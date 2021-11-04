Мировые цены на продовольствие обновили рекорд 2011 года

Алексей Пушков ответил на критику Байдена в адрес Путина

«Байден не в том положении, когда он может читать нотации лидерам России и Китая. Борьба с глобальным потеплением требует тесного сотрудничества, а вместо этого США пытаются навязать всем свою руководящую роль», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он отреагировал на критику президента США Джо Байдена в адрес Москвы из-за отсутствия Владимира Путина на саммите по климату в Глазго.

«Для Байдена экологические саммиты и саммиты G20 – это повод показать так называемое американское лидерство. Байден заинтересован не столько в сущностной повестке, сколько в демонстрации силы и авторитета Америки. Он хочет быть лидером мирового сообщества. Байдена раздражает то, что он не может в полной мере играть роль первой скрипки, когда отсутствуют руководители двух ведущих держав мира», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Сенатор напомнил, что проведенный Байденом в так называемый День Земли, 22 апреля, саммит по вопросам изменения климата, в котором Владимир Путин и многие другие лидеры также участвовали виртуально, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал площадкой для демонстрации лидирующей роли Соединенных Штатов в борьбе против глобального потепления. «Эту администрацию интересует не столько борьба с изменениями климата, сколько позиционирование США в качестве доминирующей державы», – подчеркнул собеседник.

Что касается содержательной части критики из уст американского лидера в адрес Москвы и Пекина, то «Байдену надо заняться вкладом самих Соединенных Штатов». «США находятся в первой четверке загрязнителей атмосферы, и не Байдену читать нам нотации о том, что мы делаем правильно или неправильно. Если США лидируют по этим показателям, то было бы правильно показать пример всему миру и самим сократить вредные выбросы до необходимых величин. Но не совсем понятно, что делается для этого, кроме пафосных заявлений о переходе на зеленую энергетику», – добавил политик.

При этом США продолжают расширять рынки сбыта своего сжиженного природного газа (СПГ) – того самого топлива, которое они же называют грязным. «Политика Соединенных Штатов полна противоречий, как и сама их «зеленая повестка». Например, изготовление солнечных батарей – весьма энергоемкий и достаточно вредный с экологической точки зрения процесс. Поэтому к самим этим зеленым технологиями есть много вопросов», – напомнил Пушков.

По мнению председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, борьба с глобальным потеплением требует тесного сотрудничества, а вместо этого США пытаются навязать всем свою руководящую роль. «Либо США признают принцип партнерства и вместе с другими странами работают над этими проблемами, либо другие ведущие державы будут отвергать американское лидерство, потому что нет причин принимать его», – считает Пушков.

На проходящем в Глазго саммите по вопросам изменения климата (COP26) президент США Джо Байден критически высказался в адрес Пекина, а также Москвы, из-за того, что лидеры обеих стран не приехали на мероприятия по климату. «Думаю, для Китая было большой ошибкой не появиться на конференции. Они потеряли возможность повлиять на людей по всему миру и на людей здесь, на саммите. Это просто гигантская проблема, и они ушли. Как вы это делаете, а потом утверждаете, что у вас есть какие-то претензии на лидерство», – посетовал Байден на лидера КНР.

В адрес президента Владимира Путина американский коллега тоже высказался с упреком. По его мнению, следовало бы вести себя иначе. «Его тундра горит. Буквально, тундра горит. У него серьезные проблемы с климатом. И он ни слова не говорит о намерении что-либо изменить», – заявил Байден.

При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с уважением отнесся к решению лидеров России и Китая не приезжать на саммит из-за пандемии коронавируса.

Алексей Пушков считает, что Джонсон на правах главы государства, которое принимало COP26, «повел себя взвешенно и вежливо». «Если бы Джонсон начал критиковать других лидеров за то, что они не приехали, это понизило бы шансы Великобритании на проведение крупных мероприятий. Я не стал бы переоценивать это заявление, которое показывает, что не все и не всегда готовы поддерживать атаки Байдена на Россию и Китай», – пояснил сенатор.

Кроме того, позиция Джонсона может быть связана с его недавним разговором по телефону с Владимиром Путиным по целому ряду международных проблем. «После этой беседы, возможно, Джонсон решил не ухудшать климат в отношениях между Лондоном и Москвой – он и так достаточно сложный – и показать, что он приветствует контакты с президентом России. Так что здесь соображения скорее политического характера. Я не думаю, что это означает какое-то фундаментальное изменение курса по отношению к России», – подытожил Алексей Пушков.

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