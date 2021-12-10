«Восточный фланг» НАТО осудил Байдена за призыв к диалогу с Россией

Захарова перечислила опасные инциденты с самолетами НАТО над Черным морем

Самолеты НАТО и США совершают провокации против гражданских самолетов и ставят под угрозу человеческие жизни, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с воздушными инцидентами над Черным морем.

«Военная активность США и стран–членов НАТО по периметру российских границ, включая полеты боевой авиации и опасные маневры кораблей ВМС, продолжает набирать обороты. От попыток проверить на прочность систему охраны наших рубежей американские военные и их натовские союзники перешли к провокациям против гражданских самолетов, что ставит под угрозу безопасность воздушного пространства и человеческие жизни», – приводятся ее слова в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Дипломат добавила, что в связи с этими провокационными действиями посольству США в Москве 8 декабря была вручена нота протеста с предупреждением об опасных последствиях подобной безрассудности.

«В сделанном американской стороне представлении перечислены недавние инциденты, которые лишь по счастливой случайности и благодаря своевременной реакции российских пилотов и авиадиспетчеров не привели к трагедии», – подчеркнула Захарова и перечислила инциденты, которые могли привести к трагедии.

«Так, утром 3 декабря над открытыми водами Черного моря вблизи района ответственности российских органов обслуживания воздушного движения самолет-разведчик ВВС США CL-600 выполнял полет с интенсивным снижением с высоты 11 000 м до высоты 9 200 м, пересекая установленный для гражданских воздушных судов маршрут движения. Экипаж на неоднократные запросы диспетчеров не отвечал. Исключительно благодаря профессионализму и собранности наших авиационных служб, своевременно давших команду пилотам рейса «Аэрофлота», чью траекторию движения пересекал указанный разведывательный борт, изменить эшелон, удалось предотвратить столкновение», – отметила представитель МИД.

В те же часы и по тем же причинам едва не пострадал лайнер мальтийской авиакомпании, совершавший рейс из Сочи в Скопье. Позже в этот день 3 декабря российская военная авиация была поднята в воздух для сопровождения над акваторией Черного моря стратегического самолета- разведчика RC-135 американских ВВС, продолжила Захарова.

Она подчеркнула, что такие ситуации стали регулярными.

Ранее, 6 октября, как задокументировано в переданной посольству США ноте, выполнявший рейс PSD093 по маршруту Анапа – Москва самолет Специального летного отряда «Россия» в 15:50 (время московское) при нахождении над побережьем Черного моря между Анапой и Новороссийском обнаружил следовавший прямо по курсу и не выходивший на связь неопознанный летательный аппарат, который был идентифицирован как БПЛА «Рипер» (MQ9A Reaper), используемый ВС стран НАТО в разведцелях. Чтобы избежать столкновения, диспетчеры Ростовского регионального центра организации воздушного движения экстренно изменили маршрут полета российского авиаперевозчика.

13 октября с летевшим из аэропорта Раменское в Шарм-эль-Шейх пассажирским самолетом «Боинг-767-300 ER» компании «Азур Эйр» в 9.58 (время московское) опасно сблизился в зоне ответственности упомянутого Ростовского центра самолет-разведчик ВВС США «Боинг RC-135». Диспетчерам в этих условиях были выданы указания летчикам о резком снижении высоты, что позволило избежать столкновения.

«Еще раз подчеркнем, что неприемлемая и опасная активность авиации стран–членов НАТО, когда полеты американских военных самолетов и союзников США по альянсу осуществляются без радиосвязи, предоставления планов полета и получения диспетчерского разрешения, несет серьезные риски для безопасности полетов гражданских воздушных судов. Тем самым нарушаются базовые принципы международной аэронавигации в соответствии с Чикагской конвенцией о международной гражданской авиации 1944 года, а также другими нормами международного права», – напомнила Захарова.

«Оставляя за собой право реагировать на соответствующие вызовы со стороны США и ведомых ими членов НАТО, призываем к предметному диалогу по гарантиям безопасности и обсуждению путей снижения военно- политической напряженности, в том числе вариантов предотвращения опасных инцидентов в воздухе и на море. В противном случае для предотвращения и устранения возникающих угроз будут задействованы все имеющиеся в нашем распоряжении средства», – пояснила дипломат.

Американские военные самолеты регулярно появляются над акваторией Черного моря. Накануне пассажирский самолет Airbus, который летел из Тель-Авива в Москву, изменил курс над Черным морем из-за сближения с иностранным самолетом-разведчиком.

В воскресенье американский самолет радиоэлектронной разведки ВВС совершил разведывательный полет над Черным морем, приблизившись к берегу Крыма.

В ноябре российские ВКС зафиксировали и сопроводили четыре американских самолета-разведчика в небе над Черным морем.