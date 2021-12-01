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1 декабря, среда | Последнее обновление — 01:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Резкий рост числа выявленных случаев COVID-19 произошел в ЮАР
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Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Подросток застрелил троих учащихся американской школы в штате Мичиган
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В результате стрельбы в одной из школ американского города Оксфорд в штате Мичиган по меньшей мере трое учащихся погибли и восемь человек получили ранения, огонь открыл 15-летний учащийся школы, сообщил представитель местного полицейского управления.
«К сожалению, мы подтверждаем, что погибли три человека. Все они, предположительно, были учениками [школы]», – приводит слова представителя полиции ТАСС.
Как уточняется, жертвами стрельбы стали трое подростков в возрасте от 14 до 17 лет.
«У нас есть восемь человек, которые получили ранения на разных этапах [инцидента], они находятся в трех различных больницах», – сказал представитель местного полицейского управления. Он уточнил, что двоим пострадавшим понадобилась помощь хирургов, состояние шести других оценивается как стабильное.
По словам представителя полиции, стрельбу открыл 15-летний учащийся школы, он произвел от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета. Подозреваемый задержан. Правоохранители изъяли оружие при задержании. Проводится расследование инцидента, на месте работают порядка 100 сотрудников правоохранительных органов.
В связи с инцидентом президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с заявлением. «Меня проинформировали о стрельбе в школе Мичигана. Пока мы узнаем все подробности, я от всего сердца соболезную семьям, переживающим невообразимое горе потери любимого человека. По всей видимости, стреляли примерно в девять человек, и несколько – или, по-моему, трое – погибли», – отметил глава американской администрации, добавив, что при стрельбе пострадали еще шесть человек, среди которых один учитель.
По словам президента США, подозреваемый – «молодой человек лет 15 – сдался». «Он заявил о праве не свидетельствовать против себя и передал свой пистолет [полиции]. Это все, что мы знаем», – добавил Байден. «Но вы должны знать, что весь этот город сейчас находится в состоянии шока», – заявил политик.
Напомним, в конце октября на эротическом балу в честь Хеллоуина в США застрелили двух человек. Неделей ранее в результате стрельбы у студенческого кампуса университета Форт Вэлли в штате Джорджия погиб человек, еще семеро пострадали.
Чубайс: Все плохое в России произошло из-за меня
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Спецпредставитель президента по устойчивому развитию Анатолий Чубайс заявил, что его поступки привели к негативным последствиям в России, однако подчеркнул, что хорошее также произошло в результате его действий.
«У меня совсем особое отношение к стране. (…) Я замешан в том, что она (Россия – прим. ВЗГЛЯД) стала такой, какая она сейчас. (…) Все плохое, что происходит со страной, происходит из-за меня. Не потому что я такой великий, а потому что я так это воспринимаю. Значит, что-то где-то недопоняли, недоделали, недоработали», – сказал он в интервью Ксении Собчак на YouTube.
При этом Чубайс подчеркнул, что все хорошее происходит «тоже в связи с тем, что я наделал».
На уточняющий вопрос Собчак о том, чего все-таки больше – плохого или хорошего, Чубайс ответил: «В разные времена разное».
Ранее в интервью «Коммерсанту» Чубайс назвал происходившее в СССР «омерзительной ложью». По его мнению, ложь была во всех аспектах жизни государства, «будь это новости по телевизору или собрание трудящихся».
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание Анатолия Чубайса о ненависти к советской власти, призвав его оценить обещания реформаторов с ним самим же во главе.
Путин предупредил о последствиях появления ударных комплексов на Украине
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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия уже сейчас может ответить на возможное появление на Украине угрожающих Москве ударных комплексов.
«Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет семь–десять, а в случае размещения гиперзукового оружия – пять минут. (...) А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. Представляете? А мы можем это сделать уже сейчас», – передает РИА «Новости» его слова на инвестиционном форуме «Россия зовет!».
«Мы сейчас успешно испытали, и с начала следующего года у нас будут на вооружении новые гиперзвуковые ракеты морского базирования в 9 Махов. Подлетное время будет до тех, кто отдает приказы, тоже пять минут», – заявил глава государства.
Ранее на форуме глава государства затронул вопросы экологии. Он заявил, что хотел бы жить в мире, где средства личной гигиены не вредили бы окружающей среде. Он добавил, что хотел бы, чтобы продукты питания добывались соответствующим образом и утилизировались соответственно.
Губерниев запустил флешмоб в поддержку хоккеиста Панарина
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев запустил в интернете флешмоб под хештегом #fromRussiawithGlove в поддержку российского хоккеиста в НХЛ Артемия Панарина.
Ранее появилась видеозапись, на которой видно хоккеиста, бросающего перчатку в игрока клуба НХЛ «Бостон Брюнз» из Канады Брэда Маршана в ответ на оскорбления в адрес России.
«В хоккей, как известно, играют настоящие мужчины, а трусы в хоккей не играют. Но одного такого я нашел. В составе «Бостона» есть игрок сборной Канады Брэд Маршан, который что-то сказал такое Артемию Панарину. Сказал про Россию. Вы знаете, что в нашей стране приличные мужчины за слова отвечают», – написал спортивный комментатор в Instagram.
Отмечается, что после матча Панарин был оштрафован на 5 тыс. долларов за неспортивное поведение. Штраф – это максимальное наказание.
Ранее сообщалось, что вокруг хоккеиста начался скандал из-за сообщений об избиении 18-летней девушки в одном из баров. Панарина временно отстраняли от игры. Национальная хоккейная лига (НХЛ) отказалась расследовать ситуацию с российским форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» без наличия доказательств.
Эксперт оценил новое разбирательство Нидерландов против России по делу МН17
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Политизированность Запада в расследовании дела по MH17 может привести к жесткому решению ИКАО против России и тем самым нарушить сотрудничество стран в сфере авиасообщения, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев, комментируя подготовку Нидерландами нового иска против Москвы.
«Россия – один из важнейших участников мирового авиасообщения и членов Совета Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО). Поэтому принятие против нашей страны жестких мер в рамках иска Нидерландов по делу о крушении рейса MH17 разрушит сложившуюся сегодня систему взаимоотношений между странами в области гражданской авиации», – подчеркнул исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
По его словам, сложно говорить о рисках этого иска для России ввиду беспрецедентности самого разбирательства и явной запредельной политизированности подхода стран Запада к этой трагедии, который мешает конструктивному расследованию.
«При этом временных подтекстов в подаче заявления именно сейчас нет. Думаю, Нидерланды несколько лет вели расследование и сейчас собрали, по их мнению, достаточно материалов для инициации новой процедуры. Но их достоверность вызывает сомнения», – говорит собеседник.
Накануне RTL Nieuws со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Нидерланды готовят новую юридическую процедуру против России в ИКАО по делу о крушении рейса MH17.
Источники RTL называют эту новую процедуру «очень многообещающей» для Нидерландов. Источники уверяют, что Москва якобы нарушила Чикагскую конвенцию, согласно которой страны обязаны обеспечивать безопасность гражданской авиации, сообщает РИА «Новости».
Чикагская конвенция – это основной документ, который с 1944 года и по настоящее время содержит ключевые правила международного авиасообщения. Он определяет облик гражданского авиасообщения. В Чикагской конвенции говорится, в частности, что «каждое государство должно воздерживаться от применения оружия против гражданских самолетов».
При этом ранее голландские власти открыли расследование по факту незакрытия Украиной своего воздушного пространства для гражданской авиации, однако затем рекомендовали это расследование остановить.
Отмечается, что окончательное решение по подаче иска против России в ИКАО должен принять новый кабмин Нидерландов. По данным RTL Nieuws, не исключается, что к иску против России в ИКАО может присоединиться и Австралия – на борту MH17 находилось 39 ее граждан.
Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов не ожидает завершения расследования по делу о крушении рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» раньше конца 2022 года. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия предоставила все данные с радаров по авиакатастрофе рейса MH17, Украина этого не сделала.
При этом прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.
Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.
Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Прокуратура Нидерландов отказалась включать в досье по делу о крушении самолета рейса MH17 на Украине в июле 2014 года показания свидетеля, который заявил, что самолет не мог быть сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».
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Стали известны подробности смерти журналистки Поповой в Екатеринбурге
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Следственные органы не усматривают признаков насильственной смерти журналистки Наталии Поповой, тело которой было обнаружено в Екатеринбурге, сообщило региональное управление СК.
«Следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга... проводится доследственная проверка по сообщению о смерти местной жительницы, 1979 года рождения, поступившему в правоохранительные органы поздним вечером 29 ноября. При осмотре места обнаружения тела женщины и внешнем осмотре ее тела признаков криминальной смерти не установлено, телесных повреждений у умершей не имеется», – сообщается на сайте ведомства.
По словам руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, выезжавшие на место сотрудники полиции также признаков криминала не обнаружили. «Сыщики и следователи отрабатывают различные версии случившегося, в том числе из-за возможных проблем со здоровьем», – подчеркнул он.
Об отсутствии криминала сообщил и коллега Наталии Поповой – бывший главный редактор «Комсомольской правды – Екатеринбург» Ринат Низамов.
«Мы проработали бок о бок восемь лет. Это суперпрофессионал, гиперответственная, заботливая о команде, могла круглыми сутками работать. Я узнал о случившемся от коллег с E1.RU, похоже, в случившемся нет криминала», – цитирует его «Комсомольская правда».
В последний раз в редакции e1.ru Попову видели в конце октября. Она сообщила, что собирается улететь отдыхать. После 16 ноября журналистка перестала выходить на связь. 29 ноября ее знакомые обратились в полицию, вечером было найдено тело журналистки.
В понедельник в УМВД Екатеринбурга сообщили, что заявление о пропаже журналистки поступило в отдел полиции № 9, сотрудники начали поиски. Позже портал e1.ru, где работала Попова, сообщил, что она скончалась.
Украина впустую потратила рекордную сумму на спасение гривны
Национальный банк Украины (НБУ) с 22 по 26 ноября впустую продал 630,1 млн долларов ради спасения курса гривны, следует из данных регулятора.
Таким образом, НБУ продолжил продажу валюты, увеличив ее по сравнению с прошлой неделей (103 млн долларов) более чем в шесть раз. Однако усилия регулятора оказались безрезультатными: курс гривны за неделю снизился до 27,10 за доллар – максимум за пять месяцев, сообщает портал Finance.ua.
Всего с начала 2021 года НБУ купил на межбанке 3,6 млрд долларов и продал 984,7 млн долларов. Сальдо интервенций составило 2,6 млрд долларов.
В августе национальная валюта Украины за 25 лет существования обесценилась в 15 раз к доллару, а с момента провозглашения независимости страны в 1991 году подешевела в 90 тыс. раз.
Мясников назвал единственный способ защиты от штамма «омикрон»
Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, как защититься от нового штамма коронавируса «омикрон».
«Защита пока только третья вакцинация. Потому что у пожилых защита после вакцины от дельта-штамма работает на 60-70% больных, а с омикроном, возможно, будет работать на 20-30%. Это мало. Поэтому нужна ревакцинация. И, вероятно, необходима коррекция вакцин», – передает РИА «Новости» слова Мясникова в беседе с «Общественной службой новостей».
Мясников подчеркнул, что любая последующая мутация будет заразнее предыдущей, и такое развитие событий является нормальным для эволюции вируса. Однако доктор не исключает того, что новые варианты коронавирусной инфекции будут переноситься легче, чем «дельта».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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Хинштейн прокомментировал данные о крупных хищениях в Росгвардии
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн прокомментировал информацию о махинациях на почти 200 млн рублей в Росгвардии.
«Пример осужденного экс-замдиректора Росгвардии Сергея Милейко наглядно доказывает решимость руководства ведомства в борьбе с внутренней коррупцией. Такая перспектива ожидает и других вороватых на руку генералов», – написал Хинштейн в Telegram.
Ранее Главная военная прокуратура заподозрила семерых старших лиц Росгвардии в махинациях на почти 200 млн рублей, связанных с внедрением в структуре внутренних войск (ВВ) МВД и Росгвардии информационной системы (ИС) «Недвижимость».
Модернизированный «Панцирь» научили бороться с любыми беспилотниками
Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1М» способен бороться со всеми типами беспилотных летательных аппаратов (БЛА), включая ударные, сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.
«В результате модернизации возможности «Панциря» по противодействию всем типам беспилотников были значительно улучшены. В частности, комплекс способен эффективно обнаруживать и уничтожать все типы ударных БЛА, состоящих на вооружении», – передает ТАСС слова Оздоева.
В свою очередь заместитель генерального директора холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») Сергей Михайлов в ходе международной выставки вооружений EDEX 2021 рассказал, что модернизированный ЗРПК способен стать основой тактической противовоздушной обороны.
«На базе «Панцирь-С1М» может быть выстроена эффективная модульная сеть противовоздушной обороны, способная прикрывать любые воинские части от малоразмерных и ударных БЛА, высокоточного оружия и, конечно же, военной авиации – самолетов и вертолетов. Комплекс полностью соответствует современным принципам A2/AD (теория построения ПВО, позволяющей преградить противнику доступ в критически важные районы)», – добавил Михайлов, отметив, что комплекс также способен поражать малогабаритные беспилотники.
«Панцирь-С1М» получил новые гиперзвуковые зенитные управляемые ракеты (ЗУР), благодаря чему увеличены дальность поражения цели с 20 до 30 км и высота с 15 до 18 км, в целом объем зоны поражения увеличен в три раза. Наряду с новыми ЗУР комплекс может применять ракеты из состава комплекса «Панцирь-С1». Кроме того, повышены скрытность и помехозащищенность боевой работы, улучшена огневая производительность в единицу времени.
Напомним, в феврале в Ростехе рассказали, что Россия впервые представила на международной оружейной выставке IDEX-2021 зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1М», доработанный предприятиями холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») по итогам боевого применения комплекса против террористов в Сирии.
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В Германии высмеяли Кулебу за слова о «российском вторжении» на Украину
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Немецкая газета Die Zeit опубликовала интервью с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которого он назвал «подлинной угрозой» появление российских войск у границ страны.
Дипломат в очередной раз призвал европейские страны к поддержке Киева. Он выразил мнение, что Украина является «естественной частью европейского и евроатлантического сообщества», а ее вступление в ЕС и НАТО – «лишь вопрос времени», передает РИА «Новости».
В комментариях читатели назвали его слова о якобы имеющем место стягивании Россией сил у границы Украины истерией.
«Что Россия получит от войны, может ли кто-нибудь мне объяснить? Киеву следует делать больше для реализации «Минска-2», чем продолжать просить больше оружия и денег», – написал пользователь Friedrich Brinkmann.
«Членство Украины в обоих альянсах – лишь вопрос времени». Он может с радостью в это верить. Но дело не только в мнении министра», – указал DasImperiumSchlagtZuruck.
«Редко читаю столько ерунды. Это, вероятно, многое объясняет о политиках на Украине», – заметил jsber.
«Этому человеку помогут, он найдет своего слушателя в лице (будущего) министра иностранных дел (Анналены) Бербок, которая занимает критическую позицию по отношению к России. США, безусловно, поддержат Бербок по геостратегическим причинам. Однако я слышу в его словах бряцание оружием, все-таки надеюсь, что «зеленые» будут придерживаться дипломатического пути», – отметил другой комментатор.
«Посмотрим, что в итоге останется от всей этой военной истерии», – добавил Maander59.
Ранее Кулеба на брифинге для иностранных журналистов заявил, что армия республики стала «несравненно сильнее», чем в 2014 году, и сможет «ответить на удар» России.
В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
Адвокат рассказал о разделе наследства Градского
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На наследство умершего народного артиста России Александра Градского могут претендовать жена и четверо детей, сообщил адвокат Сергей Жорин.
Артист, по словам юриста, с большой долей вероятности успел составить завещание. По мнению Жорина, в нем упомянуты супруга Марина Коташенко и их общие дети – семилетний Иван и трехлетний Александр, сообщает «Московский комсомолец». Ранее издание со ссылкой на свой источник сообщило, что композитор за несколько недель до смерти женился на Коташенко, вместе с которой прожил 17 лет.
Жорин подчеркнул, что дети Коташенко будут претендовать на наследство Градского даже в том случае, если он не оставил завещание.
Долю в наследстве также получат двое старших детей, которые были рождены в браке с третьей супругой Ольгой Фартышевой. При этом, как отметил адвокат, бывшие жены, как правило, не являются наследниками.
Ранее сообщалось, что прощание с артистом состоится 1 декабря в 11.00.
Советский и российский певец и композитор Александр Градский умер в воскресенье в больнице. Позже стала известна причина смерти народного артиста России.
В пятницу Градского экстренно госпитализировали в столичную больницу с подозрением на инсульт. Как сообщалось, здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре вызываемого коронавирусом заболевания.
Показы десятого сезона шоу «Голос» продолжатся на Первом канале в память о наставнике программы Александре Градском, который участвовал в съемках новых выпусков, несмотря на плохое самочувствие.
Антонов: США де-факто выдворяют российских дипломатов
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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США искажают факты относительно требования к российским дипломатам покинуть страну и что речь идет о фактическом выдворении.
«В госдепартаменте в очередной раз лукавят. Американская сторона пытается ввести в заблуждение местную и мировую общественность, преднамеренно искажая факты. Нам приписывают то, что не имеет отношения к реальности. Дело обстоит с точностью до наоборот», – цитирует заявление Антонова РИА «Новости».
По его словам, именно госдепартамент в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне.
«В отношении других диппредставительств действует пятилетний период пребывания в США. Заявление о том, что отъезд 55 российских дипломатов нельзя расценивать как высылку, также не выдерживает критики. Нам было четко обозначено, что в случае отказа выполнить данное требование россияне будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий. Таким образом, речь идет о фактическом выдворении», – отметил посол.
По его словам, «США пытаются нарушить суверенное право Российской Федерации осуществлять по своему усмотрению кадровые назначения в свои диппредставительства».
«Уверены, что при наличии доброй воли все проблемы можно решить достаточно оперативно. Российская сторона выступает за обнуление на взаимной основе всех рестрикций последних лет. Призываем Вашингтон вернуться к международным обязательствам в отношении дипломатической собственности и нормальной практике функционирования дипмиссий. Наши предложения остаются на «столе переговоров», – заключил Антонов.
Ранее официальный представитель госдепартамента Джалина Портер заявила, что США стремятся к «большему паритету», ограничивая срок пребывания в стране российских дипломатов тремя годами, сославшись на то, что подобный изначальный срок установил и МИД России.
Лукашенко заявил, что его поездка в Крым станет признанием полуострова российским
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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует поехать в Крым, существует соответствующая договоренность с российским коллегой Владимиром Путиным.
«У нас определенная договоренность с Путиным, что мы в Крыму побудем», – цитирует Лукашенко РИА «Новости». Он пояснил, что у него есть приглашение на полуостров.
Говоря о признании Крыма Лукашенко отметил: «Если президент уже туда (в Крым) приехал… с президентом России. Слушайте, какие еще могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят».
По словам Лукашенко, конечно, это будет означать признание Крыма российской территорией.
«Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством, и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым», – сказал он. Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума, добавил белорусский лидер. Поездку он планирует начать с Севастополя.
Он рассказал, что однажды плавал в Черном море вместе с Путиным на шхуне, и тот ему предложил посетить полуостров.
«Я ему сказал: «Давай не на самолете, а не на этой лодке». Потому что, оказывается это надо сутки туда топать на этой шхуне», – добавил Лукашенко.
Президент Белоруссии также добавил, что Путин много ему говорил о новой базе ВКС России в Севастополе.
«Я ему и говорю: «Ну, когда пригласишь, тогда и полетим». Но я ему тогда предложил второе условие – в Севастополе приземлиться и на самолете. Если президент [Белоруссии] туда уже приехал с президентом России, ну какие еще могут быть признания. Ни для меня, ни для Путина это не секрет. И, более того, это вопрос, которого не существует, между мной и Путиным такого вопроса нет», – заключил Лукашенко.
В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.
Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, заявлял председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство местных жителей высказались за присоединение. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Киев итоги референдума до сих пор не признает, считая Крым временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Кадыров призвал «суровых джигитов» уважать женщин
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что мнение о том, что жители республики не уважают женщин, является ошибочным. Он призвал «суровых и строгих джигитов» проявлять уважение к женскому полу.
«Не разбирающиеся в тонкостях ислама и чеченских традициях люди ошибочно полагают, что в чеченском обществе преобладает женоненавистничество. Да что уж говорить, даже некоторые суровые и строгие джигиты считают, что проявлять уважение к матерям, сестрам и женам в виде букета цветов, подарков и теплых поздравлений – это постыдный поступок. Не надо быть столь жестким по отношению к прекрасному и слабому полу. Им и без этого нелегко», – написал Кадыров на своей странице «ВКонтакте».
Он также ответил тем, кто обвиняет мусульман в праздновании немусульманских дат.
«Позавчера у нас был замечательный повод побыть в кругу семьи, обрадовать наших дорогих женщин и поздравить их с Днем матери. Но как всегда находятся те, кто переворачивает это вверх дном и обвиняет мусульман в праздновании немусульманских дат. Сдается мне, что такие невежды не умеют быть благодарными даже своим матерям, подарившим им жизнь! Для них поясняю: наши празднования – это не застолья с распитием спиртных напитков и не дискотеки в ночных барах. Празднуя даты, такие как день рождения Пророка Мухаммада, день Ашура или другие, мы отмечаем их поминанием Всевышнего, раздачей милостыни, усердием в богоугодных делах, ужином в кругу близких и родных», – подчеркнул глава Чеченской Республики.
Ранее житель Дагестана избил женщин в кафе в Астрахани за сделанное замечание. Он вместе с приятелями напал на посетительниц заведения после того, как они попросили его убрать ноги со стола.
Генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов, комментируя избиение женщин в астраханском кафе уроженцем Дагестана газете ВЗГЛЯД, заявил, что о драках с участием кавказцев становится известно, потому что общество боится, что нарушитель не будет наказан за совершенное деяние.
Позже избивший девушек в пиццерии в Астрахани дагестанец раскаялся и на видео извинился перед избитыми девушками и их родителями, расследование уголовного дела продолжается.
В начале ноября в столице выходец с Кавказа в состоянии алкогольного опьянения избил молодого человека и девушку.
Второй энергоблок Запорожской АЭС отключился через два часа после ремонта
Второй энергоблок Запорожской АЭС на Украине отключен от сети в результате срабатывания системы защиты, сообщили на станции.
«30 ноября в 5.47 (6.47 мск) после завершения планового среднего ремонта энергоблок № 2 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме. Проводились работы по набору мощности. В 7.47 (8.47 мск) действием электрической защиты при проведении электрических испытаний энергоблок № 2 Запорожской АЭС был отключен от энергосистемы», – передает ТАСС сообщение станции.
На станции добавили, что группа инженеров выясняет причины отключения энергоблока.
Второй энергоблок ЗАЭС был планово отключен от энергосети 1 сентября 2021 года и выведен в средний планово-предупредительный ремонт.
Ранее третий энергоблок Запорожской атомной электростанции на Украине отключили от сети для проведения капитального ремонта.
Газета ВЗГЛЯД писала, как украинские атомные реакторы превращаются в труху.
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