Лукашенко назвал условие вовлечения Россию в пограничный кризис Минска и ЕС

Если Беларусь допустит ошибку, это сразу же вовлечет Россию в «водоворот» событий на белорусско-польской границе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью главреду «Национальной обороны» Игорю Коротченко.

«Мы не задираемся <…>, потому что мы знаем, что если, не дай бог, мы допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию», – приводит фрагмент интервью БелТА.

Президент Белоруссии подчеркнул, что Россия – «это крупнейшая ядерная держава». «Я не безумец. Я прекрасно понимаю, к чему это может привести <…>. Мы отдаем себе отчет, мы знаем свое место. Но мы на колени не станем», – добавил Лукашенко.

Ранее Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС.

Ситуация на белорусско-польской границе обострилась.

Напомним, многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео.

Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.

Германия и Польша попросили помощи у ЕС из-за ситуации на внешней границе, а польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.

Немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву. Глава Еврокомиссии призвала расширить санкции против Белоруссии, а также против авиакомпаний третьих стран. В результате Евросоюз частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией, решение затронет официальных лиц.

Вместе с тем, белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, польский правоохранитель открыл огонь из автомата в сторону беженцев из Ближнего Востока.