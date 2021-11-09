В Минздраве заявили о четвертой волне коронавируса

Названы часто встречающиеся симптомы заражения COVID у привитых

Сделавшие прививку от COVID-19 защищены не от самой болезни, а от ее тяжкого течения. Полностью вакцинированный человек может заразиться коронавирусом, это называется «прорывной инфекцией», заявили датские иммунологи.

Согласно исследованию специалистов ZOE COVID Symptom Study – крупнейшего приложения для изучения и отслеживания симптомов коронавируса, наиболее часто болезнь сопровождается головной болью, насморком, кашлем, болью в горле и чиханием, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Danmarks Radio.

Жар и потеря обоняния после прививки встречаются гораздо реже.

Как отмечает профессор иммунологии Орхусского университета Руне Хартманн, на степень тяжести заболевания при этом влияют сама вакцина, возраст и сопутствующие болезни. «Мы видим, что эффект вакцины снижается у самой пожилой части населения, старше 70 лет, через шесть с лишним месяцев. И если они в этот момент делают третий укол, происходит клиническое улучшение», – подчеркнул он, отметив, что даже при полной вакцинации стоит следить за симптомами, чтобы в первую очередь не заразить окружающих.

Среди непривитых граждан Дании зараженных оказалось намного больше.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах – это непривитые.

Для поддержания в организме необходимого количества антител к коронавирусу одной прививки недостаточно, обязательно регулярно проходить ревакцинацию. Медики рекомендуют делать повторные прививки каждые полгода, пока в стране не сформируется коллективный иммунитет.

Напомним, что ранее в Роспотребнадзоре назвали единственный способ точно диагностировать COVID: как заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная, диагноз можно поставить только путем лабораторного тестирования. Если есть респираторные симптомы, такие как кашель, насморк, повышение температуры, то человек может заподозрить у себя коронавирус, особенно если до этого он контактировал с заболевшим. Однако, для точной диагностики необходимо лабораторное тестирование, так как это может быть и грипп, и ОРВИ.

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