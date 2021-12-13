Киллер заказанного Пашей Цветомузыкой «авторитета» приговорен в Красноярске

Суд в Красноярске назначил Вячеславу Исминдирову 10 лет колонии строгого режима за убийство криминального авторитета Анатолия Артюшкова (Артюшок), совершенного 24 года назад, сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, в 1997 году Артюшок боролся в Красноярском крае за распределение криминальных сфер влияния с Вилором Стругановым (Паша Цветомузыка) и другими «авторитетами», не позднее середины июля 1997 года Струганов решил убить его, передает РИА «Новости». Одним из исполнителей убийства был назначен Исминдиров, который 21 июля 1997 года на автостоянке в Красноярске застрелил Артюшкова, после чего пустился в бега.

Дело рассматривал Свердловский районный суд Красноярска. Исминдиров признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, по предварительному сговору).

«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Исминдирова к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», – говорится в сообщении. В январе 2018 года подсудимого нашли в Польше, задержали, в июне 2020 года он был экстрадирован в Россию. Другие участники преступления были задержаны в 2013 году, им вынесены обвинительные приговоры.

Паша Цветомузыка, известный участник «алюминиевых войн» 1990-х, в марте 2014 года был задержан в Москве по подозрению в причастности к пяти убийствам. В 2015-м его осудили на девять лет.

Напомним, в октябре 2015 года Верховный суд России ужесточил на один год приговор Струганову, известному как Паша Цветомузыка.