В США намерены предъявить россиянину и украинцу обвинения в кибервымогательстве

Эксперт объяснил смысл «конкретного задания» Москвы для Нуланд

«Целью переговоров с Нуланд было не налаживание двусторонних отношений, а скорее донесение точек зрения, в том числе – по Украине и по работе дипломатических миссий», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее в МИД России заявили, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд покинула территорию России с «конкретным заданием».

«Скорее всего, речь шла о дипломатической иронии. Вряд ли стоит всерьез говорить о том, что Виктория Нуланд получила какое-то «задание» в Москве», – считает политолог-американист Малек Дудаков.

«Ее переговоры с представителями России прошли довольно конструктивно. Но их целью было не налаживание двусторонних отношений, а скорее донесение точки зрения одной стороны до другой и наоборот, – полагает эксперт. – В первую очередь это касалось ситуации на Украине, потому что Нуланд считается выразителем интересов США по этой тематике».

«Госдеп в целом заинтересован в том, чтобы ситуация на Украине находилась в замороженном состоянии. Вашингтону важно, чтобы в Донбассе не началась острая фаза конфликта. Если это удастся, то можно будет сказать, что встреча с Нуланд закончилась успешно», – отметил политолог.

Кроме того, по мнению Дудакова, под «практическими шагами» со стороны США по налаживанию двусторонних отношений, скорее всего, понимается возобновление полноценной работы дипломатических миссий. «Здесь нет серьезных противоречий. Но пока мы не видим подвижек в этом направлении», – указал собеседник.

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд покинула территорию России с «конкретным заданием», а для улучшения двусторонних отношений Соединенные Штаты должны предпринять ряд практических шагов.

«Это не шанс, это конкретное задание, с которым госпожа Нуланд покинула территорию Российской Федерации. <...> Если они хотят двигаться дальше, в какое-либо будущее двусторонних отношений, нормальных, в том числе и по этой линии, они должны предпринять ряд практических шагов. Для разблокирования той ситуации, которую сами завели в тупик», – ответила Захарова на вопрос о том, есть ли шанс, что удастся разрешить кризис с визами и разобраться в других проблемах с Вашингтоном.

Ранее Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

В минувшую субботу Захарова сообщила, что Москва и Вашингтон ведут диалог по стратегической стабильности, несмотря на наличие больших разногласий, работа идет. В прошлый вторник российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии СБ и МИД. В конце октября Антонов отмечал, что диалог с США по стратегической стабильности развивается в правильном направлении, носит профессиональный и предметный характер.

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