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В ЕС не смогли прийти к одному мнению по энергетическому кризису
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Руководители стран Европейского союза не смогли договориться по энергетическому кризису в регионе, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
«Мы осознаем, что за столом разные мнения, и поэтому не смогли принять заключение. Мы вернемся к этому вопросу на следующем саммите», – цитирует главу Евросовета ТАСС.
Напомним, цена газа в Европе в ходе торгов в четверг выросла почти на 10% и поднялась выше 1700 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с начала октября.
Газпроме сообщали, что Европа отобрала треть от закачанного летом объема газа, на Украине же запасы газа в подземных хранилищах опустились до уровня начала закачки.
Боррель заявил о подготовке ЕС полного пакета санкций против России
Евросоюз готовит полный набор санкций против России, который будет обсуждаться в четверг в ходе саммита ЕС, заявил глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель.
«Я не могу этого сказать (какие именно санкции – прим. ВЗГЛЯД), мы собираемся обсудить это до того, как придем к соглашению, но мы готовим полный набор санкций», – цитирует Борреля ТАСС.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский предложил ввести против России мощные санкции не до, а после эскалации. Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» – «серьезнейший инструмент для разговора» с Россией, причем «очень справедливый».
Газпром досрочно выполнил обязательства перед Украиной по транзиту
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Газпром досрочно выполнил контрактные обязательства перед Украиной по транзиту газа в 2021 году, продолжает экспорт в Европу по различным маршрутам, включая украинский, заявила компания.
«Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 млрд кубометров российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год», – говорится в Telegram-канале компании.
Также сообщается, что Газпром продолжает надежно поставлять газ своим европейским потребителям по различным маршрутам, в том числе и через украинскую газотранспортную систему.
Ранее в Газпроме сообщили, что запасы газа в украинских ПХГ опустились до 15,34 млрд кубометров. Это ниже показателя прошлого года на 39,2% (на 9,9 млрд кубометров) и практически соответствует уровню на начало закачки в этом году (15,29 млрд кубометров). Таким образом, из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме.
В Британии упрекнули Газпром в желании зарабатывать на продаже газа
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Газпром стремится продать как можно больше газа по максимальным ценам, пишет The Guardian со ссылкой на руководителя газового направления в консалтинговой компании Rystad Energy Карлоса Торреса Диаса.
Согласно оценкам Rystad, которые упомянуты в статье, если российская компания увеличит объемы экспорта голубого топлива на 20%, это может обрушить цены на газ на западноевропейских рынках вдвое, передает РИА «Новости».
По утверждению Торреса Диаса, вместо этого Газпром нашел баланс «в процессе продажи максимально возможного количества газа таким образом, чтобы не повышать объемы на рынке до той точки, с которой начнется снижение рыночной цены».
Представитель Rystad также заявил, что это может подтолкнуть большее число стран инвестировать в возобновляемые источники энергии, чтобы «защититься» от подобных скачков на энергетическом рынке в будущем. «Газпром» всегда стремился к тому, чтобы европейские покупатели воспринимали его как надежного партнера, и Европа остается его главным рынком несмотря на то, что его экспорт в Азию растет. Газпром оценивает свои перспективы и возможность экспорта водорода в Европу», – добавил он.
В статье также утверждается, на фоне глобального постпандемийного всплеска спроса на газ и роста цен на энергетических рынках по всему миру Россия якобы «агрессивно» повела себя по отношению к соседним Украине и Молдавии, что сопровождалось углублением напряженности между Москвой и Западом из-за газопровода «Северный поток – 2». «Агрессию» в адрес Молдавии автор материала объяснила тем, что Газпром «потребовал» от Кишинева платить за газ вдвое больше прежней цены.
В среду цена газа в Европе в ходе биржевых торгов впервые с 6 октября превысила 1550 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Напомним, в Газпроме сообщили накануне, что Европа отобрала треть от закачанного летом объема газа, на Украине же запасы газа в подземных хранилищах опустились до уровня начала закачки.
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Италия указала на связь санкций против «Северного потока – 2» и цен на газ
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Газопровод «Северный поток – 2» может стать инструментом геополитических переговоров между ЕС и Россией, санкции против него приведут к росту цен на газ, заявил премьер-министр Италии Марио Драги.
«Цены на газ могут диктоваться геополитическими причинами. «Северный поток – 2» может стать инструментом переговоров в политике между ЕС и Россией. В случае если он станет частью санкционного аппарата ЕС, чего, мы надеемся, не понадобится, влияние на цены на газ будет очень заметным», – передает РИА «Новости» слова Драги в сенате страны.
По его словам, подобная возможность подтверждается сейчас даже слухами, которые также влияют на цены на голубое топливо. Выступление Драги в верхней палате парламента было приурочено к его поездке на саммит ЕС, который пройдет 16 декабря в Брюсселе.
Говоря о мерах итальянского правительства по сдерживанию тарифов для населения, Драги напомнил, что пакет поддержки исчисляется 8 млрд на полгода. Вместе с тем итальянский премьер заявил, что цены на энергию вырастут – и, «возможно, с этим придется смириться».
Напомним, сообщалось, что некоторые ведущие страны Евросоюза выступили против введения новых санкций против России и предпочли переговоры. Так, за диалог выступили Германия и Франция.
Газпром отказался бронировать на пятницу мощности газопровода «Ямал – Европа»
Газпром не стал бронировать на пятницу мощности газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные аукциона на площадке GSA Platform.
В ходе аукциона на 17 декабря предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 млн кубометров на точке входа в польский участок магистрали. Однако это предложение осталось невостребованными, сообщает РИА «Новости».
Ранее Газпром не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и Польшу на декабрь.
Транзит газа через Украину в 2021 году сократили на треть
Физический транзит российского газа через Украину в 2021 году будет на треть меньше, чем годом ранее, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Газпром рапортует о прокачке через Украину в 2021 году 40 млрд куб. м. Это почти на 30% меньше, чем в 2020 году, и на 45% меньше, чем в 2019-м», – передает ТАСС со ссылкой на пост Макогона в Facebook.
Транзит газа из России по всем маршрутам составит около 145 млрд куб. м, что станет минимумом за последние шесть лет. Макогон добавил, что физический транзит газа через Украину составляет менее 109 млн куб. м в сутки, что меньше контрактных объемов.
Ранее в Кремле прокомментировали слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном перекрытии транзита газа в Европу. Выразив надежду, что ничто не помешает России и дальше безупречно выполнять свои обязательства по газовым контрактам.
Цена газа в Европе превысила 1700 долларов за тыс. кубометров
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Цена газа в Европе в ходе торгов в четверг выросла почти на 10% и поднялась выше 1700 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с начала октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 19.05 мск выросла до 1705 долларов за 1 тыс. кубометров, или 145,985 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), сообщает ТАСС.
К 19.15 мск цена газа немного скорректировалась и опустилась до отметки 1653 доллара за 1 тыс. кубометров, или 141,5 евро за МВт·ч. Отмечается, что цена на газ поднялась после того, как Газпром на аукционе не забронировал мощности газопровода «Ямал – Европа» на пятницу.
Напомним, в ходе аукциона на 17 декабря предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 млн кубометров на точке входа в польский участок магистрали. Однако это предложение осталось невостребованным.
Ранее цена газа в Европе на открытии биржевых торгов превысила 1550 долларов за тысячу кубометров.
Цена на электроэнергию в Испании выросла за год в шесть раз
Цена на электроэнергию в среду в Испании установит очередной исторический рекорд, достигнув 291,73 евро за мегаватт-час, следует из данных Иберийского оператора энергетического рынка (OMIE).
Самое дорогое электричество будет с 21.00 до 22.00 – 319 евро за мегаватт-час, самое дешевое – 261,73 евро – с 05.00 до 06.00, передает РИА «Новости».
Цены на электричество в декабре могут превысить октябрьские показатели, до сих пор самый дорогой месяцы в истории. Причина – высокие цены на газ, высокие тарифы на выбросы CO2 и отсутствие сильных ветров для производства ветряной энергии.
Отмечается, что нынешняя стоимость электроэнергии в Испании в шесть раз больше, чем в прошлом году (около 50 евро за мегаватт-час)
Ранее сообщалось, что цена газа в Европе превысила 1,4 тыс. долларов.
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В ЕК подтвердили недостаточную заполненность хранилищ газа в Европе
Хранилища газа в Евросоюзе заполнены на 62%, что примерно на 12 процентных пунктов ниже, чем обычно в это время в предыдущие годы, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции.
«Хранилища находятся на уровне 62% от своих мощностей. Это на 12 процентных пунктов ниже, чем обычно в это же время в предыдущие годы», – цитирует ее РИА «Новости».
Ранее российская компания «Газпром» заявила, что страны Европы растратили почти четвертую часть объемов газа, закачанных в подземные хранилища (ПХГ).
Напомним, отбор газа из подземных хранилищ Европы в ноябре стал вторым по величине для этого месяца за все время наблюдений с 2011 года, общая наполненность европейских ПХГ по итогам ноября уменьшилась до 68,05%.
В декларацию саммита «Восточного партнерства» не включили упоминаний о России
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В итоговом заявлении участников встречи глав государств ЕС и стран «Восточного партнерства» (Армении, Азербайджана, Грузии, Украины, Молдавии) нет упоминаний о санкциях к России или о «российской агрессии».
Декларация занимает 24 страницы, на которых Россия ни разу не упоминается. Отмечается, что ЕС «привержен своей поддержке территориальной целостности всех государств в их международно-признанных границах». Это единственная фраза, имеющая какое-либо отношение к многочисленным утверждениям Запад о том, что Россия якобы может осуществить «вторжение» на Украину.
Как заявил дипломатический источник в ЕС в кулуарах саммита, участники «выразили полную солидарность с Украиной», а лидеры ЕС «подчеркнули, что российская военная активность, подрывающая территориальную целостность Украины, будет иметь масштабные последствия и высокую цену для России», передает ТАСС.
При этом глава правительства Финляндии Санна Марин заявила, что на саммите «не обсуждали санкции на конкретном уровне», но «обсуждали в целом ситуацию с Украиной, которая очень беспокоит» ЕС. Также не обсуждался «Северный поток – 2».
На итоговой пресс-конференции большинство вопросов касались именно России. Глава Евросовета Шарль Мишель заверил, что ЕС подготовил «твердую и единую позицию по отношению к России на случай агрессии против Украины». По его словам, эту тему планируется обсудить в четверг на саммите стран ЕС без Армении, Азербайджана, Грузии, Молдавии и самой Украины. «Мы готовы ввести дополнительные санкции при необходимости», – сказал Мишель.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что все участники саммита призвали Россию к деэскалации на границе с Украиной. Мишель и фон дер Ляйен заявили, что «России придется заплатить очень высокую цену при агрессии против Украины».
Также не говорится в декларации и о возможности членства в ЕС стран «Восточного партнерства». ЕС «принимает во внимание европейские устремления и европейский выбор» Украины, Грузии и Молдавии, что «создает условия для политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС», сказано в документе. ЕС поддерживает сближение регуляторных норм этих стран с принятыми в Евросоюзе правилами. Следует отметить, что указанные нормы разрабатывают только страны ЕС, страны «Восточного партнерства» в разработке не участвуют.
Напомним, в Брюсселе стартовал саммит «Восточного партнерства», на котором присутствуют лидеры Азербайджана, Армении, Грузии, Молдавии и Украины. Также заявлено участие Белоруссии, при этом страну будет представлять пустой стул.
Стало известно о планах ЕК отказаться от долгосрочных газовых контрактов к 2049 году
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Еврокомиссия (ЕК) разработала план, согласно которому срок действия договоров по поставкам газа будет ограничен 2049 годом, с документами ознакомилось агентство Bloomberg.
Такое решение, по данным агентства, обусловлено радикальным пересмотром энергетической политики ЕС и переходом на «зеленую» экономику. В числе прочих инициатив в плане предусмотрен стратегический подход к хранению газа, куда входят меры по поддержанию высокого уровня заполненности европейских подземных хранилищ в начале отопительного сезона, передают «Ведомости».
Также ЕК предлагает странам – членам ЕС отчитываться об объемах газа в хранилищах и потенциальных рисках, связанных с надежностью поставок, и проводить анализ таких ситуаций, когда хранилища принадлежат иностранным компаниям. Если будут выявлены риски возникновения дефицита газа, им придется принять меры, в частности объявить торги или аукцион.
Предполагается, что план будут обнародован 15 декабря, а главы правительств стран ЕС обсудят его на саммите на следующий день. При этом Bloomberg отмечает, что предложения ЕК идут вразрез с интересами России, которая видит в долгосрочных контрактах большую стабильность, чем в биржевом ценообразовании.
Ранее издание Figaro писало, что представители правительств десяти стран Европейского союза (ЕС) считают важным активизировать использование ядерной энергетики в целях защиты европейских потребителей от волатильности цен.
Газпром: Европа потратила треть закачанного летом газа
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Европа отобрала треть от закачанного летом объема газа, на Украине же запасы газа в подземных хранилищах опустились до уровня начала закачки, сообщил Газпром.
«По данным Gas Infrastructure Europe, на 13 декабря объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 24,5% (на 19,9 млрд кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Отобрана уже одна треть (32,6%) от объема газа, закачанного в летний период», – говорится в сообщении на сайте российской компании.
«Запасы газа в украинских ПХГ опустились до 15,34 млрд кубометров. Это ниже показателя прошлого года на 39,2% (на 9,9 млрд кубометров) и практически соответствует уровню на начало закачки в этом году (15,29 млрд кубометров). Таким образом, из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме», – уточнили в Газпроме.
В среду цена газа в Европе в ходе биржевых торгов впервые с 6 октября превысила 1550 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Газпром и CNPC договорились увеличить суточный экспорт газа в Китай
По итогам переговоров с CNPC Газпром сообщил, что объем суточного экспорта газа в Китай в ноябре-декабре существенно увеличен относительно ранее утвержденного графика.
Состоялось заседание совместного координационного комитета Газпрома и CNPC под руководством заместителя председателя правления Газпрома Виталия Маркелова и вице-президента CNPC Хуан Юнчжана. Стороны обсудили итоги совместной работы в 2021 году, сообщает Газпром в Telegram.
На заседании подтвердили «надежность поставок природного газа по газопроводу «Сила Сибири». Объем суточного экспорта увеличен «согласно взаимовыгодным договоренностям». Российская сторона «продолжает подготовку к дальнейшему плановому увеличению экспорта» в 2022 году. Газпром также рассказал о работе над проектом строительства газопровода «Союз Восток» для поставок газа в Китай через Монголию.
В ноябре сообщалось, что поставки Газпрома в Китай по газопроводу «Сила Сибири» побили рекорд, а в среднем за месяц превысили контрактные обязательства на 30%. «Сила Сибири» является крупнейшей системой транспортировки газа на востоке России, по которому топливо поступает на Дальний Восток и в Китай.
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Эксперт объяснил отсутствие угроз в адрес России в декларации саммита «Восточного партнерства»
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«Брюссель решил не создавать себе проблем и воздержался от фиксации наиболее острых вопросов, отделяющих его от Москвы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее по итогам саммита «Восточного партнерства» была опубликована декларация, где ни разу не упоминалась Россия.
«Я думаю, у отдельных стран ЕС были опасения, что в Москве за итоговым заявлением будут внимательно наблюдать, и это в дальнейшем может сказаться на двусторонних отношениях с Россией», – заявил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Он пояснил, что «Восточное партнерство», как проект Евросоюза, включает в себя страны, занимающие разные политические позиции. Некоторые рассчитывают на вхождение в ЕС (например, Украина), другие «такую перспективу не выстраивают». «И у всех отношения с Москвой тоже разные, со своими нюансами. Поэтому, на мой взгляд, они решили отказаться от публичных выводов и фиксации позиции по острым темам, чтобы избежать проблем их согласования», – допустил эксперт.
«Европейский союз не первый год придерживается принципиальной позиции: он всегда настаивал и настаивает на переговорах с каждой конкретной страной в отдельности, без участия третьих государств. В многостороннем порядке могут подписываться любые общие документы, но конкретные проблемы сотрудничества, в том числе «вмешательство» России в какие-либо вопросы, «Северный поток – 2», санкции и прочее, будут обсуждаться с каждой из стран-участниц «Восточного партнерства» отдельно», – подчеркнул собеседник.
По его мнению, «это здорово придумано, но не очень работает». В свое время, когда Финляндия и Центральная Европа входили в ЕС, шли параллельные консультации с Москвой. «И почему-то это считалось нормальным и незазорным. Тогда удалось минимизировать негативные последствия этого процесса для интересов России и даже нащупать возможности для расширения сотрудничества через страны, вошедшие в состав Евросоюза», – напомнил Кортунов.
«Потом ситуация изменилась, и сейчас мы пожинаем ее плоды, – считает он. – Здесь интересно, что еще год назад Россия традиционно считала Европу «хорошим полицейским», а США – «плохим». В 2021 году, после переговоров Путина и Байдена в Женеве, все серьезно переменилось: Москва начала делать акцент на диалог с Вашингтоном, так как считает Евросоюз недоговороспособным. Это вызывает у ЕС раздражение и ревность. Нет, они не хотят подставлять американцев, но, конечно, им хотелось бы, чтобы главным игроком в отношении Запада и России был бы Брюссель, а не Вашингтон».
Ранее по итогам встречи глав государств ЕС и стран «Восточного партнерства» (Армении, Азербайджана, Грузии, Украины, Молдавии) была опубликована итоговая декларация. В документе из 24 страниц ни разу прямо не была упомянута Россия.
«Евросоюз привержен своей поддержке территориальной целостности всех государств в их международно признанных границах» – это единственная фраза, которая может иметь какое-либо отношение к России. По всей видимости, речь идет о том, что Москва, по версии Запада, якобы может осуществить «вторжение» на Украину.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин также отметила, что на саммите «не обсуждали санкции против России на конкретном уровне», но «обсуждали в целом ситуацию с Украиной, которая очень беспокоит» ЕС. Также не обсуждался российский газопровод «Северный поток – 2».
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Цена газа в Европе превысила 1,4 тыс. долларов
Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов поднялась выше 1400 долларов за тысячу кубометров впервые с начала октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF на платформе ICE Futures на открытии торговой сессии составила 1405 долларов, а на 10.05 мск выросла до 1425,5 доллара, передает РИА «Новости».
Общий рост стоимости газа в Европе по сравнению с ценой закрытия торгов в понедельник составляет почти 5%.
Днем ранее цена газа в Европе поднялась выше 1,3 тыс. долларов за одну тысячу кубометров впервые с начала октября, а затем почти сразу превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
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