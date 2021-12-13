На всероссийском семинаре с участием региональных органов исполнительной власти при поддержке Общественной палаты России были подведены первые итоги работы Президентского фонда культурных инициатив.

«Этот год открыл новые возможности для креативных команд России. Почти полторы тысячи из них уже получили поддержку своих творческих инициатив. Мы проанализировали итоги «первой волны», поняли, какие моменты в заполнении заявок вызывают наибольшие сложности у авторов проектов и запустили образовательный блок. Призываю тех, кто еще не стал победителем, доработать свою заявку», – отметил гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Спикер привел для слушателей семинара несколько примеров уже реализованных проектов: так, в октябре прошли Международный кинофестиваль «Золотой ворон» на Чукотке, в Новосибирске – вручение национальной премии «Музыкальное сердце театра», он также остановил внимание на Всероссийском конкурсе «Детский форсайт», направленного на выявление молодых лидеров в области креативных индустрий, и проекте «Цех драматургов», конкурсе для авторов-драматургов и сценаристов из всех регионов страны, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

По словам министра культуры Архангельской области Оксаны Светловой, в регионе по результатам грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив поддержано 17 проектов, почти в каждом из них было представлено серьезное софинансирование.

«Один из самых крупных – это V Международный кинофестиваль «Arctic Open». С учетом рекомендаций на сегодняшнем семинаре готовы исправить ошибки в тех проектах, которые гранты не получили. И, конечно же, будем готовить новые – например, уже в следующем году в Архангельской области пройдет Фестиваль креативных индустрий, я надеюсь, мы сможем грамотно составить заявку для его проведения», – уточнила она.

Напомним, что 1 ноября Президентский фонд культурных инициатив открыл прием заявок на новый грантовый конкурс на реализацию проектов в области культуры, искусства, креативных (творческих) индустрий, это первый конкурс 2022 года. Заявочная кампания завершится 20 января 2022 года в 23-30 по мск. Творческие инициативы принимаются на конкурс через сайт фондкультурныхинициатив.рф, подать заявку могут негосударственные НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения и предприятия, а также индивидуальные предприниматели.

Общий фонд грантового конкурса составит 8 млрд рублей. Запланировано проведение двух конкурсов, каждый из которых распределит по 4 млрд рублей между авторами творческих проектов, в 2023 и 2024 годах – по 10 млрд рублей.

Лидерами по количеству поддержанных заявок в конкурсе, помимо Москвы (146 проектов), стали: Республика Татарстан (77), Санкт-Петербург (71), Белгородская область (58), Удмуртская Республика (52), Республика Башкортостан (41), Республика Карелия (39), Иркутская область (37), Новосибирская область (36) и Краснодарский край (36). В ТОП-20 вошли субъекты 7 федеральных округов.

Наибольшее количество заявок поддержано от НКО (51,98%) и муниципальных учреждений и организаций (31,26%). На долю ИП и коммерческих организаций совокупно приходится около 16,76% заявок (ИП – 9,85%, коммерческие организации – 6,91%). Отметим, что среди поддержанных проектов, где регион-заявитель – Москва, только 32 проекта являются локально московскими, общая сумма их поддержки – 294,4 млн рублей.

В преддверии старта новой «волны» конкурса в помощь авторам проектов создан чек-лист для самопроверки, разработаны методические материалы по составлению заявки и бюджета проекта (они размещены в разделе «Документы» на сайте Фонда), записаны и опубликованы 10 обучающих подкастов, по одному о каждом критерии оценки, в которых описана суть каждого из них, приведены примеры удачных и не совсем верных формулировок, которые могли бы использоваться при заполнении заявки.

Подкасты размещены на 7 платформах: Anchor, Apple Podcasts, Google, Spotify, YouTube, ВКонтакте, Яндекс. Музыка.

Президентский фонд культурных инициатив создан по инициативе президента России Владимира Путина, которая была озвучена 21 апреля в ходе Послания Федеральному Собранию. Фонд зарегистрирован 1 июня, а уже через две недели начал прием заявок на первый грантовый конкурс. Основная цель деятельности Президентского фонда культурных инициатив – обеспечение всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и творческих (креативных) индустрий.