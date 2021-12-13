Британцы возмутились планами США заблокировать «Северный поток – 2»

В России объяснили заявление МИД Германии о невозможности одобрения «Северного потока – 2»

«Глава МИД Германии Анналена Бербок по электоральным соображениям передергивает факты и выдает чисто бюрократические моменты за проблему», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Бербок заявила, что газопровод «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и не может быть одобрен.

«С технической точки зрения проблем для сертификации «Северного потока – 2» нет. Все профильные службы признали, что труба держит давление. Вопрос лишь в том, какой будет схема и порядок управления трубопроводом», – пояснил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Суть в том, что Газпром в качестве оператора хочет привлечь свою же дочернюю структуру – Nord Stream 2 AG, поскольку владеть и управлять такими проектами по европейским нормам должны независимые друг от друга компании, пусть даже одна является дочерним предприятием другой.

«Это сделано для того, чтобы оператор не давал преференции одному из нескольких поставщиков энергоносителя и не создавалось препятствий для конкуренции. Но экспортировать трубопроводный газ из России имеет право только Газпром, поэтому требование о конкуренции приобретает чисто номинальное значение», – указал аналитик.

Слова Бербок о якобы нерешенных вопросах безопасности как раз и касаются разделения функций владельца «Северного потока – 2» и оператора, уточнил собеседник. «Это объясняется заботой Запада о том, чтобы трубопровод мог быть отключен при «эскалации ситуации на Украине», – напомнил Юшков.

Немецкий регулятор подтвердил, что Nord Stream 2 AG может быть оператором «Северного потока – 2» и работать без оглядки на головную структуру, напомнил эксперт. «Единственное требование Берлина – чтобы Nord Stream 2 AG был зарегистрирован в Германии, а вся деятельность компании и документация были видны немецкому регулятору. Сейчас эта регистрация как раз и идет. Это чисто бюрократический момент, который Бербок выдала за проблему», – отметил собеседник.

Юшков напомнил, что избирательная кампания «Зеленых» строилась на критике всех ископаемых источников энергии, а особенно – российских. «Бербок не может резко изменить риторику и назвать российский газопровод соответствующим всем европейским критериям – электорат не поймет», – заключил аналитик.

Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ZDF заявила, что проект газопровода «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и на данный момент не может быть одобрен.

«Об этом мы дискутировали в рамках коалиционных переговоров и прописали в коалиционном договоре, что к энергетическим проектам должно применяться европейское право в области энергетики. Это означает, что на данный момент этот газопровод не может быть одобрен», – приводит слова Бербок ТАСС.

По словам главы МИД Германии, проект газопровода «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС. «Еще предыдущее правительство обсуждало с американцами, что при дальнейшей эскалации (вокруг Украины) этот газопровод нельзя было бы подключать к сети. Я использую условное наклонение, так как мы находимся в той фазе, когда хотим сделать все, чтобы переговоры возобновились, это самый лучший способ избежать дальнейшей эскалации», – добавила дипломат.

В минувшую пятницу появились сведения, что администрация нового канцлера Германии Олафа Шольца поддерживает проект газопровода «Северный поток – 2», но может заблокировать его в случае гипотетического военного конфликта между Россией и Украиной. В прошлую среду главой МИД Германии назначили выступающую против «Северного потока – 2» Анналену Бербок, которая является сопредседателем партии «Союз-90»/«Зеленые». В тот же день стало известно, что Германия и США договорились о закрытии Берлином проекта газопровода «Северный поток – 2» в случае «вторжения» России на Украину.

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