Деду Морозу в Крыму запретили приходить на праздники без QR-кода

В Крыму ввели ограничения на проведение новогодних утренников в цирках и театрах: родителям и артистам разрешили вход только при наличии сертификата или QR-кода, запрещены хороводы и фотозоны.

«Мероприятия проводить при условии заполняемости зала до 70% от общего количества посадочных мест», – говорится в указе, опубликованном на сайте крымского правительства.

Новогодние и рождественские мероприятия разрешено проводить в виде представлений со сцены (арены) со зрительскими местами. Запрещены анимационные программы, конкурсы, хороводы, фотозоны. Размещение в залах только при соблюдении норм социальной дистанции.

При этом допуск взрослых на утренники, включая родителей и артистов, разрешен только тем, у кого есть сертификат или QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании, а также медотвод и отрицательный ПЦР-тест.

Требования действуют при проведении новогодних и рождественских мероприятий для детей в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, домах культуры, сельских клубах и прочих закрытых помещениях.

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