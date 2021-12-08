|
|
Германия и США договорились о закрытии «Северного потока – 2» в случае «вторжения» России на Украину
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Правительства США и ФРГ достигли договоренностей о том, что Германия закроет газопровод «Северный поток – 2» в случае «вторжения» России на Украину, сообщил источник в Конгрессе.
По словам администрации президента в Вашингтоне, Германия взяла на себя обязательства в отношении «Северного потока – 2» в случае «агрессивных действий» России в Украине, передает Deutsche Welle.
При этом остается непонятным, согласовали ли правительства само определение военной агрессии.
По словам неназванного европейского дипломата, США заявили союзникам, что в любом случае введут санкции в отношении трубопровода в случае «вторжения» России на Украину. Никто не захочет иметь дела с «Северным потоком – 2» из опасений попасть под них, добавил дипломат.
Ранее депутат Бундестага Александр Ламбсдорф отверг возможность давления на Россию угрозами остановить «Северный поток – 2» в случае вооруженного конфликта между Киевом и Москвой.
Накануне глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП) – Манфред Вебер призвал будущее правительство ФРГ остановить ввод газопровода «Северный поток – 2» в эксплуатацию и свернуть проект в случае начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной.
В тот же день глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер выступил против остановки «Северного потока – 2 и зависимости властей Германии от политики США, призвав обеспечить серьезное отношение Вашингтона к решениям Берлина.
Посольство США подтвердило арест американца в России
Американское посольство осведомлено об аресте в России гражданина США, однако не комментирует этот инцидент по соображениям конфиденциальности, заявил пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Джейсон Ребхольц.
«Мы в курсе сообщений об аресте гражданина США, но не можем комментировать это дело по соображениям конфиденциальности», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее СМИ появилась информация со ссылкой на ОНК, что в одном из московских СИЗО находится гражданин США Марк Фогель, арестованный по обвинению в контрабанде наркотиков.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбирала, за что американцы сидят в российских тюрьмах.
Посетитель московского МФЦ расстрелял людей из-за требования надеть маску
В Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу, в результате два человека погибли, трое пострадали. Стрелявший задержан, на месте работают оперативные службы.
«По предварительной информации, в результате конфликта, возникшего из-за просьбы охранника надеть маску, посетитель достал оружие и начал стрелять», – приводит слова источника ТАСС.
«В МФЦ «Рязанский» произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали», – написал Собянин в своем аккаунте в «ВКонтакте».
Погибшие — охранник МФЦ и посетитель. Также среди пострадавших есть ребенок.
После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?
Как сообщают «Новости Москвы» в телеграм-канале, стрельбу открыл 45-летний Сергей Глазов.
В Белом доме рассказали о планах Байдена после беседы с Путиным
После онлайн-встречи с президентом России Владимиром Путиным глава США Джо Байден созвонится с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании, заявили в Белом доме.
«Сегодня вечером президент Байден проведет разговор с президентом Франции Макроном, канцлером Германии Меркель, премьер-министром Италии Драги и премьер-министром Великобритании Джонсоном после разговора с президентом Путиным», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Белого дома.
Переговоры между лидерами длились два часа, об их итогах не сообщалось, о результатах не известно.
Ранее Байден беседовал с лидерами европейских стран. Политики договорились оставаться в тесном контакте на тему наращивания Россией военной мощи у границ Украины.
В Белом доме добавили, что в ежедневном брифинге примет участие советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
Эксперт: Новая система ПВО Британии опоздала на 20 лет
|
|
«Российский ЗРК С-400 может уничтожить объект размером с пятирублевую монету на высоте 70 км. Это вероятно превышает возможности британского комплекса Sky Sabre», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, полковник Сергей Хатылев. Так он оценил сообщение Минобороны Британии о новых комплексах ПВО, предназначенных для отражения атак Су-57 и способных поражать цель размером с мяч для тенниса.
«Истребитель Су-57 – не самый сложный объект для ПВО, поэтому нельзя оценивать средства воздушной защиты по возможности сбить эту цель. Что гораздо более важно – принятый на вооружение ПВО сухопутных войск зенитно-ракетный комплекс «Викинг» по своим тактико-техническим характеристикам превышает Sky Sabre в четыре раза. Например, у нашего комплекса больше целевых каналов – совокупность элементов ЗРК, обеспечивающих одновременное сопровождение и обстрел одной цели», – сказал экс-начальник зенитных ракетных войск (ЗРВ) командования специального назначения ВВС России, полковник Сергей Хатылев.
Собеседник отметил,что российский ЗРК имеет дальность стрельбы 83 км. И если на его предыдущих версиях находилось четыре ракеты, то теперь – шесть на самой пусковой установке и 12 – на транспортно-заряжающей машине, с которой тоже можно вести огонь. «Вообще, Британия не очень сильна в ПВО. Все, что королевство принимало в последние 30 лет на вооружение – это устаревшие американские разработки», – пояснил эксперт.
Хатылев отдельно коснулся заявления Минобороны Британии о том, что новая система ПВО может поражать цели размером с теннисный мяч, летящий со скоростью звука. «Мы этим примером иллюстрировали наши системы слежения за воздушными и космическими телами больше 20 лет назад. Тогда говорилось, что наши системы способны обнаружить над Средиземным морем, выдать целеуказания и уничтожить объект размером с теннисный мячик. Эта система включает в себя не только стрельбовый комплекс, но и станции предупреждения о ракетном нападении», – детализировал Хатылев.
Эксперт добавил, что стоящий сейчас на вооружении в России ЗРК С-400 способен уничтожать объект размером с пятирублевую монету на высоте 70 км, что, вероятно, превышает возможности британского Sky Sabre. «Так что рекламные заявления по поводу новой ПВО англичане пусть оставят себе на обед», – добавил собеседник.
Экс-начальник ЗРВ также указал на бесполезность нового британского вооружения в свете обладания Россией гиперзвуковым оружием. «На сегодняшний день у Британии практически нет средств для противодействия нашим гиперзвуковым ракетам, летящим со скоростью 8 или 10 Махов», – подчеркнул Хатылев.
Источники в британском Минобороны сообщили о том, что армия Соединенного королевства приняла на вооружение новую систему ПВО Sky Sabre, которая должна стать защитой от российских истребителей. Times со ссылкой на источники пишет, что Лондон с помощью новой системы рассчитывает «отражать угрозы, исходящие от российских истребителей-невидимок, таких как Су-57, которым НАТО дало кодовое имя Felon», передает ТАСС.
Sky Sabre заменила ракеты Rapier, которые использовались с 1970-х годов. Минобороны Британии сообщает, что новая система ПВО может поражать цели размером с теннисный мяч, летящий со скоростью звука. Sky Sabre может управлять полетом 24 ракет одновременно. Британский министр по вопросам оборонных закупок Джереми Куин заявил, что «передовая технология значительно повысила защиту» с воздуха. Sky Sabre, по его словам, «является яркой демонстрацией боевых возможностей» Великобритании «тем, кто хочет причинить вред» стране.
Полицейский рассказал о задержании стрелка в МФЦ
|
|
Злоумышленника, который устроил стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, задержал старший лейтенант полиции Георгий Домолаев. Как рассказал сам Домолаев, он услышал «хлопки» и заметил убегавшего к выходу из здания преступника. Полицейский сумел догнать и обезвредить стрелявшего. О том, что происходило в МФЦ до этого, рассказали в мэрии Москвы.
Мужчину, открывшего стрельбу в московском МФЦ, удалось задержать старшему лейтенанту полиции Георгию Домолаеву. Он рассказал телеканалу РенТВ подробности случившегося: «Я был на рабочем месте, услышал звуки пожарной сигнализации и характерные хлопки. Я выбежал в коридор и увидел гражданина, убегающего в сторону выхода МФЦ. Приняв решение его задержать, я выбежал следом за ним».
По словам Домолаева, при задержании злоумышленник оказал сопротивление. На поясе у преступника были нож и огнестрельное оружие. Полицейский обезвредил стрелявшего и дождался прибытия коллег. Как сообщили в МВД, Домолаева представят к государственной награде.
События, по словам вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, развивались следующим образом. Во вторник в 15.00 в центр госуслуг Рязанского района для получения паспорта пришел мужчина. В зоне ресепшен мужчина открыл стрельбу. В результате двое сотрудников (администратор и охранник) скончались, еще четыре человека пострадали. Среди них сотрудник ГБУ «Жилищник», сотрудник МФЦ и двое посетителей, в том числе девочка десяти лет.
На место происшествия незамедлительно прибыли пять бригад скорой медицинской помощи. Врачи начали оказывать пострадавшим экстренную медицинскую помощь. В результате происшествия две женщины и один мужчина доставлены в НИИ Склифосовского, девочка десяти лет – в детскую Морозовскую больницу. Их состояние оценивается как тяжелое.
На место были незамедлительно вызваны правоохранительные органы и проведена эвакуация посетителей и сотрудников. По словам Раковой, столичные офисы «Мои документы» оборудованы тревожными кнопками, сигнал с которых в случае кризисных ситуаций (таких как террористическая угроза, пожары и другие техногенные происшествия) напрямую поступает в правоохранительные органы. Также в каждом центре госуслуг работают охранники, которые в случае необходимости вызывают оперативные службы.
СМИ первоначально сообщали о том, что стрелком оказался Сергей Глазов, бывший военный, находившийся на службе до 2010 года. СМИ и телеграм-каналы распространили фото задержанного. Однако позднее мужчина, который был изображен на фото, опроверг свое участие в инциденте. «Я вот собираю кухню, что там говорят, это все ложь», – заявил он в своем видеобращении, обнародованном в соцсетях.
После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?
Как сообщают СМИ, на допросе открывший стрельбу в московском МФЦ вел себя неадекватно, не мог объяснить мотивы, говорил про коронавирус и «всемирный заговор».
По мнению генерал-майора полиции в отставке Владимира Ворожцова, причиной трагедии могло стать неумение служб безопасности МФЦ работать с психически неуравновешенными людьми. Он заявил газете ВЗГЛЯД, что в государственных учреждениях работают охранники по договору, все они обязаны пройти соответствующее обучение. Но для предотвращения подобных актов следует, по мнению эксперта, учить персонал так, чтобы охранники умели выявлять граждан с психическими отклонениями и не создавали ситуации, когда неуравновешенные люди доходят до агрессивного состояния и фактически террористического поведения.
СК возбудил
уголовное дело по факту стрельбы в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».
Иммунолог: COVID начал поиски нового «хозяина» вместо человека
|
|
Пандемия коронавируса в человеческой популяции заканчивается, он ищет нового «хозяина» – животное, которое не будет его убивать, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
«Он ищет в природе новых хозяев. Если найдет новое животное, которое будет его не убивать, там и останется, будет новая природно-очаговая инфекция», – приводит РИА «Новости» слова эксперта.
При этом Жемчугов утверждает, что пандемия в человеческой популяции подходит к концу. Однако конкретные сроки окончания пандемии, по словам эксперта, будут зависеть от создания планетарной иммунной прослойки более 70%. Он заявил, что ВОЗ нужно «взять в руки руль и вакцинировать тех, кто наименее вакцинирован».
«Когда их станет больше 70–80% (вакцинированных и переболевших – прим. ВЗГЛЯД), вирус должен найти свое новое убежище – это вот каких-то животных в природе», – отметил Жемчугов.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что сроки окончания пандемии в России зависят от наращивания вакцинации и пресечения фальсификации документов о ней.
За минувшие сутки в России выявили 31 096 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 9,8 млн случаев заболевания.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Из Союза цирковых деятелей вышли сто ведущих артистов
|
|
Порядка ста ведущих артистов цирка написали заявление о выходе из Творческого союза цирковых деятелей России после выборов лидера этой организации, сообщил на пресс-конференции гендиректор Большого Московского государственного цирка, народный артист России Эдгард Запашный.
К выходу артистов из Союза привели выборы 29 ноября состава правления этой общественной организации, которые артисты сочли непрозрачными. Председателем была выбрана Яна Шевченко, передает ТАСС.
«Как только прошли эти выборы, большое количество артистов и присутствующих прежде всего выразили свое недовольство, было большое обращение к министру юстиции России о том, что деятельность этой структуры надо проверить. Свои заявления на сегодняшний день написали порядка 100 ведущих артистов сразу нескольких компаний, это Большой Московский (государственный) цирк, и Росгорцирк, и Цирк Никулина», – рассказал Запашный.
В открытом письме от цирковых деятелей на имя министра юстиции Константина Чуйченко отмечается, что выборы состава правления Союза прошли в день форума «Цирк будущего», в котором участвовали все действующие руководители крупных цирковых предприятий, «что не позволило им присутствовать на конференции по выбору нового председателя (Союза)».
По словам Запашного, среди написавших заявление – большое количество народных и заслуженных артистов России. Это, на его взгляд, «самый массовый выход из этой организации за последние 20 лет, это говорит об очень многом».
Запашный отметил, что как директор цирка на протяжении четырех лет игнорировал эту организацию и официально объявил, что не сотрудничает с ней.
В США решили изучить возможность эвакуации своих граждан с Украины
|
|
Власти США изучают возможность и способы эвакуации американских граждан с Украины в связи с сообщениями о якобы готовящемся вторжении России, передает CNN.
«Администрация Байдена изучает возможность потенциальной эвакуации американских граждан с Украины, если Россия вторгнется в страну и создаст тяжелую ситуацию в области безопасности», – сообщает телеканал, передает РИА «Новости».
По данным CNN, Пентагон рассматривает разные варианты эвакуации – от эвакуации «второстепенных госслужащих» до более масштабного вывоза американских граждан. Уточняется, что такое планирование может идти из-за плохо проведенной эвакуации США из Афганистана.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В РПЦ ответили на заявление Константинополя о первенстве в православии
|
|
«Варфоломей постоянно говорит о владычестве в церкви, о том, что кто-то это владычество хочет у него отнять, но это его головная боль. Это он хочет быть владыкой церкви», – сказал газете ВЗГЛЯД протоиерей Андрей Новиков, комментируя заявление Константинопольского патриарха Варфоломея о желании «братьев-россиян быть владыками православия».
«Руководитель Константинопольского патриархата пришел в наш дом, на территорию Русской церкви, попытался расколоть наш народ. Именно Варфоломей легитимизировал раскольников, захвативших часть епархий на Украине. И при этом он всю ответственность – за это тоже – сваливает на «братьев-россиян». Что ж, как говорится, «кто обзывается, тот сам так называется», – отметил настоятель московского храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах протоиерей Андрей Новиков, в 2002–2014 годах секретарь Одесского епархиального управления Украинской православной церкви Московского париархата.
«В целом Константинопольский патриарх претендует не только на власть, но и на первенство церкви. Он говорит, что его решения не подлежат апелляции, что он может вмешиваться в дела поместных церквей. Где и когда подобное делала Русская православная церковь?» – подчеркнул отец Андрей. Священник отметил, что глава Константинопольской церкви «пришел на территорию РПЦ, объявил существование Русской церкви на собственной территории незаконным».
«Это то же самое, если бы США пришли на территорию Сибири, основали там свои штаты, но при этом обвиняли бы русских в том, что они хотят захватить Америку. Это наглость в первую очередь, – заметил собеседник. – Варфоломей – это человек, лишенный всяких духовных основ, который не руководствуется ни канонами, ни догматами церкви. Он мыслит исключительно в рамках захватнической политической идеологии. Православие для него превратилось просто в слово, термин, за которым ничего не стоит. Этот термин работает на обслуживание его политических интересов и интересов тех сил, которые за ним стоят».
Константинопольский патриарх Варфоломей заявил украинскому порталу «Суспільне. Новини»: «Мечта наших братьев-россиян – быть владыками православия. Но этого никогда не произойдет, потому что каноны православной церкви и действия церкви на протяжении веков отдали первенство Константинополю». Варфоломей выразил уверенность, что Константинополь «всегда будет первой церковью в системе православных церквей, а сестринская Русская церковь будет пятой».
Он не согласен с мнением «российских братьев» о том, что «произошел раскол». Напомним, что в 2018 году на Украине был проведен «объединительный собор», по результатам которого тогдашний украинский Петр Порошенко объявил о создании структуры, названной «Православной церковью Украины» (ПЦУ). Предоставление Константинополем томоса (документа на право самоуправления) для ПЦУ не учитывало позицию канонической Украинской православной церкви Московского патриархата и спровоцировало захват православных храмов, нападения на священников и верующих со стороны «новой церкви».
Однако, по мнению патриарха Варфоломея, на Украине «нет раскола», а если и есть, то в нем виновны представители РПЦ – «они сделали его, разорвав общение с четырьмя церквями». Глава Константинопольского патриархата считает, что конфликт начался в 2016 году, когда РПЦ и под ее влиянием три других церкви не прибыли на Собор на Крите. По версии Варфоломея, Россия сочла действия Константинополя на Украине местью за то, что РПЦ отказалась прибыть на Собор. Патриарх выразил поддержку стремлению Киева иметь особую церковь, добавив, что «вопрос об автокефалии Украины возник не два или три года назад».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Греф резко отреагировал на слухи о запрещающих конвертацию рубля санкциях США
|
|
Глава Сбербанка Герман Греф на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2021 назвал слухи про ограничение конвертации рубля из-за возможных новых санкций США против России «небылицей и чушью несусветной».
«Это просто небылица какая-то, чушь несусветная. Это невозможно запретить, это невозможно исполнить. ...Под этим нет никакого реального основания, даже если это захотят сделать. Я никогда не слышал, что кто-то планирует подобное – это сделать просто невозможно», – цитирует его РИА «Новости».
Кроме того, Греф заявил, что пока в мире нет ни одной настоящей метавселенной, он раскритиковал метавселенную, которую пытается построить основатель Facebook Марк Цукерберг, передает ТАСС.
«Вы сказали, что есть два тренда: экосистемы и метавселенные. Если экосистемы – это уже существующая реальность, практически по всему миру, то метавселенная – это, наверное, тот тренд, который пока просматривается. Но нет ни одной метавселенной в силу того, что пока технически никто еще не сумел совершить этого перехода», – отметил Греф.
Он подчеркнул, что не верит «в метавселенную имени Цукерберга». «Даже после его выступления я еще раз посмотрел на все его продукты, и надел этот самый Oculus, и провел в нем больше часа, впервые в жизни. Не знаю, может, там надо провести месяц, после этого ты привыкнешь. Но это неудобно. Это даже для взрослого человека очень серьезное такое давление. Пока все эти аватары настолько непривлекательные, и игры настолько несовершенны, даже игры. Просто там ничего больше путного-то нет», – сказал глава Сбербанка.
В свою очередь глава Банка России Эльвира Набиуллина выразила опасения, что обмен персональных данных на возможность получить базовые товары и услуги в рамках экосистем и метавселенных может привести к тому, что человек потеряет возможность управлять своей жизнью.
Метавселенная – это мир, в котором виртуальные, не существующие в реальности объекты, сливаются с физическими вещами и событиями в рамках единой платформы.
Соединенные Штаты и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций, которые направлены на осложнение конвертации рублей в доллары, евро и британские фунты, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их словам, на случай «вторжения» России на Украину обсуждаются также санкции против крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Источники Bloomberg также упомянули – обсуждается вероятность отключения России от международной платежной системы SWIFT. О возможном применении той же меры как части «агрессивного пакета» санкций в понедельник сообщил CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников. В конце мая в МИД России допустили вовлечение SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в дипломатическом ведомстве заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.
В Сенате США сообщили о работе над «матерью всех санкций» против России
|
|
Если Россия «вторгнется» на Украину, США введут «разрушительные экономические санкции, подобных которым никогда не видели прежде», заявил глава международного комитета сената США Роберт Менендес.
Менендес на слушаниях на тему политики в отношении России заявил, что хочет «предельно ясно» донести эту мысль до «тех, кто наблюдает за этими слушаниями в Москве, Киеве, других местах». Он дал понять, что предлагал включить санкции в проект оборонного бюджета, но будет искать другие возможности для их кодификации.
По словам Менендеса, «то, что обсуждается – на максимальном конце спектра, мать всех санкций». Сенатор выразил надежду, что республиканцы и демократы «смогут вскоре найти законодательный путь для того, чтобы этого достичь», передает РИА «Новости».
«Если Путин вторгнется на Украину, последствия будут разрушительны не только для российской экономики, но и для российского народа», – заявил глава международного комитета.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Напомним, Россия не раз подчеркивала, что не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины. Тем временем в США исключили из оборонного бюджета санкции против российского суверенного долга, а также санкции против «Северного потока – 2». Кроме того, из согласованного проекта оборонного бюджета США исключено положение о возможности санкций в отношении 35 россиян.
Путин потребовал от Байдена гарантий нерасширения НАТО на Восток
|
|
Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении, заявил глава российского государства Владимир Путин президенту США Джо Байдену.
Как сообщается на сайте Кремля, «в формате видеоконференции состоялась продолжительная беседа» президентов двух стран. В частности, обсуждалась «реализация итогов» июньского саммита в Женеве. В ходе видеоконференции была «отмечена важность последовательного выполнения» достигнутых тогда договоренностей, а также «сохранения «духа Женевы» при рассмотрении вопросов двусторонних отношений» и «возникающих между Россией и США проблем».
Путин и Байден «в данном контексте вспомнили о союзничестве двух стран в годы Второй мировой войны». Президенты России и США «подчеркнули, что принесенные тогда жертвы не должны быть забыты, а само союзничество должно служить примером для выстраивания контактов и совместной работы в сегодняшних реалиях».
При этом основное «место в разговоре» было отведено «проблематике, связанной с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении» Минских соглашений. Путин «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева», который стремится к «полному демонтажу» соглашений. Кроме того, глава российского государства «высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса».
Байден же «акцентировал якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки». Путин «в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей».
Президент России указал, что необходимы «надежные, юридически зафиксированные гарантии, исключающие расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений». Главы России и США «условились поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам».
-
Кроме того, обсуждалась тема информационной безопасности, стороны «подчеркнули важное значение активно ведущегося диалога по этой теме» и выразили готовность «к продолжению практического взаимодействия по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям борьбы с киберпреступностью».
Также было «рассмотрено положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе». Путин призвал к «его полноценному выполнению в изначально согласованных рамках». Москва и Вашингтон рассчитывают, что переговоры в Вене «пройдут в конструктивном ключе и позволят выйти на приемлемые для всех участников решения».
При обсуждении «двусторонней проблематики» было «констатировано, что сотрудничество по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии». Так, «урезанные» диппредставительства обеих стран «испытывают трудности в своей работе». Путин заявил, что ситуация вызвана действиями США, которые «еще пять лет назад начали практиковать масштабные ограничения, запреты и массовые высылки российских дипломатов, на что мы вынуждены зеркально реагировать». Москва предложила «обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений».
«Президенты выразили мнение, что с учетом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты. В целом разговор носил откровенный и деловой характер», – говорится в сообщении.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветсствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.
Первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Суд Киева разрешил задержание Поклонской
|
|
Киевский апелляционный суд Киева предоставил разрешение на задержание Натальи Поклонской, которая является бывшим генпрокурором Крыма, а ныне послом России в Кабо-Верде.
«Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание бывшего так называемого прокурора аннексированного Крыма, подозреваемого в государственных изменах», – сообщается на сайте суда.
Ранее депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выступил с угрозами в адрес Натальи Поклонской, на своем канале в YouTube он пообещал, что Поклонскую отправят в киевский СИЗО.
Кроме того, глава МИД Украины заявил, что киевские власти никогда не забудут Поклонскую и не оставят ее в покое. По его словам, вопросами экстрадиции российского дипломата занимаются генеральная прокуратура, министерство юстиции и МВД Украины.
Напомним, президент Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде. Ранее Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «испортить ей жизнь».
Министерство иностранных дел Украины заявило, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской. Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Украину от угроз в адрес Поклонской и посоветовала не пытаться «экстрадировать» ее из Африки.
Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.
Стала известна марка пистолета стрелка из МФЦ
На месте стрельбы в одном из московских МФЦ обнаружен незарегистрированный американский пистолет «Глок», из которого, предположительно, стрелял москвич Сергей Глазов, сообщил информированный источник.
«На месте происшествия найден пистолет «Глок» и сумка, из которой торчат провода», – передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По мнению полиции, в сумке может быть взрывное устройство.
Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу, в результате два человека погибли, трое пострадали. Стрелявший задержан, на месте работают оперативные службы.
Открывший стрельбу в здании МФЦ «Рязанский» Сергей Глазов оказался бывшим военным, он служил до 2010 года.
Переговоры Путина и Байдена завершились
|
|
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершились, они продлились два часа по закрытому каналу видеосвязи.
Журналистам были показаны первые кадры приветсствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи в закрытом режиме, как ожидается, лидеры обсудят самый широкий круг вопросов. В числе ожидаемых тем напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и инициатива российского лидера о гарантиях безопасности.
Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.