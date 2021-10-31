Гватемала получила новую партию российской вакцины «Спутник V» На эротическом балу в честь Хеллоуина в США застрелили двух человек 31 октября 2021, 06:55 Текст: Антон Никитин

В результате стрельбы на эротическом балу по поводу Хеллоуина в американском городе Сакраменто два человека погибли, еще пять получили ранения, следует из сообщения местной полиции. Вечеринка, которую организаторы позиционировали как «экзотический эротический хеллоуин-бал», проводилась в канун популярного в США праздника, исторически связанного с культом мертвых, передает РИА «Новости». «Сотрудники выехали на вечеринку в банкетном зале, где присутствовали сотни человек. Они нашли трех взрослых мужчин с огнестрельными ранениями... Двое скончались на месте, третий был госпитализирован в местную больницу в серьезном, но стабильном состоянии», – сообщил офис шерифа округа Сакраменто, штат Калифорния. Позже выяснилось, что еще четырех раненых доставили в больницы на частном автотранспорте до приезда полицейских. Следователи пытаются установить личность преступника. Местный телеканал CBS13 сообщил, что в ночь на субботу по времени тихоокеанского побережья в зале могло находиться 350-400 человек. Хеллоуин американцы отмечают в воскресенье, 31 октября. Напомним также, в прошлую субботу в результате стрельбы на территории у студенческого кампуса университета Форт Вэлли в штате Джорджия погиб человек, еще семеро пострадали.

Прекратилась прокачка газа по трубопроводу Ямал – Европа 30 октября 2021, 12:59 Текст: Вера Басилая

Прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал – Европа прекратилась утром в субботу, следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade, начался реверс газа в обратном направлении. Сообщается, что прокачка газа резко прекратилась в период с 10:00 до 11:00. Как свидетельствуют данные Gascade, в небольших объемах даже начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении, передает ТАСС. Транснациональный газопровод Ямал – Европа проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность – 32,9 млрд куб. м газа в год. Стала известна цена российского газа для Молдавии 30 октября 2021, 12:52

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Молдавия в ноябре будет закупать газ у Газпрома по цене в 450 долларов за 1 тыс. кубометров, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну. Спыну заявил на странице в Facebook, что, «исходя из текущих рыночных цен, на ноябрь цена будет примерно 450 долларов за тысячу кубометров», то есть цена будет «в два раза ниже рыночной и ниже, чем мы заплатили в октябре (790 долларов)», передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что контракт между Молдавией и Газпромом о поставках газа не предусматривает никаких политических условий и не касается Приднестровья. Спыну отметил, что переговорный процесс был непростым и включал много встреч, как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. Также вопрос решался путем множества телефонных звонков на разных уровнях. Он поблагодарил всех, кто был вовлечен в эти непростые переговоры, и обещал позже предоставить больше деталей. Ранее Молдавия объявила о достижении соглашения с Газпромом о продлении контракта на поставки газа в республику на пять лет по предложенной молдавской стороной формуле и о проведении аудита долга «Молдовгаза». Как указали в ведомстве, поставки голубого топлива по новому контракту начнутся 1 ноября. Сообщалось, что цена на российский газ для Молдавии может быть установлена в пределах 500-600 долларов за 1 тысячу кубометров. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На сфотографировавшуюся у Исаакиевского собора в трусах девушку завели дело 30 октября 2021, 15:37

Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Текст: Алексей Дегтярев

В отношении 30-летней петербурженки возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих за кадры в полуобнаженном виде на фоне Исаакиевского собора, сообщили в ГСУ СК по городу. «Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»)», – сообщается на сайте ведомства. Согласно данным следствия, подозреваемая умышленно и публично сделала снимок и видео с обнаженными частями тела на фоне собора, после чего отправила в мессенджер для распространения в интернете. Ее задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. В конце сентября блогера из Таджикистана Руслана Бобиева задержали из-за фото на фоне храма Василия Блаженного, в Сети призывали возбудить уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. На фото, которое блогер распространил в соцсетях, Бобиев и девушка, на которой надета полицейская куртка, имитируют половой акт. Провокационный кадр он подписал: «Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить». Позднее Бобиев извинился за свой поступок. Суд приговорил Бобиева к 10 месяцам колонии и его подругу Анастасию Чистову за провокационное фото. Шатилова назвала причину смерти Игоря Кириллова 30 октября 2021, 14:37

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Диктор Игорь Кириллов умер от COVID-19, заявила народная артистка РСФСР, диктор и телеведущая Анна Шатилова. Шатилова заявила в интервью телеканалу «Звезда», что с 10 сентября Кириллов якобы лежал в городской клинической больнице имени Боткина, где ему ампутировали ногу. Позднее он скончался там от коронавируса. «Это чудовищно, что произошло. В этом году и Балашов ушел, и Кириллов, это такие голоса государственные, красивые!», – сказала она. Шатилова добавила, что пыталась звонить ему накануне, но телефон был недоступен. Позднее с ней связались о сообщили о смерти диктора. На ваш взгляд Как вы относитесь к позиции антипрививочников? Осуждаю

Поддерживаю

С безразличием

Напомним, Кириллов умер на 90-ом году жизни. Его помощник заявлял, что диктор умер из-за возрастных хронических заболеваний. Лоза назвал «самых умных людей на свете» 30 октября 2021, 11:08

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Певец Юрий Лоза назвал «самыми умными людьми на свете» ведущих телевикторин, которые заранее знают ответы на вопросы благодаря редакторам передач. По его словам , в глубоком детстве он был уверен, что самые умные на свете, это писатели, которые все про все знают. «В университете меня убеждали, что лишь ученые могут претендовать на звание самых умных людей на Земле. Но однажды я понял, что любые научные знания конечны и по сравнению с бесконечностью познания как такового равны нулю, что делает сам научный процесс по сути бесполезным, ведь конца у него нет. И вот тут на первый план вышли просветленные, которые раньше других поняли всю тщетность научных изысканий для постижения истины, уйдя в изучение внутреннего мира – этой личной вселенной, которая всегда с тобой», – размышлял Лоза в своем посте в Facebook. В итоге он «увидел воочию самых-самых умных людей на свете». «Намедни я лежал на диване перед телевизором и наконец-то увидел воочию самых-самых умных людей на планете (по крайней мере, они так себя позиционируют). Это – ведущие телевикторин, задающие вопросы, на которые знают ответы (их предоставили им редакторы). И вот смотрят они на жалких людишек, по интеллектуальной немощи своей не помнящих, что именно Эдуард III, а не какой-то там Эдуард II (как считают некоторые глупцы в студии), одержал победу в битве при Креси 26 августа 1346 года. А потом снисходительно замечают, что стыдно об этом не помнить, ведь даже ребенку известно, что поражение Филиппа повлекло за собой гибель Иоганна Слепого. И вдогонку добивают – ай-яй-яй, ну как же вы, господа...», – написал Лоза. Ранее певец Юрий Лоза раскритиковал картину Алексея Балабанова «Груз 200» и заявил, что «исплевался» от ее просмотра. На Украине заявили о «сумасшествии» Гоголя из-за русского языка 30 октября 2021, 12:10

Фото: Public domain

Текст: Наталья Ануфриева

Писатель Николай Гоголь «сошел с ума» и ушел из жизни из-за того, что писал свои произведения на русском языке, заявила экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион. Фарион заявила в эфире YouTube-канала Island TV, что Гоголь – это «очень трагическая личность в нашей культуре», передает РИА «Новости». «Потому он и сошел с ума, потому он и в гробу перевернулся. Потому что было противоречие между формой и содержанием. Он ведь думал на украинском языке, а писал по-русски», – указала она. Фарион добавила, что Гоголь вызывает у нее раздражение «на генном уровне», так как она не понимает, почему украинец пишет по-русски. Напомним, Гоголь родился в селе Сорочинцы Полтавской губернии, в данный момент это село Великие Сорочинцы в Полтавской области Украины. Часть его жизни прошла в обстановке малороссийского быта, как панского, так и крестьянского, впоследствии эти впечатления отразились в творчестве писателя («Вечера на хуторе близ Диканьки»). Ранее на Украине заявили, что Гоголя «принудительно записали в русские». Меркель назвала два самых сложных кризиса за время ее работы на посту канцлера 30 октября 2021, 15:11

Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Текст: Наталья Ануфриева

Ангела Меркель, которая со вторника является и. о. канцлера ФРГ, назвала миграционные потоки из Сирии, а также пандемию коронавируса самыми сложными кризисами за все время ее работы. Меркель заявила в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что «пандемия коронавируса с самого начала показалась мне особенно сложной, столь же сложно было справиться с прибытием большого числа беженцев в 2015 году», передает ТАСС. По ее словам, в обоих случаях речь идет о человеческих жизнях, и «принятие решений, которые влияют на очень многих людей, может быть стрессовым и волнующим». Меркель отрицательно ответила на вопрос, есть ли темы, по которым она сейчас, оглядываясь назад, приняла бы другое решение. «Но разумеется есть вещи, о которых я сожалею», – указала и. о. канцлера, назвав некоторые аспекты борьбы с углеродными выбросами. Также Меркель из числа самых важных решений выделила договоренности с Турцией о сдерживании миграционных потоков: «Этот договор стал вкладом в упорядочение миграции, помог Турции позаботиться о миллионах сирийских беженцев, находящихся на ее территории». Напомним, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании ее полномочий на посту канцлера. Лидеры ЕС попрощались с Меркель перед заседанием саммита Евросоюза. Ей посвятили речь, вручили памятный подарок и начали заседание с аплодисментов. В одной из последних стран без коронавируса зарегистрировали первый случай COVID-19 30 октября 2021, 18:10

Фото: CHAMILA KARUNARATHNE/EPA/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

В тихоокеанском островном государстве Тонга зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции, сообщают СМИ. Вирус зафиксировали у ранее привитого от заболевания человека, который прибыл на самолете из Новой Зеландии, пишет Би-би-си. Тонга была одной из последних стран, где не фиксировали ни одного случая коронавирусной инфекции. В островном государстве проживают более 100 тыс. человек, лишь треть жителей страны вакцинированы. Российский хоккеист Иван Биткин найден мертвым 30 октября 2021, 13:59 Текст: Наталья Ануфриева

Хоккеист Иван Биткин найден мертвым, по предварительной информации, он мог выпасть из окна жилого дома на 25-ом этаже на севере Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах. Источник сообщил, что инцидент произошел накануне вечером, Биткин якобы выпал из окна на 25-ом этаже, передает ТАСС. Проводится проверка, обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. Биткину было 24 года, он воспитанник клуба «Салават Юлаев» из Уфы. Он попал в поле зрения представителей этой команды на ярмарке талантов Континентальной хоккейной лиги в 2013 году. Также он выступал за столичную «Звезду», «Торос» из Нефтекамска и «Ценг Тоу» из Цзилиня (Китай) в период с 2017 по 2020 год. Всего в розыгрышах Высшей хоккейной лиги сезона 2019/2020 он сыграл в 12 матчах. Опубликовано полное видео задержания подозреваемого в браконьерстве коммуниста Рашкина 30 октября 2021, 17:02

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

Опубликована видеозапись задержания депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина с тушей лося, в незаконной охоте на которого его заподозрили. Рашкин на видеозаписи заявил, что в багажнике его автомобиля находится «мясо», которое он и его спутник Александр «здесь нашли». Видеозапись опубликована «Известиями». Также в ролике депутат подтвердил, что разделанная туша в багажнике – это лось, и признал, что занимался разделкой убитого животного. Автор видео несколько раз отметил, что депутат весь испачкался в крови, и спросил парламентария, чья это кровь. Рашкин подтвердил, что это кровь лося. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Геннадий Зюганов не намерен вступаться за Рашкина и считает, что депутат подставил свою партию «на ровном месте». Напомним, Рашкина задержали в Саратовской области. В его автомобилебыла обнаружена туша лося при том, что сейчас охота на них в области запрещена. Кроме того, не исключено, что коммунист находился за рулем в состоянии опьянения: Рашкину предложили пройти медицинское освидетельствование на наличие опьянения. Депутат от процедуры отказался. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что если бы Рашкин был членом партии «Единая Россия», его бы не только исключили, но и самими однопартийцами был бы поставлен вопрос об ответственности, однако пока приходится ждать лишь «обвинений в провокациях и травле честного коммуниста». Позже стало известно, что Следственный комитет забрал из полиции уголовное дело о незаконной охоте в Саратовской области, на причастность к которой проверяют Рашкина. Лидер партии «Зеленые» Андрей Нагибин направил обращение в Комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой рассмотреть вопрос прекращения полномочий депутата Рашкина. Умер диктор Игорь Кириллов 30 октября 2021, 10:28

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, тележурналист Игорь Кириллов умер на 90-ом году жизни, сообщил Первый канал. «Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель. Более 20 лет он вел программу «Время», – заявил ведущий эфира телеканала, передает ТАСС. В пресс-службе канала добавили, что Кириллов стал «самым узнаваемым ведущим, олицетворявшим эпоху советского телевидения, с интеллигентной внешностью, скромной улыбкой и фирменным голосом, по которому мы будем скучать», передает РЕН ТВ. Помощник диктора сообщил, что тот умер из-за возрастных хронических заболеваний. Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве. В 1955 году окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, в 1955-1957 годах был актером Московского театра драмы и комедии (ныне Театр на Таганке). С июля 1957 года начал работу на телевидении в Шаболовском телецентре помощником режиссера. Работал также как режиссер-постановщик, литературовед, киновед. Уже через два с половиной месяца после прихода на телевидение он вышел в эфир, победив на конкурсе дикторов. Обладал «фирменным», легко узнаваемым тембром голоса. Вел программы «Песня года» (1971-1975), «Экслибрис», «Спутник телезрителя», «Взгляд», «Телескоп» и вечерний канал «ВИD представляет», работал для международной версии «Первого канала», художественным руководителем канала «Деловая Россия». Был диктором программы «Время» более 20 лет. Последний раз вел эту программу 30 декабря 1989 года. Работал в качестве комментатора, репортера, ведущего развлекательных программ на ЦТ СССР. Часто выступал с новогодним обращением вместо руководства страны. С 1965 года до конца 1980-х годов вел телевизионную трансляцию парадов на Красной площади. До 2006 года ежегодно вел трансляцию парадов Победы 9 мая. С 1996 по 2011 год читал текст в ежегодной минуте молчания 9 мая. С апреля 1995 года был диктором-консультантом Отдела телевизионного производства Дирекции оформления эфира «Первого канала» (до 2 сентября 2002 года – ОРТ), озвучивал анонсы канала, программу передач. Вел преподавательскую деятельность в Институте повышения квалификации работников радио и телевидения (ныне Академия медиаиндустрии). Является профессором, академиком Международной академии театра и кино. Имеет звание Народного артиста СССР. Был награжден Государственной премией СССР, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, орденом Трудового Красного Знамени. Россиян предупредили о двадцатиградусных морозах в начале ноября 30 октября 2021, 10:23 Текст: Вера Басилая

В начале ноября Урал и южную часть западной Сибири накроет волна сильного холода, ожидается до 20 градусов мороза, заявил руководитель центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Если на Европейской территории страны у нас полубабье лето, в Москве в ближайшие три дня ожидается +9, +16 градусов, то на Урале и на юге западной Сибири происходит провал холода», – приводит Ura.ru слова синоптика. По словам Шувалова, утром 3 ноября в Екатеринбурге и в Челябинске ожидается до минус 12 градусов мороза. Холоднее всего будет в Нижнем Тагиле, там в ночь с 3 на 4 ноября ожидаются 20-градусные морозы, такая же температура в Ханты-Мансийске, Сургуте до -23. С коллегой согласилась заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, добавив, что причиной сильного похолодания станет атлантический циклон, проходящий по северной части России. Она также предупредила об усилении порывов ветра до 23 м/с в Новосибирской и Кемеровской областях, а в горах республики Алтай – до 28 м/с. «Ночные температуры в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае опустятся до минус 10-12 градусов», – заключила специалист. Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве. В субботу утром столбики термометров в столице покажут 8 градусов выше ноля. К обеду воздух в Москве прогреется до 11 градусов. Приставы начали принудительное взыскание штрафов с Facebook 30 октября 2021, 14:25 Текст: Наталья Ануфриева

Сотрудники службы судебных приставов начали принудительное взыскание с Facebook штрафов на общую сумму в 43 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент, следует из электронного банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП). В субботу в бланке появилась информация о том, что судебным приставам поступили протоколы на 17 млн рублей, по которым начато исполнительное производство, передает ТАСС. Ранее оно было начато по штрафам на общую сумму 26 млн рублей. Таким образом, общая сумма задолженности компании, над взысканием которой работает ФССП, составила 43 млн рублей. Напомним, все штрафы назначены на основании решения 422 Мирового судебного участка Таганского района Москвы, который ранее признал Facebook виновным в административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Отказ удалить информацию, удаление которой обязательно в соответствии с законодательством России»). Компания просила суд предоставить ей отсрочку для выплаты 17 млн штрафов, однако получила отказ. Жители Германии гневно отреагировали на заявление в Мюнхене о ядерном оружии у границ России 30 октября 2021, 11:44 Текст: Вера Басилая

Читатели немецкой газеты Die Zeit негативно отреагировали на заявление главы Мюнхенской конференции безопасности Вольфганга Ишингера об опасности отказа от размещения американского ядерного оружия на территории Германии. По мнению политика, это подтолкнет Польшу к ядерному сотрудничеству с США, что вызовет непредсказуемую реакцию у России, граничащей с ней. «У европейцев, которые действительно все еще думают, что могут выйти победителями из атомной войны, не все дома. Ужасная политика сдерживания России, в том числе и с помощью раскручивания гонки обычных вооружений, так же бессмысленна, как и опасна», – приводит РИА «Новости» комментарий пользователя Parabel. Один из читателей назвал Ишингера сторонником холодной войны до мозга костей. «Это из него так и прет. У него те же представления о том, как нужно вести себя с Россией, что и в советские времена», – добавил он. При этом некоторые немецкие пользователи отметили, что НАТО давно находится у российских границ под предлогом защиты от Ирана, и появление ядерного оружия в Польше не сильно изменит ситуацию. «Со Второй мировой войны немцы боятся прихода русских. Представим себе, что они действительно пришли и всего за пару дней обычным оружием одолели нашу мини-армию с ее никуда не годной экипировкой, захватив среди прочего и американскую авиабазу в Бюшеле. Интересно, как будут реагировать США?», – написал один из комментаторов. Некоторые читатели поддержали вывод ядерного оружия с территории страны. «По моему мнению, нельзя вообще размещать атомное оружие на территориях других государств, причем я бы распространил это правило на весь мир», – заметил HerbertS. Ранее в Германии испугались размещения ядерного оружия США в Польше. Так, немецкий эксперт в сфере безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что отказ Германии размещать американские ядерные боеголовки приведет к переносу их в Польшу, что несет риски для безопасности в Европе. Отметим, что на базе ВВС США «Бюхель» в федеральной земле Рейнланд-Пфальц размещено порядка 20 американских ядерных боеголовок, которые в случае необходимости могут быть использованы боевой авиацией бундесвера в рамках совместных действий НАТО. Размещение этого арсенала является частью стратегии совместного использования ядерного оружия НАТО. При этом СДПГ и «зеленые» в прошлом активно добивались вывода американского ядерного оружия из ФРГ. Эта тема будет затронута и на нынешних коалиционных переговорах о формировании нового правительства Германии. На прошлой неделе в эфире радиостанции Dlf министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что нужно очень ясно дать понять Москве, что западные страны готовы использовать и ядерные средства для сдерживания России. Примечательно, что в тот же день страны НАТО утвердили глобальный план обороны альянса. В немецких СМИ появились сообщения, что НАТО приготовилась к конфликту с Россией. В ответ министр обороны России Сергей Шойгу напомнил немецкой коллеге, чем заканчивается стягивание сил к российским границам. А глава МИД Сергей Лавров назвал слова главы немецкого военного ведомства «фантазиями». «Если ей приносит это удовольствие, может быть, это удовлетворяет кого-то из ее поклонников», – допустил глава российской дипломатии. Вместе с тем Минобороны указало германскому военному атташе, что заявление Крамп-Карренбауэр провоцирует напряженность в Европе. Позицию Крамп-Карренбауэр осудили в самой Германии. Так, председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених раскритиковал заявление министра обороны и призвал ее не обременять подобными высказываниями будущую работу нового правительства. В понедельник посол России в США Анатолий Антонов заявил, что предварительным условием начала обсуждения нестратегических ядерных вооружений Москвой и Вашингтоном является вывод американских систем из Европы, а также ликвидация предназначенной для них инфраструктуры. Путин на G20 заявил о профицитном бюджете у России 30 октября 2021, 14:18 Текст: Алексей Дегтярев

Россия нормализовала свою экономическую политику, бюджет страны будет профицитным, заявил президент Владимир Путин, выступая на G20. В 2020 году в России на фоне масштабных мер поддержки населения, малого и среднего бизнеса, здравоохранения дефицит бюджета вырос до 4%, это позволило в том числе восстановить рынок труда, заявил президент страны, передает РИА «Новости». «А в текущем году мы нормализовали свою макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным. Мы не только добились этого, но ужесточили и денежно-кредитную политику», – добавил Путин. Также Путин затронул тему кризисных явлений на региональных энергетических рынках. По его словам, эти события показали, насколько важна стабильная работа энергетического сектора экономики. По словам российского президента, устойчивость глобальных энергетических рынков прямо зависит от ответственности производителя и потребителя. Ранее Госдума в первом чтении одобрила проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Второе чтение пройдет 23 ноября. В 2022 году на цели развития предусмотрено 3,7 трлн рублей, в 2023 году – 4 трлн, в 2024 году – 4,1 трлн рублей.