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Байден похвастался выполнением данного Путину обещания по борьбе с хакерами
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Глава американского государства Джо Байден заявил, что США исполнили свое намерение наказать хакеров, о котором он говорил президенту России Владимиру Путину.
Как заявил Байден, на встрече в июне он «ясно сказал» Путину, что «США предпримут действия, чтобы привлечь киберпреступников к ответственности». «Мы это сделали сегодня», – приводит слова Байдена РИА «Новости».
Глава американского государства сказал, что Вашингтон намерен «укрепить защиту» и «бороться со злоупотреблением виртуальной валютой для отмывания выкупа», США «используют всю мощь федерального правительства, чтобы помешать злонамеренной киберактивности и преступникам». Байден заявил, что США «используют международное сотрудничество для того, чтобы разрушить экосистему вымогательства и бороться с убежищами преступников, которые используют программы-вымогатели».
По его словам, «остается еще много сделать», но США «предприняли важные шаги, чтобы укрепить критическую инфраструктуру перед лицом атак, привлечь к ответственности тех, кто угрожает безопасности, и работать с союзниками и партнерами». Он добавил, что Белый дом продолжит использовать все доступные инструменты для защиты американцев от хакеров.
Напомним, США считают, что гражданин России Евгений Полянин и украинец Ярослав Васинский несут ответственность за деятельность хакерской группировки REvil. Полянин, по версии ФБР, находится в Барнауле, Васинский арестован в Польше. США ввели против них санкции и выдвинули обвинения. Полянин может быть в случае признания его виновным осужден на срок до 145 лет лишения свободы, Васинскому грозит до 115 лет лишения свободы. ФБР объявило Полянина в розыск.
Американский министр юстиции и генеральный прокурор Меррик Гарленд заявил, что ведомству удалось «вернуть 6,1 млн долларов, связанных с выплатами в результате использования вирусов-вымогателей потенциальным хакером из REvil» Поляниным. Директор ФБР Кристофер Рей заявил, что Полянин «проснулся и обнаружил пропажу 6,1 млн долларов, которые он вымогал у своих жертв».
Эксперт объяснил смысл «конкретного задания» Москвы для Нуланд
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«Целью переговоров с Нуланд было не налаживание двусторонних отношений, а скорее донесение точек зрения, в том числе – по Украине и по работе дипломатических миссий», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее в МИД России заявили, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд покинула территорию России с «конкретным заданием».
«Скорее всего, речь шла о дипломатической иронии. Вряд ли стоит всерьез говорить о том, что Виктория Нуланд получила какое-то «задание» в Москве», – считает политолог-американист Малек Дудаков.
«Ее переговоры с представителями России прошли довольно конструктивно. Но их целью было не налаживание двусторонних отношений, а скорее донесение точки зрения одной стороны до другой и наоборот, – полагает эксперт. – В первую очередь это касалось ситуации на Украине, потому что Нуланд считается выразителем интересов США по этой тематике».
«Госдеп в целом заинтересован в том, чтобы ситуация на Украине находилась в замороженном состоянии. Вашингтону важно, чтобы в Донбассе не началась острая фаза конфликта. Если это удастся, то можно будет сказать, что встреча с Нуланд закончилась успешно», – отметил политолог.
Кроме того, по мнению Дудакова, под «практическими шагами» со стороны США по налаживанию двусторонних отношений, скорее всего, понимается возобновление полноценной работы дипломатических миссий. «Здесь нет серьезных противоречий. Но пока мы не видим подвижек в этом направлении», – указал собеседник.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд покинула территорию России с «конкретным заданием», а для улучшения двусторонних отношений Соединенные Штаты должны предпринять ряд практических шагов.
«Это не шанс, это конкретное задание, с которым госпожа Нуланд покинула территорию Российской Федерации. <...> Если они хотят двигаться дальше, в какое-либо будущее двусторонних отношений, нормальных, в том числе и по этой линии, они должны предпринять ряд практических шагов. Для разблокирования той ситуации, которую сами завели в тупик», – ответила Захарова на вопрос о том, есть ли шанс, что удастся разрешить кризис с визами и разобраться в других проблемах с Вашингтоном.
Ранее Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В минувшую субботу Захарова сообщила, что Москва и Вашингтон ведут диалог по стратегической стабильности, несмотря на наличие больших разногласий, работа идет. В прошлый вторник российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии СБ и МИД. В конце октября Антонов отмечал, что диалог с США по стратегической стабильности развивается в правильном направлении, носит профессиональный и предметный характер.
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Нуланд получила в Москве задание для улучшения отношений с Россией
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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд покинула территорию России с «конкретным заданием», для улучшения двусторонних отношений Соединенные Штаты должны предпринять ряд практических шагов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Это не шанс, это конкретное задание, с которым госпожа Нуланд покинула территорию Российской Федерации. <...> Если они хотят двигаться дальше, в какое-либо будущее двусторонних отношений, нормальных, в том числе и по этой линии, они должны предпринять ряд практических шагов. Для разблокирования той ситуации, которую сами завели в тупик», – приводит РИА «Новости» ответ Захаровой на вопрос о том, есть ли шанс, что удастся разрешить кризис с визами и разобраться в других проблемах с Вашингтоном.
Ранее Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В минувшую субботу Захарова сообщила, что Москва и Вашингтон ведут диалог по стратегической стабильности, несмотря на наличие больших разногласий, работа идет. В прошлый вторник российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии СБ и МИД. В конце октября Антонов отмечал, что диалог с США по стратегической стабильности развивается в правильном направлении, носит профессиональный и предметный характер.
Стало известно о попытках Уилана получить сведения об обучающихся в вузе ФСБ
Осужденный за шпионаж против России гражданин США Пол Уилан пытался получить сведения о студентах вуза ФСБ, сообщил представитель прокуратуры в суде в Нижнем Новгороде.
Представитель прокуратуры рассказал, что Уилан, «являясь сотрудником разведслужбы Министерства обороны США, пытался получить сведения об обучающихся в высшем образовательном учреждении ФСБ, но был задержан сотрудниками органов госбезопасности», передает ТАСС.
Заявление было сделано в прениях сторон по ходатайству о выдаче Уилана в США для отбытия наказания.
В результате четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде признал законным решение Верховного суда Мордовии, который оставил без рассмотрения ходатайство защитников американца о его передаче США для дальнейшего отбытия там наказания.
Напомним, бывший американский морской пехотинец, гражданин США, Канады, Ирландии и Великобритании Пол Уилан в декабре 2018 года приехал в Москву на свадьбу к другу и был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США.
У него обнаружили документы, содержащие гостайну. Рассмотрение дела велось в закрытом режиме.
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно ездил в Россию с 2007 года. Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
В Раде сочли предательством слова американского генерала о России
Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович обвинил Вашингтон в предательстве после слов главы объединенного комитета начальников штабов Марка Милли о России и Китае.
Рабинович написал в Facebook, комментируя слова Милли, что «главная зрада (предательство – прим. ВЗГЛЯД) всегда приходит от своих».
Он добавил, что эта «крамола» была сказана на Форуме по вопросам безопасности в Институте Аспена, «который является одним из опорных в структуре империи Сороса».
Политик дважды подчеркнул, что однозначно считает слова Милли предательством.
Ранее Милли заявил, что сформировалась новая триполярная система мира с центрами не только в Вашингтоне, но и в Москве и Пекине, которые он назвал «большими силами».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему в Пентагоне заговорили о триполярном мире.
Рейтинг Байдена упал до рекордно низкой отметки
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Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Джо Байдена опустился до рекордно низкой отметки – 37,8%, сообщило американское издание «USA Today» со ссылкой на результаты опроса, проведенного совместно с Саффолкским университетом.
Исследование показало, что отрицательно действия Байдена на посту президента Соединенных Штатов оценивают 59% опрошенных американцев, еще 3,2% респондентов воздержались от ответа на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
46% участников исследования считают, что Байден справляется со своими обязанностями хуже, чем они ожидали. При этом почти 64% респондентов, в числе которых 28% сторонников Демократической партии, выступили против того, чтобы демократ Байден баллотировался на второй срок в 2024 году.
При этом против участия в следующих выборах 45-го президента США республиканца Дональда Трампа высказались 58,4% опрошенных. О своей готовности проголосовать за Байдена, если бы президентские выборы проводились сейчас, заявили 40% респондентов, за Трампа – 44%, еще 11% предпочли бы отдать голос за другого кандидата.
Деятельность вице-президента США Камалы Харрис одобряют 27,8% участников исследования. Положительно о работе Конгресса высказались только 12% респондентов. При этом рейтинг одобрения деятельности законодателей-республиканцев оказался выше рейтинга их коллег-демократов. 66% опрошенных полагают, что ситуация в Соединенных Штатах развивается в неверном направлении, противоположной точки зрения придерживаются 20% респондентов.
Опрос проводился с 3 по 5 ноября среди 1 тыс. зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составляет примерно 3,1 процентного пункта.
Напомним, 24 октября рейтинг поддержки Байдена продемонстрировал рекордное падение, снизившись на 11,3 процентных пункта – с 56% до 44,7%. К 1 октября рейтинг одобрения Байдена среди американцев снизился до 50%. В начале сентября 45-й президент США Дональд Трамп обошел Байдена по популярности среди американских избирателей. В августе рейтинг Байдена обвалился после захвата Афганистана движением «Талибан*» (запрещенная ООН организация). Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Байден идет ко дну.
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Путин уберег оператора от падения
Президент Владимир Путин перед совещанием по развитию ОПК в Сочи предостерег снимавшего его оператора от падения, момент показали по телеканалу «Россия 1».
Ведущий передачи «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин рассказал, что оператору пришлось идти задом наперед, чтобы успеть снять президента, проходящего по коридору, передает РИА «Новости».
«Не упади. Не свались там», – предупредил Путин оператора.
В итоге оператор смог устоять на ногах и не упасть.
Песков раскрыл темы беседы Путина с главой ЦРУ
Президент Владимир Путин обсудил по телефону с директором ЦРУ Уильямом Бернсом двусторонние отношения, кризис в дипломатии и региональные конфликты, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да, такой разговор имел место по телефону. Двусторонние отношения, кризисная ситуация в дипломатической практике, обмен мнениями по региональным конфликтам», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Он пояснил, что в ходе беседы также упоминались вопросы кибербезопасности.
Напомним, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом отношения России и США. В тот же день посол России в США Анатолий Антонов в обращении к участникам встречи «Диалог Форт-Росс» заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии Советов безопасности и внешнеполитических ведомств.
Также с главой ЦРУ встретился директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, они обсудили борьбу с международным терроризмом и взаимодействие между ведомствами.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что обсуждалось на этих встречах и каким образом Бернс выработал свой собственный, весьма показательный взгляд на Россию?
Путин наградил Гинцбурга орденом Александра Невского
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Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского директора Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.
«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Гинцбурга Александра Леонидовича – директора федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи», - говорится в документе, указ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.
Гинцбург – один из ведущих российских специалистов в области молекулярной биологии и генетики патогенных организмов. Помимо теоретических исследований руководил разработкой противовирусного препарата «Циклоферон», вакцин от лихорадки Эбола и нового коронавируса. Автор более 300 научных трудов.
Ранее Путин подписал указ о награждении председателя Конституционного суда (КС) Валерия Зорькина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Путину доложили о подписании контракта на создание российско-китайского тяжелого вертолета
Россия и Китай подписали контракт на создание тяжелого вертолета, заявил гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«В 2016 году в ходе вашего визита в Пекин было подписано межправсоглашение. С 2008 года шли интенсивные переговоры, и 25 июня текущего года мы подписали контракт», – цитирует Богинского РИА «Новости».
По словам Богинского, российская сторона займется разработкой трансмиссии, рулевого винта и противообледенительной системой. Проект рассчитывается примерно на 13 лет.
Также гендиректор «Вертолетов России» доложил главе государства, что в ближайшие пять лет компания намерена увеличить ключевые показатели.
«С 2021 по 2025 годы мы планируем произвести и реализовать на внутреннем и внешнем рынке более 1100 вертолетов. При этом уже в 2023 году доля гражданской продукции превысит 50%», – заверил он.
По словам гендиректора, для удержания лидерских позиций в мире холдинг намерен к 2030 году достичь показателей роста производительности и выручки в три раза по сравнению с 2020 годом, а консолидированной прибыли – в четыре.
Холдинг сейчас может производить около 360 вертолетов в год.
ФБР назвало предполагаемое местонахождение «российского хакера» Полянина
Подозреваемый властями США в киберпреступлениях гражданин России Евгений Полянин, предположительно, находится в Барнауле, сообщило ФБР.
Об этом ведомство заявило в распространенной ориентировке на Полянина. Генпрокурор – глава министерства юстиции США Меррик Гарленд также сообщил, что Вашингтон затребовал экстрадиции украинца Ярослава Васинского из Польши в соответствии с договором между двумя странами, передает РИА «Новости».
Напомним, власти США планируют предъявить Васинскому и Полянину обвинения в кибервымогательстве. Они подозреваются в принадлежности к хакерской группировке, которая занималась кибервымогательствами и получила от своих жертв более 200 млн долларов в криптовалютах. Госдеп США предложил 10 млн долларов за информациюза о предполагаемых лидерах транснациональной группировки кибервымогателей Sodinokibi/REvil.
Москва захотела услышать идеи Вашингтона по новой американской ядерной доктрине
Российская сторона намерена услышать от американской на следующей встрече по стратегической стабильности соображения по их обновленной ядерной доктрине, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.
«У них продолжается работа над ядерной доктриной в ее обновленной версии. Есть, видимо, какие-то дополнительные соображения, которые они могут нам изложить в этой связи, когда мы встретимся вновь», – цитирует Рябкова РИА «Новости».
При этом дата следующей такой встречи по стратегической стабильности пока не назначена, уточнил замглавы ведомства.
«Рабочие группы будут проводить заседание, как мы рассчитываем, в увязке с пленарками. На данном отрезке основное внимание посвящено домашней работе. У нас серия сюжетов, которые требуют дополнительного анализа, изучения и комментариев после предыдущей встречи, мы сейчас этим занимаемся. Исходим из того, что тем же самым занимаются американцы», – пояснил он.
По словам Рябкова, участники встречи пока «на полпути» к организации следующего заседания.
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что Москва и Вашингтон ведут диалог по стратегической стабильности, несмотря на наличие больших разногласий, работа идет.
В Госдепартаменте США называли диалог с Россией по стратегической стабильности «конструктивным» и «полезным», и выражали надежду на запуск диалога с Китаем.
Россия указала условие проведения переговоров в «нормандском формате»
Россия готова к переговорам в «нормандском формате», но требуется «заранее подготовить документ», который отражал бы «совместные понимания», заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
«С этим у наших коллег пока проблема», – сказал он, добавив, что «Россия готова к встрече министров и саммиту», глава российского государства Владимир Путин сообщал об этом канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Кроме того, представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что у нее нет информации о возможности встречи президентов США и России до конца года. «Мы тоже не располагаем информацией об очной встрече (президентов России и США) до конца года», – приводит слова Пескова РИА «Новости».
В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) 11 ноября не состоится, ее дата пока не определена. «11 ноября ничего не будет, каких-то новых дат мы не обсуждаем, прежде всего потому, что сначала нам необходимо понять, какой будет продукт такой встречи, какой будет ее результат, и насколько ее результат будет опираться на выполнение украинской стороной всех предыдущих решений в нормандском формате», – сказал он.
Песков рассказал о подготовке саммита Путина, Алиева и Пашиняна
Саммит президентов России, Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьера Армении Никола Пашиняна готовится, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Поясню насчет темы ВКС Путина, Алиева и Пашиняна. Действительно, мы подтверждали, что ведется работа над подготовкой такой встречи, но здесь мы хотим отметить: пока точных договоренностей и пониманий относительно того, когда такая ВКС может состояться, пока нет, Эта работа продолжается», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Напомним, в середине октября произошло обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Азербайджан обвинил армянского снайпера в убийстве военнослужащего. В Ереване в свою очередь обвинили Баку в обстреле, в результате которого шестеро военных армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) получили ранения. В НКР призвали Баку прекратить дестабилизацию в зоне конфликта.
Азербайджан отверг обвинения в причастности к перестрелке в Карабахе. Днем позже премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана завершить передачу Азербайджану карт минных полей в Карабахе. Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг Нагорного Карабаха крылатой фразой: «Плохой мир лучше, чем хорошая война».
10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
Путин утвердил Основы госполитики в сфере стратегического планирования в России
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики в сфере стратегического планирования в стране, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
«В соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2010 года №390-ФЗ «О безопасности» и от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации" постановляю: утвердить прилагаемые основы государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации», – говорится в документе, сообщает РИА «Новости».
Добавляется, что указ вступает в силу со дня подписания.
Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего совета Союзного государства утвердили Военную доктрину Союзного государства.
В США намерены предъявить россиянину и украинцу обвинения в кибервымогательстве
Власти США планируют предъявить гражданину Украины Ярославу Васинскому и гражданину России Евгению Полянину обвинения в кибервымогательстве, сообщила телекомпания Си-эн-эн.
По ее данным, оба подозреваемых являются членами организации REvil. Как ожидается, их обвинят в сговоре с целью совершения мошенничества и отмывания денег, передает ТАСС.
Как отмечает Си-эн-эн, в рамках расследования правоохранительные органы конфисковали 6 млн долларов, которые должны были получить хакеры в качестве выкупа.
В июле стартовал процесс взаимодействия России и США по борьбе с киберпреступностью, идут консультации.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что сайты в даркнете, предположительно принадлежащие хакерам из группировки REvil, отключены. Как отметили опрошенные агентством аналитики в сфере информационной безопасности, при попытке посетить сайт, на котором члены группировки обычно размещают свои заявления, появляется оповещение о том, что эта страница не найдена. Аналогичным образом ситуация обстоит и с другими ресурсами, связанными с хакерами из REvil, которая якобы стоит за кибератаками на подразделения мясоперерабатывающей компании JBS и компанию - производителя программного обеспечения Kaseya.