспышки COVID среди мигрантов на белорусско-польской границе.
В России за сутки выявили 27,7 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 27 743 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 10,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 27 743 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 2106 (7,6%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».
Всего в стране выявлено 10 159 389 человек в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2755, Санкт-Петербурге – 1984, Московской области – 1452.
Также за сутки зафиксировано 1080 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 295 104 человека.
Накануне в России выявили 28 486 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 743.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Путин заявил о быстром распространении «омикрона»
Последствия нового штамма коронавируса «омикрон» пока непонятны, однако он быстрее распространяется, это очевидно, поэтому требования к ревакцинации повышаются, заявил президент России Владимир Путин.
«Посмотрите, что происходит в относительно благополучных странах, имею в виду в том числе распространение нового так называемого «омикрона». Еще непонятны последствия. Одни исследователи говорят, что это более легкая форма, другие говорят о возможных тяжелых последствиях после того, как люди переболеют», – передает РИА «Новости» его слова.
Президент отметил, что резко возросло количество детей, болеющих с тяжелыми последствиями. «Мы это должны знать», – добавил Путин. И заметил, что «омикрон» быстрее распространяется, это уже очевидно, поэтому требования к ревакцинации повышаются.
«Как говорят специалисты, штамм «омикрон» быстрее распространяется, особенность такая, это очевидно уже сегодня. Поэтому требования к ревакцинации повышаются», – сказал глава государства.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Спутник V» эффективен в борьбе с «омикроном», в ближайшее время специалисты дадут окончательное заключение, Россия готова поделиться препаратами с другими странами для бустерной вакцинации.
Путин также попросил доработать законопроект о сертификатах вакцинированного в общественных местах, призвав сделать его четким и понятным.
В конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».