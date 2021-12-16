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16 декабря, четверг | Последнее обновление — 21:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Цена газа в Европе превысила 1700 долларов за тыс. кубометров
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Цена газа в Европе превысила 1700 долларов за тыс. кубометров
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Цена газа в Европе в ходе торгов в четверг выросла почти на 10% и поднялась выше 1700 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с начала октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 19.05 мск выросла до 1705 долларов за 1 тыс. кубометров, или 145,985 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч), сообщает ТАСС.
К 19.15 мск цена газа немного скорректировалась и опустилась до отметки 1653 долларов за 1 тыс. кубометров, или 141,5 евро за МВт ч. Отмечается, что цена на газ поднялась после того, как Газпром на аукционе не забронировал мощности газопровода «Ямал – Европа» на пятницу.
Напомним, в ходе аукциона на 17 декабря предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 млн кубометров на точке входа в польский участок магистрали. Однако это предложение осталось невостребованными.
Ранее цена газа в Европе на открытии биржевых торгов превысила 1550 долларов за тысячу кубометров.
Газпром досрочно выполнил обязательства перед Украиной по транзиту
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Газпром досрочно выполнил контрактные обязательства перед Украиной по транзиту газа в 2021 году, продолжает экспорт в Европу по различным маршрутам, включая украинский, заявила компания.
«Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 млрд кубометров российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год», – говорится в Telegram-канале компании.
Также сообщается, что Газпром продолжает надежно поставлять газ своим европейским потребителям по различным маршрутам, в том числе и через украинскую газотранспортную систему.
Ранее в Газпроме сообщили, что запасы газа в украинских ПХГ опустились до 15,34 млрд кубометров. Это ниже показателя прошлого года на 39,2% (на 9,9 млрд кубометров) и практически соответствует уровню на начало закачки в этом году (15,29 млрд кубометров). Таким образом, из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме.
В Британии упрекнули Газпром в желании зарабатывать на продаже газа
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Газпром стремится продать как можно больше газа по максимальным ценам, пишет The Guardian со ссылкой на руководителя газового направления в консалтинговой компании Rystad Energy Карлоса Торреса Диаса.
Согласно оценкам Rystad, которые упомянуты в статье, если российская компания увеличит объемы экспорта голубого топлива на 20%, это может обрушить цены на газ на западноевропейских рынках вдвое, передает РИА «Новости».
По утверждению Торреса Диаса, вместо этого Газпром нашел баланс «в процессе продажи максимально возможного количества газа таким образом, чтобы не повышать объемы на рынке до той точки, с которой начнется снижение рыночной цены».
Представитель Rystad также заявил, что это может подтолкнуть большее число стран инвестировать в возобновляемые источники энергии, чтобы «защититься» от подобных скачков на энергетическом рынке в будущем. «Газпром» всегда стремился к тому, чтобы европейские покупатели воспринимали его как надежного партнера, и Европа остается его главным рынком несмотря на то, что его экспорт в Азию растет. Газпром оценивает свои перспективы и возможность экспорта водорода в Европу», – добавил он.
В статье также утверждается, на фоне глобального постпандемийного всплеска спроса на газ и роста цен на энергетических рынках по всему миру Россия якобы «агрессивно» повела себя по отношению к соседним Украине и Молдавии, что сопровождалось углублением напряженности между Москвой и Западом из-за газопровода «Северный поток – 2». «Агрессию» в адрес Молдавии автор материала объяснила тем, что Газпром «потребовал» от Кишинева платить за газ вдвое больше прежней цены.
В среду цена газа в Европе в ходе биржевых торгов впервые с 6 октября превысила 1550 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Напомним, в Газпроме сообщили накануне, что Европа отобрала треть от закачанного летом объема газа, на Украине же запасы газа в подземных хранилищах опустились до уровня начала закачки.
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Италия указала на связь санкций против «Северного потока – 2» и цен на газ
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Газопровод «Северный поток – 2» может стать инструментом геополитических переговоров между ЕС и Россией, санкции против него приведут к росту цен на газ, заявил премьер-министр Италии Марио Драги.
«Цены на газ могут диктоваться геополитическими причинами. «Северный поток – 2» может стать инструментом переговоров в политике между ЕС и Россией. В случае если он станет частью санкционного аппарата ЕС, чего, мы надеемся, не понадобится, влияние на цены на газ будет очень заметным», – передает РИА «Новости» слова Драги в сенате страны.
По его словам, подобная возможность подтверждается сейчас даже слухами, которые также влияют на цены на голубое топливо. Выступление Драги в верхней палате парламента было приурочено к его поездке на саммит ЕС, который пройдет 16 декабря в Брюсселе.
Говоря о мерах итальянского правительства по сдерживанию тарифов для населения, Драги напомнил, что пакет поддержки исчисляется 8 млрд на полгода. Вместе с тем итальянский премьер заявил, что цены на энергию вырастут – и, «возможно, с этим придется смириться».
Напомним, сообщалось, что некоторые ведущие страны Евросоюза выступили против введения новых санкций против России и предпочли переговоры. Так, за диалог выступили Германия и Франция.
Цена на электроэнергию в Испании выросла за год в шесть раз
Цена на электроэнергию в среду в Испании установит очередной исторический рекорд, достигнув 291,73 евро за мегаватт-час, следует из данных Иберийского оператора энергетического рынка (OMIE).
Самое дорогое электричество будет с 21.00 до 22.00 – 319 евро за мегаватт-час, самое дешевое – 261,73 евро – с 05.00 до 06.00, передает РИА «Новости».
Цены на электричество в декабре могут превысить октябрьские показатели, до сих пор самый дорогой месяцы в истории. Причина – высокие цены на газ, высокие тарифы на выбросы CO2 и отсутствие сильных ветров для производства ветряной энергии.
Отмечается, что нынешняя стоимость электроэнергии в Испании в шесть раз больше, чем в прошлом году (около 50 евро за мегаватт-час)
Ранее сообщалось, что цена газа в Европе превысила 1,4 тыс. долларов.
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Транзит газа через Украину в 2021 году сократили на треть
Физический транзит российского газа через Украину в 2021 году будет на треть меньше, чем годом ранее, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Газпром рапортует о прокачке через Украину в 2021 году 40 млрд куб. м. Это почти на 30% меньше, чем в 2020 году, и на 45% меньше, чем в 2019-м», – передает ТАСС со ссылкой на пост Макогона в Facebook.
Транзит газа из России по всем маршрутам составит около 145 млрд куб. м, что станет минимумом за последние шесть лет. Макогон добавил, что физический транзит газа через Украину составляет менее 109 млн куб. м в сутки, что меньше контрактных объемов.
Ранее в Кремле прокомментировали слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном перекрытии транзита газа в Европу. Выразив надежду, что ничто не помешает России и дальше безупречно выполнять свои обязательства по газовым контрактам.
В ЕК подтвердили недостаточную заполненность хранилищ газа в Европе
Хранилища газа в Евросоюзе заполнены на 62%, что примерно на 12 процентных пунктов ниже, чем обычно в это время в предыдущие годы, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции.
«Хранилища находятся на уровне 62% от своих мощностей. Это на 12 процентных пунктов ниже, чем обычно в это же время в предыдущие годы», – цитирует ее РИА «Новости».
Ранее российская компания «Газпром» заявила, что страны Европы растратили почти четвертую часть объемов газа, закачанных в подземные хранилища (ПХГ).
Напомним, отбор газа из подземных хранилищ Европы в ноябре стал вторым по величине для этого месяца за все время наблюдений с 2011 года, общая наполненность европейских ПХГ по итогам ноября уменьшилась до 68,05%.
Стало известно о планах ЕК отказаться от долгосрочных газовых контрактов к 2049 году
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Еврокомиссия (ЕК) разработала план, согласно которому срок действия договоров по поставкам газа будет ограничен 2049 годом, с документами ознакомилось агентство Bloomberg.
Такое решение, по данным агентства, обусловлено радикальным пересмотром энергетической политики ЕС и переходом на «зеленую» экономику. В числе прочих инициатив в плане предусмотрен стратегический подход к хранению газа, куда входят меры по поддержанию высокого уровня заполненности европейских подземных хранилищ в начале отопительного сезона, передают «Ведомости».
Также ЕК предлагает странам – членам ЕС отчитываться об объемах газа в хранилищах и потенциальных рисках, связанных с надежностью поставок, и проводить анализ таких ситуаций, когда хранилища принадлежат иностранным компаниям. Если будут выявлены риски возникновения дефицита газа, им придется принять меры, в частности объявить торги или аукцион.
Предполагается, что план будут обнародован 15 декабря, а главы правительств стран ЕС обсудят его на саммите на следующий день. При этом Bloomberg отмечает, что предложения ЕК идут вразрез с интересами России, которая видит в долгосрочных контрактах большую стабильность, чем в биржевом ценообразовании.
Ранее издание Figaro писало, что представители правительств десяти стран Европейского союза (ЕС) считают важным активизировать использование ядерной энергетики в целях защиты европейских потребителей от волатильности цен.
Газпром: Европа потратила треть закачанного летом газа
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Европа отобрала треть от закачанного летом объема газа, на Украине же запасы газа в подземных хранилищах опустились до уровня начала закачки, сообщил Газпром.
«По данным Gas Infrastructure Europe, на 13 декабря объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 24,5% (на 19,9 млрд кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Отобрана уже одна треть (32,6%) от объема газа, закачанного в летний период», – говорится в сообщении на сайте российской компании.
«Запасы газа в украинских ПХГ опустились до 15,34 млрд кубометров. Это ниже показателя прошлого года на 39,2% (на 9,9 млрд кубометров) и практически соответствует уровню на начало закачки в этом году (15,29 млрд кубометров). Таким образом, из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме», – уточнили в Газпроме.
В среду цена газа в Европе в ходе биржевых торгов впервые с 6 октября превысила 1550 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Газпром и CNPC договорились увеличить суточный экспорт газа в Китай
По итогам переговоров с CNPC Газпром сообщил, что объем суточного экспорта газа в Китай в ноябре-декабре существенно увеличен относительно ранее утвержденного графика.
Состоялось заседание совместного координационного комитета Газпрома и CNPC под руководством заместителя председателя правления Газпрома Виталия Маркелова и вице-президента CNPC Хуан Юнчжана. Стороны обсудили итоги совместной работы в 2021 году, сообщает Газпром в Telegram.
На заседании подтвердили «надежность поставок природного газа по газопроводу «Сила Сибири». Объем суточного экспорта увеличен «согласно взаимовыгодным договоренностям». Российская сторона «продолжает подготовку к дальнейшему плановому увеличению экспорта» в 2022 году. Газпром также рассказал о работе над проектом строительства газопровода «Союз Восток» для поставок газа в Китай через Монголию.
В ноябре сообщалось, что поставки Газпрома в Китай по газопроводу «Сила Сибири» побили рекорд, а в среднем за месяц превысили контрактные обязательства на 30%. «Сила Сибири» является крупнейшей системой транспортировки газа на востоке России, по которому топливо поступает на Дальний Восток и в Китай.
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Цена газа в Европе превысила 1,4 тыс. долларов
Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов поднялась выше 1400 долларов за тысячу кубометров впервые с начала октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF на платформе ICE Futures на открытии торговой сессии составила 1405 долларов, а на 10.05 мск выросла до 1425,5 доллара, передает РИА «Новости».
Общий рост стоимости газа в Европе по сравнению с ценой закрытия торгов в понедельник составляет почти 5%.
Днем ранее цена газа в Европе поднялась выше 1,3 тыс. долларов за одну тысячу кубометров впервые с начала октября, а затем почти сразу превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
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На Украине оценили оставшийся в ПХГ объем газа
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В подземных хранилищах Украины «нормальный объем газа» и проблем с прохождением отопительного периода «быть не должно», заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко в эфире телеканала ICTV.
«Сейчас у нас в хранилищах нормальный объем газа. Не должно быть проблем с прохождением зимы. Мы должны спокойно пройти зиму, чтобы всем потребителям в Украине хватило газа. Ситуация с углем сложная, но в принципе мы можем подстраховывать предприятия электрогенерирующие», – приводит слова Витренко РИА «Новости».
В прошлую пятницу глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Россия этой зимой якобы может прекратить транзит газа через территорию Украины. В начале декабря Нафтогаз поднял тарифы на газ для украинских потребителей в пять раз.
Напомним также, 7 ноября лидер фракции «Батькивщина» в Раде Юлия Тимошенко заявила, что власти Украины впервые за все годы независимости страны не создали запасы газа на зиму, «за эту бездарность» заплатит каждый украинец и каждое предприятие, это катастрофа. Днем ранее бывший министр экономики Украины предупредил, что из-за высоких цен на газ 91% предприятий страны не могут продолжить работу, им грозит разорение.
В октябре в Раде призывали украинцев готовиться к холоду из-за отсутствия топлива и запасаться кизяком для отопления домов. В парламенте констатировали, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
В середине октября экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявлял, что власти Украины допустили серьезную ошибку, не купив газ весной по низким ценам. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.
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Газпром отказался бронировать на пятницу мощности газопровода «Ямал – Европа»
Газпром не стал бронировать на пятницу мощности газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные аукциона на площадке GSA Platform.
В ходе аукциона на 17 декабря предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 млн кубометров на точке входа в польский участок магистрали. Однако это предложение осталось невостребованными, сообщает РИА «Новости».
Ранее Газпром не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и Польшу на декабрь.
Названо влияние отсрочки запуска «Северного потока - 2» на цены на газ в Европе
Запуск газопровода «Северный поток - 2» и рост поставок из России могут привести к снижению цен на газ в Европе, сообщил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
«Понимание, что в нынешних условиях Россия, возможно временно, перестала быть поставщиком газа «последней инстанции» – это один из факторов, тянущий цены вверх», – цитирует РИА «Новости» Маринченко.
Во вторник цены на фьючерсы на газ в Европе впервые за два месяца превысили 1500 долларов за тысячу кубометров.
Аналитик отметил, что в теории запуск «Северного потока - 2» не отразится на росте мощностей по добыче у Газпрома, но на практике компания может не поставлять на европейский рынок максимально возможные объемы, ожидая запуск трубопровода.
Цены будут в основном зависеть от спроса в Азии, поставок в США и России, отметил Маринченко. По словам эксперта, в ближайшие 3-5 лет цены могут снизиться на фоне роста предложения. Цены на газ в целом, уточнил он, будут отличаться большей волатильностью, чем цены на нефть.
Мариниченко заявил, что на ценах могут отразиться сроки запуска «Северного потока - 2». Цены на газ до конца отопительного сезона будут оставаться высокими и волатильными, так как есть опасения по поводу холодной зимы.
Напомним, сейчас на газовом рынке ситуация сложная, после снижения до 750 долларов в начале ноября цены больше месяца превышают 1000 долларов, а европейские газовые хранилища заполнены минимально.
Цена газа в Европе превысила 1550 тыс. долларов
Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов превысила 1550 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF на платформе ICE Futures на открытии сессии составляла 1552 доллара. При этом к 10.03 мск цена газа уже опустилась до 1517 долларов за тысячу кубометров, передает ТАСС.
Днем ранее биржевые торги газом в Европе закрылись на отметке 1447 долларов за тысячу кубометров.
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Цена газа в Европе превысила 1550 долларов за 1 тыс. кубометров
Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов впервые с 6 октября превысила 1550 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF на платформе ICE Futures на открытии сессии составляла 1480 долларов, после небольшого снижения начала демонстрировать рост и на 10.22 мск достигло 1553,9 доллара, передает РИА «Новости».
Общий рост стоимости газа в Европе по сравнению с ценой закрытия торгов в понедельник составляет почти 3,7%.
Днем ранее биржевые торги газом в Европе закрылись на отметке 1522 доллара за тыс. кубометров.
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