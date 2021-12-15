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Тихановскую на саммите «Восточного партнерства» заменили на пустой стул
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В Брюсселе стартовал саммит «Восточного партнерства», на котором будут присутствовать лидеры Азербайджана, Армении, Грузии, Молдавии и Украины, также заявлено участие Белоруссии, при этом страну будет представлять пустой стул.
«Участие Белоруссии также заявлено, однако страну представлять будет не провозглашенная Западом «президентом» Светлана Тихановская, а пустой стул. Как пояснили организаторы саммита, так они дают сигнал Белоруссии, что ее ждут обратно в партнерстве», – сообщает Baltnews в своем Telegram-канале.
В понедельник глава Европейского совета Шарль Мишель на встрече с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в Брюсселе выразил надежду, что на следующем саммите программы «Восточного партнерства» в 2022 году в кресле главы республики он увидит «демократически избранного президента».
Напомним, в конце ноября постпред ЕС исключил возможность нормализации отношений Запада с Минском из-за «интернационализации внутреннего конфликта» Белоруссии.
Ранее Минск решил приостановить участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство» в связи с введенными Евросоюзом ограничительными мерами в отношении Белоруссии.
Муж Тихановской приговорен в Белоруссии к 18 годам колонии усиленного режима
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Гомельский областной суд за подготовку массовых беспорядков приговорил белорусского блогера Сергея Тихановского, супруга экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, к 18 годам лишения свободы, сообщила пресс-секретарь Гомельского областного суда Алина Сулейко.
«Тихановский приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима», – цитирует ее ТАСС.
В свою очередь адвокат Тихановского Виктор Мацкевич заявил, что приговор будет обжалован.
«Мы будем предпринимать все предусмотренные законом меры для обжалования этого приговора, поскольку у незаконных приговоров есть свойство быть отмененным. В установленные сроки решение суда будет обжаловано», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Тихановская заявляла, что ее супруг был задержан «по обвинению в преступлении, которого не совершал, по провокации спецслужб».
Она призвала Евросоюз к «реальным действиям» против Минска. До этого представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон поддерживает мирный политический диалог в Белоруссии.
По его словам, результаты президентских выборов 2020 года в стране были подтасованы.
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.
Тихановская в день инаугурации заявила, что не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала себя «символом свободы» Белоруссии.
Захарова оценила «успехи» дипломатии ЕС «соболезнованиями»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о «главном успехе европейской дипломатии», выразив в связи с этим «соболезнования».
«Как же плачевны тогда дела европейской дипломатии. Мои соболезнования», – написала Захарова в Telegram-канале.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС «главным успехом европейской дипломатии» в 2021 году.
В воскресенье погранслужба Литвы заявила о выстрелах со стороны Белоруссии. В тот же день власти Германии и Польши обсудили новые санкции против Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил в ответ перекрыть Европе газ. Варшава в свою очередь пригрозила Минску ужесточением санкций ЕС в случае эскалации кризиса на польско-белорусской границе или иных способов дестабилизации Европы.
Напомним, 2 декабря США и Британия ввели против Белоруссии санкции по обвинению в организации нелегальной миграции в Евросоюз. Санкции коснулись госдолга республики, а также 12 юридических и ряд физических лиц, включая сына президента Белоруссии Дмитрия. Белоруссия в ответ запретила с 1 января 2022 года ввоз продуктов из ЕС, США, Британии, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии.
В середине ноября глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что министры иностранных дел стран ЕС приняли политическое решение о пятом пакете санкций против Белоруссии и не сомневаются в необходимости шестого, после чего стало известно, что ЕС согласовал новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что в новый санкционный список ЕС войдут «люди, авиакомпании, туристические агентства и все, кто участвует в этом незаконном натиске мигрантов на наши границы». Тогда же США анонсировали новые санкции против Белоруссии в координации с Евросоюзом из-за ситуации с мигрантами на границе с ЕС.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. В Евросоюзе исключили возможность нормализации отношений Запада с Минском. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что санкции Запада против Белоруссии похожи на наказание Минска за дружбу с Москвой.
«Нового президента Белоруссии» позвали на саммит Восточного партнерства
Глава Европейского совета Шарль Мишель на встрече с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в Брюсселе выразил надежду, что на следующем саммите программы Восточного партнерства в 2022 году в кресле главы республики он увидит «демократически избранного президента».
«15 декабря [на саммите программы Восточного партнерства] в Брюсселе кресло [лидера] Белоруссии останется пустым. Однако я надеюсь, что к следующему саммиту в этом кресле будет сидеть демократически избранный президент Белоруссии», – заявил Мишель на встрече в Брюсселе с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и представителями антиправительственных сил и организаций, базирующихся за границей Белоруссии, игнорируя тот факт, что Минск официально объявил о выходе из европейской программы Восточного партнерства еще в июне 2021 года, передает ТАСС.
Глава Евросовета также объявил о выделении ЕС дополнительных 15 млн евро в качестве поддержки неправительственных организаций и СМИ, вещающих на Белоруссию из-за границы. Кроме того, он напомнил об обещании ЕК выделить Минску после «демократической передачи власти» 3 млрд евро, которое было сформулировано еще в 2020 году.
Мишель в очередной раз обвинил власти Белоруссии в репрессиях против оппозиции и СМИ, а также в других нарушениях прав человека. «Через нашу миссию в Минске мы пристально мониторим ситуацию и проводим регулярные встречи с членами семей и адвокатами политических заключенных. И для нас особенно важна помощь, которую мы предоставляем международным механизмам, собирающим юридические свидетельства нарушений прав человека режимом Лукашенко. Так мы привлечем их (власти Белоруссии) к ответственности за их преступления. Они должны знать, что их преступления записываются, что доказательства собираются, и что их привлекут к суду», – заявил глава Европейского совета. «ЕС с вами в это трудное время», – заключил Мишель, обращаясь к Тихановской.
С выходцами из Белоруссии в Брюсселе в воскресенье также встретились глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Напомним, в конце ноября постпред ЕС исключил возможность нормализации отношений Запада с Минском из-за «интернационализации внутреннего конфликта» Белоруссии.
Ранее Минск решил приостановить участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство» в связи с введенными Евросоюзом ограничительными мерами в отношении Белоруссии.
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Скандал с «Беларуськалием» в Литве привел к объявлению об отставке главы ЛЖД
Из-за скандала вокруг «Беларуськалия» глава «Литовских железных дорог» Мантас Бартушка подаст в отставку, сообщил председатель правления компании Кястутис Шлюжас. При этом премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните не приняла отставку глав МИД и минтранса Габриелюса Ландсбергиса и Марюса Скуодиса
Шлюжас сказал, что лучшим решением будет «договориться с генеральным директором о том, когда он может покинуть свой пост, и к этому времени разработать четкий план действий». По словам Шлюжаса, такой шаг необходим, чтобы «смягчить ситуацию, минимизировать репутационные риски».
Ландсбергис приветствовал сообщение о планируемой отставке Бартушки, заявив, что «репутационный урон был нанесен». Во вторник премьер-министр Литвы заявила, что не исключает ухода правительства в отставку из-за скандала, передает ТАСС со ссылкой на BNS и Литовске радио и телевидение.
Шимоните не приняла отставку двух министров. Премьер заявила: «Я ценю готовность министров взять на себя ответственность, но не могу с этим согласиться... Я не буду подавать прошения об отставке министров президенту Литовской Республики, и сегодня вечером я убедила министров отозвать свои прошения». «Надеюсь, что не позднее 31 января будут представлены все национальные решения сложившейся ситуации, обеспечивающие интересы национальной безопасности государства и минимизирующие финансовые риски. Вместе с тем на уровне ЕС будут сделаны предложения и будет стремление к дальнейшему расширению секторальных санкций против белорусского режима и максимальной синхронизации с санкциями США», – приводит ее слова РИА «Новости».
Напомним, лидер правящих консерваторов Ландсбергис заявил, что готов уйти в отставку, если выяснится, что находящийся под санкциями США производитель удобрений «Беларуськалий» внес предоплату ЛЖД уже после того, как санкции вступили в силу. Скуодис также подал премьер-министру заявление об отставке.
Минск пригрозил в ответ на санкции перекрыть газ в Европу
Белоруссия может перекрыть транзит газа в Европу, если Минск окажется в безвыходном положении из-за санкций, заявил глава республики Александр Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.
«Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой», – передает его слова «БелТА».
Напомним, 2 декабря США и Британия ввели против Белоруссии санкции по обвинению в организации нелегальной миграции в Евросоюз. Санкции коснулись госдолга республики, а также 12 юридических и ряд физических лиц, включая сына президента Белоруссии Дмитрия. Белоруссия в ответ запретила с 1 января 2022 года ввоз продуктов из ЕС, США, Британии, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии.
Лукашенко одобрил введение уголовной ответственности за призывы к санкциям против Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь», законом вводится уголовная ответственность за призывы к применению санкций в отношении Белоруссии, ее граждан и организаций.
Данные действия будут наказываться лишением свободы на срок до шести лет, если призывы обращены к рядовым лицам; десяти лет, когда они обращены к зарубежным государствам, международным и иностранным организациям; двенадцати лет, если такие призывы совершены должностным лицом с использованием своих служебных полномочий или привели к иным тяжким последствиям, например, ограничению торговли, включению предприятий в санкционный список, сообщает агентство «БелТа» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Напомним, 2 декабря США и Британия ввели против Белоруссии санкции по обвинению в организации нелегальной миграции в Евросоюз. Санкции коснулись госдолга республики, а также 12 юридических и ряда физических лиц, включая сына президента Белоруссии Дмитрия. Белоруссия в ответ запретила с 1 января 2022 года ввоз продуктов из ЕС, США, Британии, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии.
В Польше назвали число участвующих в переправке нелегалов из Белоруссии украинцев
Чаще других переправкой нелегальных мигрантов из Белоруссии в Польшу занимаются граждане Украины, заявила пресс-секретарь главного коменданта пограничной стражи Польши Анна Михальская.
«В этом году нами задержаны уже 418 человек, которые помогали в нелегальном пересечении границы. Среди них доминируют граждане Украины, которых уже было 88 человек», – передает ее слова РИА «Новости».
По словам Михальской, 56 задержанных за помощь в нелегальном пересечении границы мигрантами являются гражданами Грузии, 53 – Сирии, 44 – Польши, 29 – Германии.
Она уточнила, что многие из задержанных имеют вид на жительство в Германии.
В воскресенье погранслужба Литвы заявила о выстрелах со стороны Белоруссии. В тот же день власти Германии и Польши обсудили новые санкции против Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил в ответ перекрыть Европе газ. Варшава, в свою очередь, пригрозила Минску ужесточением санкций ЕС в случае эскалации кризиса на польско-белорусской границе или иных способов дестабилизации Европы.
Напомним, 2 декабря США и Британия ввели против Белоруссии санкции по обвинению в организации нелегальной миграции в Евросоюз. Санкции коснулись госдолга республики, а также 12 юридических и ряда физических лиц, включая сына президента Белоруссии Дмитрия. Белоруссия в ответ запретила с 1 января 2022 года ввоз продуктов из ЕС, США, Британии, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии.
Толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. В Евросоюзе исключили возможность нормализации отношений Запада с Минском. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что санкции Запада против Белоруссии похожи на наказание Минска за дружбу с Москвой.
Боррель назвал остановку мигрантов из Белоруссии «главным успехом» ЕС
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС «главным успехом европейской дипломатии» в 2021 году.
После прошедшей в Брюсселе встречи глав МИД стран Евросоюза Боррель выступил с заявлением, назвав «главным разочарованием уходящего года» кризис в Эфиопии и отсутствие должной реакции на него со стороны Брюсселя, передает РИА «Новости».
«В то время как в кризисе с мигрантами на границе с Белоруссией мы, напротив, сумели добиться главного успеха», – считает глава европейской дипломатии. По его словам, страны сообщества «сумели остановить потоки мигрантов (из третьих стран) в Белоруссию и из Белоруссии в ЕС…».
Как считает Боррель, «[президент Белоруссии Александр] Лукашенко не смог добиться своих целей» и «сегодня у него проблемы». «Мы провели хорошую работу вместе с европейской внешнеполитической службой», – добавил политик, отметив, что Евросоюз поддерживал контакты с 24 странами, откуда мигранты доставлялись в Белоруссию.
В воскресенье погранслужба Литвы заявила о выстрелах со стороны Белоруссии. В тот же день власти Германии и Польши обсудили новые санкции против Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил в ответ перекрыть Европе газ. Варшава в свою очередь пригрозила Минску ужесточением санкций ЕС в случае эскалации кризиса на польско-белорусской границе или иных способов дестабилизации Европы.
Напомним, 2 декабря США и Британия ввели против Белоруссии санкции по обвинению в организации нелегальной миграции в Евросоюз. Санкции коснулись госдолга республики, а также 12 юридических и ряд физических лиц, включая сына президента Белоруссии Дмитрия. Белоруссия в ответ запретила с 1 января 2022 года ввоз продуктов из ЕС, США, Британии, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии.
В середине ноября глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что министры иностранных дел стран ЕС приняли политическое решение о пятом пакете санкций против Белоруссии и не сомневаются в необходимости шестого, после чего стало известно, что ЕС согласовал новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что в новый санкционный список ЕС войдут «люди, авиакомпании, туристические агентства и все, кто участвует в этом незаконном натиске мигрантов на наши границы». Тогда же США анонсировали новые санкции против Белоруссии в координации с Евросоюзом из-за ситуации с мигрантами на границе с ЕС.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. В Евросоюзе исключили возможность нормализации отношений Запада с Минском. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что санкции Запада против Белоруссии похожи на наказание Минска за дружбу с Москвой.
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Лукашенко счел союз России и Белоруссии мощнее ЕС
Белорусско-российский союз будет более мощным, продуманным и продвинутым интеграционным объединением, чем Евросоюз, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Этот союз (Белоруссии и России) будет более продвинутым и более стабильным (чем ЕС). Во-первых, потому, что мы учтем все ошибки Европейского союза, чтобы их не повторять. А положительный опыт, который полезен для нас, будем использовать. Во-вторых, мы ведь вышли из единого государства – из Советского Союза. И мы многое уже там попробовали. Мы знаем, что нам оставить из советского прошлого и что нам в будущем не пригодится. Поэтому это будет более мощный, продуманный и продвинутый союз», – цитирует БелТА Лукашенко.
Что же касается процесса интеграции двух государств, то, по мнению Лукашенко, он будет поступательным и не привязанным к каким-либо срокам, временным параметрам.
«Мы не ставим перед собой никаких сроков – 2025, 2030 или какой-то там год. Мы будем идти шаг за шагом, решая проблемы», – сказал президент.
По его словам, на данном этапе в СГ стоит задача реализовать 28 союзных программ. «Думаю, что в ближайшие пять лет мы задачи по этим программам решим», – убежден он.
После распада Советского Союза, уточнил он, на постсоветском пространстве образовалось три интеграционных объединения. Самое продвинутое, подчеркнул он, это союз Беларуси и России.
«Второй уровень – это Евразийский экономический союз. И третий уровень – Содружество Независимых Государств», – пояснил президент, добавив при этом, что глубина интеграции на этих трех уровнях – разная.
Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону двусторонние вопросы, возникающие вызовы и ситуации вокруг обеих стран.
Польша пригрозила Белоруссии ужесточением санкций ЕС
Варшава не будет тянуть с предложением европейским партнерам о введении новых санкций в отношении Минска, если кризис на польско-белорусской границе продолжит развиваться, предупредил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Мы точно знаем, что Белоруссия опасается экономических санкций, боится торговой блокады. Эти инструменты у нас припасены», – приводит ТАСС слова Моравецкого, сказанные политиком по итогам встречи глав правительств стран Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия) с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Как считает премьер Польши, тот факт, что эскалации в данный момент не наблюдается, позволяет надеяться на лучшее. «Но если она будет развиваться или же если Минск, или Минск и Москва будут искать новые механизмы для дестабилизации этой части Европы, то мы не колеблясь представим Европейской комиссии и нашим партнерам новые решения, целью которых будет более решительный ответ на такие практики», – заявил Моравецкий.
Накануне служба охраны госграницы Литвы заявила о выстрелах со стороны Белоруссии. В тот же день власти Германии и Польши обсудили новые санкции против Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил в ответ перекрыть Европе газ.
Напомним, 2 декабря США и Британия ввели против Белоруссии санкции по обвинению в организации нелегальной миграции в Евросоюз. Санкции коснулись госдолга республики, а также 12 юридических и ряд физических лиц, включая сына президента Белоруссии Дмитрия. Белоруссия в ответ запретила с 1 января 2022 года ввоз продуктов из ЕС, США, Британии, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии.
В середине ноября глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что министры иностранных дел стран ЕС приняли политическое решение о пятом пакете санкций против Белоруссии и не сомневаются в необходимости шестого, после чего стало известно, что ЕС согласовал новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что в новый санкционный список ЕС войдут «люди, авиакомпании, туристические агентства и все, кто участвует в этом незаконном натиске мигрантов на наши границы». Тогда же США анонсировали новые санкции против Белоруссии в координации с Евросоюзом из-за ситуации с мигрантами на границе с ЕС.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. В Евросоюзе исключили возможность нормализации отношений Запада с Минском. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что санкции Запада против Белоруссии похожи на наказание Минска за дружбу с Москвой.
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Лидеры Германии и Польши обсудили новые санкции против Белоруссии
Главы правительств Германии и Польши обсудили новые будущие санкции в отношении Белоруссии, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после прошедшей в Варшаве встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
«Мы говорили о нашей восточной границе. Я представил изменяющуюся тактику режима Лукашенко в отношении использования людей как живого щита каждую ночь. Также мы оговорили будущие возможные потенциальные санкции (в отношении Белоруссии), которые еще предстоит обсудить на заседании Евросовета. Реальные экономические санкции. (...) Мы решительны в том, чтобы защищать наши восточные границы», – приводит слова Моравецкого РИА «Новости».
Ранее служба охраны госграницы Литвы заявила о выстрелах со стороны Белоруссии.
Напомним, 2 декабря США и Британия ввели против Белоруссии санкции по обвинению в организации нелегальной миграции в Евросоюз. Санкции коснулись госдолга республики, а также 12 юридических и ряд физических лиц, включая сына президента Белоруссии Дмитрия. Белоруссия в ответ запретила с 1 января 2022 года ввоз продуктов из ЕС, США, Британии, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии.
В середине ноября глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что министры иностранных дел стран ЕС приняли политическое решение о пятом пакете санкций против Белоруссии и не сомневаются в необходимости шестого, после чего стало известно, что ЕС согласовал новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что в новый санкционный список ЕС войдут «люди, авиакомпании, туристические агентства и все, кто участвует в этом незаконном натиске мигрантов на наши границы». Тогда же США анонсировали новые санкции против Белоруссии в координации с Евросоюзом из-за ситуации с мигрантами на границе с ЕС.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. В Евросоюзе исключили возможность нормализации отношений Запада с Минском. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что санкции Запада против Белоруссии похожи на наказание Минска за дружбу с Москвой.
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В Германии заявили о продолжении давления на Белоруссию
Давление на белорусскую сторону в связи с ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе должно продолжаться, заявил источник в ведомстве канцлера Германии в Берлине.
«Ситуация на границе Белоруссии очень рискованная (...) Мы должны, конечно, продолжать давление на Минск, еще раз подчеркнуть, это будет целью (саммита ЕС), как и солидарность с Польшей, Литвой и Латвией», – цитирует собеседника РИА «Новости».
В воскресенье погранслужба Литвы заявила о выстрелах со стороны Белоруссии. В тот же день власти Германии и Польши обсудили новые санкции против Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил в ответ перекрыть Европе газ. Варшава, в свою очередь, пригрозила Минску ужесточением санкций ЕС в случае эскалации кризиса на польско-белорусской границе или иных способов дестабилизации Европы.
Напомним, 2 декабря США и Британия ввели против Белоруссии санкции по обвинению в организации нелегальной миграции в Евросоюз. Санкции коснулись госдолга республики, а также 12 юридических и ряда физических лиц, включая сына президента Белоруссии Дмитрия. Белоруссия в ответ запретила с 1 января 2022 года ввоз продуктов из ЕС, США, Британии, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии.
Толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. В Евросоюзе исключили возможность нормализации отношений Запада с Минском. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что санкции Запада против Белоруссии похожи на наказание Минска за дружбу с Москвой.
Лукашенко решил по-новому выстроить Белоруссию
В случае одобрения на референдуме новой редакции Конституции Белоруссии предстоит по-новому выстроить страну, заявил президент республики Александр Лукашенко.
«Важно, что будет потом (после одобрения измененной конституции на референдуме). Нам придется перелопатить сотни нормативно-правовых актов. Надо выстроить страну в целом. Не только в плане нормативно-правовой культуры, но нам надо будет организационно кое-где по-новому выстроить страну. Это моя важнейшая задача как президента. За меня никто эти вопросы не решит», – цитирует БелТА Лукашенко.
По его словам, если чиновники «немножко больше поработают, пошевелятся по-настоящему, мы решим любые проблемы». Глава государства отметил, что он должен организовать эту работу вместе с правительством, губернаторами, председателями гор- и райисполкомов, вместе с активом регионов страны.
«Ни в одной стране, я уверен, ни у одного президента, как у меня, нет таких людей, как вы», – подчеркнул президент.
При этом он еще раз обратил внимание на то, что «референдум не под Лукашенко». «Поймите вы наконец: не проголосуют люди за изменение Конституции, останется эта, «авторитарная» Конституция – об этой Конституции любой президент будет мечтать», – отметил он.
Лукашенко подчеркнул, что пора перераспределить полномочия между органами власти, но в то же время важно не допустить разбалансировки и концентрации всех полномочий в одних руках. По его мнению, Белоруссия должна остаться монолитным государством, чтобы в стране не было двоевластия.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия должна оставаться президентской республикой, чтобы «сохранить страну», при работе над поправками в конституцию нельзя допустить разбалансированности системы органов госвласти.
Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Конституционная комиссия выработала вариант проекта правок в основной закон.
Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко до конца года
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о новой встрече, она состоится до конца года, дата будет озвучена позже, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Договорились, да, мы своевременно анонсируем эту дату... До Нового года, да, до конца года», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, договорились ли Путин и Лукашенко о дате новой встречи и возможна ли она до конца года.
Ранее Лукашенко заявил о намерении обсудить с Путиным планы на год.
Минск ограничил импорт украинских товаров
Белоруссия приняла решение ограничить импорт ряда украинских товаров, ссора с Минском будет стоить Украине более 100 млн долларов в год.
Товары теперь будут попадать в страну по разовым лицензиям. Речь идет о мебели и продуктах целлюлозной промышленности. Объем попавших под ограничения товаров оценивается в 10% от украинского экспорта в Белоруссию, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Поводом стало «систематическое нарушение Украиной принципов свободной торговли». Ранее сообщалось, что проект закона об эмбарго на импорт товаров из Белоруссии зарегистрировали на официальном сайте Верховной рады Украины.
Ранее Белоруссия опубликовала список запрещенной для ввоза продукции из Европы, США и Канады. Так, с 1 января в список попали мясо, колбасы, кондитерские изделия, молоко и фрукты, живые свиньи, мясо крупного рогатого скота, субпродукты, соль.